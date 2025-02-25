Четыре ключевые ошибки селлеров на маркетплейсах, из-за которых они рискуют попасть на налоговые доначисления и штрафы: безопасное решение для каждой ситуации

Не ведут КУДиР (книгу учета доходов и расходов)
Отсутствие КУДиР — одна из самых частых ошибок, которая встречается у селлеров. По общему правилу вести КУДиР должны все предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО), упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН) и систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). Что касается организаций, то есть исключения (см. шпаргалку 1 ниже).
Шпаргалка 1. Кто должен вести КУДиР и по какой форме ее заполнять в 2025 году
Режим налогообложения
Компания
ИП
Форма в 2025 году
ОСНО
Не нужно вести КУДиР
Надо вести КУДиР
Рекомендованная форма в Приложении к Порядку, утвержденному приказом Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002
УСН
Надо вести КУДиР, независимо от выбранного объекта обложения: «доходы» или «доходы минус расходы»
ЕСХН
Не нужно вести КУДиР
Надо вести КУДиР
ПСН
—
Надо вести КУДиР
НПД
—
Не нужно вести КУДиР
—
При этом заверить КУДиР в налоговой необходимо только ИП на ОСНО (п. 8 порядка утв. приказом Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002). А организациям и предпринимателям на УСН нужно представить книгу в налоговую, если они применяют пониженную ставку налога и такая обязанность прописана в региональном законе. Например, как в законе Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ. Но инспекторы могут запросить КУДиР и у остальных компаний и ИП в рамках контрольных мероприятий.
В чем опасность. Если своевременно не представите КУДиР, рискуете попасть на налоговые доначисления и штрафы. Например, если вы применяете льготную ставку УСН и не выполнили требования регионального закона, то есть не направили КУДиР, потеряете право на преференцию. Значит, налог вам придется пересчитать по общей ставке или его доначислят инспекторы.
Если не направите КУДиР в рамках выездной проверки, рискуете попасть на штраф в 200 ₽, а в рамках встречной проверки — 10 000 ₽ (п. 1 и п. 2 ст. 126 НК, письмо Минфина от 01.06.2022 № 03-02-07/51429, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.02.2022 по делу № А35-10376/2020). Кроме того, селлер рискует получить штраф за грубое нарушение правил учета доходов и расходов (ст. 120 НК). И если такое нарушение приведет к недоимке, штраф составит 20% от суммы недоимки, но не менее 40 000 ₽ (п. 3 ст. 120 НК).
Как действовать. Обязательно ведите книгу учета доходов и расходов в бумажном виде или электронном формате. Если выбрали электронный вариант, распечатайте ее по окончании года. КУДиР необходимо пронумеровать, прошнуровать и на последней странице указать общее количество страниц, завизировать подписью и поставить печать при наличии.
Важно! Учитывайте особенности заполнения КУДиР в зависимости от применяемой системы налогообложения, выбранного объекта обложения, например, на УСН, а также от того, является компания/ИП плательщиком НДС или нет. Как заполнять КУДиР предпринимателю с объектом обложения «Доходы», который в 2025 году рассчитывает НДС по ставке 5%, смотрите в образце ниже.
Образец 1. КУДиР для ИП на УСН с объектом обложения «Доходы» и НДС — 5%
I. Доходы и расходы:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
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6
19.01.2025, № 12300450067
Оказаны услуги комиссионером «ООО "Комиссионер"» по договору «Договор оферты №б/н от 10.11.2024 г.»; вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации
15 000,00
7
20.01.2025, № 123456
Поступила на банковский счет оплата от покупателя «ООО "Комиссионер"» по договору «Договор оферты № б/н от 10.11.2024 г.». Предъявленный покупателям НДС в сумме 6 006,00 руб. исключен из доходов.
120 120,00
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Итого за I квартал
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Определяют доходы не в полной сумме
Многие селлеры при определении суммы доходов ориентируются на сумму денежных средств, которые поступают им на расчетный счет от маркетплейса. Но маркетплейс — это посредник между продавцом и покупателем и фактически селлеру нужно определять доход в сумме поступлений от покупателя маркетплейсу, то есть без учета удержанного маркетплейсом вознаграждения, комиссий и т. д. (письма Минфина от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 и ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@). Минфин и ФНС в своих разъяснениях объясняют это тем, что такие доходы не указаны в перечне доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст. 251 НК).
В чем опасность. Если вы неверно определите доходы, рискуете ошибиться в расчете налогов. А значит, инспекторы доначислят налоги, пени и выпишут штраф.
Как действовать. Проверьте, верно ли вы определили сумму доходов и налогов не только в 2025 году, но и за 2024 год. Например, у вас еще есть возможность внести исправления до крайнего срока сдачи декларации по УСН за 2024 год. Дедлайн для организаций — 25 марта, для предпринимателей — 25 апреля.
Если вы применяете УСН, также перепроверьте, правильно ли вы рассчитали сумму доходов для применения автоматического освобождения от НДС. Учтите, что в этом случае в расчет не нужно брать положительную курсовую разницу и субсидии при безвозмездной передаче в государственную/муниципальную собственность имущества.
Важно! Если вы в 2024 году применяли УСН с объектом обложения «доходы минус расходы», в расчет для определения права на автоматическое освобождение от НДС нужно было брать только доход, а не разницу между доходами и расходами (письмо Минфина от 30.10.2024 № 03-07-11/106129). Если вы совмещали разные налоговые режимы, например, УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то учитывать доходы нужно было в сумме по всем системам налогообложения.
