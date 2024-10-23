Проверка НДС: как инспекторы вычисляют налоговые разрывы и что перестроить в работе с контрагентами в 2025 году

Также в статье найдете и победные аргументы на случай спора с инспекторами, поскольку претензии у проверяющих могут возникнуть и к добросовестным компаниям и ИП с идеальной первичкой.
Проверка деклараций по НДС: что вычисляют инспекторы и с помощью каких программ
Уже на этапе камеральной проверки декларации по НДС инспекторы вычисляют налоговые разрывы (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.03.2024 по делу № А56-10319/2023).
Налоговый разрыв — это расхождение между вашими данными по НДС и контрагентов, причем не обязательно первого звена.
Например, вы заявили НДС к вычету, а ваш контрагент не включил налог в свою декларацию, в принципе не направил декларацию, представил нулевую декларацию или не перечислил НДС в бюджет. Такой налоговый разрыв является простым.
Другое дело, когда данные по НДС у вас и вашего прямого контрагента сошлись, а расхождение инспекторы выявили между сведениями вашего контрагента и его поставщиками и так далее по цепочке. То есть налоговый разрыв произошел на последующих звеньях сделки. Такой разрыв считается сложным.
Прямые и сложные налоговые разрывы инспекторы вычисляют с помощью своего программного обеспечения «АСК НДС». Причем свою программу инспекторы регулярно дорабатывают и обновляют.
Программа налоговиков автоматически выстраивает «Дерево связей» и со стороны покупок, и со стороны продаж (решение Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2023 по делу № А55-21024/2022). Также в программе инспекторов есть полная информация и о каждой компании/ИП, которую они получают, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия. Например, от Росреестра, ГИБДД и т. д. То есть по сути, в своей программе налоговики видят все:
кто и что у кого купил/заказал;
кто кому и сколько заплатил;
кто сдал декларацию/не сдал;
кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;
у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;
кто и где руководитель, учредитель, и многое другое.
Вся работа «АСК НДС» и контрольно-аналитического отдела ФНС строится на анализе СУР (системы управления рисками). Это сложная программа, которая анализирует множество данных по юридическому лицу. В ней каждой компании присваивают определенную категорию риска по принципу светофора (см. таблицу ниже).
Таблица 1. Категории риска компаний/ИП
Цвет
Категория
Каким компаниям/ИП присваивают
🔴красный
Высокий риск
Организация/ИП замечены в уклонении от налогов/нет ресурсов для ведения деятельности
🟢зеленый
Низкий риск
Компания/ИП ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, своевременно оплачивают налоги, есть необходимые активы
🟡желтый
Средний риск
Организации/ИП, которые не вошли ни в группу высокого риска, ни в группу низкого риска
Под пристальное внимание налоговых инспекторов подпадают компании и ИП, которые находятся в красной зоне риска — в отношении них налоговики проводят дополнительные проверки. Если вы сотрудничали или продолжаете сотрудничать с такой компанией/ИП, то ваши сделки инспекторы тоже тщательно проверят.
Как показывает судебная практика, сэкономить на НДС за счет «бумажного» НДС сейчас точно не выйдет (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2024 по делу № А07-26534/2022). Но и добросовестные компании/ИП рискуют попасть под налоговые доначисления. Как подстраховаться — узнаете из нашего бесплатного вебинара Разрывы по НДС в 2024 году. На вебинаре налоговые консультанты подробно разобрали кейсы из актуальной судебной практики и подготовили рекомендации, которые помогут вам по максимуму обезопасить ваш бизнес от претензий проверяющих.
Доначисление НДС: как инспекторы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды
Если вы сотрудничаете с контрагентом c высокой степенью риска или у вас есть налоговый разрыв по сделке, инспекторы могут заподозрить, что ваша компания/ИП в получили необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК). Обвинение налоговые инспекторы строят, как правило, на трех главных аргументах. Их смотрите в шпаргалке 1 ниже.
Шпаргалка 1. Победные аргументы и доказательства инспекторов в спорах по статье 54.1 НК
Главные аргументы инспекторов
Доказательства
Реквизиты дела
Сделка нереальна
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2024 по делу № А75-17724/2023
Заявленный в договоре контрагент сделку не исполнял
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2024 по делу № А60-24024/2023
У сделки нет деловой цели/экономического обоснования.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2024 по делу № А07-26534/2022
Однако у компаний есть возможность снизить налоговые риски. Об этом — далее.
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Как обезопасить компанию от доначислений по НДС: проверяйте контрагентов и заранее подготовьте доказательства реальности сделки
Чтобы обезопасить свой бизнес от доначислений, используйте следующие меры безопасности.
