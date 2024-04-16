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Закрыть ИП, найти ошибки в отчетах и сменить адрес. Почему я делаю это в СБИС, а не в 1С

Я бухгалтер на аутсорсе. Веду 75 клиентов в пяти разных сервисах и до сих пор не сошла с ума. Рассказываю, почему не работаю в одной программе и какие задачи решаю только в СБИС.
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Закрыть ИП, найти ошибки в отчетах и сменить адрес. Почему я делаю это в СБИС, а не в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Я Тамара Евсюкова, руководитель бюро бухгалтерских услуг «Старт Консалтинг». Помогаю бизнесу разобраться с налогами, контролирую доходы и расходы.    

Признаюсь, мечтаю работать только в одной программе, где можно легко вести всю бухгалтерию: формировать и отправлять отчетности, считать зарплату, следить за расходами. Но пока идеального сервиса не существует, и все приходится делать в разных: составлять отчеты в 1С, а обмениваться документами по ЭДО в Контуре или СБИС.

Кажется, что голова может лопнуть от такого количества программ, но на самом деле удобнее использовать их все: у каждой свои плюсы и минусы.

Ребята из «Бизнес легко» попросили рассказать, для каких задач я использую СБИС. Поделюсь, что я делаю в этом сервисе и как он упрощает работу.

Фишка №1. Не нужно отправлять клиента за тридевять земель, чтобы закрыть ИП — в СБИС все можно сделать онлайн

Для ликвидации бизнеса предпринимателю нужно подать в налоговую заявление и налоговую декларацию. Сделать это можно одним из двух способов:

  • Прийти в налоговую или во флагманский МФЦ по месту регистрации. Этот вариант не всегда бывает удобным. Например, бизнесмен открыл ИПпо пропискев Екатеринбурге, а потом переехал в Москву — чтобы подать документы, придется ехать через полстраны.

  • Подать заявление онлайн. Можно воспользоваться разными сервисами, например 1С или «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Но тут есть загвоздка: на площадках нельзя заполнить и отправить налоговую декларацию, без которой ИП не закроют. Для этого понадобится сервис от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ».   

Часто клиенты просят меня закрыть их ИП. Чтобы подать онлайн–заявку, мне приходится заходить в 1С и готовить заявление. Для сдачи отчетности — открывать сервис «Налогоплательщик ЮЛ» с компьютера предпринимателя. Там нужно сформировать транспортный контейнер — файл с документами и привязанной электронной подписью, а затем отправить в ФНС. Это долго и неудобно: приходится переходить из вкладки во вкладку, вбивать логин и пароль и другие данные.

В СБИС можно убить сразу двух зайцев: сформировать заявление на закрытие ИП во вкладке «Регистрация ЮЛ/ИП» и декларацию во вкладке «Отчеты», а потом одним нажатием отправить документы в налоговую. Это здорово экономит время — не нужно пользоваться разными сервисами.

Часто с просьбой закрыть ИП ко мне приходят разовые клиенты — другие услуги им не нужны. С такими клиентами неудобно работать в 1С. Нужно завести предпринимателя в базу, добавить его в список организаций, загрузить платежные документы. Когда я завершу работу с таким клиентом, удалить его из базы 1С самостоятельно не получится — нужно обращаться в техподдержку и платить деньги.

В СБИС не нужно заводить нового клиента в базу — достаточно вбить данные, которые нужны для оформления того или иного документа. Это гораздо быстрее, да и не нужно потом чистить базу от лишних учетных записей.

Фишка №2. Не нужно ждать, пока клиент отправит мне документы — все отображается в одной вкладке

Чтобы формировать бухгалтерские и налоговые отчеты, мне нужны акты и накладные. Часто приходится просить бизнесмена скачать документы и переслать по почте или залить файлы на облачный диск — на это может уйти уйма времени. 

В СБИС все документы автоматически появляются во вкладке ЭДО, и мне не нужно ждать, пока клиент их отправит.

Например, один из моих заказчиков ведет бизнес на маркетплейсах. Раз в месяц платформы присылают акты о продажах, предприниматель их подписывает электронной подписью, я забираю нужные данные для учета — все быстро, без звонков и напоминаний.

