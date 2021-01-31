Что такое независимая экспертиза и зачем она нужна?

Принцип состязательности является важнейшим конституционным принципом российского судопроизводства. Этот принцип закрепляет ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.

Одним из важнейших элементов состязательности является правовое обеспечение экспертной деятельности. Чтобы принцип соблюдался, экспертная деятельность должна быть прерогативой не только государственных, но и негосударственных учреждений и экспертов.

Государственная и негосударственная судебная экспертиза в России: как реализуется? Почему нужна негосударственная экспертиза?

Что такое судебная экспертиза и кто такой судебный эксперт

Судебная экспертиза – процессуальное действие. Она нужна, когда возникает потребность в специальных знаниях. Суд назначает экспертизу, чтобы установить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Порядок производства экспертизы регламентирован законом, например, она может проводиться только по решению суда, судьи, органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора, вынесенному в соответствии с процессуальным законодательством.

Судебный эксперт – это человек, обладающий специальными знаниями. Это единственное требование, которое к эксперту предъявляет российское законодательство (см. ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ и ст. 55 АПК РФ).

Подтвердить то, что этими знаниями он обладает, эксперт должен до начала исследования, а также в заключении. Согласно процессуальным кодексам (см.ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ), экспертная организация или сам эксперт должны предоставить сведения:

об образовании, специальности, ученом звании эксперта,

о стаже работы эксперта.

Требование о наличии высшего образования для государственных судебных экспертов содержит ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 31.05.2001).

На основании этих требований суды (следователи и дознаватели) делают вывод о компетентности эксперта.

Кто может проводить экспертизу

Экспертизу могут проводить в государственном либо негосударственном судебно-экспертном учреждении. К экспертизе могут привлекать лиц, обладающих специальными знаниями, но не являющимися работниками экспертного учреждения (см. п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23).

Стороны судебного разбирательства вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении (см. п. 3 ст. 82 АПК РФ).

Государственная экспертиза: что это

Так называется исследование, которое проводят в одном из государственных судебно-экспертных учреждений.

В большинстве (по некоторым оценкам до 70% экспертиз) случаев суды поручают исследования государственным судебно-экспертным учреждениям.

Государственные эксперты в основном проводят: судебно-медицинские, медико-социальные, судебно-психиатрические, психолого-психиатрические, молекулярно- генетические, пожарно-технические экспертизы.

В России существует разветвленная система государственных судебно-экспертных учреждений:

экспертно-криминалистические подразделения МВД России – самая многочисленная экспертная служба страны;

судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции;

судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Министерства здравоохранения и социального обеспечения;

судебно-медицинские лаборатории Министерства обороны;

судебно-экспертные подразделения Федеральной службы безопасности;

судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы;

государственные пожарно-технические лаборатории Министерства по чрезвычайным обстоятельствам.

Независимая экспертиза: что это

Это исследования, которые проводят негосударственные экспертные организации и эксперты.

Возможность производства экспертизы вне стен государственных учреждений закреплена в российском законодательстве.

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Смотрим статью 41: «…в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего федерального закона».

Кодексы.

Возможность проведения экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессе в независимых, то есть негосударственных экспертных учреждениях прописана и в важнейших кодексах:

ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса: «судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями»,

из числа лиц, обладающих специальными знаниями», ст. 79 Гражданского процессуального кодекса,

ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса,

ст. 77 Кодекса административного судопроизводства.

Для экспертиз по уголовным делам сделана оговорка: их производство может быть поручено негосударственному экспертному учреждению или лицу, не являющемуся сотрудником судебно-экспертного учреждения, но обладающему специальными знаниями и имеющему необходимое оборудование, в случае, когда проведение экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении невозможно (см. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).

Количество экспертиз, проводимых в негосударственных экспертных учреждениях, постоянно растет.

При этом отношение к экспертизам и исследованиям, проводимым в негосударственных учреждениях, по-прежнему является несколько предвзятым.

Согласно статистике деятельности судов общей юрисдикции за 2013 – 2018 годы, ежегодно более 180 тыс. постановлений о назначении экспертизы – 64% всех вынесенных соответствующих постановлений – направляется негосударственным судебно-экспертным учреждениям.

