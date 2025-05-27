УСН 1%: можно ли перейти в 2025 году и какие меры безопасности необходимо соблюдать

Сколько экономит бизнес на УСН 1%: смотрим на цифрах

По общему правилу, с 2025 года компании и ИП на УСН рассчитывают налог на УСН по ставке 6%, если применяют объект «Доходы», и по ставке 15% — для объекта «Доходы минус расходы». С этого года такие ставки едины для всех упрощенцев, независимо от суммы их дохода. Главное — не превысить лимит по доходам в 450 млн ₽, при котором компании и ИП теряют право на применение спецрежима.

В то же время в некоторых регионах для упрощенцев предусмотрены пониженные ставки налога на УСН. Например, в Чеченской Республике. В этом регионе компании и ИП, у которых средняя численность сотрудников не превышает 20 человек, могут рассчитывать налог на УСН по ставке 1%, если применяют объект «Доходы» и 5% — с объектом «Доходы минус расходы». При этом пониженные ставки предусмотрены для компаний и ИП, у которых средняя численность сотрудников составляет от 21 до 40 человек включительно: 2% — для объекта «Доходы» и 7% — для объекта «Доходы минус расходы». Покажем, как рассчитать налог на УСН и сумму экономии на примере.