Как уменьшить налог на страховые взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. в 2023 году

ИП на УСН и ПСН имеют право уменьшить налог на страховые взносы, в том числе уплаченные с дохода свыше 300 тыс. руб. Но в текущем году порядок уменьшения претерпел существенные изменения. Разберем подробнее, как в 2023 году происходит уменьшение налога на страховые взносы и есть ли нюансы для взносов с дохода свыше 300 тыс. руб.

Уменьшение налога на страховые взносы в 2023 году

С введением единого налога счета существенно изменился стандартный способ уменьшения налога на страховые взносы. И если раньше он состоял из двух шагов для УСН (оплата взносов — доплата разницы) и трех шагов для ПСН (уплата взносов – уведомление — доплата разницы), то теперь он значительно усложнился:

Этапы уменьшения налога по УСН на страховые взносы.

Оплата страховых взносов — заявление о зачете — уведомление об исчисленных суммах налога — доплата налога (при необходимости).

Как видно из схемы, добавилось два новых шага: сдача заявления о зачете и уведомления об исчисленных суммах налога.

Подробнее о порядке уменьшения налога по УСН на страховые взносы расскажем ниже.

Этапы уменьшения налога по ПСН на страховые взносы.

Оплата страховых взносов — заявление о зачете — уведомление об уменьшении патента — доплата налога (при необходимости).

Для ПСН порядок уменьшения дополнился одним новым этапом: подготовкой заявления о зачете.

Этот порядок является основным в 2023 году и станет единственным начиная с 2024 года.

Также в текущем году можно применять альтернативный и общий порядок уменьшения, но на практике альтернативный не работает, а общий довольно рискован.

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Альтернативный порядок уменьшения

Сразу после введения ЕНС, налоговая служба выпустила разъяснения (письмо от 20.01.2023 № 03-11-09/4254), в которых отметила, что для уменьшения налога на страховые взносы нужно направить в ИФНС заявление о зачете.

Причина в том, что деньги, перечисляемые на ЕНС для уплаты любых платежей, попадают туда обезличено и чтобы налоговая поняла, что эти деньги перечисляются для оплаты страховых взносов, нужно подать заявление о зачете.

До 2023 года все платежи перечислялись в бюджет по конкретным КБК и необходимости в подаче этого документа не было. Поэтому для уменьшения нужно было всего лишь оплатить взносы и доплатить разницу по УСН в бюджет (если ПСН, то дополнительно сдать уведомление об уменьшении).

Главная проблема заключалась в том, что заявление можно подать только в электронной форме, а для этого нужно оформить квалифицированную ЭП.

Усложнение порядка уменьшения, добавление нового документа (а в случае с УСН и второго — уведомления об исчисленных суммах) и необходимость дополнительных трат в виде оформления ЭП, вызвало негативную реакцию бизнес-сообщества. И ФНС вынуждено было пойти на уступки.

Она выпустила новое разъяснение (письма от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ и от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@), в котором предоставило бизнесменам право не сдавать заявление о зачете при оплате страховых взносов на конкретные КБК. Таким образом, на 2023 год сохранялся старый порядок уменьшения.

Многие данным способом воспользовались, но когда пришло время уплаты первой части патента и аванса по УСН за 1 квартал появились проблемы — налоговые на местах стали требовать заявление о зачете.

Причины отказа сводились к тому, что налоговая «забыла» про альтернативный способ, разрешенный письмом от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@. На деле, скорее всего, проблема возникла в том, что налоговый орган не смог из-за возросшей нагрузки на систему и работников проверять каждый платеж по взносам, уплаченный на КБК взносов либо в систему он попадал все равно как «обезличенный». Реальная причина, естественно, не озвучивалась.

В связи с этим пользоваться в 2023 году альтернативным способом не рекомендуется: больше времени будет потрачено на разбирательство с налоговиками, нежели чем на оформление ЭП и сдачу заявления о зачете.

Сформировать и направить в ИФНС заявление о зачете можно с помощью сервиса СБИС. Выпуск КЭП производится удаленно: у вас в офисе. Вход в систему — как на обычный сайт в интернете. Услуги бухгалтера для заполнения заявления вам не потребуются.

Общий порядок уменьшения взносов

Общий порядок будет действовать и в 2024 году, но подходит он немногим.

Он предполагает уплату взносов на ЕНС и зачет их в счет уплаты налога после наступления срока уплаты (списания с ЕНС).

