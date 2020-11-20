Эксперты Института судебных экспертиз и криминалистики подготовили материал для читателей Klerk.ru

Документы подделывали во всех времена. Собственно, с тех самых пор, когда появился сам документ. Уже в Древнем Риме люди пытались подделать завещания. На Руси первые записи о подделках встречаются в Псковской судной грамоте XV века. В статье 61 Грамоты сказано, что фальшивые документы («подложные документы, грамоты и доски»), подвергнув проверке, следует признать по суду недействительными.

С появлением цифрового документа подделок стало не просто больше. К подделкам, подчисткам, старению, травлению...добавились более изощренные, уже цифровые, фейки. Понятно, что и выявлять их стало сложнее. При этом документ как был, так и остаётся основным доказательством в судах различного уровня и систем.

Так, арбитражные суды, которые в основном имеют дело с экономическими спорами, часто вынуждены проверять документы по заявлениям сторон дела об их фальсификации.

Наиболее типичные заявления о фальсификации доказательств основаны на оспаривании подлинности подписи или оттиска печати. Еще один часто встречающийся вариант фальсификации — составление документа «задним числом».

Во всех этих случаях суд обязан проверить заявления о фальсификации доказательств. Основной способ проверки — назначение судебной технической экспертизы документов.

Что такое техническая экспертиза документов? Когда её назначают? Что является объектом технической экспертизы? Какие методики используют эксперты? Какие вопросы целесообразно задать экспертам?

Что такое техническая экспертиза документов?

Техническая экспертиза документов — один из самых распространённых видов криминалистических исследований. Это процессуальное действие, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук.

Исторический факт. Термин «техническая экспертиза документов» ввел в употребление Н. В. Терзиев в 1949 г. в работе «Введение в криминалистическое исследование документов».

Судебно-техническую экспертизу документов проводят в государственных и негосударственных экспертных учреждениях, а также частными экспертами. Чаще всего её назначают в гражданском и арбитражном процессах для анализа договоров, завещаний, дарственных и других документов. Техническая экспертиза документов может идти в комплексе с судебно-почерковедческой и финансовой экспертизой.

Процессуальным документом, на основании которого проводят судебную техническую экспертизу документов, служит определение суда, постановление следователя или лица, производящего дознание.

Эксперту предоставляют документ (-ты) и образцы для сравнительного исследования.

Эксперт должны обладать специальными познаниями в области судебно-технической экспертизы документа. Кроме того, в некоторых случаях он должен иметь профильное специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа или познания в области компьютерной техники.

Техническую экспертизу документов назначают, чтобы установить:

способ изготовления документов;

давность (абсолютную и относительную) изготовления документа или его фрагментов и реквизитов (экспертиза печати и подписи);

давность изменений, внесённых в документ.

Какие задачи решает эксперт при производстве СТЭД?

Эксперты решают две группы задач: диагностические и идентификационные.

Идентификационные задачи

Сравнительное исследование

Установление тождества между единичными, индивидуально определенными объектами (средства печати, орудия письма и прочие технические средства, применяемые при изготовлении документа) в соответствии с их отображением в документе

Установление принадлежности элементов к документу

Установление общности (источника) происхождения документа в зависимости от условий производства, хранения и применения

Диагностические задачи

Установление способа изготовления документов, включая отдельные реквизиты

Определение способа и факта изменений, внесённых в документ

Установление вида, рода и первоначального содержания

Определение невидимого и слабо видимого текста, выцветшей, залитой, зачеркнутой записи; возраст документов.

Объекты технической экспертизы документов

Это вещественные и собранные по делу сведения.

письменные документы, исследованию в которых подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.);

материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.);

следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатями, штампами, полиграфическими машинами и т.п.);

остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.

Какие документы отдают на техническую экспертизы чаще всего?

— личные: паспорт, водительские документы, дипломы;

— справочно-удостоверительные: справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.;

— денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег: приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.;

— отражающие движение материальных ценностей: накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются и технические средства, которые используются при выполнении документов — пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов — бумага, красящие вещества, клеи и др.

Какие вопросы задают эксперту при назначении технической экспертизы?

С помощью чего сделаны записи, например, пишущим прибором, при помощи копировально-множительной техники или используя монтаж?

Каким пишущим прибором сделаны записи?

Сделана ли подпись с проведённой предварительно технической подготовкой или с помощью специального штампа-факсимиле?

Существуют ли в рукописи изменения: дописки, дорисовка некоторых штрихов, дорисовка одних штрихов поверх других штрихов?

Выполнены ли все фрагменты одного письма одинаковыми материалами?

Существуют ли в документе такие изменения, как подчистка, травление и т.п.?

Был ли подвержен документ воздействию термических факторов или воздействию воды, другой жидкости?

Подчищался ли текст документа, если да, то тогда необходимо определить какие записи, в том числе буквы или цифры, а также целые слова изменены путем подчистки?

Производилось ли исправление изначального текста с использованием вклейки, и если да, то что в тексте было изменено таким образом?

Одно или различные технические средства, такие как пишущая машинка, принтер и т.п., использовались для печати документа или его частей?

Имела ли место дописка каких — либо штрихов, цифр, значков, знаков или слов, после того времени, как документ был составлен?

Что по времени выполнилось ранее — сам текст или имеющийся оттиск печати, который пересекается со штрихами текста?

Что по времени было выполнено ранее — сам текст или подпись на документе?

Каким способом: кустарным или заводским сделана печать, штамп или какой — либо оттиск, поставленные на документе? Если на документе есть оттиск штампа или печати, то каким способом это было сделано? Это может быть копирование, рисование и т.п.

Методы технической экспертизы документов

Методика производства технических экспертиз подразумевает комплексный подход. Это значит, что до начала исследования физико-химическими методами (например, с использованием газохроматографа) эксперт обязательно устанавливает наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия. Если он установил таковые признаки, то дальнейшее исследование физико-химическими методами не имеет смысла.

Физико-химическое исследование предусматривает использование специальных знаний в области химии, а техническое исследование предусматривает использование специальных знаний в области технико-криминалистического исследования документов.

Арсенал технических средств и методик в сфере технико-криминалистического исследования документов разнообразен. Эксперты-техники применяют для исследования документов различные устройства: от простейших светофильтров до сложнейших микроскопов и хромотографов.

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