Как снизить налоги ИП и ООО: ТОП-12 способов налоговой оптимизации

Если для снижения налогов компания использует сотрудничество с «техничкой», она автоматически становится участником схемы по минимизации налогов. Под «технической» компанией понимается организация, которая не ведет реальную деятельность, не исполняет налоговые обязательства по сделкам, оформленным от ее имени, не имеет активов и не выполняет реальных функций (п. 4 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

То есть компания, которая сотрудничает с партнером-«техничкой», снижает налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, хотя в реальности эту сделку:

не исполняли;

исполнили сотрудники самой компании;

исполнили «взаимозависимые» партнеры, с которыми ей выгодно сотрудничать с точки зрения налогообложения.

Инспекторы оперативно вычисляют такие схемы еще на этапе камеральных проверок. В их программе «АСК НДС» формируется «дерево связей», по которому они видят, на каком этапе произошел «разрыв» и кто в этой схеме является выгодоприобретателем. В таком случае компании грозят следующие доначисления:

НДС и налога на прибыль;

пени на сумму недоимки;

штраф 40% от «сэкономленной» суммы.

А руководство и главный бухгалтер рискуют попасть под уголовную ответственность.

Сотрудничество с «технической» компанией налоговые инспекторы заподозрят и по ряду других признаков (п. 15 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Проверьте, нет ли этих признаков в ваших сделках (шпаргалка 1 ниже).

Шпаргалка 1. Признаки сотрудничества с «технической» компанией

1 На момент совершения сделки местонахождение контрагента неизвестно 2 У партнера нет ресурсов для ведения деятельности (персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений и т.п.); 3 Нет обоснования по выбору контрагента 4 Не взаимодействовали с руководителем/ответственными сотрудниками при обсуждении условий и подписании договора 5 Нет документального подтверждения полномочий должностных лиц 6 Не получали информацию о контрагенте/не анализировали сведения из открытых источников 7 В открытом доступе отсутствует информация о контрагенте, свидетельствующая о ведении реальной экономической деятельности 8 Нет информации о способе получения сведений о контрагенте (например, из рекламы в СМИ, сайта, рекомендаций партнеров или других лиц); 9 Провели сделку без согласования с руководством/госорганами, когда это было необходимо в силу закона или учредительных документов или провели ее с нарушением процедуры согласования 10 Сделка противоречит бизнес-стратегии компании (непрофильная, сверхрисковая и т.д.) 11 Условия договора с контрагентом отличаются от правил делового оборота/условий аналогичных договоров с другими партнерами 12 Цена товаров/работ/услуг существенно ниже цены по сопоставимым сделкам или, наоборот, выше рыночной стоимости 13 Нет первичных документов, соответствующих характеру сделки 14 Нестыковки в документах или отсутствие обязательных реквизитов 15 Отсутствует оплата, в расчетах используются «неликвидные» вексели, принятие в счет погашения долга права требования к третьему лицу, платежеспособность которого не позволяет получить исполнение по данному требованию в полном объеме 16 Не предпринимались действия по защите прав, нарушенных исполнителем

Не рекомендуем использовать такой способ для снижения налогов. Чтобы обезопасить компанию от претензий и уменьшить налоговую нагрузку законно, обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ ГРУПП за услугой «Налоговое планирование». Мы подберем индивидуальное и безопасное решение для вашего бизнеса.