Центр Финансового Управления
УСН

УСН 1% в 2025 году: новые условия, список регионов и актуальные решения

С этого года изменились правила применения ставки налога 1% для компаний и ИП на УСН с объектом «Доходы». Налоговый кодекс дополнили новыми условиями для тех, кто собирается сменить регион в этом или последующих годах. Но варианты, которые позволят применять льготную ставку в 2025 году, все-таки остались.

В статье подробно разобрали основные изменения, а также подготовили ответы налоговых консультантов ЦФУ на пять самых актуальных вопросов по расчету налога УСН по ставке 1% в 2025 году, которые возникли у многих компаний/ИП, в том числе в связи с введением НДС. 

Что изменилось в 2025 году

Учтите новые правила применения пониженной ставки УСН в размере 1%, если решили сменить регион в этом году — в статью 346.21 НК внесли уточнение. Теперь в пункте два указано, что если компания/ИП на УСН сменили регион, то начиная с этого периода им в течение трех лет нужно сравнивать ставки налога прежнего и нового регионов. Если в новом регионе ставка ниже, то налог на УСН надо рассчитывать по ставке прежнего региона. Другое дело, когда ставка налога в новом регионе выше. В таком случае налог компаниям и ИП следует рассчитывать по новой ставке. Чтобы не запутаться в расчетах, смотрите схему 1. 

Схема 1. По какой ставке рассчитывать налог на УСН при смене региона в 2025 году

Смотрите на примере, как действовать в общем случае при смене региона в 2025 году. 

Пример

Компания применяет УСН с объектом обложения «Доходы» и рассчитывает налог по общей ставке 6%. В 2025 году она переехала в другой регион, в котором предусмотрена пониженная ставка для компаний и ИП на УСН в размере 1%. 

Поскольку в новом регионе ставка ниже, то рассчитывать авансовые платежи и налог за 2025 год ей нужно по прежней ставке — 6%. Аналогично ей нужно действовать и в 2026, и в 2027 годах. А начиная с 2028 года компания уже сможет применять пониженную ставку нового региона без сравнения со ставкой налога в прежнем регионе

Однако у компаний и ИП на УСН есть варианты воспользоваться пониженной ставкой уже в 2025 году. Об этом — далее.

Кто может применять ставку УСН 1% в 2025 году

В общем случае воспользоваться пониженной ставкой на УСН могут компании и ИП с объектом обложения «Доходы», которые в 2025 году открыли бизнес и встали на учет в регионе с льготной ставкой. При этом продолжать применять пониженную ставку 1% могут те компании и ИП, которые перешли на УСН 1% в 2024 году и ранее и продолжают вести деятельность в регионе, в котором она предусмотрена. В любом случае организации и предприниматели должны соответствовать критериям, которые предусмотрены в региональном законе для применения пониженной ставки. Но есть и другие варианты для тех, кто не подпадает под вышеуказанные условия.

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В каких регионах действует пониженная ставка УСН 1% в 2025 году

Пониженная налоговая ставка для УСН в размере 1% действует в 2025 году во многих регионах (см. таблицу 1 ниже). 

Таблица. В каких регионах установлены пониженные ставки для налога по УСН в 2025 году

Субъект

Реквизиты регионального закона

Московская область

Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ (ред. от 26.11.2024)

Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 (ред. от 29.11.2024)

Ленинградская область

Областной закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз (ред от 28.11.2023)

Республика Башкортостан

Законы Республики Башкортостан от 30.06.2022 № 576-з (ред. от 31.10.2024) и от 28.06.2024 № 147-з

Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII (ред. от 26.11.2024)

Республика Дагестан

Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 06.03.2024)

Республика Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ (ред. от 07.07.2023)

Республика Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З (ред. от 20.11.2024)

Республика Карелия

Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 22.12.2022)

Республика Коми

Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ (ред. от 28.11.2024)

Республика Крым

Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014  (ред. от 28.11.2024)

Республика Марий Эл

Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З (ред. от 19.10.2023)

Республика Мордовия

Закон Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 06.06.2022)

Республика Саха (Якутия)

Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V (ред. от 30.11.2022)

Республика Северная Осетия-Алания

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ (ред. от 23.12.2024)

Республика Татарстан

Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ (ред. от 18.06.2021)

Удмуртская Республика

Закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ (ред. от 17.07.2023)

Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ (ред. от 28.11.2024)

Чеченская Республика

Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 N 49-РЗ (ред. 23.04.2020)

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 04.05.2010 N 360-ЗЗК (ред. от 06.05.2024)

Камчатский край

Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 6 (ред. от  21.11.2024)

Краснодарский край

Закон Краснодарского края от 06.07.2022 № 4724-КЗ (ред. от 18.12.2024)

Красноярский край

Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 (07.12.2023)

Пермский край

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК (ред. от 11.11.2024)

