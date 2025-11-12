Налоговая реформа–2026: 3 законных способа снизить налоговую нагрузку + шпаргалка

В связи с налоговой реформой — 2026, которая согласно результатам нашего опроса затронет 80% компаний и ИП, налоговая нагрузка на бизнес резко возрастет. Но есть способы существенно ее снизить.
Способ 1. Выбрать выгодную систему налогообложения с учетом специфики вашего бизнеса
С 2026 года некоторые ИП утратят право на применение ПСН, а кто-то из организаций и предпринимателей лишится права на автоматическое освобождение от НДС. Связано это с новым лимитом доходов в 20 млн ₽, которым предварительно планируют ограничить эти две преференции (законопроект № 1026190-8, информация с minfin.gov.ruот 06.11.2025). Соответственно налоговая нагрузка на бизнес существенно возрастет. Тем более, что ставка НДС также увеличится и со следующего года составит уже 22%, вместо прежних 20%. Сравним налоговую нагрузку на бизнес на УСН в 2025 и 2026 годах в зависимости от суммы дохода.
Таблица 1. Налоговая нагрузка по НДС + налог на УСН в 2025 и 2026 годах:
Доходы
Ставка НДС
Налоговая нагрузка на УСН «Доходы» (6%) + НДС
Налоговая нагрузка на УСН «Доходы минус расходы» (15%) + НДС
2025
2026
2025
2026
2025
2026
До 20 млн ₽
Автоматическое освобождение от НДС
Автоматическое освобождение от НДС
6%
6%
15%
15%
Свыше 20 млн ₽ до 60 млн ₽
Автоматическое освобождение от НДС
5% или 22%*(10%)
6%
11% или 28%* (16%)
15%
20% или 37%* (25%)
Свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
5% или 20%* (10%)
11% или 26%* (16%)
20% или 35%*(25%)
Свыше 250 млн ₽ до 272,5 млн ₽
7% или 20%* (10%)
13% или 26%* (16%)
22% или 35%* (25%)
Свыше 272,5 млн ₽ до 450 млн ₽ (до 490,5 млн ₽ — в 2026 году)
7% или 22%* (10%)
13% или 28% (16%)
22% или 37%* (25%)
*За вычетом «входного» НДС
Компаниям и предпринимателям до конца декабря нужно определиться, какой налоговый режим им будет выгоднее применять в 2026 году. Дело в том, что о переходе на иной спецрежим надо будет уведомить ИФНС. Например, для перехода на УСН надо направить уведомление до 31 декабря. Но поскольку срок выпадает на выходной день, то он переносится на первый рабочий — 12 января 2026.
Чтобы определиться, какой режим будет выгоднее, необходимо проверить, соответствует ли ваш бизнес условиям для применения спецрежима и сравнить налоговую нагрузку, но уже на своих цифрах. Покажем на примере разницу в налоговой нагрузке между АУСН и УСН.
Налоговый режим
Ставка налога на УСН/АУСН
НДС
Страховые взносы
Взносы на травматизм
АУСН «Доходы»
8%
-
0%
Фиксированные. На 2026 год сумма составит 2 970 рублей (проект постановления Правительства ID 161085)
АУСН «Доходы минус расходы»
20%
-
0%
УСН «Доходы»
6%
5%,7%, 22% (10%)
Основной тариф — 30%
По тарифу
УСН «Доходы минус расходы»
15%
5%,7%, 22% (10%)
Основной тариф — 30%
При этом необходимо учесть, что лимиты по доходам для применения АУСН существенно ниже, а также есть другие существенные ограничения. Подробнее об этом мы рассказывали в этой статье.
Способ 2. Определиться с выгодной ставкой НДС — для тех, кто применяет УСН: как это сделать
В 2026 году ставка НДС возрастет на 2% — с 20% до 22%. Компаниям и ИП на УСН необходимо определиться, какая ставка налога им будет выгоднее — общая или пониженная. В чем разница, показали в таблице ниже.
Ставка НДС
Можно ли принять к вычету «ввозной» и «входной» НДС
Можно ли учесть НДС в расходах на УСН «Доходы минус расходы»
Можно ли применять ставку 0%
5%
Нет
Да
Да
7%
Нет
Да
Да
22% (10%)
Да
Нет
Да
При этом, ключевую роль при выборе ставки НДС играет доля вычетов. Этот показатель означает, какой % составляют НДС-вычеты от начисленного налога. Покажем на примере.
Пример
Доходы компании (без НДС) на УСН составили 86 млн ₽. Покажем, как меняется сумма НДС к уплате в 2026 году в зависимости от показателя доли вычетов.
