Как СБИС помогла магазину продавать на 15% больше

Раньше Екатерина — хозяйка салона одежды, часами «пикала» пальто на складе и вручную забивала в компьютер 100 шапок из накладной. За пару дней она смогла избавиться от неразберихи на складе, сэкономить на поставках, получить больше клиентов и теперь всё делает за пару минут в СБИС.

Роман Москаленко из компании «Бизнес легко» рассказывает о том, как добиться схожих результатов с помощью сервиса «СБИС Розница».

Шаг 1. Синхронизировать СБИС и «Честный знак», чтобы данные о поступлении и продажах отправлялись автоматически

Было. Владелица магазина верхней одежды в Костроме сутками сидела в «Честном знаке». Ей приходилось отправлять данные о маркированных куртках и пальто, разбирать бумажные накладные от поставщиков и бороться с хаосом.

Клиентка работала в двух системах. Когда приходила новая партия, она подписывала накладные в личном кабинете «Честного знака», а затем сканировала каждую этикетку и заводила продукцию в свою программу учета. После того как товар продали, нужно было снова отчитываться в «Честный знак». Чтобы не запутаться и не получить штраф, если данные потеряются, владелице приходилось постоянно все контролировать.

С 1 декабря 2021 года продавец маркированной продукции должен принять товар в «Честном знаке» в течение трех дней. Если не уложиться в срок, предпринимателю грозит штраф — до 100 тысяч рублей.

Стало. Чтобы клиентка не переживала о сроках и штрафах, подключили в личном кабинете «Честного знака» электронный документооборот (ЭДО) СБИС. Накладная с маркированной продукцией приходит в СБИС, сотрудник сканирует коды на товаре, а система автоматически сверяет коды на упаковке и в накладной.

В интерфейсе СБИС можно принять накладную с маркированными товарами

Если продукция приходит с поврежденным кодом и ее не удается просканировать через СБИС, клиентка оформляет заявление на перемаркировку в «Честный знак» и получает новый код. Затем она принимает накладную, и данные автоматически улетают в «Честный знак». Как только товар продают, СБИС отправляет данные в государственную систему — клиентке больше не нужно за этим следить.

Шаг 2. Оформить каталог товаров, чтобы продавцы быстрее консультировали покупателей

Было. Все данные о товарах находились в огромной Excel-таблице, в которой были только артикулы и названия. Пользоваться ей было неудобно. Например, если покупателю нужен был конкретный размер, консультант бежал на склад и проверял, есть ли товар в наличии. Бывали случаи, когда клиент ждал ответа 10 минут и уходил ни с чем: подходящего размера не было.

Стало. При подключении мы перенесли все данные по товарам из Excel-таблички в СБИС. Создали каталог товаров с карточками, указали тип изделия, состав ткани, дату изготовления, производителя и остаток на складе.

Чтобы увидеть всю информацию по товару, консультанту не нужно бежать на склад — достаточно проверить артикул в системе на кассе. Карточку можно редактировать, например добавлять фото товара. Так сотрудник сможет быстрее найти нужное пальто из списка.

Шаг 3. Настроить складской учет, чтобы избавиться от неразберихи с товаром и контролировать остатки

Было. Кроме верхней одежды клиентка продает шапки и шарфы, которые не нужно маркировать. Накладные на эти товары приходили в бумажном виде. Все данные — реквизиты поставщика, артикулы, количество и стоимость позиций — приходилось вносить в систему учета вручную. Каждый раз сотрудники тратили на это пару часов.

Стало. СБИС самостоятельно распознает бумажные накладные: документ можно отсканировать, и все данные о поставщике и товаре автоматически загрузятся в систему.

Вот как еще СБИС помогает предпринимательнице вести складской учет.

Сверяет позиции с каталогом товаров. Система считывает наименования позиций и автоматически переводит их на склад. Если какой-то продукции нет в каталоге, СБИС предлагает создать новую карточку товара или объединить ее с существующей позицией.

Клиентка заказывала пальто из мериноса у двух разных поставщиков. У одного оно называлось «Пальто из мериноса», а у другого — «Пальто. Шерсть овеч.». Когда пришла поставка с новым названием, она объединила два наименования в одной карточке — никакой неразберихи с учетом позиций.

Упрощает инвентаризацию. Раз в две недели в магазине сверяют остатки по отдельным товарам, а раз в три месяца — по всему ассортименту. СБИС в один клик формирует отчет во вкладке «Инвентаризация». Сотрудник считает товар в наличии и заносит данные в этот же документ. Затем система автоматически все сверяет и показывает расхождения по количеству.

