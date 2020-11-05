Почерковедческая экспертиза: как штрихи, буковки и завитки помогают установить автора подписи

Сотрудники Института судебных экспертиз и криминалистики ответят на вопросы: что такое почерковедческая экспертиза и почему сегодня, несмотря на всеобщую цифровизацию, она по-прежнему актуальна.

Шутки «про почерк, как у врача» и «начеркал тут, как курица лапой» скоро станут анахронизмом. Дети быстрее осваивают гаджеты, чем добираются до ручки и тетрадки. Прописи в школах еще остались, а вот уроки чистописания канули в Лету. И тем не менее человечество еще не разучилось писать, более того — подпись остаётся важнейшим реквизитом в документах.

Удивительно, но в судах не уменьшается, а растёт количество дел, для разрешения которых необходимы специальные познания экспертов-почерковедов. Этот рост обеспечивают, например, подозрительные подписи избирателей или вымышленных лиц-собственников ТСЖ. Почему так? Причина — в далёкой от совершенства процедуре проверки подписей. И когда возникает сомнение в подлинности подписи, судьи обращаются к экспертам. Увы, несмотря на то, что прецеденты с подписями возникают всё чаще, судебная практика по таким делам далеко не единообразна даже в пределах одного региона.

Давайте разбираться, что такое почерковедческая экспертиза, что изучают эксперты-почерковеды, почему экспертиза почерка является одной из самых распространённых, что такое образцы почерка и сколько их нужно для адекватного исследования.

Что такое почерковедческая экспертиза?

Судебно-почерковедческая экспертиза — это род криминалистической экспертизы.

Её суть — в исследовании почерка, которое проводят эксперты-почерковеды в соответствии со своими специальными познаниями, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством, чтобы установить фактические данные, входящие в предмет судебно-почерковедческой экспертизы.

Для методов судебного почерковедения характерны: множественность специальных технических и инструментальных приёмов и средств исследования, интеграция с другими науками (физиология, психология, физика, математика и пр.) и комплексность подхода.

Эксперт-почерковед устанавливает:

конкретного исполнителя рукописи, подписи, цифровой записи;

рукописи, подписи, цифровой записи; условия, при которых выполнялись различного рода документы: физическое состояние пишущего, его поза при письме, намеренное искажение почерка, подражание почерку определенного лица при составлении документа от имени последнего и т.д.

Установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи (текста, подписи) — самая распространённая задача судебной почерковедческой экспертизы.

Что исследует эксперт-почерковед?

В процессуальном смысле объектом почерковедческой экспертизы является документ как вещественное доказательство. В криминалистическом смысле — это рукопись, отображающая свойства почерка и являющаяся источником информации о нём.

При проведении почерковедческой экспертизы эксперт исследует:

Рукописный текст : вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных или цифровых значений;

: вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных или цифровых значений; Подпись : вид рукописи, отражающий фамилию, нередко имя и отчество лица в виде букв или условных письменных знаков;

: вид рукописи, отражающий фамилию, нередко имя и отчество лица в виде букв или условных письменных знаков; Краткую запись : вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью одного-трех слов или одного-семи цифровых обозначений;

: вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью одного-трех слов или одного-семи цифровых обозначений; Записи, выполненные в необычных условиях, связанных с намеренным изменением.

Объектом исследования эксперта-почерковеда в 90% случаев является подпись.

Почему экспертизу подписи назначают так часто?

Экспертиза подписи является одной из самых распространённых. И это легко объяснить:

Подпись — один из важнейших реквизитов документа (см. ГОСТ Р 7.0.97-2016). Она придаёт документу юридическое значение. Своей подписью автор заверяет факты и сведения, которые документ содержит. Подпись — это необходимое условие для заключения гражданско-правового договора в письменной форме (см ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ). Подпись — один из способов волеизъявления на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей.

Подпись — это удостоверительный знак определённого человека.

Создавать и тиражировать документ очень просто: компьютер и принтер есть у каждого в офисе и почти у каждого дома. Подпись — единственный объект, позволяющий идентифицировать исполнителя или лицо, от имени которого составлен документ. Из-за доступности копировальной и множительной техники подделать документ может каждый. Фейки не только в новостях, но и в документах.

