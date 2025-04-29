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Дробление бизнеса

Налоговая амнистия — 2025: как добровольно отказаться от дробления и провести реконструкцию

Подготовили для вас шпаргалки, инструкцию и примеры, которые помогут воспользоваться налоговой амнистией по дроблению бизнеса и избежать доначислений за 2022–2024 годы. Но рассчитывать на такую поблажку смогут не все. В статье подробно разобрали, кто может претендовать на налоговую амнистию, от каких доначислений освободят компании и ИП, способы добровольного отказа, о которых не рассказали налоговые инспекторы, а также как провести реконструкцию. 

Кто может рассчитывать на амнистию по дроблению

Амнистией могут воспользоваться организации и предприниматели, которые в 2022, 2023 или 2024 году искусственно раздробили свой бизнес, чтобы остаться на специальном налоговом режиме

То есть, амнистия не будет работать:

  • если компания/ИП применяли общий режим налогообложения; 

  • компания/ИП использовали схему дробления для того, чтобы получить статус субъекта МСП и применять пониженный тариф страховых взносов, выполнить условия для применения освобождения от НДС по услугам общепита, занизить себестоимость ископаемого для расчета НДПИ.

Также, чтобы воспользоваться амнистией, необходимо соблюсти еще два условия:

  • добровольно отказаться от дробления бизнеса;

  • на 12 июля 2024 года не должно быть вступившего в силу решения налоговых органов по проверкам за 2022–2024 года в контексте дробления бизнеса.

Только такие организации и ИП смогут воспользоваться амнистией и избежать налоговых доначислений, связанных с дроблением бизнеса за 2022–2024 годы. Об этом далее. 

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Какие доначисления «простят» тем, кто добровольно отказался от дробления

Компаниям и ИП, которые добровольно откажутся от схемы, «простят» налоговые доначисления за 2022–2024 годы, связанные с дроблением бизнеса. К ним, например, относятся штрафы по статьям 119 и 122 НК. Но есть платежи, которые под амнистию не попадут (см. шпаргалку 1 ниже).

Шпаргалка 1. Какие налоговые доначисления простят/не простят в случае добровольного отказа от дробления:

На какие платежи распространяется амнистия

Какие платежи не подпадают под амнистию

Суммы налогов, доначисленных за 2022-2024 годы в связи с применением схемы искусственного дробления бизнеса

Доначисления за 2021 год и более ранние периоды

Пени, которые начислили на суммы недоимки за этот же период

Доначисления по итогам налоговых проверок за 2022–2024 годы, не связанные с дроблением бизнеса: 

  • НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с сокрытием/занижением зарплаты; 

  • Налог на прибыль у организаций на ОСН, НДФЛ у ИП, налог, уплачиваемый на спецрежиме, которые доначислили в связи с сокрытием/занижением выручки/доходов

Штрафы:

  • за неуплату или неполную уплату налогов (ст. 122 НК)

  • непредставление отчетности по ОСНО в связи с применением схемы дробления (п. 1 ст. 119 НК)

Платежи, доначисленные за 2022–2024 годы тем, кто дробил бизнес не для использования спецрежима, а ради иных целей:

  • страховые взносы (при дроблении бизнеса с целью получить статус субъектов МСП и применять пониженный тариф страховых взносов); 

  • НДС (при дроблении бизнеса ради выполнения условий освобождения от налога по услугам общепита);

  • НДПИ (если бизнес дробили, чтобы занизить себестоимость полезного ископаемого)

Штраф за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК)

Суммы, которые доначислили участникам дробления на основании решения по итогам налоговой проверки за периоды 2022–2024 годы, вступившего в силу раньше 12 июля 2024 г. 

Как добровольно отказаться от дробления

Способ добровольного отказа от дробления бизнеса зависит от того, решили вы это сделать в рамках выездной налоговой проверки или до того, как вам ее назначили. Рассмотрим каждый вариант. 

1. Вне рамок выездной проверки. До назначения ВНП вы сможете добровольно отказаться от дробления и избежать налоговых доначислений за 2022–2024 годы. Для добровольного отказа используйте один из следующих способов:

  1. Консолидируйте отчетность. Можете уведомить инспекторов и сдать декларации по НДС и налогу на прибыль. Это будет считаться добровольным отказом от дробления.

