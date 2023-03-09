Фиксированные взносы ИП за 2023 год: размер, КБК, как платить

Размер взносов

До 2023 года фиксированные взносы состояли из двух частей: на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). Их платили отдельно.

С 2023 года такого разделения нет. Теперь единая сумма взносов – совокупный фиксированный размер.

На 2023 год взносы составляют: 45 842 руб. + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Причем по взносам в 1% есть максимум – 257 061 руб.

Итого максимальные взносы ИП: 45 842 + 257 061 = 302 903 руб.

Доход для взносов в 1% считают в зависимости от режима налогообложения.

Смотрите в нашей таблице, какой доход учитывать.

Режим налогообложения База для расчета взносов ОСНО Доходы минус расходы по книге учета (декларации 3-НДФЛ) УСН «Доходы» Доходы (выручка) по книге учета (декларации по УСН) УСН «Доходы минус расходы» Доходы минус расходы по книге учета (декларации по УСН) ПСН Потенциальный доход из патента. Реальный доход из книге не имеет значение! ЕСХН Доходы минус расходы по книге учета (декларации по ЕСХН) Главы КФХ 1% не платят!

Кстати, в 2023 году в НК РФ обнаружилась неувязка в норме о подсчете доходов для взносов ИП с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Правила для расчета дохода на разных режимах налогообложения формально работают только для периодов до 2023 года.

Но Минфин в своем письме от 27.12.2022 № 03-15-05/128189 пояснил, что для 2023 года эти правила продолжают действовать.

Пример ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Доходы за 2023 год – 15 000 000 руб., расходы – 8 000 000 руб. Фиксированные взносы составят: 45 842 + (7 000 000 – 300 000) х 1% = 112 842 руб.

Если ИП зарегистрировался не с начала года, или закрыл бизнес в течение года, он платит не полную сумму взносов (45 842 руб.), а часть в пропорции.

Посчитать взносы за неполный год можно на специальном калькуляторе на нашем сайте.

Срок уплаты взносов

Фиксированные взносы в обычном, минимальном размере (45 842 руб.) надо уплатить до 31 декабря. В этом году 31.12 – выходной день, поэтому крайний срок уплаты взносов – 09.01.2024.

Взносы в размере 1% с дохода за 2023 год надо уплатить до 01.07.2024.

Если ИП «закрылся» в течение года, он должен уплатить фиксированные взносы не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.

КБК

В 2023 году действуют такие КБК по фиксированным взносам:

182 1 02 02000 01 1000 160 – страховые взносы в совокупном фиксированном размере для ИП с 1 января 2023 года; 182 1 02 03000 01 1000 160 – страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период для ИП за периоды с 2023 года.

Если в 2023 году ИП платит взносы 1% за 2022 год, то КБК такой: 182 1 02 14010 06 1005 160.

Взносы Сумма КБК Фиксированные взносы 45 842 18210202000011000160 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 18210203000011000160 Итого (максимальная сумма) 257 061 + 45 842 = 302 903

Как платить

С 2023 года все налоги и взносы надо платить в виде ЕНП на КБК 18201061201010000510.

Сформировать платежный документ можно на сайте ФНС.

Обратите внимание! Есть особенности по уплате фиксированных взносов, если ИП хочет уменьшить на них свой налог по УСН или ПСН.

В прошлые годы ИП просто платил фиксированные взносы поквартально и также поквартально уменьшал на них налог.

В 2023 году эта система значительно усложнилась.

Чтобы учесть взносы в уменьшение налога в течение года есть два варианта.

1) Платить фиксированные взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление на зачет ЕНП в счет взносов.

Такое заявление можно сдать только в электронном виде с электронной подписью:

по ТКС;

через личный кабинет.

Как заполнить заявление – смотрите здесь.

2) Платить фиксированные взносы на КБК взносов. В этом случае заявление о зачете не нужно.

Смотрите в нашей таблице, какие реквизиты будут в платежном поручении при этих двух способах.

Поле платежки Способ № 1: Уплата на ЕНП + заявление Способ № 2: Уплата на КБК взноса 101 (статус) 01 02 13 (банк получателя) ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 (БИК банка получателя) 017003983 15 (№ счета банка получателя) 40102810445370000059 16 (получатель) Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 (№ казначейского счета) 03100643000000018500 61 (ИНН получателя) 7727406020 103 (КПП получателя) 770801001 104 (КБК) 18201061201010000510 18210202000011000160 – взносы в фиксированном размере 18210203000011000160 – взносы 1% 105 (ОКТМО) 0 ОКТМО по месту учета ИП 106 (основание платежа) 0 0 107 (налоговый период) 0 ГД.00.2023 108 (номер документа) 0 109 (дата документа) 0

Также про все способы уплаты фиксированных взносов в 2023 году мы рассказывали здесь.

Кстати, в начале 2023 года ИП столкнулись с рядом проблем при уплате фиксированных взносов. О них читайте здесь.