То есть, допустим, ИП оплачивает взносы до 1 июля с дохода свыше 300 000 руб. и до 31 декабря — фиксированные. Налоговая их списывает по сроку уплаты — 1 июля и 31 декабря и после этого ИП может уменьшить налог по УСН и ПСН на них.

Неудобен этот способ тем, что срок уплаты, в частности, по фиксированным взносам, часто переходит на новый год из-за выпадения на выходной день, как например, в 2023 году.

Срок уплаты страховых взносов за 2023 год — 9 января 2024 года. 31 декабря выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день нового 2024 года.

Далее в статье будет рассмотрен основной способ уменьшения, как самый беспроблемный в настоящий момент.

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Основной способ уменьшения налога на взносы с дохода свыше 300 000 руб.

В этой статье рассмотрим порядок уменьшения на страховые взносы налога по УСН. Отдельно на порядке уменьшения патента на страховые взносы останавливаться не будем, подробно о нем рассказали здесь.

Шаг 1. Уплата взносов на ЕНС

Перечисление страховых взносов производится путем пополнения ЕНС. Сделать это можно несколькими способами:

В личном кабинете ИП.

Для этого нужно перейти в специальный раздел, посвященный ЕНС и нажать на кнопку пополнения счета.

В сервисе на сайте ФНС.

Необходимо перейти в сервис «Уплата налогов и пошлин», ввести ИНН и сумму платежа. Дополнительные данные вносить не потребуется.

Платежным поручением через отделение банка.

При заполнении платежного поручения следует указывать реквизиты ЕНС, а не страховых взносов. Уточнить все необходимые реквизиты и посмотреть пример заполнения платежного поручения можно на сайте ФНС.

Шаг 2. Направление в ИФНС заявления о зачете

Заявление о зачете, как уже было сказано выше, направляется в ИФНС только в электронной форме по ТКС (телекоммуникационным каналам связи), подписанное КЭП.

Форма и формат заявления приведены в письме ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Документ состоит из Титульного листа и листа, на котором указываются данные для зачета (продолжение страницы 001): сумма платежа, КБК, ОКТМО, срок уплаты, а также признак налогового агента.

КБК взносов с дохода сверх 300 тыс. руб. — 82 1 02 03000 01 1000 160.

Заявление о зачете можно направить в налоговую инспекцию через личный кабинет ИП или сторонний сервис по отправке отчетности (оператора электронного документооборота).

Заявление о зачете и любой бухгалтерский или налоговый отчет можно направить в налоговую удаленно — с помощью сервиса СБИС. Система подготовит индивидуальный календарь сдачи отчетности, который напомнит о подходящем сроке сдачи отчета. Автоматическая проверка на ошибки исключит риск сдачи некорректного документа, а удаленный выпуск ЭП позволит получить подпись в офисе клиента, без выезда в налоговую инспекцию.

Шаг 3. Направление в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога

Уведомление сдается для того, чтобы налоговая знала, сколько взносов нужно списать с ЕНС. Составление этого документа требуется только в отношении авансовых платежей за первые три квартала года (первый, полугодие и 9 месяцев). По платежу за год уведомление сдавать не нужно, так как данные о страховых взносах ИФНС возьмет из отчетности по УСН.

Составляется уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

По самим взносам уведомление сдавать не нужно, так как их размер налоговая определяет сама исходя из данных налоговой декларации по УСН.

Шаг 4. Доплата разницы

Если авансовый платеж или налог не полностью уменьшены на взносы, потребуется доплатить в бюджет разницу. Делается это также через пополнение ЕНС указанными выше способами.

Особенности уменьшения налога на взносы с дохода свыше 300 000 руб.

При уменьшении налога на взносы с дохода свыше 300 000 руб. необходимо учесть следующее:

Порядок расчета взносов с превышения.

Для УСН «доходы» взносы рассчитываются по формуле:

(доходы – 300 000) х 1%.

Для УСН «доходы минус расходы» по формуле:

((доходы – расходы) – 300 000) х 1%).

Срок уплаты взносов.

Взносы за прошлый год оплачиваются до 1 июля следующего года, но их можно зачесть и уменьшить на налог в текущем году, подав заявление о зачете.

Размер взносов.

ИП без сотрудников могут уменьшить налог на взносы в полном объеме, а ИП с сотрудниками — на 50% от суммы налога (аванса) к уплате.

Предельный лимит по взносам.

Для взносов с превышения есть лимит — не более 257 061 руб. в 2023 году. Сверх указанной величины, взносы в бюджет перечислять не нужно.

Отсутствие обязанности подачи уведомления.

По страховым взносам не нужно сдавать уведомление об исчисленных суммах.

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