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Порядок применения онлайн-касс

Торговля в интернете и ККТ

Обязанность применения контрольно-кассовой техники возложена практически на всех субъектов предпринимательства, осуществляющих расчеты в наличной или безналичной форме. Исключение не предусмотрено и для онлайн-торговли. Разберем, в каких случаях можно не применять ККТ при торговле в сети, а также как выбрать кассу для интернет-магазина.
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Торговля в интернете и ККТ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Торговля в интернете. Нужно ли применять ККТ

Обязанность применения онлайн-касс установлена законом № 54-ФЗ от 22.05.2003 и распространяется на организации и ИП, которые осуществляют расчеты в наличной или безналичной форме с использованием электронных средств платежа.

К электронным средствам платежа относятся банковские карты, платежные системы, приложения онлайн-банков в мобильных телефонах, pos-терминалы, интернет-банкинг.

Таким образом, ответ на вопрос о том, нужно ли применять ККТ при торговле в интернете — положительный. Но в некоторых случаях этого можно избежать.

Когда можно не применять онлайн-кассу для интернет-торговли

Вести торговлю в сети Интернет без применения ККТ могут:

  • ИП на НПД.

Применять ККТ они не обязаны в силу положений закона № 54-ФЗ (п. 2.2 ст. 2 указанного закона).

Чек они формируют в приложении «Мой налог» и направляют его клиентам в электронной форме. Бумажный чек формировать они не должны.

Торговать в сети самозанятые могут только товарами собственного производства, которые не относятся к подакцизным и не подлежат маркировке. 

  • ИП и организации при расчетах в безналичной форме.

ККТ может не применяться при осуществлении расчетов между организациями или ИП, если они произведены в безналичной форме.

Например, если ИП или компания купила у вас товар и перевела оплату за него со своего расчетного счета на ваш, то применять кассу в этом случае не нужно.

Однако, онлайн-касса понадобится, если физлицо через отделение банка проведет оплату за организацию по выставленному счету. Например, сотрудник компании оплатил по счету через банк наличными или с помощью онлайн-банка, в этом случае без кассы не обойтись.

Полный перечень оснований, позволяющих не применять ККТ при разных видах деятельности и при разных обстоятельствах, приведен в ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

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Как выбрать кассу для торговли в интернете

Выбор онлайн-кассы для интернет-торговли зависит от того, каким способом производится оплата за товар или услугу:

  • Непосредственно на сайте.

При оплате на сайте формирование чека производится на стационарном кассовом аппарате, расположенном у продавца или с помощью облачной кассы.

Стационарную кассу можно разместить по месту нахождения организации (ИП) или в пункте выдачи. Ее потребуется зарегистрировать в налоговой и указать в качестве места проведения расчетов — адрес сайта.

Облачная касса не приобретается, а берется в аренду и также регистрируется в налоговой, как и стационарная. Плюс применения облачной кассы заключается в том, что продавцу не нужно разбираться в тонкостях работы с ней и деталях ее настройки. Всем этим занимается владелец кассы.

Компания «Бизнес-легко!» предоставляет услуги по аренде облачной кассы. Подключение, настройка и регистрация кассы производится дистанционно — не нужно никуда ехать и тратить свое время. Техподдержка и обслуживание кассы производится в режиме 24/7.

  • В пункте выдачи.

При оплате в пункте выдачи кассовый аппарат должен располагаться непосредственно в этом месте. Если пунктов выдачи несколько, то в каждом из них нужно разместить ККТ.

В качестве экономии можно выбрать вариант комбинированной кассы, которая способна принимать оплату и в пункте выдачи с формированием бумажных чеков и онлайн — с направлением клиентам электронного чека.  

  • При доставке товара курьером или курьерской службой.

Если оплата товара происходит при курьерской доставке, то применение кассы зависит от того, кто доставляет товар: курьер продавца или сторонняя курьеская служба. 

При первом варианте чек выдает курьер с кассы, которая зарегистрирована на продавца.

В этом случае можно рассмотреть вариант мобильной автономной кассы или облачной кассы, подключенной к смартфону доставщика. При регистрации такой кассы выбирается способ ее применения: при разносной торговле.

Если выбран второй вариант, то чек формирует курьерская служба, которая действует от имени продавца, так как она является платежным агентом. Применение кассы самим продавцом в данном случае не требуется.

Перед заключением договора необходимо проверить выбранную курьерскую службу на предмет оснащения ее сотрудников кассовыми аппаратами, соответствующими требованиям закона № 54-ФЗ.

  • При доставке почтой и оплатой наложенным платежом.

При оплате товара наложенным платежом при получении его по почте чек выдает сама почта, так как выступает в данном случае платежным агентом. Применение ККТ продавцом товара не требуется.

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Ответственность за нарушения, связанные с ККТ

Ответственность за нарушения, связанные с применением ККТ, установлена КоАП и предусматривает довольно существенные штрафы за это:

Штраф для ИП составит от 25% до 50% от суммы расчета, который не был проведен по кассе, но не менее 10 тыс. руб.

Для организаций — от 75% до 100% от суммы расчета, но не меньше 30 тыс. руб.

Повторное нарушение, если сумма расчетов без применения ККТ составила 1 млн руб. и более, грозит приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

  • Применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Штраф для ИП составит от 1,5 до 3 тыс. руб., для организаций — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Штраф может быть заменен предупреждением.

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