УСН 1%: можно ли перейти в 2025 году и какие меры безопасности необходимо соблюдать

Сколько экономит бизнес на УСН 1%: смотрим на цифрах
По общему правилу, с 2025 года компании и ИП на УСН рассчитывают налог на УСН по ставке 6%, если применяют объект «Доходы», и по ставке 15% — для объекта «Доходы минус расходы». С этого года такие ставки едины для всех упрощенцев, независимо от суммы их дохода. Главное — не превысить лимит по доходам в 450 млн ₽, при котором компании и ИП теряют право на применение спецрежима.
В то же время в некоторых регионах для упрощенцев предусмотрены пониженные ставки налога на УСН. Например, в Чеченской Республике. В этом регионе компании и ИП, у которых средняя численность сотрудников не превышает 20 человек, могут рассчитывать налог на УСН по ставке 1%, если применяют объект «Доходы» и 5% — с объектом «Доходы минус расходы». При этом пониженные ставки предусмотрены для компаний и ИП, у которых средняя численность сотрудников составляет от 21 до 40 человек включительно: 2% — для объекта «Доходы» и 7% — для объекта «Доходы минус расходы». Покажем, как рассчитать налог на УСН и сумму экономии на примере.
Пример
ИП зарегистрировался и встал на учет в апреле 2025 года. В качестве системы налогообложения он выбрал УСН с объектом «Доходы». Предприниматель заработал:
за апрель – июнь — 10 млн ₽;
июль – сентябрь — 15 млн ₽;
октябрь – декабрь — 20 млн ₽.
Посмотрим, на сколько ИП удастся уменьшить сумму налога на УСН, если он воспользуется пониженной ставкой 1%.
Платеж
ИП на УСН 6%
ИП на УСН 1%
Сумма экономии
Авансовый платеж за полугодие (январь – июнь)
600 000 ₽ (10 000 000 ₽ х 6%)
100 000 ₽ (10 000 000 ₽ х 1%)
500 000 ₽ (600 000 - 100 000)
Авансовый платеж за 9 месяцев (январь – сентябрь)
900 000 ₽ [(10 000 000 ₽ + 15 000 000 ₽) х 6% - 600 000 ₽]
150 000 ₽ [(10 000 000 ₽ + 15 000 000 ₽) х 1% - 100 000 ₽]
750 000 ₽ (900 000 - 150 000)
Платеж по итогам года (январь – декабрь)
1 200 000 ₽ [(10 000 000 ₽ + 15 000 000 ₽ + 20 000 000 ₽) х 6% - 600 000 ₽ - 900 000 ₽]
200 000 ₽ [(10 000 000 ₽ + 15 000 000 ₽ + 20 000 000 ₽) х 1% - 100 000 ₽ - 150 000 ₽]
1 000 000 ₽ (1 200 000 - 200 000)
Как видно из расчета выше, работая на УСН 1% с апреля по декабрь и получив доход в 45 млн ₽, ИП сможет уменьшить налоговую нагрузку на 2 250 000 ₽.
Можно ли перейти на УСН 1% в 2025 году?
С этого года ужесточились условия применения ставки 1% для компаний и ИП на УСН. По общему правилу, применять пониженную ставку сразу могут только вновь созданные организации и зарегистрированные ИП. Однако варианты перехода для действующего бизнеса остались. Какие — вам расскажут эксперты ЦФУ на индивидуальной бесплатной консультации.
Меры безопасности при переходе на УСН 1% в 2025 году
На практике, при самостоятельном переходе на УСН 1% компании и ИП допускают ряд ошибок, из-за которых попадают на налоговые доначисления. Мы разобрали три самые распространенные на практике и рассказали, как действовать, чтобы избежать финансовых потерь.
Ошибка 1. Забывают подать уведомление о применении УСН
Чтобы сообщить инспекторам о применении УСН, необходимо подать уведомление:
не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в ИФНС — для вновь созданных компаний и зарегистрированных ИП.
не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого компания/ИП переходят на УСН — для действующего бизнеса.
Не сделаете этого — рискуете попасть на налоговые доначисления, пени и штраф. В такой ситуации налоговые инспекторы доначисляют налоги исходя из того, что компания или ИП находились на общей системе налогообложения.
