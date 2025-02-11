УСН 1% в 2025 году: новые условия, список регионов и актуальные решения

В статье подробно разобрали основные изменения, а также подготовили ответы налоговых консультантов ЦФУ на пять самых актуальных вопросов по расчету налога УСН по ставке 1% в 2025 году, которые возникли у многих компаний/ИП, в том числе в связи с введением НДС.
Что изменилось в 2025 году
Учтите новые правила применения пониженной ставки УСН в размере 1%, если решили сменить регион в этом году — в статью 346.21 НК внесли уточнение. Теперь в пункте два указано, что если компания/ИП на УСН сменили регион, то начиная с этого периода им в течение трех лет нужно сравнивать ставки налога прежнего и нового регионов. Если в новом регионе ставка ниже, то налог на УСН надо рассчитывать по ставке прежнего региона. Другое дело, когда ставка налога в новом регионе выше. В таком случае налог компаниям и ИП следует рассчитывать по новой ставке. Чтобы не запутаться в расчетах, смотрите схему 1.
Смотрите на примере, как действовать в общем случае при смене региона в 2025 году.
Пример
Компания применяет УСН с объектом обложения «Доходы» и рассчитывает налог по общей ставке 6%. В 2025 году она переехала в другой регион, в котором предусмотрена пониженная ставка для компаний и ИП на УСН в размере 1%.
Поскольку в новом регионе ставка ниже, то рассчитывать авансовые платежи и налог за 2025 год ей нужно по прежней ставке — 6%. Аналогично ей нужно действовать и в 2026, и в 2027 годах. А начиная с 2028 года компания уже сможет применять пониженную ставку нового региона без сравнения со ставкой налога в прежнем регионе.
Однако у компаний и ИП на УСН есть варианты воспользоваться пониженной ставкой уже в 2025 году. Об этом — далее.
Кто может применять ставку УСН 1% в 2025 году
В общем случае воспользоваться пониженной ставкой на УСН могут компании и ИП с объектом обложения «Доходы», которые в 2025 году открыли бизнес и встали на учет в регионе с льготной ставкой. При этом продолжать применять пониженную ставку 1% могут те компании и ИП, которые перешли на УСН 1% в 2024 году и ранее и продолжают вести деятельность в регионе, в котором она предусмотрена. В любом случае организации и предприниматели должны соответствовать критериям, которые предусмотрены в региональном законе для применения пониженной ставки. Но есть и другие варианты для тех, кто не подпадает под вышеуказанные условия.
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В каких регионах действует пониженная ставка УСН 1% в 2025 году
Пониженная налоговая ставка для УСН в размере 1% действует в 2025 году во многих регионах (см. таблицу 1 ниже).
Таблица. В каких регионах установлены пониженные ставки для налога по УСН в 2025 году
Субъект
Реквизиты регионального закона
Московская область
Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ (ред. от 26.11.2024)
Санкт-Петербург
Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 (ред. от 29.11.2024)
Ленинградская область
Областной закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз (ред от 28.11.2023)
Республика Башкортостан
Законы Республики Башкортостан от 30.06.2022 № 576-з (ред. от 31.10.2024) и от 28.06.2024 № 147-з
Республика Бурятия
Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII (ред. от 26.11.2024)
Республика Дагестан
Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 06.03.2024)
Республика Ингушетия
Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ (ред. от 07.07.2023)
Республика Калмыкия
Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З (ред. от 20.11.2024)
Республика Карелия
Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 22.12.2022)
Республика Коми
Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ (ред. от 28.11.2024)
Республика Крым
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 (ред. от 28.11.2024)
Республика Марий Эл
Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З (ред. от 19.10.2023)
Республика Мордовия
Закон Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 06.06.2022)
Республика Саха (Якутия)
Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V (ред. от 30.11.2022)
Республика Северная Осетия-Алания
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ (ред. от 23.12.2024)
Республика Татарстан
Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ (ред. от 18.06.2021)
Удмуртская Республика
Закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ (ред. от 17.07.2023)
Республика Хакасия
Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ (ред. от 28.11.2024)
Чеченская Республика
Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 N 49-РЗ (ред. 23.04.2020)
Забайкальский край
Закон Забайкальского края от 04.05.2010 N 360-ЗЗК (ред. от 06.05.2024)
Камчатский край
Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 6 (ред. от 21.11.2024)
Краснодарский край
Закон Краснодарского края от 06.07.2022 № 4724-КЗ (ред. от 18.12.2024)
Красноярский край
Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 (07.12.2023)
Пермский край
Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК (ред. от 11.11.2024)
Приморский край
Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ (ред. от 11.11.2024)
Ставропольский край
Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020)
Амурская область
Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ (ред. от 25.11.2024)
