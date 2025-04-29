Налоговая амнистия — 2025: как добровольно отказаться от дробления и провести реконструкцию

Кто может рассчитывать на амнистию по дроблению
Амнистией могут воспользоваться организации и предприниматели, которые в 2022, 2023 или 2024 году искусственно раздробили свой бизнес, чтобы остаться на специальном налоговом режиме.
То есть, амнистия не будет работать:
если компания/ИП применяли общий режим налогообложения;
компания/ИП использовали схему дробления для того, чтобы получить статус субъекта МСП и применять пониженный тариф страховых взносов, выполнить условия для применения освобождения от НДС по услугам общепита, занизить себестоимость ископаемого для расчета НДПИ.
Также, чтобы воспользоваться амнистией, необходимо соблюсти еще два условия:
добровольно отказаться от дробления бизнеса;
на 12 июля 2024 года не должно быть вступившего в силу решения налоговых органов по проверкам за 2022–2024 года в контексте дробления бизнеса.
Только такие организации и ИП смогут воспользоваться амнистией и избежать налоговых доначислений, связанных с дроблением бизнеса за 2022–2024 годы. Об этом далее.
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Какие доначисления «простят» тем, кто добровольно отказался от дробления
Компаниям и ИП, которые добровольно откажутся от схемы, «простят» налоговые доначисления за 2022–2024 годы, связанные с дроблением бизнеса. К ним, например, относятся штрафы по статьям 119 и 122 НК. Но есть платежи, которые под амнистию не попадут (см. шпаргалку 1 ниже).
Шпаргалка 1. Какие налоговые доначисления простят/не простят в случае добровольного отказа от дробления:
На какие платежи распространяется амнистия
Какие платежи не подпадают под амнистию
Суммы налогов, доначисленных за 2022-2024 годы в связи с применением схемы искусственного дробления бизнеса
Доначисления за 2021 год и более ранние периоды
Пени, которые начислили на суммы недоимки за этот же период
Доначисления по итогам налоговых проверок за 2022–2024 годы, не связанные с дроблением бизнеса:
Штрафы:
Платежи, доначисленные за 2022–2024 годы тем, кто дробил бизнес не для использования спецрежима, а ради иных целей:
Штраф за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК)
Суммы, которые доначислили участникам дробления на основании решения по итогам налоговой проверки за периоды 2022–2024 годы, вступившего в силу раньше 12 июля 2024 г.
Как добровольно отказаться от дробления
Способ добровольного отказа от дробления бизнеса зависит от того, решили вы это сделать в рамках выездной налоговой проверки или до того, как вам ее назначили. Рассмотрим каждый вариант.
1. Вне рамок выездной проверки. До назначения ВНП вы сможете добровольно отказаться от дробления и избежать налоговых доначислений за 2022–2024 годы. Для добровольного отказа используйте один из следующих способов:
Консолидируйте отчетность. Можете уведомить инспекторов и сдать декларации по НДС и налогу на прибыль. Это будет считаться добровольным отказом от дробления.
Используйте присоединение, слияние, продажу бизнеса незаинтересованному/ неаффилированному лицу. Уведомлять налоговый орган об этом не нужно.
Ликвидируйте компанию.
Другие способы.
С высокой вероятностью инспекторы будут приглашать на рабочие совещания представителей компаний и ИП, у которых выявили признаки дробления. Их цель — побудить добровольно подать уточненные декларации и доплатить налоги. Если вы решите отказаться от дробления добровольно на этом этапе, то с высокой вероятностью вас освободят от штрафа и за 2024 год, и за 2025 год. В случае, когда не откажетесь, назначат выездную налоговую проверку и в этом случае последствия для бизнеса будут куда серьезнее.
2. В рамках выездной налоговой проверки. Вы можете добровольно отказаться от дробления бизнеса, даже если вам уже назначили выездную налоговую проверку. Но учтите, что в таком случае 2024 год под амнистию не попадет.
Вы можете подать консолидированную отчетность — это будет считаться добровольным отказом и смягчающим обстоятельством при назначении штрафа за 2024 и 2025 годы. Еще один вариант добровольного отказа в период ВНП — ликвидация организации.
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Как консолидировать отчетность при добровольном отказе от дробления
При добровольном отказе от дробления бизнеса, вам необходимо действовать следующим образом.
Шаг 1. Рассчитайте сумму дохода и иные показатели по группе лиц между которыми раздробили бизнес.
Шаг 2. Определите налоговый режим, который компания/ИП должны применять на основе полученных показателей.
Шаг 3. Рассчитайте налоги, исходя из этого налогового режима
Шаг 4. Сдайте отчетность, в которой отражены все суммы.
Шаг 5. Заплатите налоги. За прошлые периоды, в которых использовали схему дробления, доплатите недостающие суммы.
Безопасный отказ от дробления бизнеса в рамках налоговой амнистии 2024−2026
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Консолидированные показатели по группе показывают, что применять спецрежим в прошлом периоде было нельзя. Надо ли уведомлять об этом инспекторов?
В законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ этот момент не урегулирован. По общему правилу, при утрате права на УСН, АУСН, ЕСХН есть процедура, по которой компании/ИП уведомляют налоговый орган о переходе на иной налоговый режим. Поэтому мы полагаем, что и при добровольном отказе от дробления, в котором компании и ИП прекращают использовать спецрежим, можно подать аналогичные уведомления. Причем ФНС ранее сообщала, что организации и предприниматели могут информировать налоговые органы о добровольном отказе от дробления бизнеса (п. 14 Приложения к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
Когда организация/ИП подпадают под амнистию в случае ликвидации/прекращении деятельности?