Судебная практика
Предприниматель в мае зарегистрировался и встал на учет в налоговом органе, но не направил уведомление о переходе на УСН. В сентябре он перечислил авансовый платеж по упрощенной системе налогообложения, а в марте направил декларацию по УСН. В ответ предприниматель получил требование, в котором инспекторы указали, что он необоснованно применяет упрощенку, а значит, ему необходимо доплатить налоги на ОСНО. Более того, ИП заблокировали счет за непредставление деклараций по НДС и НДФЛ.
Судьи поддержали инспекторов. Они указали, что переход на УСН носит заявительный характер. Поскольку ИП не направил уведомление, то и применять упрощенную систему налогообложения он не вправе (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.07.2024 по делу № А66-11916/2023).
Более того, компании и ИП в таком случае рискуют остаться без счета, поскольку не сдали декларации по налогам, которые должны уплачивать на ОСНО (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.02.2025 по делу № А72-4594/2024, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2022 по делу № А43-31919/2021). Но отметим, что в судебной практике встречаются дела, в которых бизнесу удается отбить налоговые доначисления. Как правило, это происходит в тех случаях, когда компания или ИП длительное время представляли декларации по УСН, исчисляли и уплачивали налоговые платежи без каких-либо возражений со стороны налогового органа (определение Верховного суда от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705).
Меры безопасности. Мы рекомендуем в обязательном порядке уведомлять инспекторов о применении УСН. При этом при заполнении уведомления, внимательно отнеситесь к выбору объекта обложения. Изменить его в середине года не получится.
Ошибка 2. Регистрируются по массовому адресу и в зданиях «под снос»
Как правило, при самостоятельном переходе на УСН 1%, компании и ИП нередко регистрируются в «резиновых» квартирах или зданиях «под снос». Однако такое решение может вылиться в налоговые доначисления.
Судебная практика
ИП зарегистрировался в республике Коми и воспользовался налоговыми каникулами. Как только они закончились, он «переехал» в один из льготных регионов, зарегистрировался в квартире и встал на учет в ИФНС. Однако налоговые органы выяснили, что адрес, указанный как место жительства ИП, не корректен. Квартира, которая ранее была расположена по указанному адресу, относилась к ветхому жилью. И спустя короткое время после регистрации корпус, в котором был зарегистрирован предприниматель, был снесен. Кроме того, инспекторы выявили, что ИП был участником схемы дробления (решение Арбитражного суда Республики Коми от 20.09.2022 по делу № А29-15990/2021, определение Верховного суда от 24.08.2023 № 301-ЭС23-15044).
Меры безопасности. Обязательно проверяйте юридическую «историю» недвижимости, либо обратитесь к юристу, чтобы исключить риск приобретения самостроя, ветхого жилья и регистрации по массовому адресу.
Ошибка 3. Не соблюдают все условия региона для применения льготной ставки
В законах регионов указаны конкретные условия, при которых компании и ИП на УСН могут рассчитывать на льготную ставку. При этом в каждом регионе они индивидуальны. Например, преференции могут зависеть от кода ОКВЭД, указанного в реестре, своевременной подачи КУДиР, положительного сальдо ЕНС и т. д. Если не будете соблюдать все условия регионального закона, доначислений не избежать (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.05.2024 по делу № А49-2746/2023).
Судебная практика
Налоговые инспекторы доначислили ИП налоги, пени и штраф. Причина — он неправомерно применял льготную ставку 1%. Дело в том, что в качестве основного вида деятельности в ЕГРИП у предпринимателя был указан код ОКВЭД 47.25.1 «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах». При этом в законе региона указано, что льготная ставка по УСН в размере 1% не распространяется на компании и ИП, основной вид деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРИП по состоянию на 01.11.2020, является один из видов экономической деятельности, входящих в группу кода ОКВЭД 47.25. Судьи поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.05.2024 по делу № А78-8006/2023).
Меры безопасности. Тщательно изучайте региональный закон и отслеживайте изменения, чтобы не нарушить требования и не лишиться права на преференцию.
Есть и другие ошибки, которые на практике допускают компании и ИП при переходе на УСН 1%. И они не менее опасны и могут подвести бизнес под многомиллионные налоговые доначисления. Мы рекомендуем обращаться к налоговым консультантам и юристам, чтобы заранее обезопасить себя и свой бизнес от претензий инспекторов и финансовых потерь в связи с переходом на УСН 1%.
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