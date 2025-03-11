Почему селлерам блокируют счета по 115-ФЗ и как обезопасить свой счет от блокировки

Три главные ошибки селлеров, из-за которых они рискуют остаться с заблокированным счетом по 115-ФЗ
В прошлом году многие селлеры впервые столкнулись с блокировками счетов и запросами банков по 115-ФЗ. Среди тех, кто обращался в ЦФУ за разблокировкой счета, мы выявили три основные ошибки, которые чаще всего допускали продавцы на маркетплейсах.
Ошибка 1. Открывали счет в нескольких банках с целью экономии на банковской комиссии. Как правило, к личному кабинету селлера привязан только один счет в банке — на него и приходят денежные средства от маркетплейсов. В дальнейшем в целях экономии на банковской комиссии, селлер распределяет этот доход между своими счетами в других банках. Как следствие, банки, на счета которых селлер «перераспределил» свой доход, не могут идентифицировать источник таких поступлений. А это является одним из критериев сомнительных операций.
Ошибка 2. Работали без материально-технической базы. Как правило, это касалось тех селлеров, годовой оборот которых превысил 10 млн ₽. Банки считают, что с таким оборотом невозможно работать без штатных сотрудников или самозанятых, собственных или арендованных помещений, использования услуг транспортных компаний и т. п.
Ошибка 3. Рассчитывались с поставщикам наличными или переводом на карту физлица. В зону риска попадали селлеры, которые закупали товары на оптовых площадках, где продавцы не выдают подтверждающие документы, а все расчеты производятся наличными или переводом на карту физлица. Также под подозрение банка попадают селлеры, которые используют карго-доставку товаров из Китая.
В таких случаях банки не понимают откуда и куда уходят деньги, поэтому операции таких селлеров часто попадают под категорию подозрительных. Об этом — далее.
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Какие операции селлеров банк посчитает подозрительными
В ТОП сфер, где чаще всего проводятся сомнительные операции, входит торговля. Это подтверждает и статистика ЦБ (см. скриншот 1 ниже).
Поэтому банки особенно тщательно отслеживают операции селлеров, которые продают товары через маркетплейсы. Под подозрение может попасть какая-то одна операция или совокупность нескольких за определенный период. Среди них:
Транзитные операции. Это означает, что деньги приходят на счет и селлер не совершает никаких расходных операций, кроме перевода на свой счет или снятие налички.
Поступления или платежи контрагентам, которые находятся в желтой или красной зоне риска. В таком случае селлер также попадает под подозрение банка.
Нетипичные сделки. Например, селлер продает на маркетплейсе одежду и неожиданно закупил на крупную сумму кондитерскую или иную продукцию.
Другие операции.
Точного перечня операций, которые могут попасть под подозрение банка, вы не найдете, поскольку кредитные организации такую информацию не разглашают. При этом, если у вас прошла какая-то одна нетипичная или крупная операция, банк может запросить пояснения/документы и поставить такую операцию «на стоп». Когда банк выявляет несколько подозрительных операций за определенный период (как правило, он составляет три месяца), то сначала запрашивает документы и если ответ его не устраивает, то блокирует ДБО (дистанционное банковское обслуживание), то есть доступ к Клиент-банку. Однако, как показывает практика, некоторые кредитные организации присылают уведомление о блокировке без предварительного запроса документов. Как действовать в каждом случае расскажем далее.
Обращайтесь к налоговым юристам ЦФУ за помощью с разблокировкой счета по 115-ФЗ. Они проанализируют причины блокировки, сформируют стратегию защиты и помогут Вам составить необходимые документы для разблокировки счета: ответ на запрос банка, досудебную претензию и другие.
Как действовать, если подозрительную операцию поставили «на стоп» или ограничили доступ к ДБО
Если вы получили от банка запрос представить пояснения и документы, не игнорируйте его. В ответе подробно опишите, какую деятельность вы ведете, и направьте все необходимые банку документы. Учтите, что срок ответа на запрос ограничен.
Если не успеете подготовить все своевременно, кредитная организация ограничит или не возобновит доступ к ДБО. Фактически вы сможете совершать платежи, но только через отделение банка. При этом, даже если вы вовремя представите документы и пояснения — это еще не гарантирует, что ваш ответ устроит банк и он оперативно проведет операцию или вернет доступ к счету.
