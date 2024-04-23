Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза

Мы компания «Бизнес легко», автоматизируем бизнес-процессы с 2015 года. В этом нам помогает партнерство со СБИС — системой бухгалтерской и складской отчетности. Благодаря СБИС мы помогаем клиентам с облачной бухгалтерией, ЭДО, маркировкой товаров и всеми видами цифровых подписей (ЭЦП).

Рассказываем, как система помогает компаниям сдавать отчеты в Федеральную налоговую службу (ФНС) с первого раза и сокращает рутинную работу бухгалтеров.

Создает отчеты во все госорганы

СБИС помогает оцифровать все документы компании. Можно общаться с клиентами и поставщиками удаленно. А еще сервис позволяет подготавливать, проверять и передавать отчетность онлайн. По закону многие виды деклараций госорганы принимают теперь только в электронном виде. Поэтому СБИС пригодится для отчетов во все госорганы:

ФНС,

СФР,

Росстат,

Центробанк,

ФСРАР,

Росприроднадзор,

Миграционная служба.

Мы следим за актуальностью форм подачи и обновляем их, если они устарели в 1С. Можно не переживать, что упустите новый раздел в бланке.

Сроки подачи отчетов во всех госорганах разные. Чтобы вы не забыли очередную дату, СБИС сформирует для вас персональный календарь. Вы увидите там только актуальные для вас отчеты и сроки сдачи. А чтобы не забыть о документах, настройте удобные уведомления: по SMS, email или в мобильном приложении.

Вам останется только заполнить форму и нажать кнопку отправки. Позже сервис известит об успешной сдаче отчета или требовании дополнить документ.

Помимо отчетов, в СБИС вы можете вести переписку с госорганами. Например, задать инспектору вопрос по новой норме закона, отправить скан лицензии и даже поздравить с профессиональным праздником. Сервис заверит документ электронной подписью и зашифрует, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Через уведомления на рабочем столе вы увидите все новости и запросы со стороны госорганов. Вы не пропустите обновления в перечнях Росприроднадзора, пресс-релиз Центробанка или требование уплатить штраф.

Подходит малому, среднему и крупному бизнесу

И маленькой кофейне, и заводу по производству автомобилей нужно вести финансовый учет и передавать сведения о сотрудниках. СБИС подойдет индивидуальным предпринимателям, ООО и другим формам организаций. Сервис предоставляет три тарифа: для малого и среднего бизнеса, для крупных компаний и для уполномоченных бухгалтерий.

Чем поможет СБИС малому и среднему бизнесу:

Даст рекомендацию по оптимизации налогов. Программа сравнит вашу налоговую нагрузку со средней по отрасли. Проанализирует динамику каждого налога и посоветует сменить режим налогообложения, если это возможно и выгодно.

Проанализирует финансовое состояние. Сервис оценит стоимость бизнеса и зависимость от кредиторов, чтобы рассчитать рентабельность. Вы получите экономическую и финансовую оценку работы компании без расходов на консультанта.

Крупным компаниям СБИС дает возможность:

Быстро отчитаться по всем филиалам . Сервис сам отправит запросы в инспекцию по всем дочерним компаниям и сведет отчеты в единый документ. Перед отправкой СБИС проверит РСВ на 10 000 сотрудников за 30 секунд. Документ поступит в госорган в тот же момент.

Организовать работу бухгалтерии. Вы сможете назначить ответственного за каждую задачу внутри системы, там же вести переписку и согласовывать документы.

Электронный помощник подскажет, как заполнять ячейки

Когда заполняешь отчет, хочется иметь рядом консультанта, чтобы он отвечал на животрепещущие вопросы: «А что писать в этой строке? Откуда это число берется?».

Для таких случаев в СБИС есть электронный помощник. Наведите курсор на ячейку, где возникли трудности, — увидите подсказку. Также доступны развернутые комментарии опытных аудиторов.

СБИС автоматически заполняет те строки, которые переносятся из ранее созданных отчетов. Вам больше не придется тратить время на рутину.

Если ваша компания сейчас не ведет деятельность, ей все равно нужно сдавать отчетность — нулевую. Чтобы не тратить ресурсы, доверьте процедуру СБИС. Сервис автоматически сформирует и подаст «нулевку» в электронном виде.

Электронная отчетность в госорганы СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат Получить

Сдает отчеты через единое окно

Все документы в госорганы отправляются быстро через единое окно: вам не нужно разбираться, куда прикрепить декларацию по плате за НВОС, а куда — 6-НДФЛ. Понадобится всего несколько кликов мыши, чтобы проверить и отправить отчеты не по одному, а партией.

СБИС работает круглосуточно в любой точке мира, где есть интернет. Даже если вы подали отчет за минуту до дедлайна, вы уложитесь в срок. Мы дадим справку с подтверждением даты — она поможет вашей компании оспорить штраф за просрочку и выиграть в суде.

Показывает остаток на ЕНС в реальном времени

Вы сможете взглянуть на ваш бизнес глазами налогового инспектора.

Во-первых, будете держать под контролем переплаты, пени и штрафы. СБИС покажет операции по каждому налогу в хронологическом порядке: сколько начислено, уплачено и осталось. В том же разделе вы сразу ознакомитесь с декларациями, уведомлениями о начислении ЕНП, платежным документам.

Во-вторых, проанализируете сальдо. Сервис разместит ваши компании в порядке возрастания разницы: от самого большого долга к самой большой переплате. Информация обновляется автоматически.

Вы быстро найдете любую нужную информацию о начислениях по регионам, конкретным ОКТМО или за определенный период. Просто настройте нужные фильтры в поиске, и вам больше не придется суммировать числа вручную.

Искусственный интеллект сверяет цифры

Если вы устали искать ошибки в отчете вручную, доверьтесь искусственному интеллекту. Нейросеть в СБИС знает более 2800 контрольных соотношений, поэтому найдет все ошибки раньше госорганов:

покажет все долги и переплаты по налогам;

проверит нарастающим итогом РСВ, ЕФС‑1 и персонифицированные сведения;

сверит НДС в каждом счете‑фактуре с контрагентами.

Чтобы понять, когда возникла ошибка и на какие периоды повлияла, СБИС проверит базы и расчет страховых взносов нарастающим итогом, а расхождения выделит красным. Если у вас несколько организаций — СБИС покажет состояние по всем.

При сверке СБИС покажет только те строки или ячейки, где сервис обнаружил ошибки. Кликните — и увидите подсказку, как и где поправить данные.

Как начать пользоваться СБИС

Чтобы работать в сервисе документооборота, нужно получить электронную подпись. Достаточно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр. Например, специалисты «Бизнес легко» выдают ЭП всего за 15 минут.

Зарегистрируйтесь в системе на официальном сайте. Войдите в аккаунт и настройте под себя интерфейс и параметры бухучета. Добавьте дочерние компании и сотрудников. Подключите уведомления, чтобы не пропустить ничего важного.

Чтобы познакомиться с возможностями СБИС, вы можете начать работу с бесплатной версии. Поддержка «Бизнес легко» работает 24/7 и поможет, если что-то пойдет не так. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по ссылке.

Электронная отчетность в госорганы СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат Получить

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