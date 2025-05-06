ТОП популярных способов налоговой оптимизации в розничной торговле в 2025 году: риски и меры безопасности

Инспекторы уже отработали выявление большей части таких схем и используют комплекс стандартных аргументов, чтобы доначислить налоги, пени и выписать штраф — 40% от неоплаченной суммы налога. Но в некоторых случаях риски можно минимизировать. Расскажем, как это сделать.
Покупают «бумажный» НДС
В связи с тем, что компании и ИП на УСН с 2025 года стали плательщиками НДС, возрос спрос на услуги так называемого «бумажного» НДС. Под ним понимается налог, который существует только на бумаге. То есть фактически компания/ИП покупает не реальный товар или услугу, а документы, на основании которых заявляет НДС к вычету и учитывает расходы. За счет этого действительно снижается налоговая нагрузка, однако резко возрастают налоговые риски.
На рынке довольно много предложений от различных площадок по «бумажному» НДС, которые предлагают незаконную и высокорисковую схему оптимизации. За отдельную плату они формируют первичные документы и передают их заказчикам. Но покупатели такого НДС рискуют попасть на крупные налоговые доначисления (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2025 по делу № А45-24013/2023).
Судебная практика
Налоговые инспекторы доначислили компании НДС — более 30 млн ₽, а также пени — более 17 млн ₽. Причина — компания использовала схему с «бумажным» НДС, который она закупала на одной из площадок. На этой же площадке приобретали НДС и часть ее контрагентов.
Инспекторы оперативно вычислили схему с помощью своей программы, в которой отобразилось, что источника для вычета НДС нет. Налоговые инспекторы собрали доказательства нереальности самих сделок: у контрагентов не было ресурсов, на допросе сотрудники не подтвердили прием товара и другие. Все это сыграло в пользу проверяющих (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.12.2024 по делу № А67-7645/2022)
Налоговые инспекторы уже оперативно вычисляют схему с «бумажным» НДС с помощью своей программы «Контроль НДС». В ней они видят «Дерево связей»: кто, кому, за какой товар и сколько перечислил, кто заплатил НДС, а кто нет, и многое другое. Поэтому сама схема выявляется, можно сказать, в режиме онлайн. А санкции за использование такой схемы ужесточаются.
Так, с декабря 2024 года организаторам площадок по продаже «бумажного» НДС грозит уголовная ответственность (ст. 173.3 УК). Привлечь к уголовной ответственности могут и покупателей (ст. 199 УК). Причем, если сейчас за уклонение от уплаты налогов и взносов в крупном размере грозит штраф 100 тыс. ₽ — 300 тыс. ₽, то в ближайшем будущем санкции возрастут до 500 тыс. ₽ — 1,5 млн ₽ (ID проекта 15376 на regulation.gov.ru).
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Сейчас с «бумажным» НДС помогают бороться и кредитные организации. Банкиры приостанавливают сомнительные и подозрительные операции, а также ограничивают доступ к счету по 115-ФЗ.
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Разделяют бизнес на несколько ООО и ИП
Компании и ИП на УСН, чтобы не потерять право на автоматическое освобождение от НДС в 2025 году, начинают открывать новые ИП и ООО. Разделять бизнес закон не запрещает, но у такого разделения должна быть деловая цель, и она не может заключаться только в налоговой экономии.
О стандартных признаках искусственного дробления бизнеса ФНС не раз сообщала в своих письмах (см. шпаргалку 1 ниже).
Шпаргалка 1. Основные признаки дробления бизнеса:
Критерии
Признаки искусственного дробления бизнеса
Единая предпринимательская деятельность
Контролирующие лица
Формальная самостоятельность
Преследование налоговой цели
Но учтите, что только этими признаками перечень не ограничен. Узнать больше информации о признаках дробления вы можете из записи нашего бесплатного вебинара «Налоговая амнистия при дроблении розничного бизнеса».
