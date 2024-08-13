Налоговая реформа: какой режим налогообложения выбрать — смотрите на примерах

Подготовили для вас шпаргалки, чтобы вы могли выбрать для вашего бизнеса наиболее выгодный режим налогообложения на следующий год.

Определиться с этим вопросом нужно оперативно, чтобы, во-первых, в течение этого полугодия провести подготовительный этап, например, заключить допсоглашения к договорам с партнерами, подключить ЭДО и т. д. Во-вторых, до конца декабря успеть подать уведомление о переходе на новый режим налогообложения, когда это необходимо.

На примерах смотрите, как определиться, выгодно ли вам применять спецрежим или ОСН, а также какие нюансы учесть в связи с налоговой реформой.

Какие есть варианты для выбора: преимущества и ограничения спецрежимов

Компания и ИП могут применять общий режим налогообложения (ОСН), уплачивая в том числе НДС, налог на прибыль и другие налоги, или же перейти на один из спецрежимов, для которых предусмотрены различные налоговые преференции. У каждого из них есть как свои преимущества, так и ограничения. Их смотрите в шпаргалке ниже.

Шпагалка 1. Преимущества и ограничения спецрежимов на 2025 год

Как видно из шпаргалки выше, такие специальные режимы как ЕСХН, ПСН и АУСН имеют ряд ограничений. Например, ПСН могут применять только предприниматели и то при осуществлении определенных видов деятельности, ЕСХН — компании и ИП, деятельность которых завязана на сельхозпродукции, а АУСН пока действует только в четырех регионах. Поэтому у большиства компаний и ИП будет выбор между двумя системами налогообложения: УСН и ОСН. Тем более, что с 2025 года больше компаний смогут применять упрощенку. Об этом — далее.

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Что выбрать ОСН или УСН с учетом изменений на 2025 год: смотрим на примерах

У многих организаций и ИП в этом году стоит выбор между двумя режимами: ОСН и УСН. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, с 2025 года существенно увеличился как лимит доходов для перехода на УСН — до 337,5 млн ₽, так и лимит доходов для работы на упрощенке — до 450 млн ₽. Во-вторых, для компаний на ОСН существенно возрастет налоговая нагрузка за счет повышения ставки по налогу на прибыль (с 20 до 25%). В-третьих, компании и ИП на УСН станут плательщиками НДС. В то же время законодатели предусмотрели освобождение от НДС для тех упрощенцев, чьи доходы не превысили 60 млн ₽ (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

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Мы подготовили шпаргалку, из которой наглядно видно различия по расчету основных налогов на двух системах налогообложения — ОСН и УСН.

Шпаргалка 2. Сходства и отличия расчета основных налогов на ОСН и УСН

Критерии для сравнения ОСН УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» НДС Общие ставки — 0%, 10%, 20% Помимо общих ставок 0 %, 10% и 20% предусмотрены пониженные ставки по НДС: 5% — для доходов до 250 млн ₽

7% — для доходов до 450 млн ₽ Также предусмотрено освобождение от НДС, если доходы не превысили 60 млн ₽ Можно ли компании/ИП заявить НДС к вычету Да, если товар приняли к учету, есть счет-фактура и первичные документы Да, но только по общим ставкам 10% и 20% и при условии, что товар приняли к учету, есть счет-фактура и первичные документы Могут ли покупатели принять НДС к вычету Да Да, в том числе и по пониженным ставкам 5% и 7% Надо ли исчислять имущественные налоги (налог на имущество, транспорт и землю) Да Да, но налог на имущество рассчитывают и уплачивают только по «кадастровой» недвижимости Учитываются ли в налоговой базе расходы Да, при расчете налога на прибыль Нет Да, при расчете налога на УСН, но перечень расходов ограничен (ст. 346.16 НК) Надо ли уплачивать налог на прибыль Да, по ставке 25% Нет, но компании платят единый налог по базовой ставке 6% Нет, но компании платят единый налог по базовой ставке 15% НДФЛ с доходов работников Да Да Да Страховые взносы Да, их учитывают в расходах Да, на сумму страховых взносов за работников можно уменьшить налог/авансовый платеж на УСН, но есть нюансы. ИП на УСН также уплачивает фиксированные взносы и дополнительный взнос в размере 1% с суммы свыше 300 тыс. ₽ в год. На них можно уменьшить авансовый платеж/налог на УСН, но тоже есть нюансы. Да, сумму страховых взносов за работников можно учесть в расходах. ИП на УСН также уплачивает фиксированные взносы и дополнительный взнос в размере 1% с суммы свыше 300 тыс. ₽ в год. Их тоже можно учесть в расходах

Когда будете решать, какую систему налогообложения выбрать, обратите внимание на один из ключевых моментов — перечень ваших регулярных расходов.

Например, на УСН с объектом «Доходы минус расходы» их список строго ограничен, а с объектом «Доходы» расходы не уменьшают налоговую базу в принципе. Давайте посмотрим на примере.

