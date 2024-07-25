Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль

Проверьте, верно ли вы классифицировали расходы на прямые и косвенные. Основная сложность в том, что Налоговый кодекс позволяет самостоятельно определять их перечень. Причем неверное распределение, а также некорректные положения учетной политики, могут привести к многомиллионным доначислениям. В статье рассказали, на что обратить внимание при распределении затрат с учетом актуальной судебной практики.

При распределении затрат учитывайте специфику деятельности и технологический процесс

Прямые расходы, в отличие от косвенных, нельзя учесть единовременно в том отчетном периоде, к которому они относятся. Их надо списывать по мере реализации продукции (п. 2 ст. 318 НК).

И таких расходов, как минимум, четыре: амортизация производственного оборудования, зарплата работников, задействованных в производстве, и страховые взносы с нее, а также стоимость материалов и сырья, которые используете в производстве (п. 1 ст. 318 НК).

Исключить какие-либо расходы из данного списка прямых вряд ли получится. И чиновники, и судьи против.

Судебная практика

Компания учитывала амортизацию производственного оборудования в качестве косвенных расходов. В учетной политике было прописано лишь три вида затрат, которые она учитывает в качестве прямых — зарплата производственных сотрудников, страховые взносы с нее и стоимость материалов и сырья. Инспекторы посчитали это в корне неверным, переквалифицировали затраты в прямые и доначислили налог на прибыль.

Компания попыталась отбиться от доначислений сославшись на два основных аргумента: первый — она сама вправе определять перечень прямых и косвенных затрат, второй — трудоемкость ведения работ по учету амортизации в качестве прямых затрат. Но судьи их не приняли, поскольку экономического обоснования, почему такие затраты нельзя учесть в прямых, организация не представила. Да и кодекс не позволяет исключать из минимального перечня прямых расходов затраты по своему усмотрению (определение Верховного суда от 09.01.2023 № 304-ЭС22-24791).

Опасно и ограничиваться этим перечнем при распределении затрат на прямые и косвенные. Минфин не раз указывал на то, что перечень является открытым. Да и к косвенным расходам затраты можно отнести лишь тогда, когда нет возможности отнести их к прямым, применив при этом экономические показатели (письма Минфина от 06.09.2023 № № 03-03-06/1/84899, от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40503 и от 27.02.2020 № 03-03-06/1/14109). Аналогичной позиции придерживаются и судьи (определение Верховного суда 06.05.2020 № 307-ЭС20-5919).

Единого решения, какие затраты вам относить к прямым, а какие к косвенным — нет. При распределении затрат исходите как минимум из двух принципов: связаны ли затраты с производственным процессом и можно ли с помощью экономических показателей обосновать невозможность их отнесения к прямым.

При распределении затрат используйте шпаргалку ниже, как подсказку, какие расходы инспекторы переквалифицировали в прямые и в каких случаях компаниям удалось отбиться. А за индивидуальными рекомендациями обращайтесь к нашим налоговым консультантам. Тем более, что первая консультация будет для вас бесплатной.

Шпаргалка. Какие расходы инспекторы переквалифицировали в прямые

Расходы Победные аргументы Реквизиты дела Затраты на горюче-смазочные материалы, расходы на ремонт основных средств, заработной платы и страховых взносов Судьи встали на сторону проверяющих. Сотрудники участвовали в технологическом процессе выпуска продукции, поэтому их зарплата и взносы с нее относятся к прямым затратам. А стоимость ГСМ и ремонт основных средств в бухгалтерском учете учитывались в качестве прямых. Однако программа не подтягивала их в прямые для налогового учета, что противоречит налоговой политике компании Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2024 по делу № А04-2695/2023 Стоимость работ и услуг производственного характера (ремонт съемного оборудования) сторонних организаций Арбитры поддержали компанию. В учетной политике она прописала, что ремонт съемного оборудования учитывается в косвенных расходах. Причина - отсутствие у завода в момент подписания акта о выполнении субподрядных ремонтных работ сведений о том, на каком изделии они будут установлены. Судьи учли специфику деятельности завода и несмотря на то, что ремонт имеет непосредственно отношение к производственному процессу, компания представила доказательства, что у нее нет реальной возможности отнести такие затраты к прямым Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2022 по делу № А32-50673/2020 Ремонт производственного оборудования Судьи поддержали инспекторов. Затраты на ремонт обеспечивают возможные поступление экономических выгод в будущем. Поэтому признавать их единовременно с экономической точки зрения - необоснованно. Также не играет роли, что компания из-за ремонта приостановила производство продукции. Это не препятствует тому, чтобы отнести такие затраты к прямым. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.01.2022 по делу № А05-7733/2020 Затраты на электроэнергию и горюче-смазочные материалы Арбитры встали на сторону налоговиков. Электроэнергия и ГСМ необходимы была для процесса сушки, а также переработки без которых невозможно производство пиломатериалов. А значит такие расходы связаны с производством и являются прямыми. Тем более, что в каждом цехе установлены счетчики. А значит, у компании есть возможность учесть такие затраты в прямых. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.02.2020 по делу № А13-2437/2018

