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Бизнес легко
Автоматизация учета

Как СБИС помогла магазину продавать на 15% больше

Раньше Екатерина — хозяйка салона одежды, часами «пикала» пальто на складе и вручную забивала в компьютер 100 шапок из накладной. За пару дней она смогла избавиться от неразберихи на складе, сэкономить на поставках, получить больше клиентов и теперь всё делает за пару минут в СБИС.
Как СБИС помогла магазину продавать на 15% больше
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Роман Москаленко из компании «Бизнес легко» рассказывает о том, как добиться схожих результатов с помощью сервиса «СБИС Розница».

Шаг 1. Синхронизировать СБИС и «Честный знак», чтобы данные о поступлении и продажах отправлялись автоматически

Было. Владелица магазина верхней одежды в Костроме сутками сидела в «Честном знаке». Ей приходилось отправлять данные о маркированных куртках и пальто, разбирать бумажные накладные от поставщиков и бороться с хаосом. 

Клиентка работала в двух системах. Когда приходила новая партия, она подписывала накладные в личном кабинете «Честного знака», а затем сканировала каждую этикетку и заводила продукцию в свою программу учета. После того как товар продали, нужно было снова отчитываться в «Честный знак». Чтобы не запутаться и не получить штраф, если данные потеряются, владелице приходилось постоянно все контролировать.

С 1 декабря 2021 года продавец маркированной продукции должен принять товар в «Честном знаке» в течение трех дней. Если не уложиться в срок, предпринимателю грозит штраф — до 100 тысяч рублей.

Стало. Чтобы клиентка не переживала о сроках и штрафах, подключили в личном кабинете «Честного знака» электронный документооборот (ЭДО) СБИС. Накладная с маркированной продукцией приходит в СБИС, сотрудник сканирует коды на товаре, а система автоматически сверяет коды на упаковке и в накладной.

В интерфейсе СБИС можно принять накладную с маркированными товарами

Если продукция приходит с поврежденным кодом и ее не удается просканировать через СБИС, клиентка оформляет заявление на перемаркировку в «Честный знак» и получает новый код. Затем она принимает накладную, и данные автоматически улетают в «Честный знак». Как только товар продают, СБИС отправляет данные в государственную систему — клиентке больше не нужно за этим следить.

Шаг 2. Оформить каталог товаров, чтобы продавцы быстрее консультировали покупателей

Было. Все данные о товарах находились в огромной Excel-таблице, в которой были только артикулы и названия. Пользоваться ей было неудобно. Например, если покупателю нужен был конкретный размер, консультант бежал на склад и проверял, есть ли товар в наличии. Бывали случаи, когда клиент ждал ответа 10 минут и уходил ни с чем: подходящего размера не было.

Стало. При подключении мы перенесли все данные по товарам из Excel-таблички в СБИС. Создали каталог товаров с карточками, указали тип изделия, состав ткани, дату изготовления, производителя и остаток на складе.

Чтобы увидеть всю информацию по товару, консультанту не нужно бежать на склад — достаточно проверить артикул в системе на кассе. Карточку можно редактировать, например добавлять фото товара. Так сотрудник сможет быстрее найти нужное пальто из списка.

Шаг 3. Настроить складской учет, чтобы избавиться от неразберихи с товаром и контролировать остатки

Было. Кроме верхней одежды клиентка продает шапки и шарфы, которые не нужно маркировать. Накладные на эти товары приходили в бумажном виде. Все данные — реквизиты поставщика, артикулы, количество и стоимость позиций — приходилось вносить в систему учета вручную. Каждый раз сотрудники тратили на это пару часов.

Стало. СБИС самостоятельно распознает бумажные накладные: документ можно отсканировать, и все данные о поставщике и товаре автоматически загрузятся в систему.

Вот как еще СБИС помогает предпринимательнице вести складской учет.

  • Сверяет позиции с каталогом товаров. Система считывает наименования позиций и автоматически переводит их на склад. Если какой-то продукции нет в каталоге, СБИС предлагает создать новую карточку товара или объединить ее с существующей позицией.

Клиентка заказывала пальто из мериноса у двух разных поставщиков. У одного оно называлось «Пальто из мериноса», а у другого — «Пальто. Шерсть овеч.». Когда пришла поставка с новым названием, она объединила два наименования в одной карточке — никакой неразберихи с учетом позиций.

  • Упрощает инвентаризацию. Раз в две недели в магазине сверяют остатки по отдельным товарам, а раз в три месяца — по всему ассортименту. СБИС в один клик формирует отчет во вкладке «Инвентаризация». Сотрудник считает товар в наличии и заносит данные в этот же документ. Затем система автоматически все сверяет и показывает расхождения по количеству.

