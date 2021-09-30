Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как получить 3 месяца бесплатной подписки на БухСофт и штат экспертов по кадровому и бухгалтерскому учету?

Для рубрики Автоматизация учета
Версия для печати

В программе БухСофт работает экспертная поддержка. Бухгалтеры могут не искать информацию на форумах и в интернете, а просто написать в чат программы. Развернутый ответ вы сможете получить в день обращения. 

Сегодня любой бухгалтер может попробовать весь функционал программы БухСофт бесплатно. Для этого нужно оставить заявку, менеджер позвонит и активирует код доступа. 

Консультации вы сможете получать в чате программы. Главное, в программе БухСофт отвечают не боты, а реальные люди. Эксперты, аттестованные бухгалтеры и кадровики.

Хочу получить консультацию

В сентябре любой бухгалтер может получить 3 месяца подписки на программу БухСофт в подарок. Об условиях акции читайте на сайте

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога