Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков

ЭДО – что это такое
Электронный документооборот или сокращенно ЭДО – это процесс, который помогает ускорить и максимально упростить передачу различных документов между физическими и юридическими лицами.
Передавать и получать электронные документы гораздо проще, чем бумажные. А главное – ускоряется процесс их согласования и подписания. ЭДО пригодится различным службам и сотрудникам.
С помощью ЭДО можно обмениваться документами с поставщиками и покупателями, направлять сведения в государственные структуры, сдавать отчетность, получать ответы на запросы и выписки, контролировать и согласовывать договоры.
Главное, что все это можно совершать, не покидая рабочего места или даже собственной квартиры, если вы работаете удаленно.
Важно, чтобы у вас был доступ к программам электронного документооборота и электронная подпись, чтобы все документы, отправляемые с помощью ЭДО, имели юридическую силу.
Про виды подписей мы тоже расскажем в этой статье.
Принципы работы с ЭДО
Отправитель загружает документ в сервис или создает его, подписывает и отправляет контрагенту. Получатель может подписать документ (утвердить) или отклонить (например, если видит ошибки или не согласен с содержанием).
Если контрагент еще не пользуется ЭДО, он получит приглашение на электронную почту. Если получатель использует другого оператора ЭДО, отличного от оператора отправителя, то он получит приглашение к роумингу.
Роуминг – это возможность обмениваться документами с пользователями любых других операторов ЭДО.
Если документ утвержден, то отправитель получит уведомление о его подписании.
По тому же принципу происходит обмен документами и внутри организации.
Время подписания бумажных документов затягивается от нескольких дней до нескольких месяцев – в зависимости от того, как далеко от вас находится ваш контрагент, сотрудник или руководитель.
С ЭДО подписать документы можно за несколько минут, а все маршруты согласования заранее запрограммировать.
Тогда документ после согласования с одним сотрудником автоматически перейдет к другому.
Скорость – одно из главных преимуществ ЭДО.
Рассмотрим пример электронного документооборота в отделе закупок.
Менеджер отдела закупок должен заказать товары у поставщика, получить их, подписать все необходимые документы и затем передать их поставщику.
Менеджер формирует в ЭДО заказ на поставку товаров и направляет его своему руководителю на согласование.
Руководитель подписывает заказ (согласовывает) и менеджер видит, что статус заказа изменился.
Менеджер подписывает заказ (если необходимо) и направляет его поставщику.
Поставщик получает заказ, подтверждает получение и собирает товары на отгрузку. При этом он может через ЭДО провести корректировку заказа, например, если какой-то товар отсутствует на складе.
Когда товар готов к отправке, поставщик формирует документы на отгрузку в ЭДО (накладную, счет, счет-фактуру или УПД, при необходимости прикладывает и другие документы, например, сертификаты на продукцию) или загружает их в систему, подписывает документы электронной подписью и отправляет покупателю.
Менеджер, после того, как товары получены (или сразу), ставит свою электронную подпись и теперь у поставщика и у покупателя есть комплект подписанных документов.
Здесь уже важна не только оперативность (быстро согласовать заказ, передать поставщику и потом подписать документы), но и юридическая, и налоговая стороны.
Пока у поставщика нет подписанных документов, он не может предъявить претензии к покупателю, если тот задержит оплату – попросту нечем доказать, что товары и правда были переданы.
Покупатель же без документов не может оприходовать товар (да, есть и другие механизмы в бухгалтерском учете, но они временные – например, можно провести неотфактурованную поставку, пока документы находятся в пути).
Если нет подтверждающих документов, расходы на такие товары нельзя списать в налоговом учете.
ЭДО позволяет избежать этих рисков и своевременно и законно списывать и приходовать товары, работы или услуги.
Но электронный документооборот нужен не только торговле и тем, у кого много контрагентов.Электронными документами можно обмениваться внутри организации, с сотрудниками и с государственными органами.
Кроме того, ЭДО для многих компаний является обязательным.
Виды электронного документооборота
Условно ЭДО можно разделить на 2 крупные категории:
По сфере правовых отношений между субъектами которые участвуют в документообороте.
По виду документов, которые проходят через ЭДО.
Если говорить о сфере правовых отношений, то выделяют следующие виды:
внутренний ЭДО
внешний ЭДО
ЭДО с государственными структурами
Внутренний ЭДО – затрагивает обмен документами исключительно внутри компании. Так как крупные организации имеют зачастую большую филиальную сеть, то наличие внутреннего ЭДО для них необходимость.
С помощью внутреннего ЭДО в первую очередь согласуются договоры, различные проекты, сметы, приказы, отчеты и инструкции.
Отдельно можно выделить обмен кадровыми документами. Можно разом разослать всем сотрудникам новый внутренний акт (например, Положение о командировках) и массово с ним ознакомить, можно согласовать отпуска, служебные поездки, сообщить о выходе на больничный, передать отчет о командировке и т.д.
