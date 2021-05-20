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Расчет отпускных из-за нерабочих дней: как себя проверить

Для рубрики Отпускные
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Из-за нерабочих дней бухгалтерам надо обратить особое внимание на расчет отпускных.

Бухгалтерская программа БухСофт автоматически считает средний заработок для отпусков. Программа сама определяет, какие дни и оплату нужно исключить из расчета. Проверьте сумму отпускный в онлайн-калькуляторе программы БухСофт. Закажите бесплатный доступ у менеджера.

Заказать доступ к БухСофт и рассчитать отпускные

1. Чтобы проверить расчет, введите в калькулятор даты отпуска. Проверьте расчетный период.

2. Укажите нерабочие дни, в которые сотрудник не работал.

3. Введите установленный оклад. Если повышали оклад, укажите с какого числа.

4. Проверьте готовый расчет.

Результат расчета можно распечатать.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
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