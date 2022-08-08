Экстремизм, порнография, контрабанда произведений искусства — культурологическая экспертиза поможет разобраться

Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. В это понятие входят различные мировоззрения, нормы поведения, искусство, литература. Перечисленное не всегда имеет однозначный характер и может трактоваться по-разному, особенно в делах о пропаганде запрещенной идеологии, распространении порнографии, незаконном перемещении культурных ценностей.

Поставить точку в «культурных» вопросах позволяет заключение культурологической экспертизы.

Культурологическая экспертиза — объекты исследования, задачи, кто проводит

Вопросы культуры становятся все более значимыми и попадают в центр внимания разных сфер практической деятельности, в том числе и экспертной.

А все потому, что не перестают совершаться правонарушения, связанные с незаконным распространением, демонстрацией, сбытом, хищением объектов культуры.

По данным категориям дел обычно проводят культурологическую экспертизу, цель которой — установление свойств объекта, функций, ценности, авторства, обстоятельств создания, схожести с другими объектами.

Проведение экспертизы поручают специалисту, обладающему знаниями в области культурологии, искусствоведения, литературы, живописи, кино — в зависимости от того, что предстоит исследовать. А объекты культуры, которые изучают эксперты в рамках данной экспертизы, обширны — от принта на одежде и мема в соцсети до фарфоровой статуэтки и старинного оружия.

В рамках культурологической экспертизы эксперт может решать задачи следующего типа:

идентификационные — установление тождества объекта и его типологизации;

— установление тождества объекта и его типологизации; диагностические — установление свойств и состояния объекта;

— установление свойств и состояния объекта; классификационные — отнесение объекта к классу, виду, роду, категории;

— отнесение объекта к классу, виду, роду, категории; нормативные — установление соответствия или несоответствия объекта действующим правилам и нормам социокультурной действительности.

Часто культурологическую экспертизу назначают для получения ответов на вопросы сразу из нескольких областей знания. Тогда экспертиза является комплексной, и ее проводит группа экспертов, каждый из которых специалист в своей сфере.

Рассмотрим основные направления культурологической экспертизы.

Экспертиза пропаганды запрещенной идеологии

Распространение экстремистских материалов либо публичные действия, содержащие признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также направленные на унижение достоинства людей по признакам пола, расы, национальности, отношению к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, запрещены и наказуемы (ст. 280 УК, ст. 282 УК, 20.29 КоАП).

Несмотря на усилия правового характера, полностью оградить общество от распространения экстремистских материалов и демонстрации нацистской идеологии не выходит. Так, по состоянию на 2022 год официальный список экстремистских материалов, опубликованный Министерством юстиции РФ, содержит более 5 000 наименований.

В него входят видеоролики и аудиозаписи, сайты и размещенная на них информация, газеты и журналы, книги и тексты песен, публикации в сети Интернет и др. Не последнее место в данном списке занимают материалы с пропагандой нацизма и демонстрацией нацистской символики.

При расследовании дел об экстремизме часто требуется проведение культурологической экспертизы, которая позволяет отнести тот или иной информационный материал к запрещенному. В таком случае на исследование обычно предоставляют графические изображения, видеоматериалы, полиграфическую продукцию.

При этом исследуемые изображения могут быть опубликованы в сети Интернет или напечатаны на листовках и брошюрах, либо представлять собой принт на одежде. Цель экспертизы в данном случае — установить сходство между спорными визуальными образами и символикой запрещенной идеологии.

Экспертиза порнографических материалов

Изготовление и распространение порнографии — еще одно запрещенное деяние, за которое предусмотрено уголовное наказание (ст. 242 УК, ст. 242.1 УК, ст. 242.2 УК). При расследовании подобных преступлений перед следствием и судом встает вопрос — является ли спорный материал порнографическим. Данный вопрос решается в рамках экспертизы порнографической продукции — одной из разновидностей культурологического исследования.

В уголовном праве определение порнографии следующее: натуралистичное изображение или описание гениталий человека, полового акта, а также действий, сопоставимых с половым сношением (в том числе в отношении животного).

Необходимо отличать порнографический контент от эротического — более облагороженного, чувственного, акцентирующего внимание на личностных особенностях и показывающего сексуальность как продолжение человеческих взаимоотношений.

И самое главное — не запрещенного, в отличие от порнографии. Сделать вывод о том, какое содержание имеет материал, может сделать эксперт в рамках культурологической экспертизы.

В ходе указанной экспертизы специалист исследует фильмы, видеоролики, изображения в сети Интернет, текстовые материалы, музыкальные произведения и др. Главная экспертная задача в таком случае — установить признаки порнографического содержания, по которым можно идентифицировать представленный объект как порнографию.

К таким признакам относятся следующие:

демонстрация сексуальных сцен в грубо натуралистической форме;

акцент на половом акте или гениталиях;

направленность только на стимуляцию сексуального возбуждения;

отсутствие сюжета;

отсутствие в работах указаний на участие конкретных лиц либо использование псевдонимов;

отсутствие художественной составляющей, раскрывающей человеческие отношения;

замена персонажей символами пола.

Часто требуется установить еще и возраст лиц, изображенных на исследуемом объекте. Это важно — если там задействован несовершеннолетний, наказание будет значительно строже. В таком случае, помимо экспертов в области культурологии, искусствоведения и смежных областей, привлекают врачей-педиатров.

Экспертиза культурных ценностей

Культурологическая экспертиза проводится с целью идентификации, атрибуции, установления авторства и ценности (исторической, культурной, художественной, научной) произведений искусства, историко-культурных предметов и антиквариата.

Объектами исследования в таком случае могут выступать изделия из керамики и фарфора, ювелирные изделия, марки и открытки, старинные книги и оружие и др.

Культурологическая экспертиза такой направленности актуальна в ходе расследования дел, связанных с хищением произведений искусств и антиквариата (ст. 164 УК), контрабандой (ст. 226.1. УК), нарушением авторских и смежных прав (ст. 146 УК). Также исследование востребовано в случае вывоза предмета искусства за границу для получения необходимых разрешений и его выставки на аукционе для продажи на выгодных условиях.

В качестве вывода

Культурологическая экспертиза проводится для решения широкого спектра задач в отношении объектов и явлений культуры (идентификации и атрибуции объекта, установления его авторства и ценности, схожести с другими объектами, характера содержания спорного материала и т. д.). Объектами экспертизы могут выступать различные аудио- и видеоматериалы, тексты, визуальные объекты, произведения искусства, социо-культурные программы и проекты. Культурологическое исследование проводит эксперт в области искусствоведения, культурологии и смежных областей знания. Нередко требуется сразу несколько специалистов для решения поставленных вопросов — в таком случае экспертиза является комплексной. Заключение культурологической экспертизы часто имеет ключевое значение по делам об экстремизме, распространении и изготовлении порнографии, контрабанде и хищении культурных ценностей, нарушении авторских и смежных прав в отношении объектов культуры.

Подготовлен по материалам: Центр экспертиз, тел. 8 800 707 76 41