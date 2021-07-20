Внимание! Обязательная вакцинация. Все, что нужно знать бухгалтеру: пошаговая инструкция с образцами документов от экспертов БухСофт

Если сначала обязательная вакцинация казалась страшным сном московского бухгалтера, то теперь все больше регионов подхватили инициативу. Как действовать бизнесу, чтобы учесть все нововведения рассказывают эксперты БухСофт. Оформите все правильно с помощью нашей пошаговой инструкции.

Все на вакцинацию, а нам тоже?

Правила по вакцинации меняются каждый день. И всех волнует — какие требования действуют именно для моей компании.

Есть два варианта, как быть в курсе событий:

Сложный — пристально следить за изменениями в регионе, советоваться с коллегами, узнавать у подруги-бухгалтера: «а что у вас»? Простой — проверить себя по ИНН в бухгалтерской программе БухСофт. И получить сразу всю информацию: какой процент прививать, в какие сроки, сдавать ли отчет или (пока) расслабиться.

Переходите на дашборд программы БухСофт и смотрите всю информацию о вакцинации и свежим региональным законодательством по мерам ограничения и способах поддержки. Проверка осуществляется по региону и ОКВЭД.

Нам нужно вакцинироваться — что делать, как оформить?

Эксперты БухСофт готовы помочь. В бухгалтерскую программу БухСофт добавлены:

Приказ о вакцинации работников

В программу добавлена печатная форма приказа о вакцинации работников (для Москвы).

Скачать её можно в списке сотрудников, кнопка «Скачать».

Через форму скачивания документов можно подготовить отчет о вакцинации для Москвы и Московской области:

Перейдите в раздел Зарплата >>> Сотрудники. Заведите хотя бы одного сотрудника и нажмите на вкладку скачать.

Из списка документов выберите «Приказ о вакцинации».

Отчет о вакцинации

В программе БухСофт вы можете за несколько минут сформировать отчет о вакцинации.

Перейдите в раздел Зарплата >>> Сотрудники. Заведите хотя бы одного сотрудника вручную или импортируйте из любого удобного отчета.

Нажмите на вкладку «Скачать».

Выберите из списка документов «Отчет о вакцинации».

Отметьте вакцинированных работников и подрядчиков, укажите общую численность работников и подрядчиков и нажмите на кнопку «Выбрать и скачать XLS».