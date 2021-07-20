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Внимание! Обязательная вакцинация. Все, что нужно знать бухгалтеру: пошаговая инструкция с образцами документов от экспертов БухСофт

Для рубрики Отчетность
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Если сначала обязательная вакцинация казалась страшным сном московского бухгалтера, то теперь все больше регионов подхватили инициативу. Как действовать бизнесу, чтобы учесть все нововведения рассказывают эксперты БухСофт. Оформите все правильно с помощью нашей пошаговой инструкции.

Все на вакцинацию, а нам тоже?

Правила по вакцинации меняются каждый день. И всех волнует — какие требования действуют именно для моей компании.

Есть два варианта, как быть в курсе событий:

  1. Сложный — пристально следить за изменениями в регионе, советоваться с коллегами, узнавать у подруги-бухгалтера: «а что у вас»?
  2. Простой — проверить себя по ИНН в бухгалтерской программе БухСофт. И получить сразу всю информацию: какой процент прививать, в какие сроки, сдавать ли отчет или (пока) расслабиться.

Переходите на дашборд программы БухСофт и смотрите всю информацию о вакцинации и свежим региональным законодательством по мерам ограничения и способах поддержки. Проверка осуществляется по региону и ОКВЭД.

Нам нужно вакцинироваться — что делать, как оформить?

Эксперты БухСофт готовы помочь. В бухгалтерскую программу БухСофт добавлены:

Приказ о вакцинации работников

В программу добавлена печатная форма приказа о вакцинации работников (для Москвы).

Скачать её можно в списке сотрудников, кнопка «Скачать».

Через форму скачивания документов можно подготовить отчет о вакцинации для Москвы и Московской области:

Скачать приказ о вакцинации

Перейдите в раздел Зарплата >>> Сотрудники. Заведите хотя бы одного сотрудника и нажмите на вкладку скачать.

Из списка документов выберите «Приказ о вакцинации».

Отчет о вакцинации

В программе БухСофт вы можете за несколько минут сформировать отчет о вакцинации.

Оформить отчет о вакцинации

Перейдите в раздел Зарплата >>> Сотрудники. Заведите хотя бы одного сотрудника вручную или импортируйте из любого удобного отчета.

Нажмите на вкладку «Скачать».

Выберите из списка документов «Отчет о вакцинации».

Отметьте вакцинированных работников и подрядчиков, укажите общую численность работников и подрядчиков и нажмите на кнопку «Выбрать и скачать XLS».

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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