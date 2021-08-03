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Отказ от вакцинации: скачайте приказ об отстранении от работы

Для рубрики Трудовые отношения
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В бухгалтерскую программу БухСофт разработчики добавили приказ об отстранении от работы. Скачайте его, если сотрудники отказываются прививаться без объективных причин.

Скачать приказ

Для формирования приказа нужно нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Отстранение от работы».

Имя, если в вашей организации нужно предоставить отчет о 60% привитых сотрудниках, а коллеги отказываются делать прививку без объективных причин, вашей организации грозит приостановка деятельность до 90 суток. Не рискуйте — оформите все документы правильно.

Скачать приказ

Кстати! Вы можете проверить в программе БухСофт по ИНН, какие ограничения и постановления по вакцинации сотрудников действуют для Вашей организации.

Введите ИНН и посмотрите отчет на главной странице программы БухСофт.

Проверить по ИНН

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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