Новая форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар

В 2021 году 6-НДФЛ и 2-НДФЛ нужно сдавать по новым правилам: формы объединили и у бухгалтеров возникает много вопросов.
22 марта в 10.00 по Москве эксперты программы БухСофт помогут разобраться со сдачей отчетности.
Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерской программы БухСофт, Иван Бобров, проведет бесплатный вебинар на тему:
«Новая форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать»
На вебинаре вы узнаете:
- Основные изменения в Расчете 6-НДФЛ.
- Как заполнить раздел «Данные об обязательствах налогового агента» новой 6-НДФЛ.
- На что обратить внимание при заполнении раздела «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога»
- Как заполнить расчет, если доход налогоплательщика превысил 5 млн рублей.
- Контрольные соотношения к новой 6-НДФЛ.
- Как проверить Расчет.
Спешите зарегистрироваться — число мест ограничено.