Отказ от вакцинации: скачайте приказ об отстранении от работы

В бухгалтерскую программу БухСофт разработчики добавили приказ об отстранении от работы. Скачайте его, если сотрудники отказываются прививаться без объективных причин.

Для формирования приказа нужно нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Отстранение от работы».

Имя, если в вашей организации нужно предоставить отчет о 60% привитых сотрудниках, а коллеги отказываются делать прививку без объективных причин, вашей организации грозит приостановка деятельность до 90 суток. Не рискуйте — оформите все документы правильно.

Кстати! Вы можете проверить в программе БухСофт по ИНН, какие ограничения и постановления по вакцинации сотрудников действуют для Вашей организации.

Введите ИНН и посмотрите отчет на главной странице программы БухСофт.