  2. Используйте присоединение, слияние, продажу бизнеса незаинтересованному/ неаффилированному лицу. Уведомлять налоговый орган об этом не нужно. 

  3. Ликвидируйте компанию.

  4. Другие способы.

С высокой вероятностью инспекторы будут приглашать на рабочие совещания представителей компаний и ИП, у которых выявили признаки дробления. Их цель — побудить добровольно подать уточненные декларации и доплатить налоги. Если вы решите отказаться от дробления добровольно на этом этапе, то с высокой вероятностью вас освободят от штрафа и за 2024 год, и за 2025 год. В случае, когда не откажетесь, назначат выездную налоговую проверку и в этом случае последствия для бизнеса будут куда серьезнее.

2. В рамках выездной налоговой проверки. Вы можете добровольно отказаться от дробления бизнеса, даже если вам уже назначили выездную налоговую проверку. Но учтите, что в таком случае 2024 год под амнистию не попадет. 

Вы можете подать консолидированную отчетность — это будет считаться добровольным отказом и смягчающим обстоятельством при назначении штрафа за 2024 и 2025 годы. Еще один вариант добровольного отказа в период ВНП — ликвидация организации. 

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Как консолидировать отчетность при добровольном отказе от дробления

При добровольном отказе от дробления бизнеса, вам необходимо действовать следующим образом. 

  • Шаг 1.  Рассчитайте сумму дохода и иные показатели по группе лиц между которыми раздробили бизнес.

  • Шаг 2. Определите налоговый режим, который компания/ИП должны применять на основе полученных показателей. 

  • Шаг 3. Рассчитайте налоги, исходя из этого налогового режима

  • Шаг 4. Сдайте отчетность, в которой отражены все суммы. 

  • Шаг 5. Заплатите налоги. За прошлые периоды, в которых использовали схему дробления, доплатите недостающие суммы.

Безопасный отказ от дробления бизнеса в рамках налоговой амнистии 2024−2026

Проведем аудит, разработаем оптимальную структуру и защитим ваш бизнес от налоговых рисков при добровольном отказе от дробления

Консолидированные показатели по группе показывают, что применять спецрежим в прошлом периоде было нельзя. Надо ли уведомлять об этом инспекторов?

В законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ этот момент не урегулирован. По общему правилу, при утрате права на УСН, АУСН, ЕСХН есть процедура, по которой компании/ИП уведомляют налоговый орган о переходе на иной налоговый режим. Поэтому мы полагаем, что и при добровольном отказе от дробления, в котором компании и ИП прекращают использовать спецрежим, можно подать аналогичные уведомления. Причем ФНС ранее сообщала, что организации и предприниматели могут информировать налоговые органы о добровольном отказе от дробления бизнеса (п. 14 Приложения к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

Когда организация/ИП подпадают под амнистию в случае ликвидации/прекращении деятельности?

Если компания находится в процессе ликвидации, в отношении нее принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ или ее признали банкротом и открыто конкурсное производство, она подпадает под амнистию по дроблению. Со дня внесения записи в ЕГРЮЛ у организации прекращается обязанность уплатить налоги, пени и штраф. При этом обязанность возобновится, если организация решит продолжить деятельность и выйдет из процедуры ликвидации или банкротства. 

В случае, когда предприниматель прекращает свою деятельность или признается банкротом, это не является основанием для досрочного прекращения обязанности по уплате налогов. В таком случае предприниматель подпадает под амнистию с 1 января 2030 года при условии, что налоговые органы не установили, что он продолжает вести деятельность с помощью схемы дробления

А если мы ликвидируем нашу группу компаний, чтобы воспользоваться амнистией, а потом откроем другие ООО и ИП?

Мы так поступать не рекомендуем, очень рискованный способ. Неважно, откроете ли вы новые компании/ИП на других людей или на тех же самых. Если инспекторы вычислят такую схему, они доначислят налоги и пени за прошлые периоды, а также текущий с новыми ООО и ИП. При этом избежать штрафа в 40% точно не получится.  

Что такое частичный отказ от дробления?

Под этим понимается, что от дробления отказались часть компаний или ИП, которые участвовали в схеме. Соответственно и под амнистию попадает лишь часть доначислений. Покажем пошагово, как рассчитывается частичный отказ от дробления.

