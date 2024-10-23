Проверка НДС: как инспекторы вычисляют налоговые разрывы и что перестроить в работе с контрагентами в 2025 году

Уже на этапе камеральной проверки декларации по НДС инспекторы вычисляют налоговые разрывы (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.03.2024 по делу № А56-10319/2023).

Налоговый разрыв — это расхождение между вашими данными по НДС и контрагентов, причем не обязательно первого звена.

Например, вы заявили НДС к вычету, а ваш контрагент не включил налог в свою декларацию, в принципе не направил декларацию, представил нулевую декларацию или не перечислил НДС в бюджет. Такой налоговый разрыв является простым.

Другое дело, когда данные по НДС у вас и вашего прямого контрагента сошлись, а расхождение инспекторы выявили между сведениями вашего контрагента и его поставщиками и так далее по цепочке. То есть налоговый разрыв произошел на последующих звеньях сделки. Такой разрыв считается сложным.

Прямые и сложные налоговые разрывы инспекторы вычисляют с помощью своего программного обеспечения «АСК НДС». Причем свою программу инспекторы регулярно дорабатывают и обновляют.

Программа налоговиков автоматически выстраивает «Дерево связей» и со стороны покупок, и со стороны продаж (решение Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2023 по делу № А55-21024/2022). Также в программе инспекторов есть полная информация и о каждой компании/ИП, которую они получают, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия. Например, от Росреестра, ГИБДД и т. д. То есть по сути, в своей программе налоговики видят все:

кто и что у кого купил/заказал;

кто кому и сколько заплатил;

кто сдал декларацию/не сдал;

кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;

у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;

кто и где руководитель, учредитель, и многое другое.

Вся работа «АСК НДС» и контрольно-аналитического отдела ФНС строится на анализе СУР (системы управления рисками). Это сложная программа, которая анализирует множество данных по юридическому лицу. В ней каждой компании присваивают определенную категорию риска по принципу светофора (см. таблицу ниже).