Доля вычетов
НДС к уплате при ставке 5%
НДС к уплате при ставке 22%
Разница
67%
4 300 000 ₽ (86 млн ₽ х 5%)
6 243 600 ₽ (86 млн ₽ х 22% — 86 млн ₽ х 22% х 67%)
1 943 600 ₽ (ставка 5% — выгоднее)
76%
4 300 000 ₽ (86 млн ₽ х 5%)
4 540 800 ₽ (86 млн ₽ х 22% — 86 млн ₽ х 22% х 76%)
240 800 ₽ (ставка 5% — выгоднее)
80%
4 300 000 ₽ (86 млн ₽ х 5%)
3 784 000 ₽ (86 млн ₽ х 22% — 86 млн ₽ х 22% х 80%)
516 000 ₽ (ставка 22% — выгоднее)
85%
4 300 000 ₽ (86 млн ₽ х 5%)
2 838 000 ₽ (86 млн ₽ х 22% — 86 млн ₽ х 22% х 85%)
1 462 000 ₽ (ставка 22% — выгоднее)
Чтобы определиться со ставкой, вам необходимо проанализировать, кто из ваших контрагентов и на какой ставке НДС будет работать. С учетом этих нюансов, сделайте прогноз на 2026 год и выберите подходящую ставку НДС, если решили остаться на УСН, но ваши доходы превысили предварительно 20 млн ₽ в 2025 году (законопроект № 1026190-8, информация с minfin.gov.ruот 06.11.2025).
Способ 3. Воспользоваться налоговыми льготами и преференциями: по НДС, УСН и т. д.
Для компаний и ИП, которые соответствуют определенным критериям, в Налоговом кодексе предусмотрен ряд льгот и преференций. Например, в статье 145 НК предусмотрено освобождение от НДС для компаний и ИП, чья выручка за предыдущие последовательные 3 календарных месяца не выше 2 млн ₽. А в статье 149 НК есть перечень операций, которые освобождены от НДС. Например, реализация протезно-ортопедических изделий.
На упрощенке компании и ИП могут воспользоваться преференцией — пониженной ставкой налога на УСН 1 % для объекта «Доходы». Ее установили в определенных регионах, возможно, что в вашем действует аналогичное послабление. Мы рекомендуем проверить. Но учтите, что с 2026 года в правила применения УСН 1% также вносят изменения. Так, планируется ограничить виды деятельности, которые могут рассчитывать на такую льготную ставку. Об этом мы подробно расскажем в следующих статьях, когда появится определенность, кто сможет рассчитывать на данную преференцию.
Мы рекомендуем изучить и воспользоваться льготами и преференциями, которые положены вашему бизнесу. Это законный способ существенно снизить налоговую нагрузку в целом.
А в шпаргалке ниже мы рассказали и про другие способы снижения налоговой нагрузки, которые компании и ИП используют на практике. Учтите, не все из них безопасны, поэтому внимательно изучите колонку с уровнем риска.
Шпаргалка. 10 способов снижения налоговой нагрузки — от безопасных до рискованных
Способ снижения налоговой нагрузки
Пояснения
Уровень риска
Ускорить списание стоимости ОС и НМА за счет амортизационных отчислений:
Выбранные варианты, которые позволяют быстрее списать стоимость ОС и НМА, необходимо закрепить в учетной политике. Таким образом можно уменьшить к уплате налог на прибыль.
Низкий
Создать резервы в целях налога на прибыль
Резервы в налоговом учете позволяют признать расходы, которые компания еще не понесла. Например, можно создать резерв на ремонт основных средств, по сомнительным долгам, на оплату отпусков и т.д. Однако резерв и правила его создания необходимо отразить в учетной политике.
Низкий
Передать часть функций или бизнес-процессов на аутсорс
Это позволит соблюсти требования к средней численности персонала для определенных преференций и снизить налоговую нагрузку за счет страховых взносов.
Средний. Есть риск, что инспекторы переквалифицируют отношения с трудовые. Поэтому важно помнить, что применение аутсорсинга должно быть экономически обосновано и документально подтверждено. Основная цель — не только налоговая оптимизация, но и повышение эффективности бизнес-процессов
Брать в аренду имущество сотрудников или компенсировать его использование
Есть возможность снизить налоговую нагрузку за счет страховых взносов, НДФЛ и налога на прибыль.
Средний. Необходимо будет подтверждать факт использования имущества в служебных целях и исключить часть других рисков, из-за которых инспекторы могут доначислить налоги.
Учредить личный фонд. Личный фонд — это некоммерческая унитарная организация, создаваемая в соответствии со статьей 123.20-4 ГК
Можно снизить налоговую нагрузку в целом. Однако, стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного фонда, не может быть менее ста миллионов рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости (п. 4 ст. 123.20-4 ГК).
Средний. Есть юридические и налоговые риски.
Официально не трудоустраивать сотрудников (работать с самозанятыми)
Можно сэкономить на НДФЛ и страховых взносах.
Высокий. Не рекомендуем использовать такие способы снижения налоговой нагрузки, поскольку инспекторы сейчас тщательно отслеживают такие злоупотребления. Есть риск, что отношения переквалифицируют в трудовые и доначислят НДФЛ, страховые взносы, пени и выпишут штраф.
Работа с однодневками
За счет такого незаконного способа бизнес пытается получить вычеты-НДС и увеличить расходы. То есть налоговая нагрузка на бизнес снижается.
Высокий. Сейчас программа инспекторов оперативно отслеживает фиктивные сделки и технические компании. Мы не рекомендуем использовать такой способ.