В системе можно настроить уведомления, чтобы знать, когда пришли новые документы

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Фишка №3. Не трачу много времени на подготовку отчетов — можно пользоваться шаблонами и автозаполнением

  • Налоговая отчетность может свести с ума. Например, в 1С приходится закрывать каждый период, перепроверять данные, прикреплять расчеты страховых взносов — на это уходит много времени.

    Когда отправляешь документы, налоговая может их не принять: она обновила формы сдачи отчетности, а 1С — нет. Приходится все переделывать.

Чтобы в 1С были актуальные формы отчетов, нужно подключить платный сервис «1С-Отчетность»

В СБИС шаблоны документов обновляются автоматически, а формировать декларации и отчетности можно в пару кликов: данные подтягиваются автоматически. Вот что я составляю в системе:

  • Нулевая отчетность. Ее формирую, если в отчетный период бизнес простаивал: не было доходов и расходов, бухгалтер не начислял зарплату, а в уставном капитале нет основных средств.

Заполнять много полей не приходится: часть данных система сама подтягивает из ЕГРЮЛ, а я только указываю количество сотрудников и перепроверяю персональные данные.

Сформировать нулевую отчетность можно за четыре шага: выбрать систему налогообложения, заполнить данные компании, указать уставной капитал, а затем отправить

  • Уведомление в МВД. Когда предприниматель нанимает на работу иностранца, нужно сообщить об этом в ведомство в течение трех рабочих дней. В уведомлении нужно указать паспортные данные, образование, адрес и другие сведения — вбивать вручную их долго.

В СБИС документ для МВД формирую за пару минут: указываю сотрудника, а все остальное система заполняет самостоятельно.

Отправить уведомление можно через Госуслуги, почтой или прийти в отделение МВД

  • Формирование документов без электронной подписи. Бывает так, что предпринимателю нужно отчитаться перед налоговой, а электронная подпись закончилась и подать документы онлайн нельзя.

Вот какие есть варианты:

  • Идти в ведомство и вручную заполнять все бумаги.

  • Получить новую ЭП. Ее могут делать два рабочих дня, и есть риск не успеть подать документы в срок.

Со СБИС можно быстро сформировать отчетность или декларацию, распечатать и отнести в ведомство. Пройтись до ФНС, конечно, придется, зато не придется заполнять все вручную.

Фишка №4. Не нужно самому перепроверять документы — СБИС найдет ошибки

Многие отчеты я формирую в 1С. Бывает, ошибаюсь в цифрах, не заполняю обязательные поля и не замечаю этого, а 1С не подсвечивает неточности — в госорганы уходят документы с расхождениями. Такие отчеты отклоняют, и мне приходится искать, где указаны неверные данные, и исправлять их.

СБИС автоматически проверяет документы перед тем, как отправить. Система выделяет цветными квадратиками поля, в которых есть ошибки: например, остался незаполненный раздел, не сошлось количество человек или данные не соответствуют предыдущему кварталу.

Это очень удобно: не надо по сто раз перепроверять акт или отчет, меньше вероятность, что документ отклонят. 

СБИС не только указывает на ошибки, но и подсказывает, как их исправить

Фишка №5. Легко подать заявление на изменение юридического адреса — новые данные можно ввести вручную

Если организация меняет юридический адрес, нужно подать заявление на его смену в регистрирующую налоговую. Сформировать документ можно онлайн на сайте ФНС — данные о новом местоположении подтягиваются из Государственного адресного реестра.

Но бывает так, что в ГАР нет нужного адреса, потому что местная администрация не включила данные в реестр. Придется тратить время и идти в мэрию, чтобы адрес добавили в список, и только потом подавать онлайн-заявление. Или сразу идти в налоговую и вручную заполнять бумаги.

В  СБИС необязательно брать данные из реестра. Можно заполнить строку с новым адресом вручную и отправить документ онлайн.

Отправить заявление нужно в течение семи дней после смены адреса, иначе можно получить предупреждение или штраф

Как и у многих систем, у СБИС есть свои недостатки, но эти фишки меня очень выручают и экономят время и нервы. Если вы их тоже заценили и хотите попробовать сервис в своей работе, пишите в «Бизнес легко». Специалисты подключат программу, обучат бухгалтеров и подскажут, какие еще возможности СБИС помогут автоматизировать бизнес-процессы. И еще у них классная поддержка: отвечают даже поздно вечером, проверено на себе.

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