Налоговое планирование
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Используют опасные схемы для оптимизации налогов
Инспекторы ужесточили контроль за селлерами. Например, теперь маркетплейсы будут передавать информацию о селлерах, у которых обнаружили признаки дробления. Причем риск попасть под подозрение довольно высок, особенно у тех селлеров, кто имеет доступ или его сотрудники имеют доступ к нескольким ЛК/магазинам. Дело в том, что маркетплейсы легко идентифицируют пользователей по номеру телефона или почте. Есть и другие признаки, из-за которых могут заподозрить искусственное дробление бизнеса: общие IP-адреса, сайт и т. д.
В чем опасность. Если инспекторы выявят дробление, доначислят налоги исходя из того, что вся группа компаний/ИП — это одна организация, которая находится на ОСНО. То есть доначислят налог на прибыль, НДС, пени, выпишут штраф — 40% от «сэкономленной» суммы. Общая сумма доначислений выходит существенной, даже с учетом налоговой реконструкции. Более того, к нам все чаще стали обращаться клиенты с просьбами помочь хотя бы снизить суммы доначислений, понимая, что во многих случаях избежать их полностью уже не получится.
Кейс 1 из практики ЦФУ
К нам обратились селлеры, которые являлись родственниками. Каждый из них открыл ИП или ООО для продажи товаров на маркетплейсах и применял УСН. Инспекторы выявили у них признаки дробления и вменили в решении уплату налогов по ОСНО, а также штраф — 40%. Совокупная сумма доначислений по всем налогам составляла чуть более 50 млн ₽.
Налоговым консультантам ЦФУ пришлось оперативно погрузиться во все процессы для выстраивания стратегии защиты. Сумму доначислений удалось снизить до минимума, причем в досудебном порядке. Но этих финансовых и временных потерь можно было бы избежать, если бы селлеры раньше обратились к нам за услугами Налоговый аудит и Налоговое планирование.
Налоговые консультанты ЦФУ помогут вам исключить признаки дробления в рамках услуги Налоговый аудит . Устраним налоговые риски и выстроим безопасную структуру бизнеса.
Есть и другие способы оптимизации, которые довольно часто используют селлеры, например, неофициальное трудоустройство сотрудников. Сейчас инспекторы особенно тщательно контролируют факты выплаты теневой заработной платы (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.09.2024 по делу № А50-17821/2023). Причем недобросовестные работодатели рискуют еще и попасть в реестр Роструда. В нем уже появились первые записи (см. скриншот 1 ниже).
Из-за внесения в реестр повышаются риски проведения внеплановых проверок, сложности с получением господдержки и т. п.
Как действовать. Взвесьте все налоговые риски, если используете опасные схемы экономии. Рекомендуем провести Налоговый аудит, чтобы по максимуму их исключить.
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Кейс 2 из практики ЦФУ
В ЦФУ обратился селлер с большим объемом продаж на интернет-площадках с запросом законной оптимизации и снижения налоговых рисков в период расширения бизнеса. У селлера были выявлены признаки искусственного дробления. Причем налоговые риски составляли 60 млн ₽ — именно такую сумму селлеру могли бы доначислить налоговые инспекторы, если бы в ближайшее время вышли на проверку. Эти риски нам удалось устранить за счет построения безопасной структуры бизнеса с учетом индивидуальных особенностей деятельности селлера. Новая структура позволила ему снизить налоговую нагрузку и качественно выстраивать отношения с приходящими инвесторами, желающими совместно развивать действующий бизнес.
Несвоевременно сдают отчеты
Еще одна частая причина, по которой селлеры попадают на штрафы — несвоевременное представление отчетов в налоговую, Соцфонд или ФТС. Причем на практике селлеры чаще всего забывают именно о статистической форме учета перемещения товара (постановление Правительства от 19.06.2020 № 891). Такой отчет необходимо представить, если селлер самостоятельно продал товар покупателю из ЕАЭС, в том числе через маркетплейс. Направить форму можно через личный кабинет участника ВЭД. Однако, если для продажи товара в ЕАЭС маркетплейс выкупил его, то сдавать форму не понадобится. Например, такой вариант есть на маркетплейсе Ozon.
В чем опасность. Если селлер своевременно не сдаст декларацию/расчет в налоговую инспекцию, рискует попасть на штраф — 5% суммы неуплаченного в срок налога за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 ₽ и не более 30% от указанной суммы (ст. 119 НК). Кроме того, ему могут заблокировать счет, если задержка превысит 20 рабочих с дней с крайнего срока сдачи (п. 3 ст. 76 НК)
За несвоевременное представление статистической формы о перемещении товаров селлер рискует попасть на штраф 20 000 ₽ — 50 000 ₽, а должностное лицо на 10 000 ₽ — 15 000 ₽ (ст. 19.7.13 КоАП). За повторное нарушение санкции выше: для организации/ИП — от 50 000 ₽ до 100 000 ₽, а для должностных лиц от 20 000 ₽ до 30 000 ₽.
Как действовать. Отслеживайте крайние сроки сдачи отчетов и крайние сроки уплаты налогов. Сейчас делайны нередко «зашиты» в бухгалтерские программы и публикуются на различных интернет — сайтах.
Важно! С 2025 года многие формы отчетов изменились. Например, обновили формы деклараций по УСН, НДС и другие. Рекомендуем отслеживать этот момент, а также правила заполнения отчетов, в которые также регулярно вносят изменения в связи с поправками в НК.
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