Руководители подразделений могут передавать через ЭДО данные, необходимые для формирования отчетности по организации, о заработной плате, о доходах и расходах и другие.
Руководителям также системы опции контроля. К примеру, можно проследить, какой из сотрудников слишком долго согласует или отправляет документы контрагентам.
Внешний ЭДО – это обмен документами с контрагентами организации. Даже если компании работают с разными операторами ЭДО можно настроить обмен между ними, для этого используется роуминг.
Все маршруты следования документов во всех системах выстроены по одной и той же схеме работы. Можно настроить доступ ЭДО только для тех отделов, которые взаимодействуют с контрагентами.
ЭДО с государственными структурами – это электронный документооборот с различными ведомствами, например, для сдачи отчетности или получения информации о контрагентах.
По виду документов, которые проходят через ЭДО можно выделить:
управленческий ЭДО,
складской ЭДО,
ЭДО для отчетности и т.д.
Можно также выделить ЭДО для отдельных сфер деятельности и отраслей.
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Кто может пользоваться ЭДО
ЭДО могут использовать абсолютно все сотрудники компании.
Наиболее распространен ЭДО:
В бухгалтерии – с его помощью сдают отчетность, собирают и передают документы (акты, накладные, счета и счета-фактуры, сверки, ведомости). Без системы ЭДО бухгалтер в некоторых случаях просто не сможет работать.
Например, он обязан сдавать бухгалтерскую или статистическую отчетность только в электронном виде.
В отделе кадров – прием, увольнение, отпуск, все эти события можно оформить в электронном виде. ТК позволяет обмениваться с сотрудниками документами через ЭДО (см. статью 22.1 ТК).
Некоторые документы уже перешли в электронный вид. К примеру можно отказаться от бумажной трудовой книжки, а больничный Социальный фонд присылает только в электронном виде – бумажная форма уже не действует.
Многие кадровые процессы ЭДО помогает сократить и упростить. К примеру, при приеме на работу сотрудника, его можно быстро ознакомить со всеми нужными документами, а заявление об отпуске не затеряется и попадет только к нужному руководителю.
На складе – любое перемещение товара, будь то отгрузка покупателю или просто перемещение между складами, можно оперативно отразить в документах, используя ЭДО. Особенно удобен электронный документооборот, если склад находится далеко за пределами головной компании.
В управлении – менеджеры и руководители могут не только передавать документы и согласовывать их, но следить за исполнением распоряжений, просто заглянув в систему ЭДО.
Плюсы и минусы электронного документооборота
Сначала о плюсах:
Юридическая значимость документов. Документ с собственноручной подписью на бумаге и такой же документ, подписанный электронной подписью в ЭДО, с точки зрения закона равнозначны. Электронный документ можно предъявить в суде, предоставить в ФНС при проверке.
Сокращение затрат на печать и пересылку. Цена на отправку письма Почтой России начинается от 27 рублей (если в письме вы отправляете 1-2 стандартных листа А4).
И это без цены конверта (примерно 3 рубля за штуку). Заказное письмо, ценное или курьерская отправка уже дороже.
Если вы отправляете 500 таких писем в год, то потратите на них минимум 15000, а ЭДО обойдется в несколько раз раз дешевле, да и ходить на почту, и стоять в очереди не придется.
Обмениваться документами, кстати, можно не только внутри страны – можно отправлять документы в любые страны мира. Для этого потребуется всего 3 шага:
Шаг 1
Российская организация получает квалифицированную электронную подпись, иностранная – неквалифицированную.
Шаг 2
Участники обмена заключают трехстороннее соглашение, обеспечивающее юридическую значимость документов.
Шаг 3
Можно начинать обмениваться документами с иностранными партнерами через ЭДО.
Зарубежной компании будет доступен личный кабинет на английском языке, англоязычная техподдержка, а также вебинары и обучающие материалы.
Бумага тоже стоит недешево, например, популярная марка SvetoCopy от 300 рублей за пачку в 500 листов. С ЭДО бумага вам вообще не нужна.
Сокращение времени создания, подписания, согласования и отправки документов. Здесь все очевидно и мы уже рассказали, насколько проще работать с электронными документами. Кроме того, их можно загрузить в бухгалтерскую программу или другой сервис (CRM, складскую программу).
Безопасность передачи данных и защита самих документов.
Например, документы, пересылаемые через СБИС (система ЭДО) нельзя перехватить или подменить – они передаются по зашифрованному каналу.
Есть ли минусы у ЭДО?
Конечно, минусы тоже присутствуют:
Необходимо позаботиться о резервном копировании. Лучше сохранять электронные документы не только в самой системе, но и еще на независимом носителе – собственном сервере, внешнем диске, даже флэшке. При этом нужно помнить, что если вы просто распечатаете электронный документ с отметками об электронной подписи – он юридической силы иметь не будет!
