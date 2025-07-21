Четыре главные причины налоговых доначислений компаниям и ИП на УСН 1%: меры безопасности

Отсутствие регистрации бизнеса в льготном регионе

Чтобы применять УСН 1%, бизнес необходимо зарегистрировать в льготном регионе . Если данное условие не выполнено, применять пониженную ставку налога на УСН компания и ИП не вправе, даже в том случае, если фактически уже ведут деятельность в льготном регионе. Такой позиции придерживаются и Минфин, и судьи ( письмо Минфина от 07.04.2021 № 03-11-10/25586 ).

Судебная практика

С 2020 года по 14 июля 2022 года ИП состоял на учете в Москве, а 14 июля 2022 года переехал и зарегистрировался в Пермском крае, в котором установлена пониженная налоговая ставка налога на УСН. При этом бизнес в Пермском крае предприниматель начал вести еще до переезда, в связи с чем принял решение подать уточненную декларацию по УСН за 2021 год, в которой отразил налог по ставке 1%.

Однако налоговые инспекторы пересчитали налог на УСН по ставке 6%, а также доначислили пени и штраф. Общая сумма доначислений составила более 6 млн ₽. Причина — в 2021 году ИП был зарегистрирован в Москве, а порядок исчисления и уплаты налога на УСН, согласно НК, зависит от места нахождения (проживания) налогоплательщика, а не от места получения им дохода. В связи с чем судьи поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.11.2023 по делу № А50-3019/2023).

При этом учтите, что формального соблюдения факта регистрации бизнеса в льготном регионе также недостаточно. Об этом — далее.