Три ключевые ошибки, по которым компании и ИП «слетают» с УСН 1%

Пропустили изменения, которые внесли в региональный закон

В региональные законы изменения вносят регулярно. Их необходимо отслеживать , чтобы неожиданно не слететь с УСН 1% и правильно рассчитать налоги. Покажем на примере.

Пример

В 2024 году предприниматель зарегистрировал бизнес в Удмуртской Республике и перешел на УСН 1%. На момент перехода он соответствовал всем условиям (закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ). Однако законом от 26.12.2024 года № 80-РЗ власти региона внесли небольшую поправку, в которой указали следующее:

«Установить в 2025 году для налогоплательщиков, на которых с 1 января 2025 года не распространяется право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (далее — НДС), <...>, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, налоговую ставку в размере 4 процентов <...>»

То есть фактически в 2025 году те компании и ИП на УСН 1%, на которых не распространяется автоматическое освобождение от НДС, должны платить налог на УСН по ставке 4%. Поступят иначе — доначислений не избежать.

Как видно из примера, изменить условия применения пониженной ставки могут и за 5 дней до начала нового календарного года. Поэтому стоит регулярно отслеживать все изменения, чтобы вовремя на них отреагировать, предпринять меры и не доплачивать налог, пени и штрафы.