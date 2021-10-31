21 октября прямой эфир про Декларацию по НДС. Эксперт БухСофт ждет вопросы

БухСофт запустил проект — «Прямая линия БухСофт». Каждую неделю, неделю на youtube-канале проходят прямые эфиры с экспертами программы БухСофт и приглашенными гостями.

21 октября, Наталья Чистотина, руководитель группы поддержки БухСофт, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, расскажет вам о сдаче декларации по НДС за 3 квартал. Регистрируйтесь, задавайте вопросы заранее.

Команда БухСофт удачно провела 4 прямых эфира:

Среди спикеров уже выступили:

Герш Нина, бухгалтер-эксперт программы БухСофт, опыт работы 15 лет, действительный член ИПБ России;

Краморенко Светлана, эксперт БухСофт по бухгалтерскому и налоговому учету;

Яровенко Наталья, бухгалтер-консультант БухСофт, опыт работы 24 года;

Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

Регистрируйтесь на наш прямой эфир, задавайте вопросы, будет интересно!