Почему нужна независимая экспертиза

Независимая судебная экспертиза нужна для сохранения и реализации принципа состязательности в российских судах.

Разберём примеры, когда одной из сторон разбирательства независимая экспертиза нужна обязательно.

1. Когда в нарушение принципа состязательности сторону защиты лишают возможности контролировать полноту, подлинность и допустимость направляемых на экспертизу вещественных доказательств.

Следователи, исходя из тактических соображений, могут умышленно скрывать информацию о результатах осмотра места происшествия, изъятых вещественных доказательствах и результатах экспертиз. На практике информацию об этом сторона защиты получает из материалов, направляемых в суд при решении вопроса об избрании меры пресечения, назначении экспертиз либо при ознакомлении с материалами уголовного дела при выполнении требований ст. 217 УПК РФ.

Как это можно исправить? Например, дополнить статью 177 УПК РФ «Порядок производства осмотра» требованием об обязательном ознакомлении всех участников процесса с протоколом осмотра места происшествия. Эта норма позволила бы ходатайствовать о назначении более широкого круга судебных экспертиз и контролировать направление на экспертизу всех вещественных доказательств, а не только тех, исследование которых сочтет необходимым следователь.

2. Когда принцип состязательности нарушается непосредственно в процессе назначения и производства судебных экспертиз.

На практике чаще всего встречаются такие нарушения:

назначение в качестве эксперта лица, заинтересованного в исходе дела,

отказ в назначении экспертизы, даже при обязательности её проведения,

воздействие и непроцессуальные взаимоотношения между экспертом и стороной обвинения.

В методических рекомендациях часто встречается мнение о том, что у следователя с экспертом при назначении экспертиз «должны сложиться творческие и доброжелательные взаимоотношения, что будет способствовать устранению имеющихся недочетов и значительному улучшению работы по борьбе с преступностью». При этом рекомендуется поручать производство экспертизы специалисту, участвовавшему в осмотре места происшествия.

Фактически специалист, а затем и эксперт, активно взаимодействуют со следователем при сборе вещественных доказательств, образцов для сравнительного исследования, назначении и даже в процессе производства экспертизы. На практике это взаимодействие часто встречается, когда эксперт и следователь являются сотрудниками одного территориального подразделения.

Специалисты попадают в состав оперативно-следственных групп по раскрытию и расследованию конкретного преступления, и руководитель группы дает им поручения. Этот же человек позже выполняет экспертизу по этому уголовному делу.

В результате у эксперта появляется возможность получить непроцессуальную информацию по делу. Кроме того, постоянное общение со следователем и оперативными работниками вызывает вопросы к непредвзятости его деятельности.

При этом, привлечь эксперта к ответственности за ошибочное (вероятно, заведомо ложное) заключение крайне сложно. Заведомо ложное заключение эксперта выражается в заведомо ложных ответах на поставленные вопросы по обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Уголовная ответственность в ст. 307 УК РФ предусматривается за дачу экспертом заведомо ложного заключения лишь в том случае, если имеется наличие заведомой ложности, то есть эксперт должен быть убежден в ложности сообщаемых им сведений.

3. Когда следователи не знакомят обвиняемых и защитников с назначенными и даже уже проведенными экспертизами или безосновательно отказывают в назначении экспертиз, особенно повторных.

Представители профсообщества считают важным конкретизировать положение ч. 3 ст. 195 УПК РФ. Там должно быть четко указано: следователь знакомит до направления материалов для производства судебной экспертизы с постановлением о ее назначении подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ. В ином случае участники процесса лишаются права на защиту, грубо нарушается конституционный принцип состязательности и равноправия сторон.

К чему это приводит? К существенному снижению уровня доверия к институту судебной экспертизы в юридическом сообществе.

Поэтому представители профсообщества ратуют за повышение независимости экспертных учреждений и создание независимой от органов, осуществляющих предварительное расследование и дознание, систему, состоящую из государственной федеральной экспертной службы (возможно, под эгидой Министерства юстиции) и негосударственных экспертных учреждений.

Но в первую очередь они ждут принятия федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который должен помочь закрепить реальную конкуренцию между государственными и независимыми экспертным учреждениями.