Бизнес легко
ЭДО в кадровом учете

Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать

В 2021 году в России разрешили перевести работу с кадровыми документами в электронный формат (КЭДО). С его помощью компании могут экономить время сотрудников на подписание и согласование различных бумаг. Для перехода нужна специальная система. На рынке много вариантов, и нелегко подобрать подходящее решение. Поэтому команда «Бизнес легко» разобрала преимущества и недостатки систем.
32 5
Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На что обращать внимание при выборе КЭДО

Все системы КЭДО могут работать с большинством кадровых документов. Но далеко не все из них универсальны и подходят любой компании. Вот на что стоит смотреть.

  • Поддержка разных видов подписи. В электронном документообороте используются два вида подписей — усиленная квалифицированная (УКЭП) и усиленная неквалифицированная (УНЭП). Их поддерживают все системы КЭДО. Но с 2022 года эти подписи можно выпустить в мобильном приложении «Госключ», чтобы подписывать документы через смартфон. Если эта функция важна, обратите внимание на КЭДО с поддержкой Госключа.

  • Возможности интеграции. Система КЭДО должна быть совместимой с программами, которые использует компания. Например, с 1С или SAP. Для интеграции в сервисах кадрового документооборота используют готовые модули или системы API — алгоритм, который позволяет внедрить систему КЭДО в свое ПО.

  • Простота и удобство использования. Чем проще и понятнее интерфейс программы, тем легче и быстрее освоит ее персонал. Также плюсом будет наличие мобильной версии: сотрудники смогут подключиться в любое время и в любом месте.

  • Вариант установки ПО. Программы могут устанавливаться локально или работать через облако. В первом случае пользователь скачивает софт на свое оборудование и хранит данные только на собственных серверах, что может быть важно для некоторых компаний. К облачному сервису клиент подключается через интернет, а за сохранность его данных отвечает поставщик. Данные в облаке могут храниться по-разному. Надежнее, если они дублируются на разные сервера, так как это снижает риск потерять информацию. Также важно, чтобы сервисы прошли сертификацию на безопасность.

  • Опыт других компаний. Надежнее подключить систему, которая хорошо себя зарекомендовала у других организаций. 

Рассмотрим популярные системы электронного документооборота. Информацию брали с официальных сайтов сервисов и из отзывов пользователей.

Кадровый ЭДО Directum HR Pro

Directrum HR Pro — одно из решений российской компании Directum. По сути, это конструктор, детали которого каждый бизнес выбирает для себя сам.

Можно сразу комплексно оцифровать процессы или начать только с самых необходимых. Сотрудники могут работать в привычном интерфейсе своих учетных программ или в личном кабинете в браузере.

Возможности и преимущества

  • Собственный удостоверяющий центр для выдачи электронных подписей.

  • Позволяет перевести в цифровой вид только те группы документов, которые нужны компании.

  • Техподдержка — круглосуточная.

  • Система прошла нагрузочное тестирование и показала стабильную работу при 50 тысячах одновременных подключений.

  • Есть автоматизация графика отпусков: система соберет все пожелания сотрудников в единый документ, в котором легко увидеть наложение дат.

Минусы

  • Нет бесплатной мобильной версии.

  • Нельзя создавать собственные печатные формы.

  • Нельзя кастомизировать приложение под себя и настроить внешний вид кабинета: меню, логотипа, цветов в кабинете, приглашений и уведомлений.

Кадровый ЭДО «Контур.Диадок»

«Контур.Диадок» — система для электронного документооборота и часть экосистемы продуктов для бизнеса «Контур». Инструменты для КЭДО — это один из модулей этой системы.

С сервисом можно работать в отдельном веб-интерфейсе или интегрировать в привычные программы.

Возможности и преимущества

  • Удобная веб-версия программы.

  • Все документы сервис размещает на нескольких серверах, что минимизирует риск утери данных.

  • Есть двухфакторная аутентификация, что снижает риск взлома сервиса.

  • Круглосуточная техподдержка.