Разработайте регламент проверки контрагентов. Он послужит дополнительным доказательством проявления должной осмотрительности компании/ИП (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2023 по делу № А56-25186/2023). В нем укажите цель создания регламента. Как пример — снижение коммерческих и налоговых рисков. Отразите, что проверяете контрагентов с целью не допустить заключение договоров с недобросовестными контрагентами.
В регламенте вы можете указать, как распределяете «глубину» проверки контрагентов. Например, используете три степени риска в зависимости от суммы приобретаемых товаров/услуг. Контрагентов с крупной суммой сделок относите к высокой степени риска, то есть их вы будете проверять тщательнее, нежели контрагентов, с которыми заключаете незначительные по стоимости сделки. Допустим, для покупки канцтоваров. Таких партнеров вы можете отнести к низкой категории риска и не тратить много времени на их проверку.
Для каждой категории распишите перечень информации и документов, которые вы будете включать в досье. Ознакомьте с ним сотрудников, которые непосредственно занимаются поиском контрагентов и заключением договоров.
Обяжите их соблюдать регламент и фиксировать данные в досье, поскольку несоблюдение регламента по проверке контрагентов может сыграть против компании (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2024 по делу № № А56-25186/2023).
Проверяйте контрагентов и фиксируйте полученные данные в досье. Перед тем как заключить договор с контрагентом, как минимум, заполучите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Сделать это можно на сайте ФНС в сервисе Прозрачный бизнес. Так, из выписки вы сможете узнать, является ли ваш контрагент действующей организацией, убедиться, что он не находится в процессе ликвидации/банкротства. Кроме того, вы увидите, нет ли у контрагента записи о недостоверности сведений.
Также запросите финансовую отчетность контрагента за доступный период. Это необходимо, чтобы проверить наличие ресурсов для исполнения сделки, платежеспособность, финансовую устойчивость и т. д. Нередко инспекторы ссылаются на то, что, мол, у контрагента нет имущества, а значит, он неблагонадежный. В этом случае финансовая отчетность партнера поможет вам опровергнуть такой аргумент налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.12.2017 № Ф08-10113/2017).
Проверьте наличие задолженности по налогам, которая направлялась на взыскание судебному приставу–исполнителю. Из-за крупных долгов налоговики могут посчитать вашего контрагента недобросовестным. В этом случае безопаснее заручиться письменными разъяснениями контрагента о причинах такой задолженности.
Не упустите еще один обязательный момент — сайт партнера. Обязательно получите сведения и оттуда. Это минимум информации для того, чтобы убедиться в надежности партнера.
Все сведения зафиксируйте в досье. Иначе у вас не будет доказательств того, что вы убедились в надежности и добросовестности вашего партнера.
Вы можете распечатать полученную информацию с указанием даты и времени или сохранить ее в электронном виде. В случае спора с инспекторами наличие досье — аргумент в пользу бизнеса (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.03.2024 по делу № А55-13565/2023).
Добавьте в договоры налоговую оговорку. Под налоговой оговоркой подразумеваются специальные условия, которые выступают инструментом финансовой защиты добросовестного покупателя от налоговых последствий за действия/бездействие поставщика по уплате налогов. Налоговая оговорка в договоре может выглядеть следующим образом:
«При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов…».
Но учтите, что недостаточно продуманные налоговые оговорки, могут помешать получить компенсацию в суде (решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.11.2020 по делу № А70-12918/2019).
Контролируйте первичку по договору и правильность ее оформления. Наличие полного комплекта правильно оформленной первички — одно из доказательств реальности сделки. Это подтверждает и арбитражная практика (постановление Арбитражного суда Центрального округов от 31.05.2023 № Ф10-2090/2023). Но даже в случае отсутствия каких-либо бумаг или наличия опечаток и нестыковок, есть шанс отстоять НДС-вычеты (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского от 22.04.2024 по делу № А32-43552/2022).
Какие доказательства реальности сделки помогали компаниям/ИП отбить доначисления в спорах с инспекторами — в шпаргалке 2 ниже.
Шпаргалка 2. Дополнительные аргументы реальности сделки
Дополнительный аргумент
Реквизиты дела
Осуществляли закупки на основании действующего положения о закупках. Извещения о проводимых закупках размещали, в том числе и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.04.2024 по делу № А65-22715/2023
Есть электронная переписка, в который стороны согласовали детали сделки
постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2023 по делу № А40-114024/2022
Фото и видео поставки продукции
постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 по делу № А75-8839/2016
В любом случае на исход налогового спора повлияет совокупность аргументов, о которых стоит позаботиться заранее.
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