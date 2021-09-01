Как бухгалтеру оформить ЭЦП за 24 часа и получить безлимитные консультации бесплатно.

В сервисе БухСофт Отчетность бухгалтер может оформить электронную подпись за 24 часа, а помогать в сдаче октябрьской отчетности ему будет эксперт-консультант. Эти опции не требуют дополнительных денег. Уже все включено в годовую подписку.

Бухгалтер и ИП может самостоятельно подобрать подходящий тариф. Например, оплатить сразу комплекс для работы:

Отправка отчетности. Эксперт-консультант по налогам и учету. ЭДО с контрагентами. Справочная база.

Это тариф Комфорт — его цена меньше 10 000 в год. Если у вас небольшая организация — выбирайте тариф Старт, он дешевле в 2 раза. В любом из тарифов ЭЦП мы оформим за 24 часа.