  • Возможность масштабировать автоматизацию — есть модули для приема на работу.

Минусы

  • Ограниченные возможности настройки маршрутов согласования — порядка, по которому документ передается от одного лица к другому. Например, нельзя настроить параллельное согласование и подписание.

  • Нельзя хранить документы на собственном сервере.

  • Нет мобильного приложения.

  • Уведомления — только через почту, нельзя отправлять их в мессенджеры.

  • Не распознает документы: паспорт, СНИЛС.

  • Нет автоматизации графиков отпусков: например, сервис не может учитывать пожелания сотрудников и сводить эти данные в единый документ. Кадровику нужно делать это самому с помощью Excel.

  • Высокая стоимость решения: от 2000 рублей за пользователя и дополнительно 500 рублей за выпуск УНЭП.

Кадровый ЭДО HRlink

HRlink — первое в России решение, которое предназначено только для КЭДО. Появилось не так давно — в 2020 году, но уже имеет большой портфель клиентов и считается одной из лучших систем для кадровых документов.

Возможности и преимущества

  • Гибкая настройка уведомлений — их можно отправлять как по электронной почте, так и через СМС, Viber, Telegram, WhatsApp.

  • Сервис прошел сертификацию по безопасности, что защищает от проникновения злоумышленников.

Минусы

  • Нет автоматического присвоения номеров документам. Нумерация нужна для упорядоченности всех сведений, но прописывать номера вручную не всегда удобно.

  • Нет возможности кастомизировать приложение под себя, например настроить меню, внешний вид личного кабинета.

  • Нет собственного УЦ, а подписи выпускаются через сторонних подрядчиков — есть риск, что подрядчик может прекратить работу с сервисом, а из-за этого возникнут сложности с выпуском подписей.

  • Нет собственного центра обработки данных — это увеличивает количество промежуточных звеньев в работе и передачу персональных данных клиентов третьим лицам.

  • Нет возможности самостоятельно настраивать пользовательские печатные формы, для этого нужно обратиться в техподдержку.

  • Нет автоматизации графиков отпусков. Информацию о датах отпусков надо будет собирать в Excel, потом переносить вручную.

  • Высокая стоимость — по 1000 рублей за каждого пользователя и по 15 000 за каждого кадрового специалиста.

  • Нет возможности делегировать задачи и переадресовать их на тот случай, если сотрудник уходит в отпуск или на больничный.

  • Нет возможности масштабировать сервис в HR-портал — например, нет сервиса для коммуникации сотрудников и работы с KPI.

«Астрал i КЭДО»

«Астрал i КЭДО» — облачный сервис для КЭДО. Покрывает базовые потребности в работе с кадровыми документами. Пользователи могут работать через личный кабинет или в интерфейсе 1С.

Возможности и преимущества

  • Система прошла сертификацию на безопасность.

  • Можно подключить двухфакторную аутентификацию.

Минусы

  • Не самый понятный интерфейс — сотрудникам может потребоваться больше времени на обучение.

  • Нельзя делегировать права другому сотруднику на случай отпуска или больничного. Придется заводить несколько учетных записей администратора или работать из дома.

  • Нельзя создавать собственные шаблоны для печати документов, только пользоваться готовыми.

  • Уведомления сотрудникам можно отправлять только через почту и Telegram.

  • Нельзя автоматически обмениваться документами и статусами по документам с другими сервисами, например с 1С.

  • Нельзя выгрузить все документы по сотруднику автоматически, придется собирать вручную.

Кадровый ЭДО «1С:Кабинет сотрудника»

«1С:Кабинет сотрудника» — это расширение для программ 1С, которое упрощает взаимодействие между кадровиками и другими сотрудниками.

Сотрудники получают доступ в личный кабинет, где они могут оформлять заявки на отпуск, подтверждать получения расчетных листов, заказывать справки и прочее.

Возможности и преимущества

  • Решения 1С распространены на рынке, поэтому легко найти специалиста по настройке.

