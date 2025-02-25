Четыре ключевые ошибки селлеров на маркетплейсах, из-за которых они рискуют попасть на налоговые доначисления и штрафы: безопасное решение для каждой ситуации

Многие селлеры при определении суммы доходов ориентируются на сумму денежных средств, которые поступают им на расчетный счет от маркетплейса. Но маркетплейс — это посредник между продавцом и покупателем и фактически селлеру нужно определять доход в сумме поступлений от покупателя маркетплейсу, то есть без учета удержанного маркетплейсом вознаграждения, комиссий и т. д. (письма Минфина от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 и ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@). Минфин и ФНС в своих разъяснениях объясняют это тем, что такие доходы не указаны в перечне доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст. 251 НК).

В чем опасность. Если вы неверно определите доходы, рискуете ошибиться в расчете налогов. А значит, инспекторы доначислят налоги, пени и выпишут штраф.

Как действовать. Проверьте, верно ли вы определили сумму доходов и налогов не только в 2025 году, но и за 2024 год. Например, у вас еще есть возможность внести исправления до крайнего срока сдачи декларации по УСН за 2024 год. Дедлайн для организаций — 25 марта, для предпринимателей — 25 апреля.

Если вы применяете УСН, также перепроверьте, правильно ли вы рассчитали сумму доходов для применения автоматического освобождения от НДС. Учтите, что в этом случае в расчет не нужно брать положительную курсовую разницу и субсидии при безвозмездной передаче в государственную/муниципальную собственность имущества.

Важно! Если вы в 2024 году применяли УСН с объектом обложения «доходы минус расходы», в расчет для определения права на автоматическое освобождение от НДС нужно было брать только доход, а не разницу между доходами и расходами (письмо Минфина от 30.10.2024 № 03-07-11/106129). Если вы совмещали разные налоговые режимы, например, УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то учитывать доходы нужно было в сумме по всем системам налогообложения.