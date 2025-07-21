Четыре главные причины налоговых доначислений компаниям и ИП на УСН 1%: меры безопасности

Отсутствие регистрации бизнеса в льготном регионе
Чтобы применять УСН 1%, бизнес необходимо зарегистрировать в льготном регионе. Если данное условие не выполнено, применять пониженную ставку налога на УСН компания и ИП не вправе, даже в том случае, если фактически уже ведут деятельность в льготном регионе. Такой позиции придерживаются и Минфин, и судьи (письмо Минфина от 07.04.2021 № 03-11-10/25586).
Судебная практика
С 2020 года по 14 июля 2022 года ИП состоял на учете в Москве, а 14 июля 2022 года переехал и зарегистрировался в Пермском крае, в котором установлена пониженная налоговая ставка налога на УСН. При этом бизнес в Пермском крае предприниматель начал вести еще до переезда, в связи с чем принял решение подать уточненную декларацию по УСН за 2021 год, в которой отразил налог по ставке 1%.
Однако налоговые инспекторы пересчитали налог на УСН по ставке 6%, а также доначислили пени и штраф. Общая сумма доначислений составила более 6 млн ₽. Причина — в 2021 году ИП был зарегистрирован в Москве, а порядок исчисления и уплаты налога на УСН, согласно НК, зависит от места нахождения (проживания) налогоплательщика, а не от места получения им дохода. В связи с чем судьи поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.11.2023 по делу № А50-3019/2023).
При этом учтите, что формального соблюдения факта регистрации бизнеса в льготном регионе также недостаточно. Об этом — далее.
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Регистрация бизнеса в чужом, ветхом, аварийном или непригодном для проживания жилье
На практике организации и предприниматели нередко выбирают для регистрации чужие квартиры, ветхие помещения или аварийное жилье. Учтите, что такие действия для инспекторов — повод доначислить налоги компании и ИП на УСН. Причем инспекторам достаточно наведаться в такое жилье, чтобы пересчитать налог на УСН по ставке 6% вместо льготной.
Судебная практика
Предприниматель в конце 2022 года переехал из Республики Бурятия в Мурманскую область и встал на учет в налоговых органах. В связи с чем налог на УСН за 2022 год он исчислил по ставке 1%. Но налоговые инспекторы пересчитали налог, исходя из ставки 6%.
Как оказалось, ИП владел долей в квартире, которая находилась в Мурманской области. Налоговые органы в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля выявили, что квартира не предназначена для проживания, да и признаков того, что предприниматель в ней жил — нет. Например, вход в квартиру был заколочен межкомнатной дверью, на которой отсутствовал замок, а окно — на ⅔ фанерой. Более того, ИП не оплачивал услуги ЖКХ. В связи с чем налоговый орган пришел к выводу, что предприниматель использовал регистрацию в такой квартире лишь для минимизации налоговых платежей, с чем согласились и судьи (решение Арбитражного суда Мурманской области от 24.12.2024 по делу № А42-8069/2024).
Причем даже если жилье соответствует всем нормам для проживания, есть другие риски попасть на доначисления. Об этом — далее.
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Регистрация нескольких ИП по одному адресу
На практике встречаются ситуации, когда несколько ИП или компаний на УСН регистрируются в льготном регионе по одному адресу. Но в таком случае есть риск, что инспекторы заподозрят искусственное дробление бизнеса. Если выявят и другие признаки дробления — доначислят налоги на ОСНО, пени и выпишут штраф — 40% от суммы недоимки.
Судебная практика
На выездной проверке инспекторы посчитали, что компания неправомерно применяла УСН в связи с использованием схемы дробления бизнеса и доначислили ей НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Под подозрение организация попала из-за совокупности факторов, которые указывали на дробление:
компания и другие члены группы, состоящей из ИП и ООО, были зарегистрированы по одному адресу;
организации и предприниматели были взаимозависимы;
у них был единый сайт, телефон справочной службы, IP-адрес и т. д.;
компании и ИП вели одинаковый вид деятельности;
у них были общие сотрудники, покупатели, поставщики и другие признаки дробления.
Однако компании удалось отбить доначисления. Она подтвердила, что у каждой компании/ИП был профильный вид деятельности, все займы, которые выдавались участникам, были возвратными, а количество общих сотрудников было незначительным, как и пересечение базы покупателей и поставщиков (менее 15%). Более того, разделение бизнеса было обусловлено деловой целью — созданием для потенциальных клиентов (покупателей) максимально выгодных условий обслуживания (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.10.2022 по делу № А46-213/2021).
Конечно, регистрация бизнеса по одному адресу не может стать единственной причиной налоговых доначислений. Но инспекторы будут выискивать и другие признаки дробления бизнеса. И судебная практика последних двух лет подтверждает, что есть высокая вероятность попасть на многомиллионные доначисления.
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Нет документов, подтверждающих присутствие в регионе
Компании и ИП на УСН 1% рискуют попасть на налоговые доначисления, когда у них есть регистрация в льготном регионе, но нет документов, подтверждающих их присутствие и фактическое осуществление в нем деятельности.
При этом налоговые инспекторы не только тщательно изучают, оплачивают ли ИП/компания счета, как получают корреспонденцию, арендуют ли помещения, например, под склады, но и могут опрашивать собственников жилья и даже соседей. Проверяющие используют совокупность аргументов, которые подтверждают, что ИП или представители компании не присутствуют в льготном регионе и фактически не ведут в нем деятельность.
Судебная практика
ИП зарегистрировался в республике Крым в однокомнатной квартире и рассчитывал налог на УСН по льготной ставке. Но налоговые инспекторы посчитали, что предприниматель фактически не бывает в регионе и не ведет в нем деятельность. В связи с чем ему доначислили налог на УСН, пени и штраф.
ИП настаивал, что у него не только есть регистрация в квартире, но и устная договоренность с собственником о ее приобретении в ближайшем будущем. Хотя на допросе собственник квартиры сообщил, что предприниматель в ней за время регистрации ни разу не останавливался, не проживал, да и про покупку квартиры речи не шло. Данные факты подтвердили и другие опрошенные лица.
Инспекторы выявили, что предприниматель в регионе не появлялся: он не покупал ж/д или авиабилеты в Республику Крым, данных о паромной переправе на данного гражданина также не было. Более того, все его имущество и транспортные средства находились в другом регионе — Хабаровском крае. Судьи в этом споре встали на сторону проверяющих (решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.08.2018 по делу № А83-6320/2018).
При этом у бизнеса есть возможность избежать претензий со стороны инспекторов и налоговых доначислений. Как это сделать — далее.
Как избежать налоговых доначислений компаниям/ИП на УСН 1%
Фактически применение льготной ставки на УСН предусмотрено в НК. При этом, чтобы у инспекторов не возникло претензий к вашему бизнесу, важно соблюдать все условия для применения пониженной ставки, которые прописаны в Налоговом кодексе и региональных законах. То есть компания/ИП должны быть зарегистрированы на территории льготного региона, соблюдать требования по присутствию и ведению бизнеса в нем. Причем каждый факт необходимо подтверждать документами. Например, авиа и ж/д билетами, оплатой услуг ЖКХ, чеками на оплату товаров, договорами аренды и другими.
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