  • Можно не только использовать готовые шаблоны из базы 1С, но и загружать шаблоны документов, которые используют в вашей компании, и отправлять их сотрудникам.

Минусы

  • В сервисе нельзя создавать и пересылать дополнительные соглашения.

  • Нет возможности отрисовать маршрут, по которому документ движется от одного к другому сотруднику.

  • 1С продает свой продукт только через партнеров-интеграторов, поэтому качество внедрения сильно зависит от компетенций партнера.

  • Техподдержка есть, но только через партнеров и только через почту.

  • Нет возможности кастомизировать приложение под себя.

  • Уведомления поступают только через почту.

  • Не распознает документы (паспорт, СНИЛС) для проверки и приема сотрудника.

  • Нельзя делегировать задачи. Если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, нет возможности переадресации.

  • Нельзя настроить пользовательские права и роли. Выбор только из шаблонных ролей.

  • В личном кабинете сотрудника может находиться только сотрудник, если требуется доступ руководителю для согласования — нужен доступ в 1С ЗУП.

Кадровый ЭДО EmplDocs

EmplDocs — сервис из двух составляющих: расширения для 1С и отдельного личного кабинета в виде веб-интерфейса.

Расширение нужно для кадровиков, чтобы работать в привычной системе. Интерфейс используют сотрудники, которые оформляют заявления, получают расчетные листки и выполняют другие действия.

Возможности и преимущества

  • Есть двухфакторная аутентификация.

  • Поддержка нескольких языков.

Минусы

  • Интерфейс простой, но некоторые пользователи считают его не самым удобным.

Кадровый ЭДО «СберКорус»

СберКорус — решение для цифровизации документооборота в экосистеме Сбера. Продукт для КЭДО предлагает доступ к трем личным кабинетам: для администратора, кадровика и для всех остальных сотрудников.

Возможности и преимущества

  • Есть сертификаты о подтверждении безопасности и отсутствии уязвимостей в системе.

  • Техподдержка — круглосуточная.

Минусы

  • Некоторые пользователи отмечают негативный опыт работы с техподдержкой.

  • Работает только в облаке.

Кадровый ЭДО СБИС

СБИС — это экосистема решений для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, основной продукт компании «Тензор». СБИС КЭДО — часть этой экосистемы.

По результатам исследования CNews Analytics за 2022 год, компания является крупнейшим игроком на рынке решений для КЭДО.

Возможности и преимущества

  • Многофакторная авторизация — более надежно, чем вход только по паролю.

  • Резервное копирование в разные места — уменьшает риск потери данных.

  • Удобный и простой интерфейс.

  • Для хранения сведений есть собственный центр обработки данных, который соответствует требованиям законодательства.

  • Большая экспертиза по внедрению КЭДО: более 1100 клиентов, среди которых лидеры рынка в своих отраслях.

  • Гибкая настройка уведомлений: можно отправлять по электронной почте, через СМС, Viber, Telegram, WhatsApp.

  • Возможность масштабировать автоматизацию на все процессы в отделе HR. Система представляет собой полноценную HR-платформу, где вместе с КЭДО можно вести кадровый учет и расчет зарплаты, подключить модуль подбора персонала, расчета и контроля KPI и нематериальной мотивации, организовать обучение сотрудников, использовать функционал корпоративного портала и вести учет рабочего времени сотрудников.

  • Гибкий механизм работы с графиками отпусков. В выбранную дату система автоматически отправит задачу на планирование отпуска всем сотрудникам. Те могут запланировать отпуск даже в мобильном приложении. Затем система автоматически составит график отпусков и покажет руководителю, в какие дни есть пересечения по сотрудникам.

  • Модуль подписания локальных нормативных актов и инструкции. Можно один раз загрузить этот тип документов в систему и настроить, для каких подразделений и должностей необходим конкретный документ, а СБИС самостоятельно соберет готовый набор документов и проконтролирует подписание.

  • Есть инструменты для кастомизации личного кабинета и приглашений.

Минусы

  • Работает только в облаке.

