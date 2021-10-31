Каждую неделю БухСофт открывает горячую линию для бухгалтеров. 14 октября - приглашенный гость!

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14 октября команда БухСофт пригласила Надежду Самкову рассказать вам про зарплатную отчетность за 3 квартал. Условия участия простые: