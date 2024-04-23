₽ Заказать рекламу
Бизнес легко
Отчетность

Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза

Мы компания «Бизнес легко», автоматизируем бизнес-процессы с 2015 года. В этом нам помогает партнерство со СБИС — системой бухгалтерской и складской отчетности. Благодаря СБИС мы помогаем клиентам с облачной бухгалтерией, ЭДО, маркировкой товаров и всеми видами цифровых подписей (ЭЦП).
26 8
Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Рассказываем, как система помогает компаниям сдавать отчеты в Федеральную налоговую службу (ФНС) с первого раза и сокращает рутинную работу бухгалтеров.

Создает отчеты во все госорганы

СБИС помогает оцифровать все документы компании. Можно общаться с клиентами и поставщиками удаленно. А еще сервис позволяет подготавливать, проверять и передавать отчетность онлайн. По закону многие виды деклараций госорганы принимают теперь только в электронном виде. Поэтому СБИС пригодится для отчетов во все госорганы:

  • ФНС,

  • СФР,

  • Росстат,

  • Центробанк,

  • ФСРАР,

  • Росприроднадзор,

  • Миграционная служба.

Мы следим за актуальностью форм подачи и обновляем их, если они устарели в 1С. Можно не переживать, что упустите новый раздел в бланке.

Сроки подачи отчетов во всех госорганах разные. Чтобы вы не забыли очередную дату, СБИС сформирует для вас персональный календарь. Вы увидите там только актуальные для вас отчеты и сроки сдачи. А чтобы не забыть о документах, настройте удобные уведомления: по SMS, email или в мобильном приложении.

Вам останется только заполнить форму и нажать кнопку отправки. Позже сервис известит об успешной сдаче отчета или требовании дополнить документ.

Помимо отчетов, в СБИС вы можете вести переписку с госорганами. Например, задать инспектору вопрос по новой норме закона, отправить скан лицензии и даже поздравить с профессиональным праздником. Сервис заверит документ электронной подписью и зашифрует, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Через уведомления на рабочем столе вы увидите все новости и запросы со стороны госорганов. Вы не пропустите обновления в перечнях Росприроднадзора, пресс-релиз Центробанка или требование уплатить штраф. 

Подходит малому, среднему и крупному бизнесу

И маленькой кофейне, и заводу по производству автомобилей нужно вести финансовый учет и передавать сведения о сотрудниках. СБИС подойдет индивидуальным предпринимателям, ООО и другим формам организаций. Сервис предоставляет три тарифа: для малого и среднего бизнеса, для крупных компаний и для уполномоченных бухгалтерий.

Чем поможет СБИС малому и среднему бизнесу:

  • Даст рекомендацию по оптимизации налогов. Программа сравнит вашу налоговую нагрузку со средней по отрасли. Проанализирует динамику каждого налога и посоветует сменить режим налогообложения, если это возможно и выгодно.

  • Проанализирует финансовое состояние. Сервис оценит стоимость бизнеса и зависимость от кредиторов, чтобы рассчитать рентабельность. Вы получите экономическую и финансовую оценку работы компании без расходов на консультанта.

Крупным компаниям СБИС дает возможность:

  • Быстро отчитаться по всем филиалам. Сервис сам отправит запросы в инспекцию по всем дочерним компаниям и сведет отчеты в единый документ. Перед отправкой СБИС проверит РСВ на 10 000 сотрудников за 30 секунд. Документ поступит в госорган в тот же момент. 

  • Организовать работу бухгалтерии. Вы сможете назначить ответственного за каждую задачу внутри системы, там же вести переписку и согласовывать документы.

Электронный помощник подскажет, как заполнять ячейки

Когда заполняешь отчет, хочется иметь рядом консультанта, чтобы он отвечал на животрепещущие вопросы: «А что писать в этой строке? Откуда это число берется?».

Для таких случаев в СБИС есть электронный помощник. Наведите курсор на ячейку, где возникли трудности, — увидите подсказку. Также доступны развернутые комментарии опытных аудиторов.

СБИС автоматически заполняет те строки, которые переносятся из ранее созданных отчетов. Вам больше не придется тратить время на рутину. 

