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21 октября прямой эфир про Декларацию по НДС. Эксперт БухСофт ждет вопросы

Для рубрики НДС
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БухСофт запустил проект — «Прямая линия БухСофт». Каждую неделю, неделю на youtube-канале проходят прямые эфиры с экспертами программы БухСофт и приглашенными гостями.

21 октября, Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, расскажет вам о сдаче декларации по НДС за 3 квартал. Регистрируйтесь, задавайте вопросы заранее.

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Команда БухСофт удачно провела 4 прямых эфира:

  1. Платежки по новым правилам
  2. Прослеживаемость товаров
  3. СЗВ-ТД без штрафов и ошибок
  4. ФНС и ПФР опять всех запутали: зарплатная отчетность и персучет за 3 квартал

Среди спикеров уже выступили:

  • Герш Нина, бухгалтер-эксперт программы БухСофт, опыт работы 15 лет, действительный член ИПБ России;
  • Краморенко Светлана, эксперт БухСофт по бухгалтерскому и налоговому учету;
  • Яровенко Наталья, бухгалтер-консультант БухСофт, опыт работы 24 года;
  • Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

Регистрируйтесь на наш прямой эфир, задавайте вопросы, будет интересно!

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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