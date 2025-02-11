УСН 1% в 2025 году: новые условия, список регионов и актуальные решения

Учтите новые правила применения пониженной ставки УСН в размере 1%, если решили сменить регион в этом году — в статью 346.21 НК внесли уточнение. Теперь в пункте два указано, что если компания/ИП на УСН сменили регион, то начиная с этого периода им в течение трех лет нужно сравнивать ставки налога прежнего и нового регионов. Если в новом регионе ставка ниже, то налог на УСН надо рассчитывать по ставке прежнего региона. Другое дело, когда ставка налога в новом регионе выше. В таком случае налог компаниям и ИП следует рассчитывать по новой ставке. Чтобы не запутаться в расчетах, смотрите схему 1.

Схема 1. По какой ставке рассчитывать налог на УСН при смене региона в 2025 году

Смотрите на примере, как действовать в общем случае при смене региона в 2025 году.