21 октября прямой эфир про Декларацию по НДС. Эксперт БухСофт ждет вопросы

БухСофт запустил проект — «Прямая линия БухСофт». Каждую неделю, неделю на youtube-канале проходят прямые эфиры с экспертами программы БухСофт и приглашенными гостями.
21 октября, Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, расскажет вам о сдаче декларации по НДС за 3 квартал. Регистрируйтесь, задавайте вопросы заранее.
Команда БухСофт удачно провела 4 прямых эфира:
- Платежки по новым правилам
- Прослеживаемость товаров
- СЗВ-ТД без штрафов и ошибок
- ФНС и ПФР опять всех запутали: зарплатная отчетность и персучет за 3 квартал
Среди спикеров уже выступили:
- Герш Нина, бухгалтер-эксперт программы БухСофт, опыт работы 15 лет, действительный член ИПБ России;
- Краморенко Светлана, эксперт БухСофт по бухгалтерскому и налоговому учету;
- Яровенко Наталья, бухгалтер-консультант БухСофт, опыт работы 24 года;
- Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
Регистрируйтесь на наш прямой эфир, задавайте вопросы, будет интересно!