Пример
Селлеру ограничили доступ к ДБО. Причина была ему не ясна, поскольку он торгует на маркетплейсах уже давно и ранее никаких претензий со стороны банков к нему не было. Селлер решил самостоятельно разблокировать счет и предоставил по запросу те документы, которые у него были в наличии. Также он расписал, чем занимается, какое имущество у него есть и т. д. Но банк его ответ не устроил и доступ к дистанционному обслуживанию ему не вернули.
После анализа ответа селлера, налоговым юристам ЦФУ стало ясно, что продавец не смог юридически грамотно обосновать факт отсутствия и несдачи отчетов по форме ЕФС-1 и персонифицированных сведений о физлицах. Да, селлер применял УСН «Доходы», не имел сотрудников в штате по трудовым договорам и, как следствие, не составлял ряд отчетов в силу закона. Однако, в таких случаях, банки хотят увидеть пояснения со ссылками на нормы НК, постановления Правительства, федеральные законы и т. п. Без этого они не принимают пояснения во внимание.
Мы рекомендуем указывать в ответном письме ссылки на нормы действующего законодательства, обосновывающего все ваши действия и одновременно подтверждающие «чистоту» деятельности. Например, в ответе на запрос банка вы отметили, что занимаетесь розничной торговлей. В таком случае обязательно приложите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, из которой видно ваш ОКВЭД.
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Кейс из практики ЦФУ
К нам обратился селлер, который получил запрос от банка по 115-ФЗ. Мы проанализировали его выписку за последние 3 месяца и увидели причину, по которой с высокой вероятностью у банка и возникли вопросы. Налоговые юристы ЦФУ подготовили ответ, каждый пункт которого подтвердили документально. Это помогло селлеру уже через неделю получить доступ к своему счету (см. скриншот 2 ниже).
Учтите, что если вы направили документы, но вам не сняли ограничение ДБО, то обращаться в межведомственную комиссию при ЦБ не имеет смысла. Дело в том, что блокировка ДБО не подпадает под 115-ФЗ и регулируется гражданским законодательством и договором между банком и клиентом. Поэтому селлеру необходимо обращаться в суд. Как правильно действовать, если кредитную организацию не устроил ваш ответ, смотрите в схеме 1 ниже.
Обращайтесь к налоговым юристам ЦФУ за помощью с разблокировкой счета по 115-ФЗ. Они проанализируют причины блокировки, сформируют стратегию защиты и помогут вам составить необходимые документы для разблокировки счета: ответ на запрос банка, досудебную претензию и другие.
Опасные последствия блокировки счета по 115-ФЗ
Если банк откажет в проведении операции, то информацию об этом он передаст в Росфинмониторинг, который в свою очередь формирует общий список сомнительных клиентов. Этот список Росфинмониторинг направляет в Центробанк, а он рассылает по всем банкам. Как правило, кредитные организации не хотят иметь дело с клиентами из «черного списка», поэтому открыть счет или взять кредит в другом банке, чтобы поддерживать бизнес на плаву, вероятнее всего не получится.
Кроме того, селлеру могут повысить и уровень риска на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Если он попадет в «красную зону», то не сможет провести операции, за некоторым исключением. Так, под исключение попадают налоги, взносы и другие обязательные платежи в бюджет, зарплата сотрудников и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом и т. д.
Еще одно серьезное и крайне неприятное последствие 115-ФЗ — исключение из ЕГРЮЛ/ЕГРИП компаний и ИП с высокой степенью риска на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Причем процедура исключения начнется по истечении 6 месяцев со дня присвоения «высокого» риска. Также им откажут в новой госрегистрации в течение 3 лет.
Как селлеру обезопасить свой бизнес от блокировки счета по 115-ФЗ
Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с блокировкой счета по 115-ФЗ, соблюдайте меры безопасности.
В первую очередь, обязательно собирайте документы по доходным и расходным операциям. Неважно на какой системе налогообложения вы находитесь — это необходимо как ИП/компаниям на УСН с объектом «Доходы», так и предпринимателям/организациям на ОСНО. Банкам совершенно неважно, должны ли вы учитывать в налоговом учете расходы и собираете для этого документы или нет.
Во-вторых, следите за тем, какую долю денежных средств от поступлений на счет вы снимаете и переводите на карты физическим лицам. Если в течение 10 дней она превысит 30%, высока вероятность, что у банков появятся к вам вопросы.
Есть и другие критерии, которые вы можете оценить самостоятельно и значительно снизить риски блокировки счета по 115-ФЗ. Для этого эксперты ЦФУ разработали пакет «Превентивная защита бизнеса». Вы сможете провести самодиагностику рисков, проверить благонадежность контрагентов и выстроить правильные отношения с банком.
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