Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году

С введением ЕНС в 2023 году существенно изменился порядок уменьшения патента на страховые взносы. И не в лучшую сторону для индивидуального предпринимателя. Разберем, как в 2023 году происходит уменьшение патента на взносы и что нужно учесть при этом.

Основной порядок уменьшения патента на страховые взносы в 2023 году

В этом разделе рассмотрим основной порядок уменьшения патента на взносы, который будет единственно возможным с 2024 года.

Об альтернативном порядке, который можно применять в 2023 году, будет рассказано ниже.

Порядок уменьшения патента на взносы претерпел существенные изменения и усложнился. И если в 2022 году он включал в себя три шага: оплата взносов, подача уведомления на уменьшение и доплата остатка по ПСН, то теперь он включает в себя пять этапов.

Шаг № 1. Уплата страховых взносов

В 2023 году все платежи перечисляются в бюджет не напрямую платежными поручениями, а через ЕНС с помощью ЕНП. Это делается либо через пополнение единого налогового счета в ЛК ИП или ЛК ЮЛ, а также в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Порядок пополнения довольно прост: нужно ввести сумму платежа и ИНН того, кому зачисляются деньги. Если пополнение осуществляется через личный кабинет на сайте налоговой службы, то ИНН указывать не нужно.

Единый налоговый счет — своего рода копилка, в которую налогоплательщик кладет (перечисляет) деньги, а ИФНС потом их оттуда списывает в счет погашения конкретного платежа, по которому наступил срок уплаты. То есть теперь налоговая инспекция выступает своего рода посредником между налогоплательщиком и бюджетом.

Перевод средств осуществляется в рамках единого налогового платежа — то есть обезличено как, например, при пополнении счета мобильного телефона.

Вот тут и кроется основная проблема, из-за которой в порядок уменьшения патента добавился дополнительный шаг. Деньги, которые переводятся на ЕНС, поступают туда обезличено и на уплату какого платежа они были зачислены, налоговая инспекция не знает. А для уменьшения патента на взносы, ИФНС должна видеть, что деньги были перечислены именно в счет уплаты страховых взносов и в определенный период. Из этого следует еще один шаг.

Шаг № 2. Направление в ИФНС заявления о зачете страховых взносов

Этим документом организация или ИП «бронирует» дату уплаты страховых взносов, чтобы налоговая видела, когда и в какой сумме они были перечислены на ЕНС.

Очень важный момент заключается в том, что заявление подается в налоговую только в электронной форме, подписанное квалифицированной ЭП. Заполнить его можно в личном кабинете на сайте ФНС либо с помощью специализированных сервисов. Соответственно, к 2024 году ИП на патенте должны будут приобрести себе квалифицированную ЭП или подключиться к сервису облачной бухгалтерии.

Вариант отправки заявления через специализированные платформы более удобный, так как экономит время на подготовку и отправку документа в налоговую и исключает риск неправильного заполнения.

Сервисы компании «Бизнес-легко!» позволяют направлять отчетность в контролирующие органы в электронной форме за несколько минут. А автоматическая проверка на ошибки исключит риск подачи в ИФНС неверных данных.

Форма заявления о зачете утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ и включает в себя пять страниц и Титульный лист к ним. Для резервирования взносов в нем нужно указать КБК этих платежей, который изменился в 2023 году:

182 1 02 02000 01 1000 160 — единый КБК для страховых взносов на ОПС и ОМС.

С 2023 года разделения на ОПС и ОМС больше нет. Они платятся по единому тарифу, который в 2023 году составляет 45 842 руб.

182 1 02 03000 01 1000 160 — КБК для взносов с дохода свыше 300 000 руб. Максимальный размер взноса с превышения не более 257 061 руб.

Шаг № 3. Направление уведомления об уменьшении патента на страховые взносы

Уведомление составляется по форме, которую ФНС утвердила приказом от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Этот документ состоит из 3 страниц: Титульного листа, Листа А, на котором отражаются данные о патенте и Листа Б, в который вносятся сведения об уплаченных и ранее учтенных страховых взносах.

Направить уведомление в налоговую инспекцию можно, как на бумаге, так и в электронной форме. Но проще и быстрее это сделать через специальные сервисы, такие как, например, СБИС. Это не только сэкономит время на подготовку и отправку уведомления, но и позволит свести риск заполнения документа с ошибкой к нулю.

Шаг № 4. Оплата остатка по патенту

Если после уменьшения патента на взносы остался непогашенный остаток, его нужно уплатить в установленный срок, который прописан в приложении к патенту.

Оплатить патент проще всего через пополнение ЕНС на сайте налоговой службы (в личном кабинете) или через сервис «Уплата налогов и пошлин».

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Шаг 5. Обеспечение положительного сальдо на ЕНС

С этим шагом на данный момент ясности нет. Непонятно, на каком этапе нужно обеспечить положительное сальдо на ЕНС: на дату подачи уведомления, дату списания патента с ЕНС или на дату списания со счета страховых взносов.

В своих недавних разъяснениях ФНС косвенно указала, что переплата должна быть на дату подачи уведомления. Но такой подход может вызвать проблемы с проверяющими. Так как заявление на зачет само по себе не бронирует сумму взносов на ЕНС и они могут быть списаны со счета на уплату других платежей.

Когда придет дата списания взносов с ЕНС и обнаружится, что суммы, которая находится на счете, недостаточно для полной оплаты, неизвестно как отреагирует на это ИФНС: оставит зачет патента без изменения или откажет в нем.

В связи с этим рекомендуем, обеспечить положительное сальдо по взносам на едином налоговом счете на всем этапе: от их перечисления на ЕНС и до списания с ЕНС по сроку уплаты.

Обратите внимание, что страховые взносы за 2023 год спишутся с ЕНС 9 января 2024 года, так как срок их уплаты (31 декабря) выпадает на выходной день.

Альтернативный порядок уменьшения патента на страховые взносы

Он применяется только в 2023 году и включает в себя следующие этапы:

Оплата страховых взносов

Взносы уплачиваются не через ЕНС, как в общем порядке, про который рассказали выше, а платежным поручением на реквизиты страховых взносов. Для этого в платежке отражаются основные реквизиты ЕНС и:

КБК страховых взносов.

182 1 02 02000 01 1000 160 — по фиксированным взносам ИП в рамках лимита и 182 1 02 03000 01 1000 160 — по взносам с превышения дохода свыше 300 000 руб.

ОКТМО плательщика взносов.

Нужно указать ОКТМО по месту своего постоянного проживания. Узнать этот реквизит можно на сайте ФНС в специальном сервисе.

Статус плательщика.

При оплате платежным поручением на реквизиты страховых взносов указывается значение «02».

Налоговый период.

Укажите значение «ГД.00.2023».

Подробно о том, как заполнить уведомление на уплату страховых взносов в 2023 году, можно прочитать здесь.

Направление в ИФНС уведомления об уменьшении патента на страховые взносы

Уведомление подается по той же форме и в том же порядке, что описан выше в разделе про общий порядок уменьшения.

С помощью сервиса «Бизнес-легко!» можно направить уведомление в налоговую в электронной форме. Формирование документа происходит только по актуальной форме и с автоматической проверкой на ошибки.

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