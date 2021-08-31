Новые счета-фактуры, прослеживаемость и ЭДО – все уже работает, а у вас ситуация под контролем?

Краткий ликбез о системе прослеживаемости: новые документы, отчетность, сроки ее подачи, ЭДО, штрафы – читайте в нашем материале.

О системе прослеживаемости

Система прослеживаемости действовала в экспериментальном режиме на протяжении последних двух лет. Однако с 8 июля 2021 года были утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для полноценного запуска системы:

Положение о системе прослеживаемости товаров (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108);

Перечень прослеживаемых товаров (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110).

И, начиная с указанной даты, у ряда организаций и ИП появилась обязанность вносить данные в систему прослеживаемости.

Речь идет об импортерах, а также тех участниках оборота прослеживаемых товаров, которые перепродают, утилизируют, передают и вывозят эти товары из страны. Причем данные правила распространяется и на тех, кто работает по посредническим договорам.

Отчеты о прослеживаемости и сроки их подачи

Отчетные формы для участников системы прослеживания тоже есть. Но пока только рекомендованные. Эти формы и порядок их заполнения приведены в письме ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. На сайте налоговой службы эти формы тоже выложены.

Отчетов всего четыре:

Наименование формы отчета Кто должен сдавать Сроки подачи Уведомление о перемещении товаров Экспортеры прослеживаемых товаров в страны ЕАЭС В течение 5 дней со дня отгрузки Уведомление о ввозе товаров Импортеры прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС В течение 5 дней со дня постановки товара на учет Уведомление об имеющихся товарных остатках Компании и ИП, у которых прослеживаемые товары хранятся в остатках Перед тем, как реализовать товар Отчет об операциях с товарами Компании и ИП на спецрежимах. А также субъекты на ОСНО, которые продали или купили прослеживаемые товары у спецрежимников Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом

Первый раз отчитаться нужно за III квартал 2021 года

Официально утвердить формы, форматы и порядки заполнения отчетов о прослеживаемости налоговики собираются со дня на день – до 1 августа 2021 года.

Как в БухСофт работать с прослеживаемыми товарами?

В программе БухСофт бухгалтер может сформировать Уведомление об остатках прослеживаемых товаров (рисунок ниже) и подать его в налоговую до момента продажи этих товаров. Строго срока нет. На каждый товар или группу товаров придется отправить отдельное уведомление. Документом-основанием могут быть документы, подтверждающие покупку, акт инвентаризации или справка-расчет.

Из налоговой вернется Квитанция, в которой будут содержаться коды РНПТ для остатков прослеживаемых товаров. Их необходимо внести в вашу товаро-учетную систему.

Если ваша организация ввозит товары из стран ЕАЭС, то в течение 5 дней с момента поставки товаров на учет нужно будет направить в налоговую Уведомление о ввозе. В программе БухСофт бухгалтер может создать Уведомление и отправить его в налоговую.

Если организация или предприниматель, не являются импортерами, но покупают прослеживаемые товары с целью дальнейшей реализации или любых других целей, то, необходимо заключить со спецоператором договор и подключить направление ЭДО. В БухСофт бухгалтеру достаточно отправить приглашение контрагенту на обмен данными через ЭДО. После этого вы сможете получать от продавцов электронные счета-фактуры и УПД. Счет-фактура в электронной форме считается полученным покупателем, как только ему поступило соответствующее подтверждение спецоператора.

Новый счет-фактура

Несмотря на тот факт, что НПА по прослеживаемости вступили в силу с 8 июля, новые счета-фактуры применяют уже с 1 июля. Вот такой казус.

Бланк счета-фактуры пришлось изменить, чтобы включить в него новые реквизиты по прослеживаемости товаров:

регистрационный номер партии товара (РНТП);

единицу измерения товара;

его количество;

регистрационный номер таможенной декларации (если товар произведен не в ЕАЭС);

порядковый номер записи,

реквизиты для идентификации документа об отгрузке товара.

Изменения в бланке можно условно поделить на 2 группы:

1. Для всех организаций и ИП.

Которые теперь заполняют новую строку 5а - проставляют реквизиты документа на отгрузку. И проставляют порядковые номера записей в графе 1.

2. Для тех, кто участвует в обороте прослеживаемых товаров.

Они заполняют дополнительные новые графы в табличной части: с 11 по 13. А при заполнении корректировочных счетов-фактур еще и графы 10 и 10а.

Подробно о порядке заполнения нового счета-фактуры с наглядной таблицей смотрите в нашем материале. Там же вы найдете образцы заполнения новых счетов-фактур для разных ситуаций.

Изменения также затронули: журнал учета счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж, декларацию по НДС.

Организации и ИП, которые не являются плательщиками НДС, при продаже прослеживаемых товаров выдают вместо счетов-фактур УПД. И тоже с новыми реквизитами.

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Электронный документооборот (ЭДО)

По всем операциям с прослеживаемыми товарами плательщики НДС обязаны выставлять счета-фактуры, в том числе корректировочные нужно только в электронном виде.

Исключение:

продажа товара физическому лицу для личных нужд;

продажа товара самозанятому;

экспорта (реэкспорт) товара в любое государство;

продажи и перемещения товара на территорию ЕАЭС.

Организации и ИП - покупатели прослеживаемых товаров, в свою очередь обязаны обеспечить прием счетов-фактур в электронной форме. И даже в том случае, если покупатель применяет льготный налоговый режим.

А продавцы на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, при продаже прослеживаемых товаров обязаны выдавать электронные УПД .

Кроме того в электронной форме необходимо сдавать и отчетность по прослеживаемым товарам в налоговую инспекцию.

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А штрафы будут?

Будут. Но только в следующем году. Если точнее, с 1 июля 2022 года. Пока закон о внесении изменений в КоАП РФ находится в стадии проекта на обсуждении.

Предварительно планируют штрафовать юрлиц и ИП на 1 000 рублей:

за каждый случай непредставления отчета о прослеживаемых товарах;

за каждый неверно оформленный счет-фактуру или УПД.

За нарушение способа представления счетов-фактур и УПД с реквизитами прослеживаемости (то есть на бумаге, вместо ЭДО) тоже планируют штрафовать на 200 рублей за каждый документ, но не более, чем на 100 тыс. рублей в целом.

Естественно, этот штраф не коснется лиц, которые вправе оформлять счета-фактуры и УПД на бумаге.

Что делать, если мы еще не готовы?

Значит вам необходимо:

Подключить электронный документооборот. Отправить приглашения контрагентам к обмену электронными документами. Провести инвентаризацию остатков товаров, которые попадают под прослеживаемость. Подключить электронную отчетность. Перед тем, как реализовать остатки товара, сдать в налоговую инспекцию уведомление об остатках. Перейти на электронное оформление операций по покупке и продаже прослеживаемого товара. Сдавать положенную отчетность в установленные сроки.