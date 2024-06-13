Кому нужна машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить

Бизнес активно использует электронный документооборот, чтобы оптимизировать свою работу. Машиночитаемые доверенности — это неотъемлемая часть ЭДО, которая по-прежнему вызывает массу вопросов у предпринимателей. Отвечаем на самые частые из них.

Что такое МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это документ, который подтверждает полномочия представителя и сформирован в электронном виде. МЧД — это не скан бумажной доверенности, а документ, изначально созданный по формату, который обрабатывает и распознает компьютер. То есть МЧД является аналогом бумажной доверенности и имеет такую же юридическую силу.

Кому нужна МЧД

МЧД применяют в рамках ЭДО, когда представитель юрлица или ИП подписывает электронные документы доверителя своей квалифицированной электронной подписью (КЭП). Например, такую доверенность можно выдать сотруднику, чтобы он мог от имени компании:

сдавать отчетность в ФНС и СФР;

подписывать договоры и первичные документы с контрагентами;

участвовать в закупках и торгах на электронных площадках;

работать на государственных порталах — например, в системе «Честный ЗНАК».

В чем преимущества МЧД

Преимущества МЧД перед бумажными доверенностями очевидны:

Отказ от волокиты . Можно не оформлять бумажные доверенности. Документ позволяет удаленно в несколько кликов совершать юридически значимые действия от имени компании.

Информационная безопасность. МЧД — надежный инструмент, который избавит предпринимателей от многих проблем. Ее невозможно подделать и можно легко отозвать, если сотрудник уволился. Документ хранится в надежных блокчейн-системах, которые защищены от утечек.

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Как оформить МЧД

Переход на ЭДО с использованием МЧД включает несколько этапов.

Шаг 1. Получите электронные подписи

Персональные КЭП потребуется оформить руководителю компании и физлицу — представителю. Для этого нужно:

собрать необходимые документы и сведения — паспорт, СНИЛС и ИНН;

подготовить токен, где будет храниться ключ ЭП;

обратиться в ФНС или любой удостоверяющий центр, который является ее доверенным лицом.

Если у участников оборота уже есть личные КЭП, этот шаг можно пропустить.

Шаг 2. Выберите способ оформления МЧД

Создать МЧД можно:

на сайте ФНС;

в сервисе, где реализована такая возможность.

В СБИС от компании «Бизнес-Легко!» можно оформить МЧД на любого сотрудника: для этого достаточно добавить его карточку в систему. СБИС сгруппирует все МЧД по компаниям, наглядно покажет полномочия, напомнит о продлении. Для полного контроля загрузите и бумажные доверенности.

Шаг 3. Заполните реквизиты МЧД

МЧД должна соответствовать требованиям ГК и приказа Минцифры от 18.08.2021 № 857. В нее включают такие сведения:

информация о доверителе — например, наименование (Ф.И.О.), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП, адрес места нахождения и другие реквизиты;

данные представителя — в частности, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, СНИЛС и ИНН;

дата совершения доверенности и ее номер;

срок действия МЧД — он может быть любой, но если его не указать, то доверенность будет действовать лишь год с даты совершения;

перечень полномочий представителя и их идентификаторы по классификатору полномочий;

сведения об информационной системе;

КЭП, которой подписали доверенность;

информация о возможности передоверия полномочий по МЧД.

Обратите внимание: некоторые госорганы разработали свои формы МЧД — например, ФНС закрепила ее в приказе от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@. Для взаимодействия с такими госорганами можно использовать только созданные ими формы. В других случаях используют форму с Госуслуг.

МЧД всегда подписывают КЭП. Это вправе сделать:

компания (ИП), которая выдала доверенность;

нотариус, если он удостоверил МЧД;

лицо, которому выдана доверенность с правом передоверия, если по выпускаемой МЧД передоверяют полномочия.

Проверить информацию, указанную в доверенности, можно в реестре ФНС. Это пригодится при проверке полномочий представителя.

Шаг 4. Загрузите МЧД в информационную систему

Чтобы начать использовать МЧД, нужно загрузить ее в систему, в которой она будет храниться. Это может быть одна из систем из п. 2 Требований, утвержденных постановлением Правительства от 21.02.2022 № 223.

Перед этим нужно получить согласие представителя на передачу его персональных данных в информационную систему, если оно необходимо.

Шаг 5. Начните работать с МЧД

После того, как МЧД выпущена, представитель сможет подписывать документы от имени компании. Процесс будет выглядеть так:

Представитель подписывает электронные документы своей ЭП. К пакету документов он прилагает МЧД. Но в договоре с контрагентом можно предусмотреть другой порядок — например, представить МЧД только один раз, заранее. Если МЧД выдали в порядке передоверия, представитель должен прикрепить и ту доверенность, которая разрешает передоверие. Она должна быть подписана КЭП юрлица (ИП), которое выдало такую доверенность, или нотариуса, если он ее удостоверил.

Что учесть при работе с МЧД в 2024 году

31 августа 2024 года заканчивается переходный период на единую технологию обмена МЧД (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ). Сейчас представители еще могут подписывать электронные документы КЭП доверителя, пока срок действия сертификата юрлица не истек. Но получить такой сертификат снова они уже не вправе, поэтому сейчас все массово оформляют личные КЭП и выпускают МЧД.

Чтобы облегчить работу с МЧД и электронными подписями, выбирайте СБИС от сертифицированного партнера «Бизнес-Легко!». В СБИС сервис МЧД интегрирован с ЭДО, отчетностью, КЭДО. Вы в одной системе выпустите, согласуете, зарегистрируете доверенность и сразу будете подписывать с ней документы. Доверенности из СБИС можно выгружать в свою систему или загружать в СБИС готовые МЧД.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) СБИС поможет сформировать, зарегистрировать, направить или отменить электронную доверенность Консультация

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