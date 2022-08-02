С 1 сентября 2022 года продавцов молочной продукции ждут изменения

Оптовые и розничные продавцы должны будут передавать в «Честный знак» сведения об обороте маркированной молочной продукции через ЭДО (электронный документооборот).

Данные о розничных продажах молочной продукции будут передаваться в систему маркировки через онлайн-кассы.

Значительных финансовых затрат и каких-либо трудностей подключение к ЭДО не принесет. Подготовка к 1 сентября займет от одного до нескольких дней. Подключиться к этому этапу можно и бесплатно с ЭДО.Лайт, используя уже существующую у вас электронную подпись.

Нововведение поможет контролировать оборот продукции: динамика цен ясна, контрафакту сложнее попасть к потребителю.

В Честном сообществе, которое создали специально для участников оборота маркируемых товаров, приготовили подробный гайд со всеми подробностями. А также смотрите видеоролик от «Честного знака», в котором подробно рассказали про переход на ЭДО.