Система считает недостачу по каждой позиции и складывает в общую сумму

  • Контролирует сроки оплаты поставок и их стоимость. Предпринимательница работает с поставщиками по постоплате, и система напоминает, когда нужно провести платеж. Так у бизнеса не возникает задолженности перед контрагентами.

Шаг 4. Подключить видеонаблюдение, чтобы контролировать сотрудников и решать конфликты с покупателями

Было. После инвентаризации в магазине часто была недостача позиций, чаще всего это были шарфы или шапки. Понять, куда пропал товар, было сложно: сотрудники разводили руками, а камер видеонаблюдения не было.

Екатерина заметила и другую проблему: в некоторых сменах сотрудники приносили низкую выручку. Причин могло быть несколько: отсутствие покупателей или халтура продавцов. Например, они могли сидеть в телефоне во время рабочего дня, а не консультировать клиента.

Стало. Чтобы контролировать продавцов и следить за покупателями, установили камеры в зале и около кассы. Затем интегрировали их со СБИС — записи можно просматривать с компьютера или мобильного телефона. Так владелица увидела, как один из консультантов часто игнорировал посетителей, и в итоге они уходили из магазина без покупок. Екатерина напомнила сотруднику, как нужно работать с клиентами, — после разговора продавец исправился.

Автоматизация магазина одежды

Поможем быстро протестировать и выбрать нужные опции

Шаг 5. Настроить бонусную систему и подключить СМС-рассылку, чтобы привлекать больше клиентов

Было. Екатерина вела клиентскую базу, но активно с ней не работала: времени на обзвоны и СМС-рассылки часто не хватало, а нанимать отдельного сотрудника не позволял бюджет.

Чтобы привлечь больше покупателей, в магазине устраивали акции. Например, делали скидку на покупку второго товара или проводили распродажу отдельных позиций. В эти дни выручка немного увеличивалась, а затем снова падала — по итогам квартала продажи вырастали всего на 7%.

Стало. Завели в СБИС клиентскую базу и настроили бонусную программу. Теперь клиент на кассе называет свое имя, фамилию и номер телефона, а сотрудник видит в системе сумму всех покупок и количество доступных баллов для списания.

Программа автоматически начисляет бонусы за каждую покупку — не нужно переживать, что кассир забыл их добавить

Екатерина пользуется тремя видами скидок, которые есть в СБИС. Вот как она их настроила.

  • Автоматическая скидка. Если покупатель купил товар на сумму 30 000 рублей, он получает скидку 1000 рублей на следующую покупку.

  • Ручная скидка. Продавцы могут снизить цену на одежду до 5%, чтобы подтолкнуть клиента к покупке. При этом провести скидку можно в интерфейсе СБИС.

  • Персонализированные скидки. В день рождения покупатель получает скидку 10% на весь ассортимент.

С помощью СБИС предпринимательница устраивает клиентские дни. Сроки и условия прописывает в программе, и акция автоматически срабатывает на кассе — шансы, что продавец забудет сделать скидку или вручить подарок, равны нулю.

Чтобы клиенты заранее знали об акциях, подключили СМС-рассылку. Перед настройкой запросили у Екатерины разрешение покупателей на получение рекламных сообщений: это требование законодательства.

Сколько это стоит

Мы подключили и настроили СБИС за пару дней, клиентка заплатила 69 400 рублей. Вот что сделали.

Что сделали

Стоимость

Синхронизировали личный кабинет «Честного знака» со СБИС

4400 рублей

Перевели кассу в СБИС

3000 рублей

Установили «СБИС Розницу» и обучили работе с системой руководителя и персонал

9000 рублей

Перенесли данные из предыдущей системы учета, настроили рабочее место и весь функционал

10 000 рублей

Заменили беспроводной сканер для работы на кассе и складе

12 500 рублей

Установили четыре камеры и синхронизировали со СБИС

28 000 рублей

Подключили клиенту СМС-рассылки

2500 рублей (за 500 сообщений)

Всего

69 400 рублей

Каждый год нужно продлевать лицензии, которые обойдутся в 32 700 рублей.

Если возникают сложности с «Честным знаком», напишите нам. Подберем и настроим оборудование, подключим подходящий тариф, чтобы автоматизировать работу магазина одежды и избавить вас от лишней работы. А еще будем на связи 24/7, чтобы в любой момент ответить на возникающие вопросы по работе СБИС.

Автоматизация магазина одежды

Поможем быстро протестировать и выбрать нужные опции

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8Kbh7w

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