Если ваша компания сейчас не ведет деятельность, ей все равно нужно сдавать отчетность — нулевую. Чтобы не тратить ресурсы, доверьте процедуру СБИС. Сервис автоматически сформирует и подаст «нулевку» в электронном виде.

Электронная отчетность в госорганы

СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат

Сдает отчеты через единое окно

Все документы в госорганы отправляются быстро через единое окно: вам не нужно разбираться, куда прикрепить декларацию по плате за НВОС, а куда — 6-НДФЛ. Понадобится всего несколько кликов мыши, чтобы проверить и отправить отчеты не по одному, а партией. 

СБИС работает круглосуточно в любой точке мира, где есть интернет. Даже если вы подали отчет за минуту до дедлайна, вы уложитесь в срок. Мы дадим справку с подтверждением даты — она поможет вашей компании оспорить штраф за просрочку и выиграть в суде. 

Показывает остаток на ЕНС в реальном времени

Вы сможете взглянуть на ваш бизнес глазами налогового инспектора. 

Во-первых, будете держать под контролем переплаты, пени и штрафы. СБИС покажет операции по каждому налогу в хронологическом порядке: сколько начислено, уплачено и осталось. В том же разделе вы сразу ознакомитесь с декларациями, уведомлениями о начислении ЕНП, платежным документам.

Во-вторых, проанализируете сальдо. Сервис разместит ваши компании в порядке возрастания разницы: от самого большого долга к самой большой переплате. Информация обновляется автоматически.

Вы быстро найдете любую нужную информацию о начислениях по регионам, конкретным ОКТМО или за определенный период. Просто настройте нужные фильтры в поиске, и вам больше не придется суммировать числа вручную.

Искусственный интеллект сверяет цифры

Если вы устали искать ошибки в отчете вручную, доверьтесь искусственному интеллекту. Нейросеть в СБИС знает более 2800 контрольных соотношений, поэтому найдет все ошибки раньше госорганов:

Чтобы понять, когда возникла ошибка и на какие периоды повлияла, СБИС проверит базы и расчет страховых взносов нарастающим итогом, а расхождения выделит красным. Если у вас несколько организаций — СБИС покажет состояние по всем.

При сверке СБИС покажет только те строки или ячейки, где сервис обнаружил ошибки. Кликните — и увидите подсказку, как и где поправить данные.

Как начать пользоваться СБИС

Чтобы работать в сервисе документооборота, нужно получить электронную подпись. Достаточно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр. Например, специалисты «Бизнес легко» выдают ЭП всего за 15 минут. 

Зарегистрируйтесь в системе на официальном сайте. Войдите в аккаунт и настройте под себя интерфейс и параметры бухучета. Добавьте дочерние компании и сотрудников. Подключите уведомления, чтобы не пропустить ничего важного.

Чтобы познакомиться с возможностями СБИС, вы можете начать работу с бесплатной версии. Поддержка «Бизнес легко» работает 24/7 и поможет, если что-то пойдет не так. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по ссылке.

Электронная отчетность в госорганы

СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8K4m4j

Начать дискуссию

Воинский учет

Какие данные в реестр воинского учета должны передавать ФНС и СФР: таблица

В электронный реестр воинского учета должны поступать сведения от органов власти, медорганизаций, МВД, ФНС, СФР. Смотрите в нашей таблице, кто какие сведения будут передавать.

24

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
RG-Soft
Автоматизация учета

Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP

Обидно покупать дорогостоящее ПО для автоматизации производства и не использовать его в полную силу. Также не хочется попасть в ситуацию, когда функционала программы не хватает. Сравним производственный учет в популярных конфигурациях от компании 1С — «ERP 2.5. Управление предприятием» и «Комплексная автоматизация», а также стоимость их покупки.

Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP
10
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Марафон желаний обошелся предпринимателю в 1,1 млрд. рублей

В картотеке арбитражных дел появилось решение арбитражного суда Москвы по заявлению ИП Блиновской Е.О о признании результатов выездной проверки за период 2019-2021 годы недействительными.

11

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
proffnalog
Дробление бизнеса

Марафон «нежеланных» налогов. Схема Королевы марафонов была не по королевски проста

Арбитражный суд рассмотрел налоговый спор Блиновской, ожидаемо ей отказали в удовлетворении требований.

