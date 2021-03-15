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БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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Только 5 дней бухгалтерская программа БухСофт Комфорт по цене Эконом

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У бухгалтеров малого малого и среднего бизнеса осталось 5 дней, чтобы оформить годовую подписку на бухгалтерскую программу БухСофт, тариф Комфорт по цене Эконома. При этом, все VIP-опции тарифа Комфорт сохранены. 

Узнать про акцию

Бухгалтерам будет доступен весь премиум-функционал тарифа Комфорт программы БухСофт: 

Поддержка экспертов: бухгалтерские, кадровые и юридические вопросы. Без ограничений числа обращений. Любым удобным способом: чат, телефон, электронная почта 

VIP-сервисы:

  • ЭДО с контрагентами: 1000 документов бесплатно;
  • Справочная система: нормативка, разъяснения, образцы документов;
  • Проверка контрагентов: отчет о должной осмотрительности с подписью ФНС, полное досье по ИНН организации;
  • Распознавание первички: акты, счета-фактуры, счета, накладные и прочие документы. Просто загружайте фото или скан документов в программу.

Бухгалтерская программа: 

  • Бухгалтерия, зарплата и кадры, складской учет, формирование и тестирование отчетности;
  • Аудит учета: проверка КУДИР, оценка рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, оценка рисков проверки налоговой и госорганами; 
  • Онлайн-калькуляторы: отпускных, больничных, стажа.

Сервис по отправке отчетности: 

  • Усиленная ЭЦП; 
  • Отправка отчетов в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат; 
  • Работа с направлением электронных больничных - автоматическое заполнение и отправка в ФСС; 
  • Электронный документооборот с инспекциями и фондами; 
  • Загрузка отчетов из других программ. 

Экономия при оформлении годовой подписки на БухСофт в марте составит 7 500 рублей!  

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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