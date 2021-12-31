Двойная выгода от БухСофт: КЭП на 15 месяцев и скидка 50%

Для бухгалтеров на программу БухСофт действует скидка 50%. А в декабре все подписчики оформят КЭП на 15 месяцев.
Оплатите программу БухСофт со скидкой 50% и электронную подпись разработчики вам оформят до 2023 года. Это удобно — не нужно посещать налоговую и стоять в январских очередях.
Пять причин, чтобы выбрать программу БухСофт:
- КЭП в налоговой условно-бесплатная — Вы все равно потратите порядка 2000 рублей на токен. В БухСофт — подпись электронная и бесплатная
- Вам все равно нужен сервис для ведения бухгалтерского учета и отправки отчетности. С флешкой отчетность сама собой не сдается, а значит, на сервис вы потратите еще деньги. Только до конца недели БухСофт дешевле на 50% — зачем переплачивать в январе?
- Уговорить директора — к сожалению, руководители пытаются избегать посещения налоговой без веских причин. Поверьте, КЭП для директора — не аргумент. Подключайте БухСофт и не мучайтесь. До 2023 года КЭП будет действительна
- ЭДО с контрагентами — к 2023 году все будут обязаны подключить ЭДО. В БухСофт — это дешево и практично. Все входящие бесплатно, 1000 исходящих документов в подарок
- Есть к кому обратиться. БухСофт — сервис с человеческим лицом. С вами на связи наши эксперты по любым бухгалтерским вопросам: в чате и по телефону
В программе БухСофт, тариф Комфорт, эксперты программы объединили весь И весь этот комплекс — всего за 9 999 рублей/год.