Каждую неделю БухСофт открывает горячую линию для бухгалтеров. 14 октября - приглашенный гость!

В программе БухСофт клиентам доступны безлимитные консультации в чате программы и по телефону. Но если бухгалтер еще не перешел вести учет в программе БухСофт, оценить уровень экспертов он может каждую неделю в стримах на youtube-канале.
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14 октября команда БухСофт пригласила Надежду Самкову рассказать вам про зарплатную отчетность за 3 квартал. Условия участия простые:
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