Приглашаем на бесплатный вебинар: “Февральские отчеты в ПФР. Сдаём СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ”

10 февраля, в 10 утра по Москве, Иван Бобров, руководитель блока зарплата и кадры, бухгалтерской программы БухСофт проведет бесплатный вебинар:
В программе вебинара:
БЛОК 1
СЗВ-ТД в 2021 году
1.Заполнение формы СЗВ-ТД на различные категории работников (примеры заполнения):
- внешние и внутренние совместители;
- генеральный директор;
- дистанционные работники.
- при реорганизации компании;
- при переименовании должности работника;
- в ситуации, когда работник получил новую квалификацию;
- при аннулировании трудового договора.
3.Как внести изменения в форму СЗВ-ТД:
- как скорректировать, если в ней обнаружили ошибки;
- в какой срок представить скорректированную форму;
- как отменить представленные сведения.
4.Как сдавать СЗВ-ТД в 2021 году, если в 2020 г. на работника форма в Пенсионный фонд не представлялась:
- утвердили новую форму СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года;
- какие ошибки чаще всего допускают работодатели в 2020 году при заполнении формы.
5.Ответственность за ошибки в СЗВ-ТД и несвоевременное представление формы:
- установленный размер штрафов;
- кого будут штрафовать: директора или бухгалтера.
БЛОК 2
СЗВ-СТАЖ за 2020 год
1.Что изменилось в заполнении СЗВ-СТАЖ:
- обзор изменений.
- что это и как применять .
3.Как и в каких случаях показывать отпуска в СЗВ-СТАЖ:
- практические советы.
- как показать периоды выполнения работы по договору ГПХ.
5.Дополнительные сведения о неотработанных сотрудником периодах:
- что учесть.
6.Заполнение формы по сотрудникам, работающим в особых территориальных условиях и условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии.
- размер штрафов;
- кого и за что оштрафуют.