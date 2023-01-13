Правила предоставления отпусков в 2023 году: что изменилось

Ключевые изменения в 2023 году

В трудовое законодательство внесены изменения: компании обязаны предоставить демобилизованному гражданину очередной отпуск в любое удобное время. Новые правила действуют с 21 сентября 2022 года. Право взять отпуск вне графика сохраняется за сотрудником, который вернулся с военной службы, в течение шести месяцев. При этом стаж работы не важен.

Количество дней отпуска, которые нужно предоставить демобилизованному, рассчитывают с учетом всего времени военной службы.

Например, если сотрудник был мобилизован 1 октября 2022 года, а вернется на работу 31 января 2023 (общий срок службы – 4 месяца), то к количеству дней отпуска, заработанных до призыва, нужно добавить 9 дней.

Дополнительно за мобилизованными сотрудниками сохраняется рабочее место со всеми положенными трудовыми гарантиями. В частности, если компания предоставляет дополнительные отпуска (например, за ненормированный рабочий день), то сотрудник вправе получить такой отпуск.

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Правила предоставления отпусков в 2023

Большинство сотрудников в 2023 году имеет право получить ежегодные очередной отпуск длительностью 28 календарных дней.

При этом некоторым работникам полагается более продолжительный отдых.

Например, сотрудники младше 18 лет имеет право на отпуск в 31 календарный день, работающие инвалиды (независимо от группы) могут получить 30 дней отпускных. Для работников имеющих ученую степень кандидата наук положен отпуск 36 рабочих дней, а для докторов наук – 48 рабочих дней.

Очередность предоставления отпусков в 2023 году определяется графиком отпусков. График формируется организацией самостоятельно, на основании пожеланий сотрудников. Важно отметить, что подписанный график является обязательным к исполнению как работниками, так и работодателем.

При этом по личным обстоятельствам работник имеет право переносить дни оплачиваемых выходных. Для этого необходимо составить заявления на перенос дат и согласовать его с руководством. На основании этого документа будет скорректирован график.

Некоторые категории сотрудников имеют право получить отпуск вне утвержденного графика. К ним относятся несовершеннолетние работники, внешние совместители, беременные сотрудницы. Аналогичное правило предоставления отпусков действуют для сотрудников, которые были отозваны из предыдущего отпуска, почетных доноров, многодетных родителей (при наличии ребенка младше 14 лет).

В 2023 году продолжает действовать правило дробления отпусков: сотрудник имеет право отправиться отдыхать сразу на все дни, которые ему положены, а может – делить их на части. Основное правило – чтобы хотя бы одна часть отпуска была 14 календарных дней и более. Оставшуюся часть можно делить на любое количество дней.

В электронный документооборот можно перевести все документы по отпускам – от графика до оформления. Каждому сотруднику предоставляется свой личный кабинет. Сотрудники смогут сами запрашивать и скачивать документы: справки о доходах, для пособий, копию трудовой. Кадровики освободят себя для выполнения других задач. Переходите на КЭДО с компанией «Бизнес-легко!».

Особенности предоставления отпусков в 2023

Первый отпуск сотрудника предоставляется после полугода непрерывной работы в компании. Однако для некоторых работников трудовое законодательство предусматривает исключение из этого правила. В частности, женщина, которая планирует уйти в декретный отпуск (или уже использует его) вправе уйти в очередной отпуск на выбор: либо перед декретом, либо сразу после него. Эту же возможность имеет супруг беременной женщины, работник-совместитель, работники младше 18 лет и усыновители детей в возрасте до трех месяцев.

Внешним совместителям ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в одни даты с периодом отдыха по основному месту работы. Важно отметить, что продолжительность ежегодных отпусков по основному и дополнительному месту работы может не совпадать. Если отпуск на работе по совместительству короче, то работник может компенсировать недостающую часть дней, взяв отпуск за свой счет.

В 2023 году лучшими для отпусков являются март, август и октябрь. Последний летний месяц лидирует по количество рабочих дней в наступившем году – при пятидневной рабочей неделе работать придется 23 дня. Также выгодными для очередного отпуска являются и другие летние месяцы: в июне и июле по 21 рабочему дню.

Если работник планирует продлить праздничные дни, то можно взять отпуска в мае или январе. При этом отдыхать в первый месяц года наименее выгодно, т. к. рабочих дней значительно меньше, чем в другие месяцы.

Пошаговый алгоритм предоставления отпуска

Типовой порядок предоставления отпуска включает ряд обязательных шагов. На старте процесса необходимо в письменной форме проинформировать сотрудника о дате начала ежегодного оплачиваемого отпуска. Уведомление направляется, при условии, что сотрудник планирует отдых по утвержденному графику.

Срок информирования – две недели до начала отпуска. Формы и способы извещения определяются компанией самостоятельно, это могут быть отдельные документы (уведомления, ознакомительные листы, ведомости). Независимо от формы документа, в нем должны быть как минимум две подписи: представителя работодателя и непосредственно сотрудника.

Если работник хочет использовать отпуск вне графика – он обязан составить заявление в произвольной форме. Срок направления этого документа в кадровую службу законодательно не установлен. Минимально возможный срок – за три дня до предполагаемого начала отпуска, это связано с обязательством работодателя выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня.

Чтобы не было споров с сотрудниками и контролирующими службами, компания имеет право установить в локальных документах минимальный срок подачи заявления на отпуск.

Например, в коллективном договоре указать, что заявление должно быть направлено в отдел кадров минимум за 10 календарных дней до начала отпуска.

Второй шаг в процессе – составление приказа о предоставлении отпуска и его подписание у руководителя компании. Формат этого документа выбирается организацией самостоятельно: можно использовать типовую форму, можно – индивидуальный шаблон. Обязательными реквизитами являются сведения о сотруднике (ФИО, табельный номер, подразделение и должность), информация об отпуске (даты начала и завершения, длительность), а также – общие реквизиты (дата приказа, его номер, сведения о компании-работодателе).

Следующий шаг – ознакомление работника с приказом. Он обязан подписать приказ в соответствующей графе и указать дату ознакомления.

Финальный этап предоставление отпуска – расчеты с сотрудником по денежным выплатам. Работодатель обязан рассчитать сумму к выплате, и, при необходимости, оформить записку-расчет. Основание для составления расчета является приказ о предоставлении отпуска. Справку-расчет должны подписать представитель кадровой службы и бухгалтер, составивший документ.

Шаблон документа должен быть утвержден заранее: используется либо типовая форма Т-60, либо самостоятельно разработанный шаблон.

Отпускные нужно выплатить минимум за три календарных дня до начала отпуска. Если окончание периода выплаты выпадает на выходной или праздничный день, отпускные надо выплатить накануне – в последний рабочий день.

Нарушение порядка выплаты отпускных влечет наложение административного наказания. За первичное нарушение будет штраф на организацию – до 50 тысяч рублей. Предприниматель или руководитель будет обязан заплатить от 1 000 до 5 000 рублей. Повторное нарушение будет наказываться более существенными штрафами.

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