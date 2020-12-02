Бухгалтерская экспертиза: что это, когда нужна и где может пригодиться

Бухгалтерская экспертиза — наиболее распространенный род экспертизы из класса судебных экономических экспертиз. К судебной бухгалтерской экспертизе прибегали еще в начале XX века.

Так, в 1913 году, известный российский ученый С.Ф. Иванов издал пособие для юристов и бухгалтеров «Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе». Уже тогда С. Ф. Иванов высоко оценивал роль эксперта в судебном процессе и раскрытии экономических преступлений: «Эксперт — это нередко единственный ключ в руках правосудия к раскрытию хитросплетенного преступления ... для которого ясны и понятны все замаскированные ходы недобросовестных героев антиобщественных стремлений и попыток в царстве «Дебета и кредита». За век роль эксперта-бухгалтера не только не уменьшилась, но возросла, стала важнее и значимее.

Что помогает установить судебно-бухгалтерская экспертиза? Всякий ли эксперт может её провести? Что является объектом для исследования? Сегодня детально разберёмся, что такое судебно-бухгалтерская экспертиза.

Что такое бухгалтерская экспертиза?

Судебная бухгалтерская экспертиза (далее — СБЭ) — это процессуальное действие, которое состоит из исследования материалов дела и дачи заключения экспертом-бухгалтером по вопросам, которые поставлены, чтобы установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.

СБЭ не является обязательной. Её назначают при необходимости.

Судебно-бухгалтерские экспертизы производятся в экспертных учреждениях Минюста России, экспертно-криминалистических центрах МВД России, негосударственными экспертными учреждениями и частными экспертами.

Когда назначают судебную бухгалтерскую экспертизу?

В гражданском и арбитражном процессах СБЭ назначают по ходатайству участников процесса и по инициативе суда. Ответчик и истец вправе представить суду в письменном виде перечень вопросов, по которым эксперт должен дать разъяснения.

В уголовном процессе СБЭ назначается по инициативе следователя (см. ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Однако участникам уголовного дела (потерпевший и обвиняемый) могут ходатайствовать перед следователем о назначении СБЭ.

Чаще всего бухгалтерскую экспертизу назначают:

по уголовным делам, связанным с хищениями и другими экономическими и налоговым преступлениями;

по налоговым и таможенным спорам, например, при уклонении от уплаты налогов или подтверждение разумности произведенных расходов;

по корпоративным спорам: оспаривание крупной сделки участником (акционером) хозяйственного общества; расчет действительной стоимости доли в уставном капитале;

по спорам, связанным с исполнением договорных обязательств и возмещению убытков и упущенной выгоды.

Что исследует эксперт-бухгалтер?

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются факты хозяйственной жизни, в том числе установление достоверности их отражения в бухгалтерском учете, которые стали фактическими обстоятельствами дела, определёнными в рамках предварительного расследования или судебного разбирательства и относительно которых эксперт даёт заключение.

В фокусе внимания эксперта:

способ ведения бухгалтерского учета,

необычные условия и приёмы совершения хозяйственных операций и записей,

место, время, способ, качественная и количественная характеристика искажения учета данных.

Проще говоря: эксперт, изучая материалы дела, устанавливает истинные хозяйственные операции.

Эксперт исследует источники сведений и носители информации. Документы изымаются из организации и передаются в экспертное учреждение. Передача производится в строго установленном процессуальном порядке, чтобы исключить подлог или замену.

Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы подразделяют на общие и специальные.

Экспертизу может провести любой бухгалтер?

Эксперт-бухгалтер — это человек, обладающий специальными знаниями в области бухгалтерского учета.

Как правило, эксперт-бухгалтер должен:

— иметь высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет»;

— иметь практический опыт по ведению бухгалтерского учета;

— понимать важность своего участия в рассмотрении дела, в объективности и полноте исследования ее обстоятельств согласно поставленным задачам;

— владеть основами психологии для проведения основательного исследования;

— иметь способности к осуществлению контрольной деятельности и навыки выполнения контрольных действий;

— уметь организовать свою деятельность как при самостоятельном проведении экспертизы, так и при необходимости работы в составе комиссии;

— знать права и обязанности, приобретаемые ими во время привлечения к другой сфере деятельности.

Из каких этапов состоит бухгалтерская экспертиза?

Вынесение постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы Передача материалов для исследования эксперту-бухгалтеру Составление экспертом-бухгалтером программы проведения экспертизы Проведение исследовательских процедур по поставленным вопросам Систематизация результатов экспертизы Составление заключения эксперта-бухгалтера Разработка предложений по профилактике нарушений (не обязательно) Передача заключения лицу, назначившему экспертизу

Сначала проводятся подготовительные процедуры, затем ознакомление с материалами, определяется методика проведения экспертизы, после этого эксперт проводит исследование по вопросам, представленным на экспертизу.

Правовая основа проведения СБЭ: Закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; Гражданский процессуальный кодекс РФ; Арбитражно-процессуальный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ; Таможенный кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ.

Какие вопросы могут поставить эксперту-бухгалтеру?

Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы тесно связан с практической деятельностью эксперта-бухгалтера. Определение предмета конкретной судебно-бухгалтерской экспертизы позволяет правильно обозначить круг вопросов (задач), которые должны быть поставлены перед экспертом-бухгалтером. Р

Вопросы должны формулироваться предельно точно, с учетом сложившейся ситуации, например,

Каким образом на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» и иных нормативных актов Российской Федерации следует учитывать основные средства предприятия?

Соответствуют ли представленные на исследование документы этим требованиям?

Каков порядок заключения крупной сделки?

Какие затраты и в каком порядке следует вносить в состав прочих расходов?

Не рекомендуется ставить вопросы, которые подразумевают вариативность ответа, поскольку тогда его толкование останется на усмотрение налогового органа (суда).

Что помогает установить бухгалтерская экспертиза?

С помощью бухгалтерской экспертизы можно:

— проверить правильность результатов проведения документальных ревизий, аудиторских проверок, документального оформления операций по приему, сохранности, реализации товарно-материальных ценностей и денежных средств;

— выявить факты недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и сумм материального ущерба;

— определить соответствие отражения в бухгалтерских документах хозяйственных операций требованиям бухгалтерского учета и отчетности и действующим нормативным актам;

— установить документальную обоснованность оприходования, отпуска и списания материалов, готовой продукции, товаров, размеров и стоимости неучтенной продукции, определенных с учетом заключений технологов, товароведов и других специалистов;

— констатировать документальную обоснованность размеров сумм по искам, разрешаемым в порядке гражданского судопроизводства;

— конкретизировать круг лиц, за которыми, по документальным данным, в период образования недостачи либо излишков числились товарно-материальные ценности или денежные средства, а также лиц, обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в ходе производства экспертизы;

— выявить нарушения в организации ведения бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали образованию материального ущерба или препятствовали его своевременному выявлению;

— установить условия, способствовавшие совершению злоупотреблений, и разработать предложения, направленные на борьбу с ними.

Материал подготовлен сотрудниками Центра судебных экспертиз и криминалистики.