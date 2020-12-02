Бухгалтерская экспертиза: что это, когда нужна и где может пригодиться

Бухгалтерская экспертиза — наиболее распространенный род экспертизы из класса судебных экономических экспертиз. К судебной бухгалтерской экспертизе прибегали еще в начале XX века.
Так, в 1913 году, известный российский ученый С.Ф. Иванов издал пособие для юристов и бухгалтеров «Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе». Уже тогда С. Ф. Иванов высоко оценивал роль эксперта в судебном процессе и раскрытии экономических преступлений: «Эксперт — это нередко единственный ключ в руках правосудия к раскрытию хитросплетенного преступления ... для которого ясны и понятны все замаскированные ходы недобросовестных героев антиобщественных стремлений и попыток в царстве «Дебета и кредита». За век роль эксперта-бухгалтера не только не уменьшилась, но возросла, стала важнее и значимее.
Что помогает установить судебно-бухгалтерская экспертиза? Всякий ли эксперт может её провести? Что является объектом для исследования? Сегодня детально разберёмся, что такое судебно-бухгалтерская экспертиза.
Что такое бухгалтерская экспертиза?
Судебная бухгалтерская экспертиза (далее — СБЭ) — это процессуальное действие, которое состоит из исследования материалов дела и дачи заключения экспертом-бухгалтером по вопросам, которые поставлены, чтобы установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.
СБЭ не является обязательной. Её назначают при необходимости.
Судебно-бухгалтерские экспертизы производятся в экспертных учреждениях Минюста России, экспертно-криминалистических центрах МВД России, негосударственными экспертными учреждениями и частными экспертами.
Когда назначают судебную бухгалтерскую экспертизу?
В гражданском и арбитражном процессах СБЭ назначают по ходатайству участников процесса и по инициативе суда. Ответчик и истец вправе представить суду в письменном виде перечень вопросов, по которым эксперт должен дать разъяснения.
В уголовном процессе СБЭ назначается по инициативе следователя (см. ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Однако участникам уголовного дела (потерпевший и обвиняемый) могут ходатайствовать перед следователем о назначении СБЭ.
Чаще всего бухгалтерскую экспертизу назначают:
- по уголовным делам, связанным с хищениями и другими экономическими и налоговым преступлениями;
- по налоговым и таможенным спорам, например, при уклонении от уплаты налогов или подтверждение разумности произведенных расходов;
- по корпоративным спорам: оспаривание крупной сделки участником (акционером) хозяйственного общества; расчет действительной стоимости доли в уставном капитале;
- по спорам, связанным с исполнением договорных обязательств и возмещению убытков и упущенной выгоды.
Что исследует эксперт-бухгалтер?
Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются факты хозяйственной жизни, в том числе установление достоверности их отражения в бухгалтерском учете, которые стали фактическими обстоятельствами дела, определёнными в рамках предварительного расследования или судебного разбирательства и относительно которых эксперт даёт заключение.
В фокусе внимания эксперта:
- способ ведения бухгалтерского учета,
- необычные условия и приёмы совершения хозяйственных операций и записей,
- место, время, способ, качественная и количественная характеристика искажения учета данных.
Проще говоря: эксперт, изучая материалы дела, устанавливает истинные хозяйственные операции.
Эксперт исследует источники сведений и носители информации. Документы изымаются из организации и передаются в экспертное учреждение. Передача производится в строго установленном процессуальном порядке, чтобы исключить подлог или замену.
Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы подразделяют на общие и специальные.
Экспертизу может провести любой бухгалтер?
Эксперт-бухгалтер — это человек, обладающий специальными знаниями в области бухгалтерского учета.
Как правило, эксперт-бухгалтер должен:
— иметь высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет»;
— иметь практический опыт по ведению бухгалтерского учета;
— понимать важность своего участия в рассмотрении дела, в объективности и полноте исследования ее обстоятельств согласно поставленным задачам;
— владеть основами психологии для проведения основательного исследования;
— иметь способности к осуществлению контрольной деятельности и навыки выполнения контрольных действий;
— уметь организовать свою деятельность как при самостоятельном проведении экспертизы, так и при необходимости работы в составе комиссии;
— знать права и обязанности, приобретаемые ими во время привлечения к другой сфере деятельности.
Из каких этапов состоит бухгалтерская экспертиза?
- Вынесение постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы
- Передача материалов для исследования эксперту-бухгалтеру
- Составление экспертом-бухгалтером программы проведения экспертизы
- Проведение исследовательских процедур по поставленным вопросам
- Систематизация результатов экспертизы
- Составление заключения эксперта-бухгалтера
- Разработка предложений по профилактике нарушений (не обязательно)
- Передача заключения лицу, назначившему экспертизу
Сначала проводятся подготовительные процедуры, затем ознакомление с материалами, определяется методика проведения экспертизы, после этого эксперт проводит исследование по вопросам, представленным на экспертизу.
Правовая основа проведения СБЭ:
Закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»;
Гражданский процессуальный кодекс РФ;
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ;
Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
Таможенный кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ.
Какие вопросы могут поставить эксперту-бухгалтеру?
Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы тесно связан с практической деятельностью эксперта-бухгалтера. Определение предмета конкретной судебно-бухгалтерской экспертизы позволяет правильно обозначить круг вопросов (задач), которые должны быть поставлены перед экспертом-бухгалтером. Р
Вопросы должны формулироваться предельно точно, с учетом сложившейся ситуации, например,
- Каким образом на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» и иных нормативных актов Российской Федерации следует учитывать основные средства предприятия?
- Соответствуют ли представленные на исследование документы этим требованиям?
- Каков порядок заключения крупной сделки?
- Какие затраты и в каком порядке следует вносить в состав прочих расходов?
Не рекомендуется ставить вопросы, которые подразумевают вариативность ответа, поскольку тогда его толкование останется на усмотрение налогового органа (суда).
Что помогает установить бухгалтерская экспертиза?
С помощью бухгалтерской экспертизы можно:
— проверить правильность результатов проведения документальных ревизий, аудиторских проверок, документального оформления операций по приему, сохранности, реализации товарно-материальных ценностей и денежных средств;
— выявить факты недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и сумм материального ущерба;
— определить соответствие отражения в бухгалтерских документах хозяйственных операций требованиям бухгалтерского учета и отчетности и действующим нормативным актам;
— установить документальную обоснованность оприходования, отпуска и списания материалов, готовой продукции, товаров, размеров и стоимости неучтенной продукции, определенных с учетом заключений технологов, товароведов и других специалистов;
— констатировать документальную обоснованность размеров сумм по искам, разрешаемым в порядке гражданского судопроизводства;
— конкретизировать круг лиц, за которыми, по документальным данным, в период образования недостачи либо излишков числились товарно-материальные ценности или денежные средства, а также лиц, обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в ходе производства экспертизы;
— выявить нарушения в организации ведения бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали образованию материального ущерба или препятствовали его своевременному выявлению;
— установить условия, способствовавшие совершению злоупотреблений, и разработать предложения, направленные на борьбу с ними.
Материал подготовлен сотрудниками Центра судебных экспертиз и криминалистики.