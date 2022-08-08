Экстремизм, порнография, контрабанда произведений искусства — культурологическая экспертиза поможет разобраться

Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. В это понятие входят различные мировоззрения, нормы поведения, искусство, литература. Перечисленное не всегда имеет однозначный характер и может трактоваться по-разному, особенно в делах о пропаганде запрещенной идеологии, распространении порнографии, незаконном перемещении культурных ценностей.
Поставить точку в «культурных» вопросах позволяет заключение культурологической экспертизы.
Культурологическая экспертиза — объекты исследования, задачи, кто проводит
Вопросы культуры становятся все более значимыми и попадают в центр внимания разных сфер практической деятельности, в том числе и экспертной.
А все потому, что не перестают совершаться правонарушения, связанные с незаконным распространением, демонстрацией, сбытом, хищением объектов культуры.
По данным категориям дел обычно проводят культурологическую экспертизу, цель которой — установление свойств объекта, функций, ценности, авторства, обстоятельств создания, схожести с другими объектами.
Проведение экспертизы поручают специалисту, обладающему знаниями в области культурологии, искусствоведения, литературы, живописи, кино — в зависимости от того, что предстоит исследовать. А объекты культуры, которые изучают эксперты в рамках данной экспертизы, обширны — от принта на одежде и мема в соцсети до фарфоровой статуэтки и старинного оружия.
В рамках культурологической экспертизы эксперт может решать задачи следующего типа:
- идентификационные — установление тождества объекта и его типологизации;
- диагностические — установление свойств и состояния объекта;
- классификационные — отнесение объекта к классу, виду, роду, категории;
- нормативные — установление соответствия или несоответствия объекта действующим правилам и нормам социокультурной действительности.
Часто культурологическую экспертизу назначают для получения ответов на вопросы сразу из нескольких областей знания. Тогда экспертиза является комплексной, и ее проводит группа экспертов, каждый из которых специалист в своей сфере.
Рассмотрим основные направления культурологической экспертизы.
Экспертиза пропаганды запрещенной идеологии
Распространение экстремистских материалов либо публичные действия, содержащие признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также направленные на унижение достоинства людей по признакам пола, расы, национальности, отношению к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, запрещены и наказуемы (ст. 280 УК, ст. 282 УК, 20.29 КоАП).
Несмотря на усилия правового характера, полностью оградить общество от распространения экстремистских материалов и демонстрации нацистской идеологии не выходит. Так, по состоянию на 2022 год официальный список экстремистских материалов, опубликованный Министерством юстиции РФ, содержит более 5 000 наименований.
В него входят видеоролики и аудиозаписи, сайты и размещенная на них информация, газеты и журналы, книги и тексты песен, публикации в сети Интернет и др. Не последнее место в данном списке занимают материалы с пропагандой нацизма и демонстрацией нацистской символики.
При расследовании дел об экстремизме часто требуется проведение культурологической экспертизы, которая позволяет отнести тот или иной информационный материал к запрещенному. В таком случае на исследование обычно предоставляют графические изображения, видеоматериалы, полиграфическую продукцию.
При этом исследуемые изображения могут быть опубликованы в сети Интернет или напечатаны на листовках и брошюрах, либо представлять собой принт на одежде. Цель экспертизы в данном случае — установить сходство между спорными визуальными образами и символикой запрещенной идеологии.
Экспертиза порнографических материалов
Изготовление и распространение порнографии — еще одно запрещенное деяние, за которое предусмотрено уголовное наказание (ст. 242 УК, ст. 242.1 УК, ст. 242.2 УК). При расследовании подобных преступлений перед следствием и судом встает вопрос — является ли спорный материал порнографическим. Данный вопрос решается в рамках экспертизы порнографической продукции — одной из разновидностей культурологического исследования.
В уголовном праве определение порнографии следующее: натуралистичное изображение или описание гениталий человека, полового акта, а также действий, сопоставимых с половым сношением (в том числе в отношении животного).
Необходимо отличать порнографический контент от эротического — более облагороженного, чувственного, акцентирующего внимание на личностных особенностях и показывающего сексуальность как продолжение человеческих взаимоотношений.
И самое главное — не запрещенного, в отличие от порнографии. Сделать вывод о том, какое содержание имеет материал, может сделать эксперт в рамках культурологической экспертизы.
В ходе указанной экспертизы специалист исследует фильмы, видеоролики, изображения в сети Интернет, текстовые материалы, музыкальные произведения и др. Главная экспертная задача в таком случае — установить признаки порнографического содержания, по которым можно идентифицировать представленный объект как порнографию.
К таким признакам относятся следующие:
- демонстрация сексуальных сцен в грубо натуралистической форме;
- акцент на половом акте или гениталиях;
- направленность только на стимуляцию сексуального возбуждения;
- отсутствие сюжета;
- отсутствие в работах указаний на участие конкретных лиц либо использование псевдонимов;
- отсутствие художественной составляющей, раскрывающей человеческие отношения;
- замена персонажей символами пола.
Часто требуется установить еще и возраст лиц, изображенных на исследуемом объекте. Это важно — если там задействован несовершеннолетний, наказание будет значительно строже. В таком случае, помимо экспертов в области культурологии, искусствоведения и смежных областей, привлекают врачей-педиатров.
Экспертиза культурных ценностей
Культурологическая экспертиза проводится с целью идентификации, атрибуции, установления авторства и ценности (исторической, культурной, художественной, научной) произведений искусства, историко-культурных предметов и антиквариата.
Объектами исследования в таком случае могут выступать изделия из керамики и фарфора, ювелирные изделия, марки и открытки, старинные книги и оружие и др.
Культурологическая экспертиза такой направленности актуальна в ходе расследования дел, связанных с хищением произведений искусств и антиквариата (ст. 164 УК), контрабандой (ст. 226.1. УК), нарушением авторских и смежных прав (ст. 146 УК). Также исследование востребовано в случае вывоза предмета искусства за границу для получения необходимых разрешений и его выставки на аукционе для продажи на выгодных условиях.
В качестве вывода
- Культурологическая экспертиза проводится для решения широкого спектра задач в отношении объектов и явлений культуры (идентификации и атрибуции объекта, установления его авторства и ценности, схожести с другими объектами, характера содержания спорного материала и т. д.). Объектами экспертизы могут выступать различные аудио- и видеоматериалы, тексты, визуальные объекты, произведения искусства, социо-культурные программы и проекты.
- Культурологическое исследование проводит эксперт в области искусствоведения, культурологии и смежных областей знания. Нередко требуется сразу несколько специалистов для решения поставленных вопросов — в таком случае экспертиза является комплексной.
- Заключение культурологической экспертизы часто имеет ключевое значение по делам об экстремизме, распространении и изготовлении порнографии, контрабанде и хищении культурных ценностей, нарушении авторских и смежных прав в отношении объектов культуры.
Подготовлен по материалам: Центр экспертиз, тел. 8 800 707 76 41