При этом роль каждого признака в отдельности несущественна, важна совокупность таких признаков искусственного дробления — чем больше их выявят у компании или ИП, тем выше вероятность проиграть спор налоговым инспекторам. В случае проигрыша, организацию/ИП ожидают многомиллионные доначисления, в том числе штраф — 40%. Это подтверждает и актуальная судебная практика (см. шпаргалку 2 ниже).
Шпаргалка 2. Суммы доначислений компаниям и ИП, у которых выявили искусственное дробление бизнеса:
Сколько доначислили
Реквизиты дела
НДС — более 148 млн ₽.
Налог на прибыль — более 138 млн ₽.
Пени — более 146 млн ₽ (с учетом недоимки и по другим налогам).
Штраф — более 17 млн ₽.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.09.2024 по делу № А32-27001/2023
НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы — более 91 млн ₽.
Штраф — более 6 млн ₽.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.10.2024 по делу № А40-148182/2023
НДС — более 46 млн ₽.
Пени — более 12 млн ₽.
Штраф — более 4 млн ₽.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.12.2024 по делу № А27-20362/2022
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Но учтите, что механическое сокрытие признаков без реальных изменений бизнес-процессов малоэффективно. Поэтому важно выстроить безопасную структуру, с помощью которой вы сможете сэкономить. Налоговые консультанты ЦФУ помогут вам в этом в рамках услуги «Налоговый аудит».
Кроме того, в этом году у вас есть возможность воспользоваться налоговой амнистией. Это позволит избежать штрафов и доначислений за 2022–2024 годы.
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Прикрывают трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми
Чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, компании и ИП из розницы оформляют договоры ГПХ с самозанятыми, которые фактически выполняют трудовые функции. Но такой способ экономии грозит не только доначислением налогов и взносов, но и штрафами. Все это может вылиться для бизнеса в крупную сумму (см. шпаргалку 3 ниже).
Шпаргалка 3. Сколько инспекторы доначислили компаниям/ИП из розницы из-за сотрудничества с самозанятыми:
Сколько доначислили
Суть дела
Реквизиты дела
Страховые взносы — более 3 млн ₽.
Пени — более 540 тыс. ₽.
На камеральной проверке РСВ инспекторы выявили, что договоры с самозанятыми прикрывали трудовые отношения:
Выявили и другие признаки трудовых отношений.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.2024 по делу № А57-10956/2023
НДФЛ — более 550 тыс. ₽, а также пени и штраф.
На камеральной проверке 6-НДФЛ налоговые инспекторы выявили, что сотрудничество с самозанятыми прикрывает трудовые отношения:
Выявили и другие признаки трудовых отношений.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.12.2024 по делу № А07-7990/2023
Страховые взносы — более 740 тыс. ₽.
Пени — более 100 тыс. ₽.
Штрафа — более 70 тыс. ₽ (с учетом смягчающих обстоятельств).
На камеральной проверке РСВ налоговые инспекторы выявили, что сотрудничество с самозанятыми прикрывает трудовые отношения:
Выявили и другие признаки трудовых отношений.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.01.2025 по делу № А54-1195/2023
Как видно, инспекторы выявляют, что сотрудничество с самозанятыми прикрывает трудовые отношения, уже на этапе камеральной проверки РСВ и 6-НДФЛ. Но у компаний и ИП есть возможность оспорить доначисления. Это подтверждает судебная практика.
Судебная практика
На камеральной проверке РСВ инспекторы заподозрили, что сотрудничество с самозанятым прикрывает трудовые отношения и доначислили компании страховые взносы и пени. Инспекторы ссылались на то, что «физик» оказывал услуги только этой организации, в договоре не был указан конкретный объем работ, в предмете отражена трудовая функция, а не разовое задание и на другие признаки трудовых отношений.
