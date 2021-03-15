Только 5 дней бухгалтерская программа БухСофт Комфорт по цене Эконом

У бухгалтеров малого малого и среднего бизнеса осталось 5 дней, чтобы оформить годовую подписку на бухгалтерскую программу БухСофт, тариф Комфорт по цене Эконома. При этом, все VIP-опции тарифа Комфорт сохранены.
Бухгалтерам будет доступен весь премиум-функционал тарифа Комфорт программы БухСофт:
Поддержка экспертов: бухгалтерские, кадровые и юридические вопросы. Без ограничений числа обращений. Любым удобным способом: чат, телефон, электронная почта
VIP-сервисы:
- ЭДО с контрагентами: 1000 документов бесплатно;
- Справочная система: нормативка, разъяснения, образцы документов;
- Проверка контрагентов: отчет о должной осмотрительности с подписью ФНС, полное досье по ИНН организации;
- Распознавание первички: акты, счета-фактуры, счета, накладные и прочие документы. Просто загружайте фото или скан документов в программу.
Бухгалтерская программа:
- Бухгалтерия, зарплата и кадры, складской учет, формирование и тестирование отчетности;
- Аудит учета: проверка КУДИР, оценка рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, оценка рисков проверки налоговой и госорганами;
- Онлайн-калькуляторы: отпускных, больничных, стажа.
Сервис по отправке отчетности:
- Усиленная ЭЦП;
- Отправка отчетов в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат;
- Работа с направлением электронных больничных - автоматическое заполнение и отправка в ФСС;
- Электронный документооборот с инспекциями и фондами;
- Загрузка отчетов из других программ.
Экономия при оформлении годовой подписки на БухСофт в марте составит 7 500 рублей!