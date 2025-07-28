Три ключевые ошибки, по которым компании и ИП «слетают» с УСН 1%

Не учитывают все условия для применения УСН 1%
Самая частая причина, по которой компании и предприниматели «слетают» с пониженной ставки налога на УСН — несоблюдение всех условий региональных законов. Перечень самых частых — в таблице ниже.
Причины, по которым компании/ИП «слетели» с УСН 1%
Причина, по которой компания/ИП «слетели» с УСН 1%
Коротко о судебном споре
Реквизиты дела
Не сменили место нахождения юрлица
В законе региона было установлено, что УСН 1% могут применять ранее созданные организации, которые впервые зарегистрировались на территории этого региона в связи с переменой места нахождения. Однако компания была зарегистрирована сразу на территории льготного региона и на налоговом учете в других субъектах не состояла. Поэтому рассчитывать на преференцию она не может. С этим согласились и судьи.
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2024 по делу № А10-2679/2024
Применяли иной спецрежим в отношении деятельности, которая попадала под льготу
Предприниматель осуществлял несколько видов деятельности. Для одного из них в законе региона была предусмотрена пониженная ставка налога на УСН – 1%. Но в налоговую декларацию по УСН выручка от этого льготируемого вида деятельности не попала, поскольку ИП применял в отношении его иной спецрежим. Зато он отразил в декларации по УСН доходы от не льготируемых видов и рассчитал налог по ставке 1%. Налоговые инспекторы указали, что не все условия для применения пониженной ставки выполнены — мало отразить вид деятельности в ЕГРИП, необходимо еще применять в отношении его УСН. Естественно, они пересчитали налог по ставке 6%, а судьи их поддержали.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.05.2024 по делу № А49-2746/2023
Неверно определили среднемесячную заработную плату работников
В законе региона было установлено, что одним из условий применения пониженной ставки налога на УСН было соблюдение требования по размеру среднемесячной заработной платы сотрудников. Но компания ошибочно рассчитала этот показатель исходя из среднесписочной численности. В расчете необходимо было учитывать фактическое количество физлиц, подлежащий обязательному соцстрахованию. Требование по размеру зарплаты при пересчете не соблюдается, в связи с чем инспекторы доначислили налог и пени, а судьи их поддержали.
Не указали в ЕГРИП вид деятельности, который попадает под льготу
В законе региона для применения ставки УСН 1% было установлено два условия:
Но у предпринимателя в качестве основного вида деятельности был указан ОКВЭД 68.20, а не 68.20.2. ИП пытался сослаться на то, что его вид деятельности предполагает включение деятельности подгруппы 68.20.2. Но судьи все равно встали на сторону инспекторов, поскольку формально требования не соблюдены.
Но есть случаи, когда компаниям и предпринимателям удается подтвердить свое право на применение пониженных ставок налога на УСН, даже при формальном подходе налоговых инспекторов к соблюдению требований регионального закона.
Судебная практика
Налоговые инспекторы посчитали, что ИП неправомерно рассчитывал налог на УСН по ставке 1% и пересчитали ему его, исходя из ставки 6%. Так, в законе региона было предусмотрено, что на льготную ставку могут рассчитывать только те ИП, кто впервые в нем зарегистрировался в этом качестве. Но инспекторы выявили, что предприниматель ранее уже вел деятельность, а в 2021 году повторно зарегистрировался в качестве ИП. Налоговые инспекторы решили, что он зарегистрировался в льготном регионе лишь с единственной целью — воспользоваться преференцией. Но ИП этот вывод опроверг. Он подтвердил, что прекратил предпринимательскую деятельность, поскольку его приняли на муниципальную службу, а уже после увольнения снова зарегистрировался снова в качестве ИП. Судьи поддержали предпринимателя (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.02.2024 по делу № А72-5400/2023).
При этом важно регулярно отслеживать изменения, чтобы не попасть на налоговые доначисления. Об этом — далее.
Расскажем обо всех условиях перехода на УСН 1%, а также подберем наиболее выгодный регион для вашего бизнеса
Оставьте заявку, чтобы экономить на налогах законно и безопасно
Пропустили изменения, которые внесли в региональный закон
В региональные законы изменения вносят регулярно. Их необходимо отслеживать, чтобы неожиданно не слететь с УСН 1% и правильно рассчитать налоги. Покажем на примере.
Пример
В 2024 году предприниматель зарегистрировал бизнес в Удмуртской Республике и перешел на УСН 1%. На момент перехода он соответствовал всем условиям (закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ). Однако законом от 26.12.2024 года № 80-РЗ власти региона внесли небольшую поправку, в которой указали следующее:
«Установить в 2025 году для налогоплательщиков, на которых с 1 января 2025 года не распространяется право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (далее — НДС), <...>, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, налоговую ставку в размере 4 процентов <...>»
То есть фактически в 2025 году те компании и ИП на УСН 1%, на которых не распространяется автоматическое освобождение от НДС, должны платить налог на УСН по ставке 4%. Поступят иначе — доначислений не избежать.
Как видно из примера, изменить условия применения пониженной ставки могут и за 5 дней до начала нового календарного года. Поэтому стоит регулярно отслеживать все изменения, чтобы вовремя на них отреагировать, предпринять меры и не доплачивать налог, пени и штрафы.
Команда ЦФУ: «Мы отслеживаем изменения законодательства и судебной практики 24/7. Заранее предупреждаем клиентов обо всех изменениях и делаем все для того, чтобы переход на льготный режим был законным и безопасным»
На УСН «Доходы» не собирают и не хранят документы на расходы
Многие компании и ИП считают, что раз они применяют УСН «Доходы», то им не обязательно хранить подтверждающие их затраты документы. Но это не совсем так.
Действительно, тем, кто применяет УСН «Доходы» не нужно подтверждать расходы для расчета налога, ведь они его определяют только с доходной части. Но такие документы могут понадобиться для того, чтобы подтвердить факт присутствия и ведения бизнеса в льготном регионе.
Судебная практика
На выездной проверке налоговые инспекторы выявили, что предприниматель на УСН 1% фактически не проживал на территории льготного региона и не вел там деятельность. В связи с чем ему пересчитали налог на УСН по ставке 6%.
Как оказалось, предприниматель в 2020 году переехал из Архангельской области в Ненецкий автономный округ. Но фактически он вел деятельность и проживал в старом регионе:
ИП снимал наличные средства и совершал покупки в аптеке, магазинах, кафе, фитнес-центрах в Архангельске — это подтверждает выписка по банковскому счету;
на территории Ненецкого автономного округа он сделал только одну покупку в кафе — в день регистрации по новому месту жительства;
по месту регистрации в новом регионе не было расходов на оплату коммунальных услуг;
нулевое потребление горячего, холодного водоснабжения и газа в Ненецком автономном округе с момента регистрации;
факт проживания предпринимателя соседи не подтвердили;
в период нахождения в Ненецком автономном округе ИП фактически проживал в гостинице, а не по адресу своей регистрации, что подтверждается документами.
Предприниматель не смог предъявить документы, которые бы опровергли доводы инспекторов и подтвердили факт проживания и ведения бизнеса в регионе. Все это привело к тому, что судьи встали на сторону налоговых органов (постановление Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.06.2025 по делу № А05-11761/2024).
Обеспечить безопасный переход и применение УСН 1% помогут эксперты ЦФУ
Оставьте заявку, чтобы подробно узнать о безопасном пакете УСН 1%, юридическом сопровождении и других преимуществах перехода вместе с нами
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFGMC6Xi
Начать дискуссию