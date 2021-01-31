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БухСофт
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Приглашаем на бесплатный вебинар: “Февральские отчеты в ПФР. Сдаём СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ”

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10 февраля, в 10 утра по Москве, Иван Бобров, руководитель блока зарплата и кадры, бухгалтерской программы БухСофт проведет бесплатный вебинар: 

“Февральские отчеты в ПФР. Сдаём СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ”

В программе вебинара: 

БЛОК 1

СЗВ-ТД в 2021 году 

1.Заполнение формы СЗВ-ТД на различные категории работников (примеры заполнения):

  • внешние и внутренние совместители;
  • генеральный директор;
  • дистанционные работники.

2.Как заполнить СЗВ-ТД:

  • при реорганизации компании;
  • при переименовании должности работника;
  • в ситуации, когда работник получил новую квалификацию;
  • при аннулировании трудового договора.

3.Как внести изменения в форму СЗВ-ТД:

  • как скорректировать, если в ней обнаружили ошибки;
  • в какой срок представить скорректированную форму;
  • как отменить представленные сведения.

4.Как сдавать СЗВ-ТД в 2021 году, если в 2020 г. на работника форма в Пенсионный фонд не представлялась:

  • утвердили новую форму СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года;
  • какие ошибки чаще всего допускают работодатели в 2020 году при заполнении формы.

5.Ответственность за ошибки в СЗВ-ТД и несвоевременное представление формы:

  • установленный размер штрафов;
  • кого будут штрафовать: директора или бухгалтера.

БЛОК 2

СЗВ-СТАЖ за 2020 год

1.Что изменилось в заполнении СЗВ-СТАЖ: 

  • обзор изменений.

2.Код ВИРУС в СЗВ-СТАЖ:

  • что это и как применять .

3.Как и в каких случаях показывать отпуска в СЗВ-СТАЖ:

  • практические советы.

4.Договоры ГПХ: 

  • как показать периоды выполнения работы по договору ГПХ.

5.Дополнительные сведения о неотработанных сотрудником периодах:

  • что учесть. 

6.Заполнение формы по сотрудникам, работающим в особых территориальных условиях и условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии.

7.Штрафы за СЗВ-СТАЖ:

  • размер штрафов; 
  • кого и за что оштрафуют.

Хочу принять участие

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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