Налоговая амнистия — 2025: как добровольно отказаться от дробления и провести реконструкцию

Кто может рассчитывать на амнистию по дроблению

Амнистией могут воспользоваться организации и предприниматели, которые в 2022, 2023 или 2024 году искусственно раздробили свой бизнес, чтобы остаться на специальном налоговом режиме.

То есть, амнистия не будет работать:

если компания/ИП применяли общий режим налогообложения;

компания/ИП использовали схему дробления для того, чтобы получить статус субъекта МСП и применять пониженный тариф страховых взносов, выполнить условия для применения освобождения от НДС по услугам общепита, занизить себестоимость ископаемого для расчета НДПИ.

Также, чтобы воспользоваться амнистией, необходимо соблюсти еще два условия:

добровольно отказаться от дробления бизнеса;

на 12 июля 2024 года не должно быть вступившего в силу решения налоговых органов по проверкам за 2022–2024 года в контексте дробления бизнеса.

Только такие организации и ИП смогут воспользоваться амнистией и избежать налоговых доначислений, связанных с дроблением бизнеса за 2022–2024 годы. Об этом далее.