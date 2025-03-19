Признаки искусственного дробления в рознице: что безопаснее устранить в бизнесе и как воспользоваться налоговой амнистией в 2025 году

ФНС неоднократно публиковала перечень признаков искусственного дробления бизнеса. Как пример, письма от 02.05.2023 № КЧ-4-7/5569, от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895 и др. Но как показывает судебная практика, список признаков, на которые ориентируются инспекторы для выявления схемы дробления, существенно шире. Да и роль играет не какой-то признак в отдельности, а их совокупность.

Кроме того, в каждой сфере деятельности есть своя специфика, поэтому преобладают, как правило, те или иные признаки, по которым инспекторы выявляют искусственное дробление бизнеса. Рассмотрим подробно признаки, которые подведут под подозрение в дроблении бизнеса компании и ИП из розничной торговли.

1. Наличие родственных/служебных связей. Такие лица считаются взаимозависимыми (п. 2 ст. 105.1 НК). Это означает, что они могут оказывать влияние как на условия и результаты сделок, так и экономические результаты деятельности.

Для инспекторов наличие таких связей — это повод проверить, ведет ли каждый родственник/подчиненный сотрудник самостоятельный бизнес или создается видимость деятельности нескольких лиц с целью налоговой экономии (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@). Выявить родственников инспекторам не составляет труда, поскольку они получают данные, в том числе и из ЗАГСа. Более того, нередко им в этом помогают и социальные сети, в которых участники схемы выкладывают фотографии/видео или отмечают родственников/руководителей/подчиненных (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.11.2024 по делу № А53-35312/2023). Что касается селлеров, то здесь есть риск, что маркетплейсы могут посчитать такими связями и совпадение фамилий владельцев магазинов.

Но учтите, что сама по себе взаимозависимость решающей роли не играет. Важно наличие и иных признаков дробления бизнеса (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.08.2023 по делу № А73-11552/2022, постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 08.06.2023 по делу № А50-25709/2022). О них расскажем далее.

2. Продажа одинаковых/идентичных товаров. Этот признак является одним из победных аргументов инспекторов, в том числе и при выявлении схемы дробления бизнеса на макретплейсах.

Судебная практика. Компания, являясь правообладателем товарного знака, занималась производством игр и игрушек. Причем продажей этих игрушек занималась не только сама компания, но и два предпринимателя, один из которых являлся ее сотрудником, а второй — учредителем. При этом учредитель в качестве ИП продавал продукцию в том числе и через маркетплейсы Вайлдберриз, OZON, Яндекс.Маркет. Однако, в агентском договоре с WB, предприниматель в качестве связи указал адрес электронной почты отдела продаж компании, расходы на содержание которого несла именно организация. Кроме того, налоговые инспекторы выявили и другие совпадения: общий call-центр, один официальный сайт, номера телефонов и почты, IP-адреса и т. д. Инспекторы пришли к выводу, что предприниматель-учредитель являлся центром принятия управленческих решений и раздробил бизнес с целью уменьшения обязательств по НДС и налогу на прибыль. Проверяющие доначислили ему налоги, пени и штраф, а судьи их поддержали (постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 № 07АП-8806/23).

И это не единственное дело, в котором идентичный ассортимент стал одним из признаков, из-за которого компания/ИП попали на доначисления. Как пример — постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.10.2023 по делу № А63-20135/2021. Есть и другие признаки, которые, как правило, идут в совокупности с упомянутым признаком дробления бизнеса. О них – далее.

3. Использование одного товарного знака. Один из частых признаков дробления, который встречается именно в сети розничных магазинов — это использование одного товарного знака. При этом оплату за его использование компании/ИП, которые используют схему дробления, не производят, либо же платят по минимуму или значительно меньше других контрагентов (см. шпаргалку 1 ниже).

Шпаргалка 1. Дела, в которых использование одного товарного знака, инспекторы использовали как аргумент в пользу дробления бизнеса.

Сфера деятельности Сколько доначислили инспекторы Итоги спора Реквизиты дела Розничная торговля продуктами питания Более 490 млн ₽ Судьи поддержали инспекторов. Проверяющие выявили, что несколько юрлиц использовали один товарный знак, оплату за использование которого не производили, их руководители были взаимозависимы, компании использовали единые IP-адреса, у них были общие сотрудники, поставщики, склады для хранения товаров и т. д. Определение Верховного суда от 25.01.2025 № 308-ЭС24-22757 Сеть парикмахерских Более 100 млн ₽ В этом споре судьи также поддержали проверяющих. В качестве победных аргументов они привели следующие: организации, применяющие УСН – взаимозависимы, они использовали общий товарный знак, при этом плата за его использование для аффилированных лиц была существенно ниже, чем для других контрагентов, платежи за пользование товарным знаком не поступали, расчетные счета взаимозависимых организаций открыты в одних и тех же банках, отчетность сдавали с одного IP-адреса и др. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.10.2024 по делу № А40-148182/2023 Продажа строительных и лакокрасочных материалов Более 25 млн ₽ В этом споре судьи снова поддержали инспекторов. Проверяющие указали, что взаимозависимые лица использовали один товарный знак, но не осуществляли платежей за его использование, расчетные счета у них открыты в одном банке, у них единая база данных по остаткам товаров, отчетность отправляли с одного IP-адреса и другие. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.08.2024 по делу № А12-32927/2022

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4. Регистрация ККТ по одному адресу. Инспекторы обязательно проверят, по какому адресу зарегистрированы ККТ и как их используют компании и предприниматели, которые находятся на одной территории.

