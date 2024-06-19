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6-НДФЛ

Пояснения в налоговую по 6-НДФЛ: образцы в 2024 году

6-НДФЛ — один из основных отчетов по зарплате. Форма непростая и ошибиться в ней легко. Налоговая присылает запросы по различным показателям отчета, причем не только в случае ошибок. Расскажем в статье, что могут спрашивать и как отвечать на вопросы.
Пояснения в налоговую по 6-НДФЛ: образцы в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда налоговая может прислать требование по 6-НДФЛ

ФНС не только проверяет 6-НДФЛ, но и анализирует его показатели. Сопоставляет их как внутри формы, так и с другими отчетами, внешними статистическими данными. В результате налоговая может прислать требования с запросом разъяснений. Это возможно в случаях:

  1. В сданном 6-НДФЛ есть ошибки.

  2. У налоговой есть другие данные, которые противоречат расчету.

  3. Подан корректирующий расчет, в котором сумма налога к уплате меньше, чем в первоначальном.

На запрос ФНС нужно обязательно ответить. Разъяснения составляются в произвольном виде, но есть реквизиты, которые стоит в любом случае включить:

  • реквизиты налоговой, куда даются пояснения;

  • реквизиты налогового агента: ИНН, КПП, наименование, адрес;

  • дата ответа;

  • подпись руководителя.

Рассмотрим, как ответить при различных типах запросов.

Подготовить и подать электронный ответ на требование вы можете с помощью сервиса электронной отчетности СБИС. Подключите сервис и получите поддержку от компании «Бизнес легко», которая работает 24/7 и поможет, если что-то пойдет не так. Оформите УКЭП, чтобы подписывать и направлять электронную отчетность.

Занижен налог по мнению инспекции

Такой запрос приходит, когда ошибок в расчете нет. Но налоговая может подозревать недоплату в случаях:

  • ФОТ в организации резко уменьшился.

  • Суммы начисленного и уплаченного налога расходятся.

  • Средняя зарплата в организации ниже среднеотраслевого значения в регионе.

Последний запрос достаточно популярен и поступает регулярно.

Для ответа нужно изложить причины, по которым происходит описанное в запросе явление.

Приведем ответ в виде оформленного образца, в дальнейшем в тексте указываем только основное содержание разъяснений.

Не выполняются контрольные соотношения 6-НДФЛ

Такой запрос может поступить, если расходится сумма начисленного и выплаченного дохода. Также возможна ситуация, когда не равны удержанный и перечисленный НДФЛ.

В такой ситуации нужно найти ошибку и подавать корректировочный расчет. Если в расчете все правильно, то нужно проанализировать причину расхождений.

Содержание ответа, если не равны удержанный и перечисленный НДФЛ:

«Данные по налогу в Расчете 6-НДФЛ отражены корректно. Расхождения между суммой удержанного и перечисленного НДФЛ связаны со следующей операцией. В течение 1 квартала сотруднику Демьянову Р.С. был возвращен излишне удержанный в предыдущем периоде НДФЛ в сумме 500 рублей. Возврат осуществлен на основании п.1 ст. 231 НК РФ. Возвращенный налог указан в стр. 190 Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 г.» 

Электронная отчетность в госорганы

СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат

Расхождение с данными других отчетов

Чаще всего налоговая задает вопросы по расхождению между 6-НДФЛ и Расчетом по страховым взносам. Данные доходов в этих отчетах могут расходиться по разным причинам, в том числе:

  • были операции аренды у физлиц имущества, в первую очередь транспорта;

  • выплата материальной помощи бывшим работникам;

  • выплата компенсации за переезд;

  • прощение долга работнику.

Содержание ответа при аренде автомобиля работника:

«Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ страховыми взносами облагаются суммы вознаграждений в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, а также по гражданско-правовым договорам. Выплаты по договору аренды автомобиля у сотрудника не облагаются страховыми взносами. Соответственно, такие выплаты не включаются в Расчет по страховым взносам. Поскольку из таких доходов физических лиц НДФЛ удерживается в обычном порядке, то они включены в Расчет 6-НДФЛ

В феврале 2024 года были выплачены суммы по договорам аренды автомобиля у следующих работников:

  • Иванов Н.Д. 20 000,00 рублей;

  • Петров С.А. 20 000,00 рублей.

Общая сумма расхождений 40 000,00 рублей составляет разницу между данными по выплатам физическим лицам в Расчетах 6-НДФЛ и РСВ».

С помощью сервиса для сдачи электронной отчетности СБИС можно не только подать ответ на требование ФНС, но и отслеживать его статус. СБИС — это сервис, который позволяет сформировать, проверить и передать отчетность через интернет во все контролирующие госорганы. Сервис включает только актуальные формы отчетов. СБИС подходит для индивидуальных предпринимателей, ООО и других форм организаций.

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Расхождения с данными банковской выписки

С движениями по расчетному счету 6-НДФЛ также сопоставляют. Налоговая может сравнить данные доходов из Расчета и сравнить с фактическими выплатами физлицам по банку. Ситуация расхождения возникает, если зарплата выплачивалась из кассы организации.

Содержание ответа:

«Сообщаем, что указанное расхождение между разницей строк 120 и 140 Расчета 6-НДФЛ и данными о перечислениях с расчетного счета объясняется следующим. Зарплата сотрудникам за январь 2024 была выплачена из кассы из наличной выручки организации согласно п.6 Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014. Данные в Расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 отражены корректно». 

Не сдан Расчет 6-НДФЛ

Еще одним частым запросом является уведомление о несдаче Расчета 6-НДФЛ. Возможна ситуация, когда в организации нет деятельности и директор в отпуске без сохранения зарплаты. В этом случае с завидной регулярностью налоговая может ежеквартально присылать такое Требование. 

Содержание ответа:

«В течение отчетного периода 2023 года зарплата сотрудникам не начислялась и не выплачивалась. Поэтому организация не являлась налоговым агентом по НДФЛ и Расчет 6-НДФЛ не предоставлялся».

Электронная отчетность в госорганы

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