Как сделать возврат маркированного товара поставщику: инструкция для продавца

Каждый продавец умеет работать с возвратом товара. Но если возвращают маркированный товар, который уже был ранее выведен из оборота, порядок действий меняется. Разбираемся в правилах возврата маркированного товара поставщику.

В каком случае можно вернуть маркированный товар

Причины возврата могут быть разными: не подошла продукция, оказалась ненадлежащего качества, обнаружился брак или, к примеру, покупатель ошибся с размером обуви или одежды. Независимо от того, почему товар возвращается, нужно знать правила возврата, чтобы не получить предупреждения налоговой или штрафы.

Возврат можно совершить по:

инициативе продавца;

требованию покупателя.

Процесс возврата регламентируется Гражданским кодексом и законом о защите прав потребителей.

Сроки возврата маркированного товара не отличаются от немаркированного — 14 дней со дня покупки, если товар не соответствует ожиданиям: не подошел по модели, размеру, цвету и так далее.

Некоторые товары можно вернуть только в случае обнаружения брака. К таким товарам относятся:

продукты — молочная продукция, вода, пиво;

лекарства;

косметика и парфюмерия.

Если покупка была выполнена дистанционно, срок возврата товара надлежащего качества сокращается до 7 дней. Система «Честный знак» не ограничивает срок возврата товара, поэтому если покупатель хочет вернуть товар надлежащего качества позже 14 дней, то продавец вправе добровольно принять товар.

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Как принять возврат от покупателя

Действия будут разные в зависимости от того, остался ли на товаре DataMatrix-код.

1. Код маркировки сохранился. В этом случае заново маркировать товар не нужно. Чтобы вернуть его в оборот, необходимо в «Честный знак» передать следующие данные:

ИНН продавца;

DataMatrix-код;

реквизиты документа, подтверждающего возврат.

2. Код маркировки на товаре отсутствует. В этом случае возвращаемый товар необходимо будет замаркировать заново, т.е. заказать новый код. Это нужно сделать в личном кабинете системы «Честный знак».

В причинах смены кода нужно будет указать «Возврат от розничного покупателя». Потом через ЭДО в систему требуется передать информацию о повторном вводе товара в оборот. Указать нужно только новый DataMatrix-код.

3. Покупатель возвращает товара с курьером (возможно при дистанционной торговле).В этом случае план действий зависит от того, у компании собственная курьерская служба или она пользуется услугами сторонней доставки.

4. Собственный курьер: работник считывает DataMatrix-код — так информация сразу передается через ОФД в систему «Честный знак». Процесс схож с возвратом в розничном магазине.

5. Сторонняя служба доставки: курьер передает товар продавцу, после чего продавец сам отправляет сведения о выбытии в систему «Честный знак» с причиной «Дистанционная торговля». Т.к. в этом случае курьер является агентом, он затем формирует чек на возврат с кодом маркировки и передает данные в систему «Честный знак».

Продавец должен отслеживать статус товара в личном кабинете — как только статус сменяется на «В обороте», товар можно продавать.

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Как сделать возврат товара в случае брака

Сначала действия такие же, как при возврате товара надлежащего качества — продавец принимает товар, пробивает чек на возврат и вводит его в оборот в системе «Честный знак».

Как только товар снова оказывается на балансе продавца, нужно вывести его из оборота по причине брака. Продавец должен указать реквизиты акта, по которому списывает товар.

Если товар с браком будет отправлен поставщику, то выводить товар из оборота не нужно.

Как вернуть товар поставщику

Это необходимо, если партия товара пришла с браком или обнаружена некомплектность. Действия регламентирует Гражданский кодекс и договор купли-продажи, где прописаны права и обязанности продавца и покупателя.

В договоре прописаны качественные характеристики продукции, а иногда и условия, по которым можно вернуть товар, если он не был продан в установленный срок.

В этом случае действия зависят от того, когда производится возврат:

При приемке товара. Если документы еще не подтверждены, у поставщика есть возможность удалить возвращаемые позиции из документа. Либо необходимо сформировать универсальный корректировочный документ (УКД) — это делает продавец.

Продукция уже была принята. Если данные о перемещении товара уже были переданы в систему «Честный знак», получатель должен составить универсальный передаточный документ (УПД) на возвращаемые товары и отгрузить их поставщику. В УПД необходимо добавить коды маркировки.

Поставщик должен подтвердить УПД — так сведения будут переданы в ГИС МТ «Честный знак», а товары перейдут в собственность поставщику. Оформить документы покупатель может двумя способами:

в личном кабинете ЭДО;

на сайте ГИС МТ.

При работе с маркируемым товаром важно следить за всеми изменениями и четко следовать требованиям законодательства, иначе компания может получить штраф. Чтобы ничего не упустить, работайте с маркировкой вместе с «Бизнес-легко!» — оформляйте документы как обычно и не беспокойтесь о своевременной отправке данных.

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