Приморский край

Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ (ред. от 11.11.2024)

Ставропольский край

Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020)

Амурская область

Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ (ред. от 25.11.2024)

Архангельская область

Закон Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ (ред. от 21.11.2023)

Астраханская область

Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ (ред. от 25.11.2024)

Белгородская область

Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367 (ред. от 05.04.2021)

Брянская область

Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З (ред. от 21.11.2023)

Волгоградская область

Закон Волгоградской области от 10.02.2009 N 1845-ОД (ред. от 25.11.2024)

Вологодская область

Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ (ред. от 29.11.2024)

Воронежская область

Закон Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ (ред. от 19.12.2022)

Иркутская область

Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ (ред. от 29.11.2022)

Калужская область

Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ (ред. от 29.03.2023)

Кемеровская область

Законы Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ (ред. от 28.11.2024) и от 26.11.2008 № 101-ОЗ (ред. от 23.04.2024)

Кировская область

Законы Кировской области от 27.02.2024 № 246-ЗО и от 30.10.2024 № 319-ЗО

Костромская область

Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО (ред. от 22.11.2024)

Курганская область

Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502 (ред. от на 27.11.2024)

Липецкая область

Закон Липецкой области от 24.12.2008 N 233-ОЗ (ред от 13.11.2024)

Магаданская область

Закон Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ (ред. от 27.04.2021

Мурманская область

Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО (ред. от 17.04.2020)

Нижегородская область

Закон Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З (ред. от 02.03.2023)

Новгородская область

Областной закон Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ (ред. от 28.02.2023)

Новосибирская область

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ

Омская область

Закон Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ (ред. от 28.11.2024)

Оренбургская область

Закон Оренбургской области от 29.09.2009 № 3104/688-IV-ОЗ (ред. от 24.04.2024)

Орловская область

Закон Орловской области от 01.10.2024 № 3111-ОЗ

Пензенская область

Закон Пензенской области от 18.10.2024 № 4424-ЗПО

Псковская область

Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ (ред. от 28.12.2023)

Ростовская область

Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС (ред. от 04.07.2024)

Рязанская область

Закон Рязанской области от 21.07.2016 N 35-ОЗ (ред. от 29.03.2022)

Сахалинская область

Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО (ред. от 08.11.2022)

Смоленская область

Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з (в ред. от 30.06.2022)

Тамбовская область

Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 587-З (ред. от 24.11.2023)

Тульская область

Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО (ред. от 29.11.2022)

Тюменская область

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 (ред. от 29.11.2022)

Ульяновская область

Закон Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО (ред. от 15.11.2024)

Челябинская область

Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО (ред. от 05.09.2024)

Ненецкий автономный округ

Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ (ред. от 24.12.2020)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 166-оз (ред. от 27.10.2022)

Чукотский автономный округ

Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ (ред. от 09.12.2024)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО (ред. от 25.04.2022)

Возможность применения пониженной ставки в размере 1% зависит от конкретных условий регионального закона. Например, в некоторых регионах роль играет вид деятельности компании/ИП на УСН, в других — средняя численность персонала или среднегодовая/среднемесячная зарплата сотрудников и т. д. Покажем на примерах.

Пример 1 

В Орловской области с 2025 года пониженную ставку на УСН с объектом обложения «Доходы» могут применять компании и ИП, которые занимаются разработкой компьютерного и программного обеспечения (ОКВЭД 62.1), созданием и использованием баз данных (ОКВЭД 63.11.1) и др. При этом удельный вес суммы дохода от этой деятельности за год должен составлять не менее 70% в общей сумме доходов, а среднемесячный заработок одного сотрудника — не менее 2 МРОТ. Также одним из условий применения пониженной ставки является размер суммы задолженности перед бюджетом — он не должен превышать 3000 ₽.

Компании надо документально подтвердить, что она соблюла все условия, то есть направить произведенные расчеты вместе с налоговой декларацией по УСН (закон Орловской области от 01.10.2024 № 3111-ОЗ).

Пример 2 

В Чеченской Республике воспользоваться преференцией в виде пониженной ставки УСН 1% в 2025 году могут компании и ИП на УСН с объектом обложения «Доходы», у которых средняя численность сотрудников не превышает 20 человек (закон от 27.11.2017 № 45-РЗ с изменениями на 06.05.2020).

Проверить, соответствует ли ваша компания/ИП критериям для применения пониженной ставки УСН 1%, можно на сайте ФНС. В правом углу страницы выберите нужный вам регион и изучите закон, в котором прописаны условия для применения преференции.  Но вы можете поступить проще и сразу обратиться к налоговым консультантам ЦФУ, которые помогут вам не только воспользоваться преференцией УСН 1%, но и возьмут на себя дальнейшее юридическое сопровождение. 

Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугой «Перевод бизнеса на УСН 1%». Мы поможем вам воспользоваться пониженной ставкой УСН в 2025 году

Дело в том, что инспекторы сейчас заваливают требованиями упрощенцев по множеству вопросов, в том числе и по правомерности применения УСН 1%. В рамках услуги «Перевод бизнеса на УСН 1%» мы предоставляем компаниям и ИП юридическое сопровождение, поэтому поможем вам подготовить ответ на требование, который снимет все вопросы инспекторов.

Кейс из практики

ИП в 2023 году вел бизнес в льготном регионе и рассчитывал налог на УСН по ставке 1%. В сентябре 2024 года он получил требование инспекторов, в котором они предложили ему добровольно пересчитать налог по ставке 6% и направить уточненную декларацию за 2023 год, либо представить пояснения (см. скриншот 1 ниже).

Предприниматель обратился в ЦФУ за подготовкой ответа на требование. Налоговые консультанты и юристы помогли обосновать правомерность применения налоговой ставки 1% со ссылками на позицию Верховного суда, статьи Налогового кодекса и Жилищного кодекса. Более никаких претензий со стороны налоговых органов к ИП не было.

Скриншот 1. Инспекторы требуют направить уточненную декларацию по УСН

Еще пять ответов экспертов ЦФУ на вопросы по УСН 1%

1. По какой ставке рассчитывать налог и авансовые платежи в 2025 году, если мы перешли на УСН 1% в ноябре 2024 года?

Рассчитывайте авансовые платежи и налог за 2025 год по ставке 1% (п. 2 ст. 346.21 НК). Конечно, действуйте так в том случае, если действие пониженной налоговой ставки продлили на 2025 год и ваша компания/ИП соответствует критериям, которые предусмотрены в региональном законе. Поправки, которые внесли в пункт 2 ст. 346.21 НК вступили в силу с 1 января 2025 года и касаются только тех, кто сменит регион в 2025 и последующих годах. Но учтите, что если ваши доходы за 2024 год превысили 60 млн ₽, то вам также необходимо рассчитать и заплатить в бюджет НДС. 

2. Компания применяет УСН с объектом обложения «Доходы». Как нам рассчитывать авансовые платежи на УСН 1%, если с этого года платим НДС по пониженной ставке 5%?

Основное правило заключается в том, что для расчета единого налога на УСН сумму дохода надо брать без учета НДС. Именно с нее и рассчитывайте налог. Покажем на примере. 

Пример. Компания в 2025 году применяет УСН 1% и платит НДС по ставке 5%. Допустим за 1 квартал компания получила доход в 10 млн ₽ с учетом НДС. Определим авансовый платеж по УСН. НДС с дохода в 10 млн ₽ составил 476 191 ₽ (10 000 000 x 5 : 105), а авансовый платеж по УСН за 1 квартал будет равен 95 238 ₽ [(10 000 000 - 476 191) x 1%]

3. Мы сменили регион в ноябре прошлого года. Правильно ли мы поступили, что налог за 2024 год определили по пониженной ставке? И куда нам подавать декларацию по УСН за прошлый год?

Вы правильно поступили, что рассчитали налог за 2024 год по пониженной ставке. По правилам, действовавшим в прошлом году, налог нужно считать по ставке, которая действовала для компании/ИП на 31 декабря в регионе, где они находились (п. 2 ст. 346.21 НК, письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-11-11/13037). 

Декларацию по УСН за 2024 год вам надо направить в ИФНС того региона, в котором вы находились с ноября 2024 года (п. 6 ст. 346.21 НК). Срок — до 25 марта, если у вас компания и до 25 апреля — для ИП.

4. Что будет, если я нарушу условия применения пониженной ставки УСН 1%?

Если компания/ИП нарушит условия, установленные региональным законом для применения пониженной ставки УСН, но продолжит рассчитывать налог по ставке 1%, инспекторы доначислят налог, пени и могут выписать штраф. Это подтверждает и судебная практика (определение Верховного суда от 14.08.2024 № 306-ЭС24-14654).

5. Я — ИП и перешел на пониженную ставку УСН 1% в феврале прошлого года. Получается, что на момент сдачи декларации за 2023 год я рассчитывал налог по пониженной ставке. Можно ли мне пересчитать налог на УСН по ставке 1% вместо 6% за 2023 год и направить уточненную декларацию?

Нет, так поступить нельзя. Объясняется это тем, что рассчитать налог на УСН вам нужно по ставке, которую вы применяли в этом налоговом периоде. Поскольку в 2023 году вы находились в регионе, в котором не была предусмотрена пониженная ставка для налога по УСН, то и рассчитывать его вам нужно по общей ставке 6%. С этим согласны и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.02.2023 по делу № А42-671/2022). 

Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугой «Перевод бизнеса на УСН 1%». Мы поможем вам воспользоваться пониженной ставкой УСН в 2025 году

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