Система считает недостачу по каждой позиции и складывает в общую сумму

Контролирует сроки оплаты поставок и их стоимость. Предпринимательница работает с поставщиками по постоплате, и система напоминает, когда нужно провести платеж. Так у бизнеса не возникает задолженности перед контрагентами.

Шаг 4. Подключить видеонаблюдение, чтобы контролировать сотрудников и решать конфликты с покупателями

Было. После инвентаризации в магазине часто была недостача позиций, чаще всего это были шарфы или шапки. Понять, куда пропал товар, было сложно: сотрудники разводили руками, а камер видеонаблюдения не было.

Екатерина заметила и другую проблему: в некоторых сменах сотрудники приносили низкую выручку. Причин могло быть несколько: отсутствие покупателей или халтура продавцов. Например, они могли сидеть в телефоне во время рабочего дня, а не консультировать клиента.

Стало. Чтобы контролировать продавцов и следить за покупателями, установили камеры в зале и около кассы. Затем интегрировали их со СБИС — записи можно просматривать с компьютера или мобильного телефона. Так владелица увидела, как один из консультантов часто игнорировал посетителей, и в итоге они уходили из магазина без покупок. Екатерина напомнила сотруднику, как нужно работать с клиентами, — после разговора продавец исправился.

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Шаг 5. Настроить бонусную систему и подключить СМС-рассылку, чтобы привлекать больше клиентов

Было. Екатерина вела клиентскую базу, но активно с ней не работала: времени на обзвоны и СМС-рассылки часто не хватало, а нанимать отдельного сотрудника не позволял бюджет.

Чтобы привлечь больше покупателей, в магазине устраивали акции. Например, делали скидку на покупку второго товара или проводили распродажу отдельных позиций. В эти дни выручка немного увеличивалась, а затем снова падала — по итогам квартала продажи вырастали всего на 7%.

Стало. Завели в СБИС клиентскую базу и настроили бонусную программу. Теперь клиент на кассе называет свое имя, фамилию и номер телефона, а сотрудник видит в системе сумму всех покупок и количество доступных баллов для списания.

Программа автоматически начисляет бонусы за каждую покупку — не нужно переживать, что кассир забыл их добавить

Екатерина пользуется тремя видами скидок, которые есть в СБИС. Вот как она их настроила.

Автоматическая скидка. Если покупатель купил товар на сумму 30 000 рублей, он получает скидку 1000 рублей на следующую покупку.

Ручная скидка. Продавцы могут снизить цену на одежду до 5%, чтобы подтолкнуть клиента к покупке. При этом провести скидку можно в интерфейсе СБИС.

Персонализированные скидки. В день рождения покупатель получает скидку 10% на весь ассортимент.

С помощью СБИС предпринимательница устраивает клиентские дни. Сроки и условия прописывает в программе, и акция автоматически срабатывает на кассе — шансы, что продавец забудет сделать скидку или вручить подарок, равны нулю.

Чтобы клиенты заранее знали об акциях, подключили СМС-рассылку. Перед настройкой запросили у Екатерины разрешение покупателей на получение рекламных сообщений: это требование законодательства.

Сколько это стоит

Мы подключили и настроили СБИС за пару дней, клиентка заплатила 69 400 рублей. Вот что сделали.

Что сделали Стоимость Синхронизировали личный кабинет «Честного знака» со СБИС 4400 рублей Перевели кассу в СБИС 3000 рублей Установили «СБИС Розницу» и обучили работе с системой руководителя и персонал 9000 рублей Перенесли данные из предыдущей системы учета, настроили рабочее место и весь функционал 10 000 рублей Заменили беспроводной сканер для работы на кассе и складе 12 500 рублей Установили четыре камеры и синхронизировали со СБИС 28 000 рублей Подключили клиенту СМС-рассылки 2500 рублей (за 500 сообщений) Всего 69 400 рублей

Каждый год нужно продлевать лицензии, которые обойдутся в 32 700 рублей.

Если возникают сложности с «Честным знаком», напишите нам. Подберем и настроим оборудование, подключим подходящий тариф, чтобы автоматизировать работу магазина одежды и избавить вас от лишней работы. А еще будем на связи 24/7, чтобы в любой момент ответить на возникающие вопросы по работе СБИС.

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