Судебная практика. Три компании осуществляли реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий, находясь по одному адресу. Инспекторы выявили, что ККТ данных организаций имеют одинаковый адрес регистрации и место установки. Кроме того, проверяющие обнаружили и другие совпадения: все компании использовали одни и те же IP-адреса для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, у них были одинаковые контактные телефонные номера, зарегистрированные для получения СМС-уведомлений, они использовали общие производственные и складские помещения и т. д. Инспекторы доначислили налоги, пени и штраф, а судьи их поддержали (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2024 по делу № А50-22301/2022).

Помимо регистрации ККТ по одному адресу, инспекторы обращают внимание и на то, не используют ли организации один и тот же аппарат, не осуществлялась ли безвозмездная передача ККТ, не проходила ли на кассе оплата за «чужие» товары и т. д. (см. шпаргалку 2).

Шпаргалка 2. Аргументы инспекторов в пользу дробления бизнеса, связанные с использованием ККТ.

Реквизиты дела Что выявили инспекторы Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.12.2024 по делу № А51-5523/2023 Три предпринимателя вели один вид деятельности — торговали в розницу пищевыми продуктами. Несмотря на то, что они продавали разные товары, их продукция располагалась в одном торговом зале. При этом расчет в магазине за приобретенный товар производился в общей кассовой зоне у кассира-операциониста. На каждой из двух касс был установлен единый кассовый терминал, к которому присоединены 3 фискальных регистратора разных предпринимателей. Кроме того, два предпринимателя арендовали часть площади у третьего, но за аренду не платили. Они также использовали общие склады, у них был единый сайт с указанием единого номера телефона, формальное перераспределение персонала без изменения их должностных обязанностей и т. д. Все эти совпадения сыграли в пользу налоговиков. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.09.2024 по делу № А59-6780/2021 ИП занималась розничной продажей товаров (продуктовых и промышленных). Одновременно она являлась и учредителем организации, которая продавала в том числе алкогольную продукцию. При этом торговля компании и ИП происходила в двух торговых залах одного магазина. На входе было две вывески с одинаковым режимом работы и в магазине находилось два кассовых аппарата, но определить, какой из них принадлежит ИП, а какой организации было невозможно (отсутствовали вывески или обозначения). При этом через кассу предпринимателя проходила оплата и за алкогольную продукцию, которая принадлежала организации. Также предприниматель несла все общие расходы. Инспекторы выявили и другие совпадения, которые подтвердили применение схемы искусственного дробления бизнеса. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.12.2024 по делу № А27-20362/2022 Два ИП и организация занимались одним видом деятельности — розничной продажей цветов. У них были общие кассиры, которые были указаны в чеках. Хотя трудоустроены сотрудники были только в одной компании и официальную заработную плату у предпринимателей они не получали. Фискальные накопители, принадлежавшие одному из предпринимателей были установлены в магазинах компании. Также у ИП и организации был один сайт, они использовали один товарный знак, единую систему складского учета, базу поставщиков и т. д. Все это сыграло в пользу налоговиков.

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5. Использование одного сайта/одной страницы в соцсетях. Общий сайт и единая страница в социальных сетях подведет компанию/ИП под подозрение в дроблении бизнеса, что подтверждает судебная практика (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.06.2024 по делу № А43-26106/2022, постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.10.2024 по делу № А40-148182/2023). Но это не говорит о том, что отдельные страницы в социальных сетях и сайты гарантируют отсутствие претензий к группе лиц. Инспекторы тщательно изучают сайты и страницы различных соцсетей, совпадения на которых используют как аргумент в пользу искусственного дробления бизнеса.

Судебная практика. Компания через два своих сайта продавала подшипниковую продукцию как оптом, так и в розницу. Реализацией этой же продукции занимался и предприниматель — бывший сотрудник организации, но через свой сайт. При этом пункты выдачи заказов, как на сайте компании, так и на сайте ИП совпадали. Инспекторы выявили и другие совпадения, посчитали, что компания искусственно дробила бизнес и доначислили налоги, пени и штраф, а судьи поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.10.2024 по делу № А12-9666/2023).

6. Проведение единой рекламной кампании. Общую рекламную кампанию инспекторы трактуют как один из признаков искусственного дробления бизнеса. Это подтверждает и арбитражная практика за последние два года.

Шпаргалка 3. Дела по дроблению бизнеса с единой рекламной кампанией.

Но не только рекламная кампания, но и общие программы лояльности могут подвести организации/ИП под подозрение в искусственном дроблении бизнеса (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.08.2018 по делу № А24-2305/2017).

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Учтите, что у инспекторов есть практически вся информация о бизнесе, ее руководителях, сделках и т. д. Именно это позволяет им оперативно вычислять родственные связи, взаимозависимые бизнесы и совпадения. Причем многие признаки они выявляют с помощью своего программного обеспечения. Но у компаний/ИП есть шанс отбить доначисления. Об этом — далее.