Определите конкретный перечень прямых затрат и закрепите его в учетной политике. Она играет немаловажную роль в спорах с инспекторами. Расскажем об этом далее.

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Перепроверьте положения вашей учетной политики по распределению затрат

Как показывает наша личная статистика, многие организации довольно снисходительно относятся к учетной политике. Как правило, они либо несвоевременно вносят в нее изменения, либо не соблюдают ее положения. Более того, встречаются ситуации, когда учетная политика в принципе противоречит положениям кодекса. Все это приводит к спорам с налоговиками и многомиллионными начислениям.

Судебная практика

На проверке инспекторы обнаружили, что затраты на капитальный ремонт основных средств организация учла в прямых расходах. Причем в учетной политике она прописала, что такие затраты она учитывает в составе расходов будущих периодов с последующим списанием в течение 10 лет. Инспекторы переквалифицировали затраты в косвенные и указали, что учетная политика противоречит кодексу. Ведь в кодексе указано, что расходы на ремонт признаются в периоде, когда они возникли (п. 5 ст. 272 НК). Равномерно признавать их можно, но для этого нужно создавать резерв (п. 3 ст. 260 и ст. 324 НК). Судьи согласились с аргументами налоговиков (определение Верховного суда от 07.03.2024 № 309-ЭС24-82).

Обращайтесь к нашим налоговым консультантам за составлением или проверкой учетной политики. Они проанализируют действующие положения и сопоставят их с учетом. В результате вы получите налоговую учетную политику вместе с выгодными для вас решениями по сокращению платежей в бюджет.

Убедитесь, что ваши расходы обоснованы и подтверждены документами

Даже если вы верно распределили затраты на прямые и косвенные, есть риск, что их в принципе исключат из налоговых расходов по причине того, что не соблюдаются базовые принципы НК. То есть ваши расходы, например, документально не подтверждены (ст. 272 НК). Причем достаточно совсем небольших проблем с оформлением первички.

Судебная практика

Компания–подрядчик заключила договор с ИП на аренду специальной техники в рамках выполнения работ для заказчика по договору строительного подряда. Их она учла в прямых расходах. Однако инспекторы исключили затраты и доначислили налог на прибыль. Дело в том, что заказчик не подписал акты КС-2 и КС-3, а акт по форме КС-11 организация в принципе не смогла представить, хотя по договору строительного подряда его нужно было составлять.

Инспекторы сослались на то, что статья 252 НК не позволяет принять расходы, если не признан доход. А судьи поддержали налоговиков и указали, что они не могут сделать вывод о включении в состав выполненных работ понесенных расходов по оплате привлеченной по договору с ИП спецтехники (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.12.2022 по делу № А16-3560/2020).

Претензии будут и в случае, если расходы документально подтверждены, но не обоснованы. Это тоже дает возможность инспекторам доначислить налог на прибыль.

Судебная практика

Компания учла в косвенных расходах премии инженерно-техническим работникам. Инспекторы исключили их из затрат в принципе. Оказалось, что в локальных актах было указано, что премии выдаются сотрудникам только при хороших результатах деятельности, получения прибыли, увеличения объемов производства. При этом в тех годах, за которые организация выплатила премии сотрудникам, она сработала в убыток. А значит такие затраты не обоснованы и их нельзя учесть при расчете налога на прибыль (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.05.2022 № Ф03-1519/2022).

Чтобы избежать споров с инспекторами и доначислений, обратитесь к нашим налоговым консультантам. В рамках услуги налогового консалтинга они проанализируют вашу учетную политику, проверят учет, а также первичные документы. Также вам предоставят законные и практичные способы оптимизации, подходящие именно для вашего бизнеса. Кроме того, мы поможем вам с внедрением их на практике, а также с любыми вопросами, которые у вас возникнут.

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