Пример 1

Допустим, доходы компании составят примерно 150 млн ₽. В то время как расходы в общей сумме выйдут — 100 млн ₽. Из них 50 млн ₽ — затраты, которые нельзя учесть на УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Вариант 1. Компания будет на ОСН. В таком случае ей надо рассчитать налог на прибыль, ставка по которому с 2025 года составит 25%. Налог на прибыль выйдет — 12,5 млн ₽ [(150 млн ₽ — 100 млн ₽) × 25%];

Вариант 2. Компания будет на УСН с объектом «Доходы минус расходы». В этой ситуации надо рассчитать налог на УСН по базовой ставке 15%. Поскольку она не может учесть затраты в сумме 50 млн ₽, налог составит 15 млн ₽ [(150 млн ₽ — 50 млн ₽) × 15%].

Вариант 3. Компания будет на УСН с объектом «Доходы». В этом случае базовая ставка налога на УСН — 6%. Расходы при расчете налоговой базы не учитываются. Налог составит 9 млн ₽ (150 млн ₽ × 6%).

Кроме того, при выборе системы налогообложения учитывайте, что для УСН с объектом «Доходы минус расходы» установлен минимальный налог в размере 1% от годовой выручки. Именно с ним нужно сравнивать сумму налога, которая у вас вышла к уплате. А в бюджет придется заплатить большую из этих сумм.

Пример 2

Возьмем данные предыдущего примера. Поскольку доходы компании составили 150 млн ₽, то минимальный налог составит 150 000 ₽ (150 млн ₽ × 1%). Эта сумма меньше налога 15 млн ₽, который вышел к уплате у компании на УСН с объектом «Доходы минус расходы» , поэтому в бюджет она перечислит большую сумму — 15 млн ₽. Но если бы организация сработала в ноль или получила бы убыток, например, сумма расходов, которую она может учесть на УСН составила бы 200 млн ₽, ей все равно бы пришлось заплатить в бюджет 150 тыс. ₽ с доходов в 150 млн ₽.

Кроме того, доходы и расходы на УСН определяются по кассовому методу, а при расчете налога на прибыль есть два варианта — использовать кассовый метод или метод начисления. При этом кассовый метод могут применять ограниченный круг компаний (ст. 273 НК). Это тоже играет немаловажную роль при налоговом планировании на следующий год.

Еще один важный момент — страховые взносы. Если на ОСН и УСН с объектом «Доходы минус расходы» компании учитывают их в расходах, то на УСН с объектом «Доходы» на них можно уменьшить сумму налога к уплате. Но и здесь есть нюансы в зависимости от того ведете вы деятельность в качестве ИП или организации, а также есть ли у вас наемные работники. О том, как компаниям и ИП выбрать выгодную ставку НДС в связи с налоговой реформой, мы рассказывали здесь.

Конечно, это лишь малая часть нюансов, которые стоит учесть при выборе системы налогообложения. Охватить их все в рамках одной статьи — невозможно. Поэтому рекомендуем вам тщательно подойти к этому вопросу уже сейчас и обратиться к нашим налоговым консультантам за услугой налогового планирования. Они подберут для вашего бизнеса подходящую систему налогообложения на 2025 год, рассчитают налоговую нагрузку и помогут оптимизировать платежи за счет законных способов. Обращайтесь к нам, чтобы сэкономить на платежах и повысить эффективность вашего бизнеса.

Какие еще нюансы учесть при выборе режима налогообложения

Если ваш выбор пал на УСН, обратите внимание на несколько моментов, которые касаются налогового контроля. Учитывайте, что инспекторы тщательно проверяют те компании и ИП, чьи доходы подходят к лимитам для работы на спецрежиме. Это же является одним из критериев для назначения выездной налоговой проверки (раздел 4 Приказа ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). То есть если ваши доходы будут близки к 450 млн ₽ — для инспекторов это повод взять на контроль вашу компанию или ИП.

Судебная практика

Инспекторы выявили, что доходы компании на УСН близки к лимитам, при которых организация рискует потерять право на применение спецрежима. При этом на проверке они также обнаружили зависшую дебиторку одного из взаимозависимых контрагентов, которую посчитали формальной. Проверяющие включили ее в доходы, из-за чего организация потеряла право на применение УСН, а инспекторы доначислили ей налог на прибыль и НДС, пени и штраф.

Как оказалось, компания заключила договор с взаимозависимым лицом на поставку товара. Однако контрагент лишь частично оплатил товар, в связи с чем в четвертом квартале дебиторская задолженность существенно выросла. Причем в предыдущие периоды компания продавала товары покупателям напрямую, а не через своего взаимозависимого контрагента, в связи с чем сразу получала оплату. Более того, у партнера была финансовая возможность погасить свою задолженность по товарам еще в четвертом квартале, но сделал он это только в начале следующего года. Инспекторы пришли к выводу, что компания таким образом занизила доходы и получила необоснованную налоговую выгоду. А судьи их в этом поддержали (определение Верховного суда от 03.10.2022 № 309-ЭС22-17605).

Также инспекторы тщательно изучат, верно ли вы определили остаточную стоимость основных средств по ФСБУ 6/2020. Некоторые компании идут на хитрость и учитывают недвижимость по заниженной стоимости. Например, склад, рыночная стоимость которого 2 млн ₽, учитывают по стоимости 200 тыс ₽. Это инспекторы тоже оперативно вычисляют.

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