6
Евгений
Экономические преступления

Новые лимиты для уголовки за налоги. Отправьте табличку своему директору!

С 17 апреля 2024 года законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ увеличен размер недоимки по налогам, сборам и страховым взносам для наступления уголовной ответственности.

22
Бизнес легко
Отчетность

Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза

Мы компания «Бизнес легко», автоматизируем бизнес-процессы с 2015 года. В этом нам помогает партнерство со СБИС — системой бухгалтерской и складской отчетности. Благодаря СБИС мы помогаем клиентам с облачной бухгалтерией, ЭДО, маркировкой товаров и всеми видами цифровых подписей (ЭЦП).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
26

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк Бизнес
Реклама

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога

Продажи в b2b сфере — это всегда сложная задача. Для компании один из эффективных инструментов для привлечения внимания потенциальных клиентов и установления доверительных отношений с ними — это блог. Он позволяет вам делиться полезной информацией, экспертизой и опытом, что укрепляет репутацию и выводит ваш бизнес на новый уровень в продажах.

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога
76
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
6
434
Вклады

Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья

Чтобы клиенты могли сохранить доходность и сформировать долгосрочные сбережения на покупку жилья, банки просят отменить налог с процентов по жилищным вкладам, а также снизить первоначальный взнос с 30% до 10-15%.

32
Qugo
Авторское право

Авторские права на работу самозанятых. Что важно знать заказчику

Полагаете «уплачено — стало быть, мое»? Ошибаетесь. Авторские права на все объекты — фото, видео, тексты, инфографику — принадлежат их создателю — самозанятому физическому лицу, а не заказчику. Заказчик, который не позаботился о правильном оформлении передачи прав на объект авторских прав, рискует получить большие неприятности.  

Иллюстрация: master1305/Freepik
24
Уведомление по ЕНП

На имущественные налоги надо сдать уведомление, чтобы деньги ушли в бюджет

По налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за 1 квартал 2024 года организациям надо сдать уведомление по ЕНП до 25 апреля включительно.

56
Клерк
Налоговая отчетность

Последние изменения в налоговом законодательстве и разъяснения ФНС в дайджесте разборов «Клерка»

Выбрали главные налоговые события апреля и разобрали их вместе с экспертами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
53

Разборы законов

1 254
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Антон Слипченко
Ипотека

Компенсация за выплаченную в браке ипотеку. Судебная практика

Очень мне нравится, когда Верховный суд однозначные ответы на противоречивые вопросы дает. Вот, пример тому.

1
22
Социальные пособия

❌ Досрочных детских выплат и пенсий в апреле не будет: нет правовых оснований

Россияне получат в мае пенсии и детские выплаты по обычному графику.

33
НДС

Предпринимателей защитят от преследования за махинации с НДС

Бизнес опасается, что новая уголовная статья о бумажном НДС будет иметь широкое толкование, поэтому правительство конкретизировало состав преступления.

94
Наталия Лукина
Выход на пенсию

🔥Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2024 году и что делать, если его не хватает

Размер будущей пенсии и срок выхода на нее волнует очень многих. Учитывая, что в пенсионных правилах практически невозможно разобраться самостоятельно, мы подготовили для вас краткий разбор, который поможет разобраться в правилах игры.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
1
136
Александр Титов
Обзор судебной практики

Возврат обеспечительного платежа по договору аренды. Обзор судебной практики

Широко распространенной практикой в арендных правоотношениях является внесение обеспечительного платежа (также называемого депозитом, страховым или гарантийным платежом) арендатором в пользу арендодателя.

16
Банки

4 крупных банка Китая больше не принимают платежи из РФ

Около 80% платежей из России китайские банки возвращают обратно. Ограничения действуют даже на расчеты в юанях.

101

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальные пособия

🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам. Наши подписчики: наконец-то «прямые выплаты» добрались и до него

Работодатели не будут сами платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

83

Интересные материалы

Иван Шестак
Кредитование

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?

Собственник, который рассматривает варианты лизинга, часто сталкивается с выбором между финансовой и операционной арендой. Различия кроются в сроках действия договоров и условиях соглашений. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать основные характеристики каждого из вариантов.

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?
28