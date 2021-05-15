Требования к узаконению самостроя не должны идти вразрез с семейным кодексом

Постановление Верховного Суда РФ по делу № 14-ПВ19.

После развода бывшая супруга захотела разделить совместно нажитое имущество пополам. В это имущество, в том числе, входила реконструированное домовладение, которое суды рассматривали как самострой. Первая инстанция согласилась со всеми требованиями бывшей супруги, однако апелляция отказала выделить ей долю в реконструированном объекте. В деле разбирался Верховный Суд РФ.

Фабула дела

Гражданка А. и гражданин Б. прожили в браке 26 лет. За это время они реконструировали дом с постройками, который подарила мужу его мать, купили ВАЗ 21112 и взяли кредит. Брак распался, и бывшие супруги стали делить нажитое имущество.

Истицей выступила супруга. Она просила:

признать реконструкцию дома законной;

признать дом и землю совместно нажитым имуществом, в коем выделить ей ½ на праве;

взыскать с бывшего мужа половину стоимости автомобиля, а также уплаченного ей кредита.

Муж подал встречный иск, в котором просил суд признать бывшую жену утратившей право пользования домом. Он также просил суд выселить её и её сына (от первого брака).

Нажитое имущество оценивали эксперты. Провели строительно-технические и оценочные экспертизы.

Какие выводы сделали эксперты?

Домовладение. За время брака супруги в подаренном домовладении провели комплекс работ. Общая площадь выросла в 3 раза (с 58,9 до 197,6 кв. м). Они реконструировали крышу, увеличили высоту потолков и количество жилых комнат с трёх до шести. Эксперты указали, что перечисленные изменения являются признаками реконструкции. Все работы были проведены в соответствии со строительными требованиями и нормами. Стоимость реконструкции эксперты оценили в 3,3 млн рублей или 70 % от общей стоимости домовладения.

Нарушение границ участков. Часть контура жилого дома находится за пределами кадастровых границ земельного участка. При этом в описательной части экспертного заключения говорится, что по плану земельного участка 1999 года дом построен в пределах контура. Эксперты указали на кадастровую ошибку в определении границ земельного участка по результатам межевания, проведённого до 2007 года.

Автомобиль. Его оценили в 61 тыс. рублей.

Решения судов

Районный суд удовлетворил иск бывшей супруги к своему мужу.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение райсуда о компенсации стоимости автомобиля и уплаченных по кредиту сумм, однако отказала признавать реконструированный дом совместно нажитым имуществом и выделить ей долю.

Суд апелляционной инстанции сослался на то, что надлежащим ответчиком по требованию о признании права на самовольную постройку является не бывший муж, а местный муниципалитет. Кроме того, апелляция указала, что в соответствии со ст. 222 ГК РФ, требовать право собственности на самострой может только собственник земельного участка, то есть муж.

Бывшая супруга подала жалобу в Верховный Суд РФ.

Что решил ВС РФ?

ВС РФ отменил решение апелляционной инстанции (см. полный текст определения), усмотрев в нём нарушение фундаментальных норм материального и процессуального права. Каких?

ВС РФ счёл ошибочными выводы апелляционной инстанции о ненадлежащем ответчике и признании права собственности на самострой.

Самовольная постройка. Суд подчеркнул, что при разрешении вопроса о правах супругов на возведённую ими самовольную постройку следует так применять нормы гражданского законодательства, чтобы они не противоречили основным началам Семейного кодекса, например, п. 3 ст. 1 о равенстве прав супругов. Поэтому вывод о том, что узаконить самострой может только один из супругов, нарушает начала семейного законодательства.

Суд не учел, что в договоре дарения домовладения, на который ссылается муж, земельный участок как объект права собственности не указан. Право собственности на землю у гражданина возникло в период брака

Ненадлежащий ответчик. Спор о разделе между супругами самовольно возведённого или реконструированного объекта невозможно разрешить без процессуального соучастия органа местного самоуправления. Суд первой инстанции не привлёк муниципалитет, при том что истица указывала его в качестве ответчика. Это сделала апелляционная инстанция, и представители администрации на заседаниях присутствовали. Поэтому вывод о ненадлежащем ответчике противоречит нормам процессуального права.

ВС РФ передал дело на новое апелляционное рассмотрение.

Материал подготовлен сотрудниками Институт судебных экспертиз и криминалистики