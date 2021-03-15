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Новая форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар

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В 2021 году 6-НДФЛ и 2-НДФЛ нужно сдавать по новым правилам: формы объединили и у бухгалтеров возникает много вопросов.

22 марта в 10.00 по Москве эксперты программы БухСофт помогут разобраться со сдачей отчетности.

Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерской программы БухСофт, Иван Бобров, проведет бесплатный вебинар на тему:

«Новая форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать»

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На вебинаре вы узнаете:

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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