Центр Финансового Управления
НДС

Проверка НДС: как инспекторы вычисляют налоговые разрывы и что перестроить в работе с контрагентами в 2025 году

Подготовили для вас шпаргалки, с помощью которых вы сможете выстроить безопасную работу с контрагентами, а значит, уменьшить риск доначислений по НДС, независимо от системы налогообложения — ОСН или УСН. Ведь с 2025 года плательщиками НДС станут и упрощенцы.

Также в статье найдете и победные аргументы на случай спора с инспекторами, поскольку претензии у проверяющих могут возникнуть и к добросовестным компаниям и ИП с идеальной первичкой.

Проверка деклараций по НДС: что вычисляют инспекторы и с помощью каких программ

Уже на этапе камеральной проверки декларации по НДС инспекторы вычисляют налоговые разрывы (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.03.2024 по делу № А56-10319/2023).

Налоговый разрыв — это расхождение между вашими данными по НДС и контрагентов, причем не обязательно первого звена.

Например, вы заявили НДС к вычету, а ваш контрагент не включил налог в свою декларацию, в принципе не направил декларацию, представил нулевую декларацию или не перечислил НДС в бюджет. Такой налоговый разрыв является простым

Другое дело, когда данные по НДС у вас и вашего прямого контрагента сошлись, а расхождение инспекторы выявили между сведениями вашего контрагента и его поставщиками и так далее по цепочке. То есть налоговый разрыв произошел на последующих звеньях сделки. Такой разрыв считается сложным

Прямые и сложные налоговые разрывы инспекторы вычисляют с помощью своего программного обеспечения «АСК НДС». Причем свою программу инспекторы регулярно дорабатывают и обновляют. 

Программа налоговиков автоматически выстраивает «Дерево связей» и со стороны покупок, и со стороны продаж (решение Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2023 по делу № А55-21024/2022). Также в программе инспекторов есть полная информация и о каждой компании/ИП, которую они получают, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия. Например, от Росреестра, ГИБДД и т. д. То есть по сути, в своей программе налоговики видят все:

  • кто и что у кого купил/заказал;

  • кто кому и сколько заплатил;

  • кто сдал декларацию/не сдал;

  • кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;

  • у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;

  • кто и где руководитель, учредитель, и многое другое.

Вся работа «АСК НДС» и контрольно-аналитического отдела ФНС строится на анализе СУР (системы управления рисками). Это сложная программа, которая анализирует множество данных по юридическому лицу. В ней каждой компании присваивают определенную категорию риска по принципу светофора (см. таблицу ниже).

Таблица 1. Категории риска компаний/ИП

Цвет

Категория 

Каким компаниям/ИП присваивают

🔴красный

Высокий риск

Организация/ИП замечены в уклонении от налогов/нет ресурсов для ведения деятельности

🟢зеленый

Низкий риск

Компания/ИП ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, своевременно оплачивают налоги, есть необходимые активы

🟡желтый

Средний риск

Организации/ИП, которые не вошли ни в группу высокого риска, ни в группу низкого риска

Под пристальное внимание налоговых инспекторов подпадают компании и ИП, которые находятся в красной зоне риска — в отношении них налоговики проводят дополнительные проверки. Если вы сотрудничали или продолжаете сотрудничать с такой компанией/ИП, то ваши сделки инспекторы тоже тщательно проверят. 

Как показывает судебная практика, сэкономить на НДС за счет «бумажного» НДС сейчас точно не выйдет (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2024 по делу № А07-26534/2022). Но и добросовестные компании/ИП рискуют попасть под налоговые доначисления. Как подстраховаться — узнаете из нашего бесплатного вебинара Разрывы по НДС в 2024 году. На вебинаре налоговые консультанты подробно разобрали кейсы из актуальной судебной практики и подготовили рекомендации, которые помогут вам по максимуму обезопасить ваш бизнес от претензий проверяющих.

Доначисление НДС: как инспекторы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды 

Если вы сотрудничаете с контрагентом c высокой степенью риска или у вас есть налоговый разрыв по сделке, инспекторы могут заподозрить, что ваша компания/ИП в получили необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК). Обвинение налоговые инспекторы строят, как правило, на трех главных аргументах. Их смотрите в шпаргалке 1 ниже.

Шпаргалка 1. Победные аргументы и доказательства инспекторов в спорах по статье 54.1 НК

Главные аргументы инспекторов

Доказательства

Реквизиты дела

Сделка нереальна

  • У контрагента отсутствует лицензия для осуществления этого вида деятельности;

  • Нет первичных документов, подтверждающих доставку груза, а транспортные средства для перевозки такого груза у контрагента отсутствуют; 

  • Контрагент не представил ответы на требования, а гендир не явился на допрос;

  • Контрагент перечислял в бюджет минимальные налоги;

  • Директор компании давал противоречивые показания на рабочих встречах

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2024 по делу № А75-17724/2023

Заявленный в договоре контрагент сделку не исполнял

  • Сделку по факту исполнили нетрудоустроенные физлица (мигранты), которых не удалось установить. Причина — отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие сотрудничество;

  • Руководители и учредители контрагентов не получали доход в компаниях, в которых выполняли данные функции, но были сотрудниками еще и других организаций;

  • У контрагентов нет ресурсов для осуществления деятельности, а также отсутствуют платежи, свойственные обычной реальной деятельности;

  • О контрагентах нет информации в Интернете;

  • Вид деятельности контрагентов никак не коррелирует с предметом договора;

  • Есть налоговые разрывы как на этапе первого звена цепочки сделок, так и последующих звеньев;

  • Не сходятся товарные и денежные потоки;

  • Контрагенты платили минимальные налоги

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2024 по делу № А60-24024/2023

У сделки нет деловой цели/экономического обоснования. 