Кадровый ЭДО Easy Docs

Easy Docs — простой сервис для работы с кадровыми документами, который позволяет вести работу не только в самой программе, но и в мессенджерах. В программе уже есть встроенные шаблоны всех типовых документов.

Возможности и преимущества

  • Для рассылки сотрудникам и работы с документами доступны специально разработанные боты для разных мессенджеров, в том числе WhatsApp, Telegram, Link и Viber.

Минусы

  • Нет личного кабинета сотрудника, в качестве замены используются боты в мессенджерах.

  • Работает только в облаке.

  • Нельзя загрузить документ в формате Excel — данные придется переносить вручную.

  • Нет возможности отрисовать маршрут, по которому документ движется от одного к другому сотруднику.

  • Нет возможности делегировать задачи и переадресовать их на тот случай, если сотрудник уходит в отпуск или на больничный.

  • Нет мобильной версии.

  • Нельзя создать роли, чтобы дать разным сотрудникам разные права. Есть возможность работать только с готовыми.

  • Нельзя хранить документы на собственном локальном сервере.

  • Проблемы с безопасностью: нет двухфакторной аутентификации, сертификата соответствия по классу защищенности 1Г, входа по SSO.

Кадровый ЭДО VK HR Tek

VK HR Tek — сервис КЭДО от VK, который появился в 2021 году. Решение покрывает все задачи бизнеса по кадровому документообороту: от найма сотрудников и выпуска подписей до кастомизации сервиса под себя.

Возможности и преимущества

  • Удобный дизайн.

  • Данные хранятся одновременно на нескольких серверах.

Минусы

  • Работает только в облаке.

  • Небольшой опыт работы с кадровыми процессами — менее 300 внедрений.

  • Нет возможности кастомизировать сервис под себя.

  • Нет приглашения и уведомлений через WhatsApp и Telegram.

  • В отзывах на мобильное приложение многие пользователи отмечают различные неудобства: например, не приходят уведомления, не удается зайти, возникают ошибки подключения.

  • Возможность создать свой маршрут подписания есть, но для этого нужно обращаться в техподдержку, чтобы сотрудники сервиса сами внедрили изменения.

  • Настраивать пользовательские печатные формы можно только через техподдержку.

  • Нет автоматизации графиков отпусков.

  • Нет возможности масштабировать сервис в HR-портал.

  • Высокая стоимость решения. Обязательный депозит в 100 000 рублей для старта работ.

  • Нельзя обсуждать документы в сервисе, только в сторонних.

  • Нет встроенного редактора маршрутов документов. Если необходимо что-то поменять, например согласовывающего в документе, то каждый раз необходимо обращаться за настройкой в техподдержку.

  • Нельзя делегировать задачи. Если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, нет возможности переадресации.

  • Нельзя настроить пользовательские права и роли. Выбор только из шаблонных ролей.

Сравнение сервисов КЭДО

Чтобы удобнее было сравнивать, сделали таблицу:

Таблица доступна по ссылке, скопируйте ее себе, чтобы выбрать систему было удобнее. 

Рынок КЭДО — новый для России, поэтому компании активно дорабатывают и адаптируют свои решения под запросы пользователей. Вполне возможно, что если у системы нет нужной вам опции сейчас, ее добавят в ближайшем будущем.

Если вы хотите перейти на сервис КЭДО от СБИС, то вы можете обратиться к команде «Бизнес легко». Все работы по цифровизации документооборота мы возьмем на себя.

СБИС кадровый ЭДО

Электронный документооборот для отдела кадров и HR-менеджеров. Кадровый ЭДО помогает формировать документы, вести учет отпусков, командировок и хранить личные дела

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8KFPPz

Начать дискуссию

Общество

Ввели новые правила получения прав и водительских удостоверений

С 1 апреля 2024 года изменились правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений.

9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Dbrain
Первичные документы

Как убедить руководство внедрить распознавание документов в бухгалтерии

Какая часть работы бухгалтера заставляет глаз дергаться особенно нервно? Готовы поспорить: правильный ответ сейчас всплыл у вас в голове сам собой: ввод первички в учетную программу.