Если компания находится в процессе ликвидации, в отношении нее принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ или ее признали банкротом и открыто конкурсное производство, она подпадает под амнистию по дроблению. Со дня внесения записи в ЕГРЮЛ у организации прекращается обязанность уплатить налоги, пени и штраф. При этом обязанность возобновится, если организация решит продолжить деятельность и выйдет из процедуры ликвидации или банкротства.
В случае, когда предприниматель прекращает свою деятельность или признается банкротом, это не является основанием для досрочного прекращения обязанности по уплате налогов. В таком случае предприниматель подпадает под амнистию с 1 января 2030 года при условии, что налоговые органы не установили, что он продолжает вести деятельность с помощью схемы дробления.
А если мы ликвидируем нашу группу компаний, чтобы воспользоваться амнистией, а потом откроем другие ООО и ИП?
Мы так поступать не рекомендуем, очень рискованный способ. Неважно, откроете ли вы новые компании/ИП на других людей или на тех же самых. Если инспекторы вычислят такую схему, они доначислят налоги и пени за прошлые периоды, а также текущий с новыми ООО и ИП. При этом избежать штрафа в 40% точно не получится.
Что такое частичный отказ от дробления?
Под этим понимается, что от дробления отказались часть компаний или ИП, которые участвовали в схеме. Соответственно и под амнистию попадает лишь часть доначислений. Покажем пошагово, как рассчитывается частичный отказ от дробления.
Шаг 1. Определите четыре показателя:
Общую выручку по группе ООО и ИП, в котором использовалось установленное при налоговой проверке дробление и по которому возможна амнистия, например за 2023 год;
Долю в ней, которая приходится на выручку от деятельности с использованием дробления за тот же период;
Общую выручку по группе лиц за период частичного отказа от дробления, например за 2025 г.;
Долю в ней, которая приходится на выручку от деятельности с использованием дробления за тот же период
Пример. В 2023 г. в состав группы лиц входили три организации. Одна из них вела деятельность на ОСН и ее выручка составила 500 млн ₽. Две другие организации применяли УСН и получили выручку 50 млн ₽ и 150 млн ₽. Общая выручка за 2023 год составила 700 млн ₽ (500 млн ₽ + 50 млн ₽ + 150 млн ₽). Доля выручки от деятельности с использованием дробления за 2023 год составила 28,57% [(50 млн ₽ + 150 млн ₽) / 700 млн ₽ x 100].
Шаг 2. Рассчитайте, как сократилась доля выручки от деятельности с использованием дробления. Покажем расчет на примере.
Пример. Допустим, за 2023 год доля выручки от такой деятельности составила 28,57%, а за 2025 – 9,09%, то есть в 2025 году она сократилась по сравнению с 2023 годом:
в абсолютном выражении — на 19,48% (28,57% - 9,09%);
в относительном выражении — на 68,18% [(19,48% / 28,57%) x 100].
*Число 19,48 составляет 68,18% от числа 28,57, принимаемого за 100%. Число 28,57 принимается за 100%, поскольку для полного отказа от дробления долю выручки от деятельности с использованием дробления нужно сократить на 28,57 процентных пунктов в абсолютном выражении: с 28,57% в 2023 году до 0% в 2025 году.
Шаг 3. Рассчитайте, в какой части обязательство по уплате доначисленных из-за дробления налогов, пеней, штрафов прекращается по амнистии. Эта часть пропорциональна тому, как сократилась в относительном выражении доля доходов от деятельности с использованием дробления.
Пример. По итогам выездной проверки за 2023 год инспекция установила дробление бизнеса и доначислила налоги, пени, штрафы в общей сумме 30 млн ₽. В этом году бизнес частично отказался от дробления. Доля доходов от деятельности с использованием дробления в 2025 году снизилась по сравнению с 2023 году в относительном выражении на 68,18%.
По амнистии прекращается часть обязательства перед бюджетом в сумме 20,454 млн ₽ (30 млн ₽ x 68,18%). В итоге налогоплательщик должен уплатить в бюджет 9,546 млн ₽ (30 млн ₽ - 20,454 млн ₽), а не 30 млн ₽. Возможна ситуация, когда доля выручки от деятельности с использованием дробления не сокращается, а, наоборот, возрастает или остается той же самой. Тогда налоговое обязательство не прекращается по амнистии.
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Как провести налоговую реконструкцию
Понятия налоговой реконструкции в НК нет. Под ним понимается способ расчета сумм доначислений по налогам исходя из их реального экономического смысла. Налоговую конструкцию вы можете применить, когда консолидируете отчетность. При консолидации доходов и расходов:
исключите внутригрупповые операции, доначисленный по ним НДС и налог на прибыль.
учитывайте освобождения от уплаты НДС, например, по операциям, указанным в ст. 149 НК.
учтите в расходах убытки организаций и входящий НДС, по которому отказано в вычете;
зачтите уплаченные на спецрежиме налоги в счет погашения доначислений.При этом учтите, что в первую очередь налоги, которые компании/ИП заплатили на спецрежиме, уменьшают налоговые доначисления по налогу на прибыль, а затем уже по другим платежам включая НДС.
Безопасный отказ от дробления бизнеса в рамках налоговой амнистии 2024−2026
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