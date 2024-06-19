Пояснения в налоговую по 6-НДФЛ: образцы в 2024 году

Когда налоговая может прислать требование по 6-НДФЛ
ФНС не только проверяет 6-НДФЛ, но и анализирует его показатели. Сопоставляет их как внутри формы, так и с другими отчетами, внешними статистическими данными. В результате налоговая может прислать требования с запросом разъяснений. Это возможно в случаях:
В сданном 6-НДФЛ есть ошибки.
У налоговой есть другие данные, которые противоречат расчету.
Подан корректирующий расчет, в котором сумма налога к уплате меньше, чем в первоначальном.
На запрос ФНС нужно обязательно ответить. Разъяснения составляются в произвольном виде, но есть реквизиты, которые стоит в любом случае включить:
реквизиты налоговой, куда даются пояснения;
реквизиты налогового агента: ИНН, КПП, наименование, адрес;
дата ответа;
подпись руководителя.
Рассмотрим, как ответить при различных типах запросов.
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Занижен налог по мнению инспекции
Такой запрос приходит, когда ошибок в расчете нет. Но налоговая может подозревать недоплату в случаях:
ФОТ в организации резко уменьшился.
Суммы начисленного и уплаченного налога расходятся.
Средняя зарплата в организации ниже среднеотраслевого значения в регионе.
Последний запрос достаточно популярен и поступает регулярно.
Для ответа нужно изложить причины, по которым происходит описанное в запросе явление.
Приведем ответ в виде оформленного образца, в дальнейшем в тексте указываем только основное содержание разъяснений.
Не выполняются контрольные соотношения 6-НДФЛ
Такой запрос может поступить, если расходится сумма начисленного и выплаченного дохода. Также возможна ситуация, когда не равны удержанный и перечисленный НДФЛ.
В такой ситуации нужно найти ошибку и подавать корректировочный расчет. Если в расчете все правильно, то нужно проанализировать причину расхождений.
Содержание ответа, если не равны удержанный и перечисленный НДФЛ:
«Данные по налогу в Расчете 6-НДФЛ отражены корректно. Расхождения между суммой удержанного и перечисленного НДФЛ связаны со следующей операцией. В течение 1 квартала сотруднику Демьянову Р.С. был возвращен излишне удержанный в предыдущем периоде НДФЛ в сумме 500 рублей. Возврат осуществлен на основании п.1 ст. 231 НК РФ. Возвращенный налог указан в стр. 190 Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 г.»
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Расхождение с данными других отчетов
Чаще всего налоговая задает вопросы по расхождению между 6-НДФЛ и Расчетом по страховым взносам. Данные доходов в этих отчетах могут расходиться по разным причинам, в том числе:
были операции аренды у физлиц имущества, в первую очередь транспорта;
выплата материальной помощи бывшим работникам;
выплата компенсации за переезд;
прощение долга работнику.
Содержание ответа при аренде автомобиля работника:
«Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ страховыми взносами облагаются суммы вознаграждений в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, а также по гражданско-правовым договорам. Выплаты по договору аренды автомобиля у сотрудника не облагаются страховыми взносами. Соответственно, такие выплаты не включаются в Расчет по страховым взносам. Поскольку из таких доходов физических лиц НДФЛ удерживается в обычном порядке, то они включены в Расчет 6-НДФЛ.
В феврале 2024 года были выплачены суммы по договорам аренды автомобиля у следующих работников:
Иванов Н.Д. 20 000,00 рублей;
Петров С.А. 20 000,00 рублей.
Общая сумма расхождений 40 000,00 рублей составляет разницу между данными по выплатам физическим лицам в Расчетах 6-НДФЛ и РСВ».
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Расхождения с данными банковской выписки
С движениями по расчетному счету 6-НДФЛ также сопоставляют. Налоговая может сравнить данные доходов из Расчета и сравнить с фактическими выплатами физлицам по банку. Ситуация расхождения возникает, если зарплата выплачивалась из кассы организации.
Содержание ответа:
«Сообщаем, что указанное расхождение между разницей строк 120 и 140 Расчета 6-НДФЛ и данными о перечислениях с расчетного счета объясняется следующим. Зарплата сотрудникам за январь 2024 была выплачена из кассы из наличной выручки организации согласно п.6 Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014. Данные в Расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 отражены корректно».
Не сдан Расчет 6-НДФЛ
Еще одним частым запросом является уведомление о несдаче Расчета 6-НДФЛ. Возможна ситуация, когда в организации нет деятельности и директор в отпуске без сохранения зарплаты. В этом случае с завидной регулярностью налоговая может ежеквартально присылать такое Требование.
Содержание ответа:
«В течение отчетного периода 2023 года зарплата сотрудникам не начислялась и не выплачивалась. Поэтому организация не являлась налоговым агентом по НДФЛ и Расчет 6-НДФЛ не предоставлялся».
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