Как убедить руководство внедрить распознавание документов в бухгалтерии
53
Трудовые отношения

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле

Первый день рабочей недели в этот раз еще и первый день месяца. А завершится месяц шестью рабочими днями подряд из-за майских праздников.

25

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Миграционный учет

Срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года

Поправки в миграционное законодательство предусматривают сокращение срока краткосрочного пребывания иностранцев в России. Он составит 90 дней в течение года.

45
Ведение бизнеса

Магазины разливных алкогольных напитков потеснят из многоквартирных домов

С 1 апреля 2024 года вступил в силу так называемый закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах.

40
МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка остатков одежды: что делать

С 1 апреля 2024 расширяется перечень товаров легкой промышленности, которые будут подлежать обязательной маркировке.

Маркировка остатков одежды: что делать
42

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Полезные Сервисы
Тайм-менеджмент

6 шагов тайм-менеджмента здорового человека. Как все успевать?

Спойлер-никак) Считаем время как деньги, смотрим, как на самом деле успевать больше и остаться живым человеком.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
34
Курортный сбор

В Петербурге начал действовать курортный сбор: сумма

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор. Туристы должны будут заплатить за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях, хостелах по 100 рублей.

1
64
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Экспортеры должны подтверждать НДС 0% реестрами по новому формату

Хотя новые форматы реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте официально начинают действовать только с 01.07.2024, применять их надо уже сейчас – с 01.04.2024.

37
Экономика России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $18 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,293 млрд с начала 2024 г., следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

2
60
Жилищное законодательство

Начали действовать новые правила для перепланировки помещений

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости в части перепланировки и перевода жилого помещения в нежилое.

125
Бухгалтерская отчетность

Не забудьте сегодня сдать бухотчетность

Сегодня 1 апреля 2024 года – последний день сдачи бухотчетности за 2023 год.

49

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пенсии

Не шутка: с 1 апреля повысили социальные пенсии

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.

20
1,5 тыс.
ФСБУ

Бухотчетность надо будет заполнять по правилам из ФСБУ 4/2023

Все правила бухотчетности теперь описаны в одном документе – ФСБУ 4/2023. Он применяется с отчетности за 2025 год.

100
Бизнес легко
ЭДО в кадровом учете

Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать

В 2021 году в России разрешили перевести работу с кадровыми документами в электронный формат (КЭДО). С его помощью компании могут экономить время сотрудников на подписание и согласование различных бумаг. Для перехода нужна специальная система. На рынке много вариантов, и нелегко подобрать подходящее решение. Поэтому команда «Бизнес легко» разобрала преимущества и недостатки систем.

Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать
32
Антон Слипченко
Право

Типовая доверенность на автомобиль. Правила безопасности

Выдала теща зятю доверенность на автомобиль, ключи и сам автомобиль. А зять-то и рад. Кататься поехал. Друзей катал, девчонок катал. В общем, до развода докатался. Я всегда говорю, что автомобиль в дурных руках — это неприятности.

35
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
2
510
УСН

В апреле ИП на УСН должны сдать декларацию и уведомление по ЕНП

25 апреля – срок сдачи декларации по УСН за 2023 год (для ИП) и уведомления по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

130

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
IT_and_Insurtech
Кадры

В большинстве ИТ-компаниях руководителям приходится выполнять роль HR. Негативные последствия

Чтобы нанять одного специалиста, тимлиду нужно провести примерно 40 собеседований. 29% руководителей российских компаний считают, что регулярные технические собеседования, которые вынуждены проводить старшие разработчики и тимлиды, негативно влияют на результаты их работы.

28

Интересные материалы

DocsInBox
Бухгалтерия

Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору

У каждого начинающего бухгалтера есть задачи, с которыми он уже научился работать. Однако другие процессы все еще вызывают вопросы и недоумение. В статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам повысить качество работы и лучше разобраться в бухгалтерских процессах.

Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору
75