Но судьи поддержали организацию. Они указали на то, что еще до заключения договора с компанией, физлицо имело статус самозанятого, собственный транспорт, по факту оказания услуг он формировал чеки, а в период оказания услуг компании также оказывал аналогичные услуги другим заказчикам. Что касается предмета договора (перевозка хлебобулочных изделий), он полностью соответствует положениям ГК. Кроме того, условия договора ГПХ с перевозчиком отличаются от условий трудовых договоров, которые заключены со штатными сотрудниками по аналогичной деятельности (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2024 по делу № А66-4126/2023).
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Используют агентскую схему
Компании предпочитают использовать агентскую схему сотрудничества с предпринимателями, чтобы снизить налоговую нагрузку по НДФЛ, страховым взносам и налогу на прибыль. Учтите, что такие сделки инспекторы тщательно проверяют и если выявят, что основным смыслом было именно снижение налоговой нагрузки — доначислят налоги.
Судебная практика
Компания заключила с ИП — бывшим сотрудником агентский договор на привлечение клиентов. Одним из его клиентов оказался контрагент, с которым компания сотрудничала на протяжении последних 5 лет. При этом за этого контрагента предприниматель получил вознаграждение, большую часть которого вывел с расчетного счета. Инспекторы посчитали, что основной целью сделки была минимизация налогов. Они сняли расходы и доначислили налог на прибыль, а также пени. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 01.02.2025 по делу № А57-29471/2023).
При этом при такой схеме работы возникают еще и налоговые риски по НДС у компаний и ИП на УСН, которые получили в этом году автоматическое освобождение. Покажем на примере вопроса от нашего постоянного клиента.
Пример с налоговой консультации ЦФУ
Вопрос от клиента: Компания на УСН работает с ИП по агентскому договору. Ее доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽, поэтому с начала этого года она применяет автоматическое освобождение от НДС. В марте она заработала 50 млн ₽ и еще 20 млн ₽ заработал агент и они находятся на его счету. Надо ли ей платить НДС?
Ответ консультантов ЦФУ: Да, нужно. Дело в том, что денежные средства, которые находятся на счету агента, но фактически принадлежат компании, являются ее доходом. Значит, ей нужно учитывать их при расчете лимита по УСН для НДС. Получается, что с 1 апреля ей надо исчислять НДС.
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Передают полномочия управляющему — ИП
Еще один вариант оптимизации налоговой нагрузки в рознице — сотрудничество с управляющим ИП. Благодаря такому сотрудничеству компания экономит на НДФЛ, страховых взносах и учитывает затраты на управленческие услуги в расходах. Закон не запрещает оформлять договор с предпринимателем для передачи полномочий единоличного исполнительного органа (ст. 42 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Однако инспекторы могут посчитать, что управленец нужен компании не для улучшения экономических показателей, а только для оптимизации налоговой нагрузки (постановление Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 20.10.2022 по делу № А70-12767/2022).
Отбить доначисления, конечно, возможно, если подтвердите деловую цель такого сотрудничества.
Судебная практика
Компания передала ИП — бывшему коммерческому директору полномочия единоличного исполнительного органа. Причем его функции не изменились, а новое вознаграждение превышало его прошлую зарплату в 49 раз, составляло от 31 до 44% по отношению к ФОТ всего трудового коллектива, не соответствовало рыночному уровню услуг и превышало чистую прибыль компании в 2 раза. Налоговые инспекторы посчитали такую сделку экономически необоснованной, сняли расходы, доначислили налог на прибыль, страховые взносы и пени.
Но судьи поддержали компанию. Они указали, что рентабельность компании превышала среднюю рентабельность по отрасли, а значит, договор управления был экономически эффективным. Из анализа движения денежных средств видно, что управляющий снимал деньги на свои нужды и не выводил их из легального оборота. А отчет о прибылях и убытках подтверждает стабильность хозяйственной деятельности предприятия. Также компания привела и другие доказательства обоснованности такой сделки (постановление 17 ААС от 18.07.2023 по делу № А71-2853/2021).
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