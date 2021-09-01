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Как бухгалтеру оформить ЭЦП за 24 часа и получить безлимитные консультации бесплатно

Для рубрики Автоматизация учета
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Как бухгалтеру оформить ЭЦП за 24 часа и получить безлимитные консультации бесплатно.

В сервисе БухСофт Отчетность бухгалтер может оформить электронную подпись за 24 часа, а помогать в сдаче октябрьской отчетности ему будет эксперт-консультант. Эти опции не требуют дополнительных денег. Уже все включено в годовую подписку.

Посмотреть тарифы

Бухгалтер и ИП может самостоятельно подобрать подходящий тариф. Например, оплатить сразу комплекс для работы:

  1. Отправка отчетности.
  2. Эксперт-консультант по налогам и учету.
  3. ЭДО с контрагентами.
  4. Справочная база.

Это тариф Комфорт — его цена меньше 10 000 в год. Если у вас небольшая организация — выбирайте тариф Старт, он дешевле в 2 раза. В любом из тарифов ЭЦП мы оформим за 24 часа.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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