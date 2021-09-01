Почему бухгалтеру не стоит доверять советам «диванных экспертов»

Ведение бухучета, сдача отчетности в установленные сроки — как правило, работа бухгалтера из квартала в квартал идет «по накатанной».

Но случаются и нестандартные ситуации, в которых требуется совет проверенного эксперта. Где тогда искать помощи: на специализированных форумах, в пабликах соцсетей и у знакомых коллег?

Анна Жукова — главбух из Санкт-Петербурга, сопровождающий деятельность ИП в общепите. В этой статье она поделится, как рандомный совет с форума стоил ей доначисления налога и штрафных санкций.

Предыстория: постковидная, антикризисная

Распространенная ситуация: вышел новый закон, как его применять пока точно никто не знает, каждый специалист толкует по-своему. Обязательно где-нибудь найдется «диванный эксперт», который смело поделится своими умозаключениями на специализированных интернет-ресурсах, форумах для бухгалтеров, на телеграмм-каналах. Либо «истина» родится в споре в каком-то чате для работников финансовой сферы и разойдется по сети. И вот — пока налоговый орган даст официальное разъяснение, уже некоторые успеют сдать отчеты с ошибками.

В прошлом году многие предприятия серьезно пострадали от пандемии и несли убытки, соизмеримые со стоимостью всего бизнеса. Особенно это коснулось микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Государство, стремясь поддержать малый бизнес и уберечь его от банкротства, предоставило ряд льгот и налоговых послаблений.

Например, в Санкт-Петербурге Законодательным собранием был принят закон № 201-45 от 08.04.2020. Согласно его положениям, для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории города, были снижены налоговые ставки по УСН (в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020): до 3% — если объектом налогообложения являлись доходы, и до 5% — если ИП применял схему «доходы минус расходы».

Справедливости ради стоит сказать, что не только Санкт-Петербург, но и другие регионы приняли в тот период аналогичные нормативные акты о снижении налоговых ставок по УСН. Информация об этом публиковалась и на сайте БухСофт.

А теперь собственно история — от лица Анны, теперь уже клиентки Бухсофт, которую мы записали.

На какой вопрос я искала ответ

Я веду бухгалтерию у двух индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общепита. Ресторанный бизнес был отнесен весной 2020 года к числу отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Узнав о принятии регионального закона, снижающего ставку УСН, обрадовалась. Отлично, удастся сэкономить на налогах и хоть немного выправить финансовое положение моих заказчиков!

Нормативный акт имел оговорку: льгота предоставляется только тем ИП, которые

имеют основной вид деятельности в сфере, отнесенной Правительством РФ к числу наиболее пострадавших от пандемии,

платят своим сотрудникам зарплату не ниже минимальной заработной платы по СПб.

Если с первым пунктом все было понятно (кафе моих «подопечных» ИП точно относились к предприятиям общественного питания, был подходящий ОКВЭД), то по второму возник вопрос.

Мог ли воспользоваться мерой государственной поддержки предприниматель, у которого на текущий момент не было наемных сотрудников?

Ведь фактически ИП без персонала соответствовал и второму требованию закона — ниже МРОТ оклада не платил, так как самого персонала у него нет. Но при этом он тоже не меньше пострадал от экономических последствий пандемии, чем его конкуренты со штатом подчиненных.

Оба предпринимателя, для которых я веду бухгалтерский учет, сотрудничают со мной по гражданско-правовому договору (я — самозанятая). На время пандемии пришлось расстаться с постоянным персоналом, кафе «выживало» за счет заказов доставки, а курьеры, доставляющие еду, были работниками компании, с которой ИП заключили договор. Думали сэкономить на персонале, а получилось наоборот.

Официальных разъяснений ФНС по этому поводу не было. И за ответом я отправилась на форум для бухгалтеров, где часто получала советы.

А если бы бухгалтер обратился к экспертной поддержке БухСофт — проблем и вопросов не было даже на первом этапе. В чате программы эксперты БухСофт ответят на любой вопрос по бухгалтерскому и кадровому учету, расчету зарплаты.

Даже в бесплатном доступе в программе БухСофт бухгалтеру доступны безлимитные консультации по рабочим вопросам.

Как случайный совет стоил мне доначисления налогов и штрафных санкций

На форуме мнения коллег разделились.

Кто-то писал, что обязательно выполнение предпринимателем обоих требований, перечисленных в законе. И только те субъекты малого бизнеса, которые имеют в подчинении штат трудоустроенных сотрудников, могут претендовать на сниженную ставку налога. Другие пользователи отстаивали позицию, что главный критерий — вид экономической деятельности, и ИП без работников тоже вправе воспользоваться льготой.

В итоге оптимистично настроенные бухгалтеры меня убедили. «Давайте толковать закон дословно, — писали они, — ведь сказано — „те ИП, кто платить зарплату сотрудникам не меньше МРОТ“. Но фразы „те ИП, кто имеет работников по трудовым договорам“ — в тексте нормативного акта нет».

Наверное, в тот момент мне просто очень хотелось верить, что удастся сократить затраты в непростой для бизнеса период. Я пошла у таких советчиков на поводу, и по итогам отчетного 2020 года подала декларацию по УСН, рассчитав налог по пониженной ставке — 3% вместо 6%.

Но в результате камеральная проверка этой декларации закончилась для ИП доначислением налога на крупную сумму. Также бизнесу грозит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы по ст. 122 НК РФ.

Вот так, я хотела уберечь предпринимателей от лишних финансовых потерь за 2020 год, а в итоге придется заплатить даже больше.

Какой я извлекла урок из этого провала

Уже после предписания налоговой инспекции я искала возможность хотя бы снизить сумму штрафа. Коллега предложила попробовать БухСофт. Я уже плохо верила в поддержку, поэтому подключилась только на тестовый период — 15 дней.

Оказалось, экспертная поддержка в сервисе работает круглосуточно. Я написала обращение в чат и получила ответ со ссылками. Ходатайство о снижении штрафа отправила, надеюсь на первый раз для ИП сумму удастся снизить вдвое. А вот налог и пени придется заполнить полностью.

Конечно мне также хотелось досконально разобраться в вопросе, понять, почему мое решение подать декларацию по пониженной ставке было ошибочным.

В онлайн-чате я попросила объяснить мне мою ошибку и также оперативно получила ответ.

Эксперт объяснил, что льготой в рамках регионального закона могли пользоваться только предприниматели и организации на УСН, которые одновременно отвечали перечисленным условиям. Если же субъект бизнеса осуществлял виды предпринимательской деятельности, поименованные в Перечне пострадавших отраслей, но без привлечения наемных работников, то пониженная ставка налога в 2020 году к нему не применялась.

Если бы я сразу обратилась за помощью к квалифицированному эксперту, а не искала ответы на форумах и в соцсетях, удалось бы избежать штрафа и подачи «уточненки». А так я добавила и себе работы, и подорвала доверие своих ИП-шников.

Выводы сделаны. Впредь никакой самодеятельности. Нужен будет совет — пойду за поддержкой только к экспертам!