  • Нет деловой цели, поскольку у компании заключены договоры с другими реальными и надежными контрагентами по приобретению аналогичных товаров и услуг, которые находятся или имеют обособки вблизи месторождений;

  • Номинальные руководители спорных контрагентов указали на то, что зарегистрировали юрлица за вознаграждение;

  • Платежи за услуги не соответствовали ценам сделок;

  • Не хватает первички

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2024 по делу № А07-26534/2022

Однако у компаний есть возможность снизить налоговые риски. Об этом — далее.

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Как обезопасить компанию от доначислений по НДС: проверяйте контрагентов и заранее подготовьте доказательства реальности сделки

Чтобы обезопасить свой бизнес от доначислений, используйте следующие меры безопасности. 

В регламенте вы можете указать, как распределяете «глубину» проверки контрагентов. Например, используете три степени риска в зависимости от суммы приобретаемых товаров/услуг. Контрагентов с крупной суммой сделок относите к высокой степени риска, то есть их вы будете проверять тщательнее, нежели контрагентов, с которыми заключаете незначительные по стоимости сделки. Допустим, для покупки канцтоваров. Таких партнеров вы можете отнести к низкой категории риска и не тратить много времени на их проверку.

Для каждой категории распишите перечень информации и документов, которые вы будете включать в досье. Ознакомьте с ним сотрудников, которые непосредственно занимаются поиском контрагентов и заключением договоров. 

Обяжите их соблюдать регламент и фиксировать данные в досье, поскольку несоблюдение регламента по проверке контрагентов может сыграть против компании (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2024 по делу № № А56-25186/2023).

  • Проверяйте контрагентов и фиксируйте полученные данные в досье. Перед тем как заключить договор с контрагентом, как минимум, заполучите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Сделать это можно на сайте ФНС в сервисе Прозрачный бизнес. Так, из выписки вы сможете узнать, является ли ваш контрагент действующей организацией, убедиться, что он не находится в процессе ликвидации/банкротства. Кроме того, вы увидите, нет ли у контрагента записи о недостоверности сведений.

Также запросите финансовую отчетность контрагента за доступный период. Это необходимо, чтобы проверить наличие ресурсов для исполнения сделки, платежеспособность, финансовую устойчивость и т. д. Нередко инспекторы ссылаются на то, что, мол, у контрагента нет имущества, а значит, он неблагонадежный. В этом случае финансовая отчетность партнера поможет вам опровергнуть такой аргумент налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.12.2017 № Ф08-10113/2017). 

Проверьте наличие задолженности по налогам, которая направлялась на взыскание судебному приставу–исполнителю. Из-за крупных долгов налоговики могут посчитать вашего контрагента недобросовестным. В этом случае безопаснее заручиться письменными разъяснениями контрагента о причинах такой задолженности. 

Не упустите еще один обязательный момент — сайт партнера. Обязательно получите сведения и оттуда. Это минимум информации для того, чтобы убедиться в надежности партнера. 

Все сведения зафиксируйте в досье. Иначе у вас не будет доказательств того, что вы убедились в надежности и добросовестности вашего партнера.

Вы можете распечатать полученную информацию с указанием даты и времени или сохранить ее в электронном виде. В случае спора с инспекторами наличие досьеаргумент в пользу бизнеса (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.03.2024 по делу № А55-13565/2023). 

  • Добавьте в договоры налоговую оговорку. Под налоговой оговоркой подразумеваются специальные условия, которые выступают инструментом финансовой защиты добросовестного покупателя от налоговых последствий за действия/бездействие поставщика по уплате налогов. Налоговая оговорка в договоре может выглядеть следующим образом:

«При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов…».

Но учтите, что недостаточно продуманные налоговые оговорки, могут помешать получить компенсацию в суде (решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.11.2020 по делу № А70-12918/2019). 

Какие доказательства реальности сделки помогали компаниям/ИП  отбить доначисления в спорах с инспекторами — в шпаргалке 2 ниже.

Шпаргалка 2. Дополнительные аргументы реальности сделки

Дополнительный аргумент

Реквизиты дела

Осуществляли закупки на основании действующего положения о закупках. Извещения о проводимых закупках размещали, в том числе и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок

постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.04.2024 по делу № А65-22715/2023

Есть электронная переписка, в который стороны согласовали детали сделки

постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2023 по делу № А40-114024/2022

Фото и видео поставки продукции

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 по делу № А75-8839/2016

В любом случае на исход налогового спора повлияет совокупность аргументов, о которых стоит позаботиться заранее.

Чтобы выстроить безопасные отношения с контрагентами, обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ. В рамках услуги налогового планирования они помогут разработать регламент проверки контрагентов, правила формирования досье и внести налоговые оговорки в ваши договоры. Особенно это актуально компаниям и ИП на УСН, которые ранее не имели дело с НДС. Будем рады Вас видеть среди наших клиентов!

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