Как происходит исследование и что такое образец почерка?

Чтобы установить автора текста или подписи эксперт должен отобрать сравнительный материал, причем в большом объёме.

Сравнительный материал, или образец — это прописной текст и шрифт, которым написана рукопись.

Образцы почерка имеют различные характеристики и делятся на свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы — подписи (записи), выполненные предполагаемым исполнителем в документах, изготовленных не в связи с делом, в рамках которого назначается экспертиза. Основное отличие: человек при выполнении этих документов не знал и не предполагал, что их будут использовать в качестве образцов подписи. Это могут быть различные документы: заявления, объяснения, доверенности, служебные письма, личная переписка и т. п.

Условно-свободные образцы — подписи (записи), выполненные в различных документах после начала рассмотрения дела, но не специально для экспертизы.

Экспериментальные — подписи (записи), выполненные проверяемым лицом специально для экспертизы.

Достаточным для экспертизы считается 10-15 документов в качестве свободных (условно-свободных) образцов и 2-3 листа экспериментальных образцов.

В начале исследования эксперт-почерковед определяет, способен ли человек написать текст таким шрифтом. Затем человеку предлагают написать текст таким шрифтом: печатными буквами — 5-10 листов, скорописью — 6-9 листов.

Важно: текст должен состоять из той же лексики и слов, что и исследуемый документ.

Как подписи отличаются друг от друга?

Подпись, как и почерк, уникальна. В подписи условно выделяются четыре составные части:

Начальная часть. Одна или несколько прописных букв фамилии, имени, отчества или монограмму. Средняя (или строчная) часть. Строчные буквы и безбуквенные элементы, исключая заглавные буквы и росчерк. Росчерк. Это заключительная часть подписи, выполняемая в виде деформированных букв или безбуквенных элементов различной конфигурации, сложности и увеличенной протяженности, служащая для усложнения либо украшения подписи. Человек выполняет росчерк в максимально быстром темпе, слитно с предыдущей частью подписи. Дополнительные штрихи. Безбуквенные элементы, находящиеся за пределами материальной части подписи и выполняемые, в основном, интервально от нее.

Подпись формируется совместно с почерком на базе частично сформированного письменно-двигательного навыка и связана с ним единством психофизиологических основ и приобретенных к тому времени графических и технических навыков письма.

Формирование подписи завершается к 25-30 годам

Для экспертизы подписи применяют систему идентификационных признаков: общих и частных.

В первую очередь эксперт-криминалист анализирует общие признаки подписи: транскрипцию, общий вид и четкость. Дополнительными (частными) признаками, отражающие метрические свойства подписи, являются: размер угловых и кривизна дуговых элементов подписи.

Эксперты также учитывают сбивающие факторы (естественные и умышленные), которые влияют на подпись. Естественными факторами могут быть поза, выбор материала или пишущего прибора. Умышленные факторы — это возрастные изменения, соматические и психические заболевания, необычное функциональное состояние, вроде, стресса или алкогольного опьянения.

Можно ли проводить экспертизу почерка по копии?

Да. «Если объектом исследования является не сам документ, а содержащиеся в нем сведения, в распоряжение эксперта в силу положений части 6 статьи 71 и части 8 статьи 75 АПК РФ могут быть предоставлены надлежаще заверенные копии соответствующих документов после того, как они были приобщены к материалам дела». (см. Пункт 9 абз 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 23 от 4 апреля 2014 г.).

Должна ли личная подпись соответствовать подписи в паспорте?

Подпись в паспорте считают эталоном. Например, сотрудники банка могут проверить, визуально соответствует ли она подписи, которую вы ставите на документе. А как в правоприменительной практике?

На практике главенствует следующая позиция: подпись, выполненная лицом в документе, не обязательно должна визуально соответствовать подписи, содержащейся в паспорте, а само по себе визуальное несоответствие подписи паспорту, не свидетельствует о том, что подпись данному лицу не принадлежит.

Почерковед и графолог — это один и тот же человек?

Нет. Почерковедение — это раздел криминалистики, а графология — это психологическая дисциплина, задача которой установить связь между почерком и личностными особенностями конкретного человека.

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