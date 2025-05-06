ТОП популярных способов налоговой оптимизации в розничной торговле в 2025 году: риски и меры безопасности

Покупают «бумажный» НДС

На рынке довольно много предложений от различных площадок по «бумажному» НДС, которые предлагают незаконную и высокорисковую схему оптимизации . За отдельную плату они формируют первичные документы и передают их заказчикам. Но покупатели такого НДС рискуют попасть на крупные налоговые доначисления ( постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2025 по делу № А45-24013/2023 ).

В связи с тем, что компании и ИП на УСН с 2025 года стали плательщиками НДС, возрос спрос на услуги так называемого «бумажного» НДС. Под ним понимается налог, который существует только на бумаге . То есть фактически компания/ИП покупает не реальный товар или услугу, а документы, на основании которых заявляет НДС к вычету и учитывает расходы. За счет этого действительно снижается налоговая нагрузка, однако резко возрастают налоговые риски.

Судебная практика

Налоговые инспекторы доначислили компании НДС — более 30 млн ₽, а также пени — более 17 млн ₽. Причина — компания использовала схему с «бумажным» НДС, который она закупала на одной из площадок. На этой же площадке приобретали НДС и часть ее контрагентов.

Инспекторы оперативно вычислили схему с помощью своей программы, в которой отобразилось, что источника для вычета НДС нет. Налоговые инспекторы собрали доказательства нереальности самих сделок: у контрагентов не было ресурсов, на допросе сотрудники не подтвердили прием товара и другие. Все это сыграло в пользу проверяющих (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.12.2024 по делу № А67-7645/2022)

Налоговые инспекторы уже оперативно вычисляют схему с «бумажным» НДС с помощью своей программы «Контроль НДС». В ней они видят «Дерево связей»: кто, кому, за какой товар и сколько перечислил, кто заплатил НДС, а кто нет, и многое другое. Поэтому сама схема выявляется, можно сказать, в режиме онлайн. А санкции за использование такой схемы ужесточаются.

Так, с декабря 2024 года организаторам площадок по продаже «бумажного» НДС грозит уголовная ответственность (ст. 173.3 УК). Привлечь к уголовной ответственности могут и покупателей (ст. 199 УК). Причем, если сейчас за уклонение от уплаты налогов и взносов в крупном размере грозит штраф 100 тыс. ₽ — 300 тыс. ₽, то в ближайшем будущем санкции возрастут до 500 тыс. ₽ — 1,5 млн ₽ (ID проекта 15376 на regulation.gov.ru).

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Сейчас с «бумажным» НДС помогают бороться и кредитные организации. Банкиры приостанавливают сомнительные и подозрительные операции, а также ограничивают доступ к счету по 115-ФЗ.