Сопротивление сотрудников. Если в вашей компании привыкли все делать на бумаге, работникам может поначалу казаться, что работать в ЭДО сложно.
Для лучшей адаптации в системах ЭДО есть инструкции, встроенные помощники и подсказки, а если вы внедряете ЭДО с помощью сторонней компании, то она поможет вам безболезненно и быстро перейти на новый формат документов.
Не все контрагенты подключены к системе ЭДО, с некоторыми приходится работать только на бумаге. Но даже такие организации понемногу исчезнут. Сейчас ЭДО уже стал для ряда компаний обязательным и тенденция продолжается.
Например, при продаже маркированных товаров (а это молочная продукция, вода, одежда, обувь и еще много всего) необходимо обмениваться электронными документами, этого требует закон.
Как совмещать бумажный и электронный ЭДО
Так как не все ваши контрагенты могут использовать ЭДО, то придется совмещать бумажный и электронный документооборот.
Это значит, что вам необходимо организовать хранение и тех и других документов, разработать правила по документообороту.
Для упрощения работы с документами и их систематизации можно сканировать бумажные документы и загружать их в систему ЭДО.
Сканированные документы легко будет найти по быстрому поиску, вместо того, чтобы рыться в папках в шкафу.
Как правило, документ сканируют сразу «на входе». Например, секретарь, сканирует и вносит в систему письма и другие документы, присваивая им номер, дату, вид и т.д.
На документы даже можно нанести штрих- или QR- коды для еще более быстрого поиска.
Если ваш архив не выглядит как просто склад из коробок, а устроен по принципу библиотеки (для каждой папки есть свой стеллаж, полка и место на ней), то закодированный документ при необходимости легко будет найти по его положению (информация «вшивается» в код).
Как понять, что пора переходить на ЭДО
Вот вам чек-лист, чтобы понять пора ли вам уже присмотреться к системам ЭДО.
Если большинство ваших ответов «нет», то пора задуматься о внедрении ЭДО.
Обязательно должны использовать ЭДО организации:
работающие с маркированным товаром (и поставщики, и покупатели);
участвующие в обороте товаров, подлежащих прослеживаемости (см. постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110);
при участии в закупках (на отдельных электронных площадках).
Переходят на ЭДО (есть перспектива, что он станет обязательным в этой сфере) грузоперевозчики, отправители и получатели грузов, логистические компании.
Переход на ЭДО, с чего начать
Для того, чтобы перейти на ЭДО нужно:
Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) руководителю и всем, кто будет работать с системой ЭДО и подписывать документы.
Только наличие электронной подписи даст юридическую силу всем документам. В некоторых случаях для работы в ЭДО можно будет использовать и другие виды подписей (о них – читайте ниже).
Выбрать оператора ЭДО и заключить с ним договор, а также подключиться к системе, в которой будет происходить обмен документами.
Обучить сотрудников работе в системе ЭДО.
Начать обмен данными и радоваться скорости.
Какие электронные подписи существуют, их отличия
Электронные подписи бывают 3 видов:
Простая ЭП;
Неквалифицированная ЭП;
Квалифицированная ЭП;
Квалифицированная электронная подпись может использоваться для любых документов, поэтому является аналогом собственноручной подписи.
Простую и неквалифицированную используют для подписи внутренних и некоторых кадровых документов в организации, их также можно использовать при обмене документами с контрагентами, главное прописать такую возможность в договоре.
Рекомендуется все же использовать КЭП, т.к. ее возможности намного шире и не придется каждый раз сверяться со списками и разрешениями.
Операторы ЭДО
При выборе оператора ЭДО важно обратить внимание на следующие моменты:
Наличие роуминга между операторами или возможность его настроить.
Возможность ведения архива всех сохраненных документов с удобным и быстрым поиском и легким доступом к документам.
Возможность разграничить доступ к ЭДО разным категориям сотрудников.
Возможность доработать систему под специфические запросы компании.
Возможность интеграции сервиса в уже используемые в организации системы.
Доступ к работе в ЭДО с разных устройств, в том числе с мобильных.
Удобный интерфейс, понятный всем пользователям.
Операторы ЭДО должны обладать лицензией ФСБ, иметь сертифицированное программное обеспечение и отвечать другим требованиям.
Один из ведущих операторов ЭДО в России – компания Тензор (СБИС). Почти половина (46%) всех юрлиц в стране сдают отчетность через СБИС. Это значит, что скорее всего ваш партнер уже работает с этим оператором и вам не нужно будет настраивать роуминг. Также есть готовые интеграции по API с 1С, SAP и другими системами и программами.
Несмотря на то, какого оператора вы выберете, важно, чтобы система ЭДО была удобна вам и вашим сотрудникам.
ЭДО – это про скорость, эффективность и увеличение оперативности принятия решений.