Шаг 1.  Определите четыре показателя:

  1. Общую выручку по группе ООО и ИП, в котором использовалось установленное при налоговой проверке дробление и по которому возможна амнистия, например за 2023 год;

  2. Долю в ней, которая приходится на выручку от деятельности с использованием дробления за тот же период; 

  3. Общую выручку по группе лиц за период частичного отказа от дробления, например за 2025 г.;

  4.  Долю в ней, которая приходится на выручку от деятельности с использованием дробления за тот же период

Пример. В 2023 г. в состав группы лиц входили три организации. Одна из них вела деятельность на ОСН и ее выручка составила 500 млн ₽. Две другие организации применяли УСН и получили выручку 50 млн ₽ и 150 млн ₽. Общая выручка за 2023 год составила 700 млн ₽ (500 млн ₽ + 50 млн ₽ + 150 млн ₽). Доля выручки от деятельности с использованием дробления за 2023 год составила 28,57% [(50 млн ₽ + 150 млн ₽) / 700 млн ₽ x 100].

Шаг 2.  Рассчитайте, как сократилась доля выручки от деятельности с использованием дробления. Покажем расчет на примере. 

Пример. Допустим, за 2023 год доля выручки от такой деятельности составила 28,57%, а за 2025 – 9,09%, то есть в 2025 году она сократилась по сравнению с 2023 годом: 

  • в абсолютном выражении — на 19,48% (28,57% - 9,09%); 

  • в относительном выражении — на 68,18% [(19,48% / 28,57%) x 100]. 

*Число 19,48 составляет 68,18% от числа 28,57, принимаемого за 100%. Число 28,57 принимается за 100%, поскольку для полного отказа от дробления долю выручки от деятельности с использованием дробления нужно сократить на 28,57 процентных пунктов в абсолютном выражении: с 28,57% в 2023 году до 0% в 2025 году.

Шаг 3.  Рассчитайте, в какой части обязательство по уплате доначисленных из-за дробления налогов, пеней, штрафов прекращается по амнистии. Эта часть пропорциональна тому, как сократилась в относительном выражении доля доходов от деятельности с использованием дробления. 

Пример. По итогам выездной проверки за 2023 год инспекция установила дробление бизнеса и доначислила налоги, пени, штрафы в общей сумме 30 млн ₽. В этом году бизнес частично отказался от дробления. Доля доходов от деятельности с использованием дробления в 2025 году снизилась по сравнению с 2023 году в относительном выражении на 68,18%.

По амнистии прекращается часть обязательства перед бюджетом в сумме 20,454 млн ₽ (30 млн ₽ x 68,18%). В итоге налогоплательщик должен уплатить в бюджет 9,546 млн ₽ (30 млн ₽ - 20,454 млн ₽), а не 30 млн ₽. Возможна ситуация, когда доля выручки от деятельности с использованием дробления не сокращается, а, наоборот, возрастает или остается той же самой. Тогда налоговое обязательство не прекращается по амнистии.

Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугами Налоговый аудит и Налоговое планирование. Они помогут Вам исключить признаки искусственного дробления и выстроить безопасную структуру бизнеса. 

Как провести налоговую реконструкцию

Понятия налоговой реконструкции в НК нет. Под ним понимается способ расчета сумм доначислений по налогам исходя из их реального экономического смысла. Налоговую конструкцию вы можете применить, когда консолидируете отчетность. При консолидации доходов и расходов:

  • исключите внутригрупповые операции, доначисленный по ним НДС и налог на прибыль. 

  • учитывайте освобождения от уплаты НДС, например, по операциям, указанным в ст. 149 НК.

  • учтите в расходах убытки организаций и входящий НДС, по которому отказано в вычете;

  • зачтите уплаченные на спецрежиме налоги в счет погашения доначислений.При этом учтите, что в первую очередь налоги, которые компании/ИП заплатили на спецрежиме, уменьшают налоговые доначисления по налогу на прибыль, а затем уже по другим платежам включая НДС.

Безопасный отказ от дробления бизнеса в рамках налоговой амнистии 2024−2026

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Центр Финансового Управления

Центр Финансового Управления

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