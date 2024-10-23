Разделим процесс перехода на электронный кадровый учет согласно ст. 22.1–22.3 ТК на 6 этапов:

Выбор информационной системы. Создание рабочей группы. Аудит текущего кадрового производства. Подготовка ЛНА для внедрения КЭДО. Оформление электронных подписей. Запуск системы.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

1.Выбор системы. Ст. 22.1 ТК предусматривает два способа применения КЭДО:

бесплатная цифровая платформа «Работа в России‎» ;

собственная система — ее можно купить или разработать.

«Работа в России» бесплатна, но имеет ограничения по количеству сотрудников (не более 50 от одного работодателя).

У платформы стандартный набор функций, который нельзя изменить или настроить под собственные задачи, к тому же, все еще дорабатывается достаточно сложный интерфейс.

Работники через «Госуслуги» создают в системе личный кабинет — кадровый специалист при этом работает не только в привычной кадровой программе, но и на «Госуслугах».

Массово разместить документы в личных кабинетах сотрудников нельзя: приходится «раскладывать» их вручную в кабинет каждого отдельного сотрудника. Минус еще и в том, что нет возможности написать запрос работодателю — эта функция отсутствует.

При выборе КЭДО учитывайте такие критерии, как:

Функциональность: предусматривает ли сервис наличие мобильного приложения, редакцию документов, возможность обмениваться сообщениями, чтобы сотрудники разных служб видели историю согласования на одном экране, а не в разных мессенджерах.

Стоимость системы: из чего складывается цена на КЭДО. Одни производители включают плату за интеграцию в ежегодную стоимость пользования системой, другие — только в первый год работы, что обходится дешевле. Входит ли выпуск электронной подписи в цену для одного сотрудника — разработчики могут брать дополнительную плату за выпуск ЭП. Возможно ли настроить кадровые процессы собственными силами или без помощи производителя не обойтись.

Интеграция: интегрирована ли система с другими корпоративными сервисами. Интеграция упрощает обмен данными между отделами, обеспечивая прозрачность цифрового взаимодействия.

Электронные подписи: сервис должен предоставлять удобный выпуск подписей, чтобы работники своевременно получали их онлайн.

2. Формирование рабочей группы. Предусмотреть сложности и учесть все тонкости перехода гораздо легче, если задействовать несколько специалистов.

Кадровый работник знает маршруты движения документов, сроки уведомления и согласования по различным кадровым процессам.

За IT‑специалистом можно закрепить обеспечение надежности и безопасности процесса внедрения КЭДО.

Юрист проверит соответствие перехода нормам закона, разработает Положение, обозначит возможные изменения в ПВТР.

Именно совместная работа рабочей группы обеспечит целостный и упорядоченный переход к кадровому электронному документообороту.

3. Аудит КДП. Проанализируйте, кто, как и каким образом составляет и визирует документы. Подумайте, от каких этапов согласования можно отказаться — автоматизация упрощает большинство задач.

Например, в компании «Зима» приказы на отпуск всегда визировал бухгалтер, строго контролируя выплату отпускных согласно законодательству: за три дня до начала отпуска. Фирма провела аудит кадровых процессов и с переходом на КЭДО упростила документооборот: полномочия на подписание приказов передала руководителю отдела, отказавшись от визы бухгалтера и подписи гендиректора. КЭДО взял на себя контрольную функцию: начальник отдела подписывает приказы, а бухгалтер получает уведомления об оформленном отпуске в «цифре».

4. Подготовка ЛНА. Основные кадровые документы — Положение о КЭДО, приказ, уведомление сотрудников и согласие на кадровый электронный документооборот.

Важно: нельзя заставить работника подписать согласие о переходе на КЭДО — работодатель может получить штраф. Лучше постараться объяснить преимущества электронного взаимодействия в работе с кадровыми документами.

5. Выдача электронных подписей. Очень удобно, когда система сама выпускает нужную электронную подпись.

6. Внедрение КЭДО. Фактический запуск обмена электронными кадровыми документами: установка, настройка параметров, прав доступа, импорт и экспорт данных.