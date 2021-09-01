В сентябре БухСофт дарит бухгалтерам 3 месяца бесплатного доступа

Весь сентябрь бухгалтеры могут получить бесплатный доступ к программе БухСофт на 3 месяца. Это поможет новым клиентам перенести данные из 1С с экспертом программы БухСофт и освоится в новой программе.

Чтобы узнать, как активировать доступ, бухгалтер может оставить заявку на сайте.

Бухгалтерская программа БухСофт разработана специально для малого и среднего бизнеса. Уникальная поддержка от экспертов решает все вопросы в день обращения. Бухгалтер защищен в работе от ошибок.

Главное — БухСофт не тянет деньги из бизнеса. Все включено в годовую подписку, включая премиум-опции и обновления от разработчика.

С 2021 года изменения в работе требуют дополнительных сервисов: ЭДО с контрагентами, проверка контрагентов, отправка отчетности через интернет. БухСофт уже содержит в себе весь функционал.

Закажите обратный звонок менеджера — получите 3 месяца подписки в подарок и попробуйте весь функционал программы БухСофт.

Сегодня вам позвонит Екатерина Маркосян: ваш персональный консультант программы БухСофт