Налоговая реформа–2026: 3 законных способа снизить налоговую нагрузку + шпаргалка

Способ 1. Выбрать выгодную систему налогообложения с учетом специфики вашего бизнеса

С 2026 года некоторые ИП утратят право на применение ПСН, а кто-то из организаций и предпринимателей лишится права на автоматическое освобождение от НДС. Связано это с новым лимитом доходов в 20 млн ₽, которым предварительно планируют ограничить эти две преференции (законопроект № 1026190-8, информация с minfin.gov.ruот 06.11.2025). Соответственно налоговая нагрузка на бизнес существенно возрастет. Тем более, что ставка НДС также увеличится и со следующего года составит уже 22%, вместо прежних 20%. Сравним налоговую нагрузку на бизнес на УСН в 2025 и 2026 годах в зависимости от суммы дохода.

Таблица 1. Налоговая нагрузка по НДС + налог на УСН в 2025 и 2026 годах:

Доходы Ставка НДС Налоговая нагрузка на УСН «Доходы» (6%) + НДС Налоговая нагрузка на УСН «Доходы минус расходы» (15%) + НДС 2025 2026 2025 2026 2025 2026 До 20 млн ₽ Автоматическое освобождение от НДС Автоматическое освобождение от НДС 6% 6% 15% 15% Свыше 20 млн ₽ до 60 млн ₽ Автоматическое освобождение от НДС 5% или 22%*(10%) 6% 11% или 28%* (16%) 15% 20% или 37%* (25%) Свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽ 5% или 20%* (10%) 11% или 26%* (16%) 20% или 35%*(25%) Свыше 250 млн ₽ до 272,5 млн ₽ 7% или 20%* (10%) 13% или 26%* (16%) 22% или 35%* (25%) Свыше 272,5 млн ₽ до 450 млн ₽ (до 490,5 млн ₽ — в 2026 году) 7% или 22%* (10%) 13% или 28% (16%) 22% или 37%* (25%)

*За вычетом «входного» НДС

Компаниям и предпринимателям до конца декабря нужно определиться, какой налоговый режим им будет выгоднее применять в 2026 году. Дело в том, что о переходе на иной спецрежим надо будет уведомить ИФНС. Например, для перехода на УСН надо направить уведомление до 31 декабря. Но поскольку срок выпадает на выходной день, то он переносится на первый рабочий — 12 января 2026.

Чтобы определиться, какой режим будет выгоднее, необходимо проверить, соответствует ли ваш бизнес условиям для применения спецрежима и сравнить налоговую нагрузку, но уже на своих цифрах. Покажем на примере разницу в налоговой нагрузке между АУСН и УСН.

Налоговый режим Ставка налога на УСН/АУСН НДС Страховые взносы Взносы на травматизм АУСН «Доходы» 8% - 0% Фиксированные. На 2026 год сумма составит 2 970 рублей (проект постановления Правительства ID 161085) АУСН «Доходы минус расходы» 20% - 0% УСН «Доходы» 6% 5%,7%, 22% (10%) Основной тариф — 30% По тарифу УСН «Доходы минус расходы» 15% 5%,7%, 22% (10%) Основной тариф — 30%

При этом необходимо учесть, что лимиты по доходам для применения АУСН существенно ниже, а также есть другие существенные ограничения. Подробнее об этом мы рассказывали в этой статье.