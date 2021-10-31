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Каждую неделю БухСофт открывает горячую линию для бухгалтеров. 14 октября - приглашенный гость!

Для рубрики Бухгалтерский учет
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В программе БухСофт клиентам доступны безлимитные консультации в чате программы и по телефону. Но если бухгалтер еще не перешел вести учет в программе БухСофт, оценить уровень экспертов он может каждую неделю в стримах на youtube-канале.

Подпишитесь и получайте ответы на свои вопросы в режиме онлайн.

14 октября команда БухСофт пригласила Надежду Самкову рассказать вам про зарплатную отчетность за 3 квартал. Условия участия простые:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте и оставьте вопрос заранее
  2. Подпишитесь на youtube-канал БухСофт
  3. Наслаждайтесь качественным контентом

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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