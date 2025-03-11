Почему селлерам блокируют счета по 115-ФЗ и как обезопасить свой счет от блокировки

В ТОП сфер, где чаще всего проводятся сомнительные операции, входит торговля. Это подтверждает и статистика ЦБ (см. скриншот 1 ниже).

Скриншот 1. Данные ЦБ по отраслям экономики, формировавшим спрос на теневые финансовые услуги (%)

Поэтому банки особенно тщательно отслеживают операции селлеров, которые продают товары через маркетплейсы. Под подозрение может попасть какая-то одна операция или совокупность нескольких за определенный период. Среди них:

Транзитные операции. Это означает, что деньги приходят на счет и селлер не совершает никаких расходных операций, кроме перевода на свой счет или снятие налички. Поступления или платежи контрагентам, которые находятся в желтой или красной зоне риска. В таком случае селлер также попадает под подозрение банка. Нетипичные сделки. Например, селлер продает на маркетплейсе одежду и неожиданно закупил на крупную сумму кондитерскую или иную продукцию. Другие операции.

Точного перечня операций, которые могут попасть под подозрение банка, вы не найдете, поскольку кредитные организации такую информацию не разглашают. При этом, если у вас прошла какая-то одна нетипичная или крупная операция, банк может запросить пояснения/документы и поставить такую операцию «на стоп». Когда банк выявляет несколько подозрительных операций за определенный период (как правило, он составляет три месяца), то сначала запрашивает документы и если ответ его не устраивает, то блокирует ДБО (дистанционное банковское обслуживание), то есть доступ к Клиент-банку. Однако, как показывает практика, некоторые кредитные организации присылают уведомление о блокировке без предварительного запроса документов. Как действовать в каждом случае расскажем далее.