Архангельская область
Закон Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ (ред. от 21.11.2023)
Астраханская область
Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ (ред. от 25.11.2024)
Белгородская область
Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367 (ред. от 05.04.2021)
Брянская область
Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З (ред. от 21.11.2023)
Волгоградская область
Закон Волгоградской области от 10.02.2009 N 1845-ОД (ред. от 25.11.2024)
Вологодская область
Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ (ред. от 29.11.2024)
Воронежская область
Закон Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ (ред. от 19.12.2022)
Иркутская область
Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ (ред. от 29.11.2022)
Калужская область
Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ (ред. от 29.03.2023)
Кемеровская область
Законы Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ (ред. от 28.11.2024) и от 26.11.2008 № 101-ОЗ (ред. от 23.04.2024)
Кировская область
Законы Кировской области от 27.02.2024 № 246-ЗО и от 30.10.2024 № 319-ЗО
Костромская область
Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО (ред. от 22.11.2024)
Курганская область
Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502 (ред. от на 27.11.2024)
Липецкая область
Закон Липецкой области от 24.12.2008 N 233-ОЗ (ред от 13.11.2024)
Магаданская область
Закон Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ (ред. от 27.04.2021)
Мурманская область
Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО (ред. от 17.04.2020)
Нижегородская область
Закон Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З (ред. от 02.03.2023)
Новгородская область
Областной закон Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ (ред. от 28.02.2023)
Новосибирская область
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ
Омская область
Закон Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ (ред. от 28.11.2024)
Оренбургская область
Закон Оренбургской области от 29.09.2009 № 3104/688-IV-ОЗ (ред. от 24.04.2024)
Орловская область
Закон Орловской области от 01.10.2024 № 3111-ОЗ
Пензенская область
Закон Пензенской области от 18.10.2024 № 4424-ЗПО
Псковская область
Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ (ред. от 28.12.2023)
Ростовская область
Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС (ред. от 04.07.2024)
Рязанская область
Закон Рязанской области от 21.07.2016 N 35-ОЗ (ред. от 29.03.2022)
Сахалинская область
Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО (ред. от 08.11.2022)
Смоленская область
Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з (в ред. от 30.06.2022)
Тамбовская область
Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 587-З (ред. от 24.11.2023)
Тульская область
Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО (ред. от 29.11.2022)
Тюменская область
Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 (ред. от 29.11.2022)
Ульяновская область
Закон Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО (ред. от 15.11.2024)
Челябинская область
Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО (ред. от 05.09.2024)
Ненецкий автономный округ
Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ (ред. от 24.12.2020)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 166-оз (ред. от 27.10.2022)
Чукотский автономный округ
Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ (ред. от 09.12.2024)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО (ред. от 25.04.2022)
Возможность применения пониженной ставки в размере 1% зависит от конкретных условий регионального закона. Например, в некоторых регионах роль играет вид деятельности компании/ИП на УСН, в других — средняя численность персонала или среднегодовая/среднемесячная зарплата сотрудников и т. д. Покажем на примерах.
Пример 1
В Орловской области с 2025 года пониженную ставку на УСН с объектом обложения «Доходы» могут применять компании и ИП, которые занимаются разработкой компьютерного и программного обеспечения (ОКВЭД 62.1), созданием и использованием баз данных (ОКВЭД 63.11.1) и др. При этом удельный вес суммы дохода от этой деятельности за год должен составлять не менее 70% в общей сумме доходов, а среднемесячный заработок одного сотрудника — не менее 2 МРОТ. Также одним из условий применения пониженной ставки является размер суммы задолженности перед бюджетом — он не должен превышать 3000 ₽.
Компании надо документально подтвердить, что она соблюла все условия, то есть направить произведенные расчеты вместе с налоговой декларацией по УСН (закон Орловской области от 01.10.2024 № 3111-ОЗ).
Пример 2
В Чеченской Республике воспользоваться преференцией в виде пониженной ставки УСН 1% в 2025 году могут компании и ИП на УСН с объектом обложения «Доходы», у которых средняя численность сотрудников не превышает 20 человек (закон от 27.11.2017 № 45-РЗ с изменениями на 06.05.2020).
Проверить, соответствует ли ваша компания/ИП критериям для применения пониженной ставки УСН 1%, можно на сайте ФНС. В правом углу страницы выберите нужный вам регион и изучите закон, в котором прописаны условия для применения преференции. Но вы можете поступить проще и сразу обратиться к налоговым консультантам ЦФУ, которые помогут вам не только воспользоваться преференцией УСН 1%, но и возьмут на себя дальнейшее юридическое сопровождение.
Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугой «Перевод бизнеса на УСН 1%». Мы поможем вам воспользоваться пониженной ставкой УСН в 2025 году
Дело в том, что инспекторы сейчас заваливают требованиями упрощенцев по множеству вопросов, в том числе и по правомерности применения УСН 1%. В рамках услуги «Перевод бизнеса на УСН 1%» мы предоставляем компаниям и ИП юридическое сопровождение, поэтому поможем вам подготовить ответ на требование, который снимет все вопросы инспекторов.
Кейс из практики
ИП в 2023 году вел бизнес в льготном регионе и рассчитывал налог на УСН по ставке 1%. В сентябре 2024 года он получил требование инспекторов, в котором они предложили ему добровольно пересчитать налог по ставке 6% и направить уточненную декларацию за 2023 год, либо представить пояснения (см. скриншот 1 ниже).
Предприниматель обратился в ЦФУ за подготовкой ответа на требование. Налоговые консультанты и юристы помогли обосновать правомерность применения налоговой ставки 1% со ссылками на позицию Верховного суда, статьи Налогового кодекса и Жилищного кодекса. Более никаких претензий со стороны налоговых органов к ИП не было.
Еще пять ответов экспертов ЦФУ на вопросы по УСН 1%
1. По какой ставке рассчитывать налог и авансовые платежи в 2025 году, если мы перешли на УСН 1% в ноябре 2024 года?
Рассчитывайте авансовые платежи и налог за 2025 год по ставке 1% (п. 2 ст. 346.21 НК). Конечно, действуйте так в том случае, если действие пониженной налоговой ставки продлили на 2025 год и ваша компания/ИП соответствует критериям, которые предусмотрены в региональном законе. Поправки, которые внесли в пункт 2 ст. 346.21 НК вступили в силу с 1 января 2025 года и касаются только тех, кто сменит регион в 2025 и последующих годах. Но учтите, что если ваши доходы за 2024 год превысили 60 млн ₽, то вам также необходимо рассчитать и заплатить в бюджет НДС.
2. Компания применяет УСН с объектом обложения «Доходы». Как нам рассчитывать авансовые платежи на УСН 1%, если с этого года платим НДС по пониженной ставке 5%?
Основное правило заключается в том, что для расчета единого налога на УСН сумму дохода надо брать без учета НДС. Именно с нее и рассчитывайте налог. Покажем на примере.
Пример. Компания в 2025 году применяет УСН 1% и платит НДС по ставке 5%. Допустим за 1 квартал компания получила доход в 10 млн ₽ с учетом НДС. Определим авансовый платеж по УСН. НДС с дохода в 10 млн ₽ составил 476 191 ₽ (10 000 000 x 5 : 105), а авансовый платеж по УСН за 1 квартал будет равен 95 238 ₽ [(10 000 000 - 476 191) x 1%].
3. Мы сменили регион в ноябре прошлого года. Правильно ли мы поступили, что налог за 2024 год определили по пониженной ставке? И куда нам подавать декларацию по УСН за прошлый год?
Вы правильно поступили, что рассчитали налог за 2024 год по пониженной ставке. По правилам, действовавшим в прошлом году, налог нужно считать по ставке, которая действовала для компании/ИП на 31 декабря в регионе, где они находились (п. 2 ст. 346.21 НК, письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-11-11/13037).
Декларацию по УСН за 2024 год вам надо направить в ИФНС того региона, в котором вы находились с ноября 2024 года (п. 6 ст. 346.21 НК). Срок — до 25 марта, если у вас компания и до 25 апреля — для ИП.
4. Что будет, если я нарушу условия применения пониженной ставки УСН 1%?
Если компания/ИП нарушит условия, установленные региональным законом для применения пониженной ставки УСН, но продолжит рассчитывать налог по ставке 1%, инспекторы доначислят налог, пени и могут выписать штраф. Это подтверждает и судебная практика (определение Верховного суда от 14.08.2024 № 306-ЭС24-14654).
5. Я — ИП и перешел на пониженную ставку УСН 1% в феврале прошлого года. Получается, что на момент сдачи декларации за 2023 год я рассчитывал налог по пониженной ставке. Можно ли мне пересчитать налог на УСН по ставке 1% вместо 6% за 2023 год и направить уточненную декларацию?
Нет, так поступить нельзя. Объясняется это тем, что рассчитать налог на УСН вам нужно по ставке, которую вы применяли в этом налоговом периоде. Поскольку в 2023 году вы находились в регионе, в котором не была предусмотрена пониженная ставка для налога по УСН, то и рассчитывать его вам нужно по общей ставке 6%. С этим согласны и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.02.2023 по делу № А42-671/2022).
Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугой «Перевод бизнеса на УСН 1%». Мы поможем вам воспользоваться пониженной ставкой УСН в 2025 году
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