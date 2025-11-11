Какой спецрежим выбрать в связи с налоговой реформой — 2026: гайд по преимуществам и новым ограничениям 

ПСН в 2026 году: ключевые изменения, преимущества и ограничения

Предварительно, со следующего года применять ПСН не смогут предприниматели, которые занимаются розничной торговлей через стационарные точки с торговыми залами и без них, автотранспортными услугами по перевозке грузов, а также предоставляют услуги уличных патрулей или охранников. Но все не так однозначно, возможно, что патент для розницы и грузоперевозок все-таки сохранят. Как минимум, рассматривают возможность сохранить патент для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах (законопроект № 1026190-8, новость с minfin.gov.ruот 06.11.2025). Отметим, что отмена патента не затрагивает розничную торговлю через объекты нестационарной сети, а также пассажирские автомобильные перевозки

Также планируется снизить порог доходов для применения ПСН в 2026 году до 20 млн ₽. То есть, если доходы ИП в 2025 году превысят 20 млн ₽, он не сможет применять патент в 2026 году. Если доходы за 2025 год окажутся ниже 20 млн ₽, то предприниматель сможет применять патент в следующем году, но в случае превышения лимита в 2026 году, должен будет применять другую систему налогообложения (см. схему ниже).

Схема 1. Как определить, сможет ли ИП применять ПСН в 2026 году

Если ИП совмещает ПСН и УСН, для сравнения с новым лимитом надо учитывать доходы суммарно: и по ПСН, и по УСН за календарный год. Если ПСН совмещаете с ОСНО, то для сравнения с лимитом берите только выручку на ПСН.

Лимиты по численности для применения ПСН в 2026 году остались прежними — средняя численность по всем видам деятельности на патенте не должна превышать 15 человек за налоговый период (ст. 346.43 НК). Кроме того, в регионах могут устанавливаться и иные ограничения.

При этом на практике предприниматели нередко «хитрят» — снимаются с учета в качестве ИП и регистрируются заново, чтобы снова применять ПСН. Но так действовать опасно. Налоговые инспекторы в курсе такого способа минимизации налогов, тщательно отслеживают таких предпринимателей и доначисляют им налоги.

Применяйте законные способы снижения налоговой нагрузки на бизнес. Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ за услугой Налоговое планирование.

В чем преимущества ПСН. Патентная система налогообложения дает предпринимателям ряд налоговых преимуществ. Так, предприниматели на ПСН освобождены от НДФЛ по доходам от деятельности на патенте и НДС, за исключением некоторых случаев, например, при ввозе товаров в РФ (п. 10 ст. 346.43 НК). Кроме того, предпринимателю не нужно уплачивать налог на имущество физлиц за исключением недвижимости, которую он использует в деятельности на патенте, если налог по ней рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, и по иной недвижимости, которую использует в деятельности, не указанной в патенте.

Предпринимателю на патенте нужно платить страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент. Декларацию по ПСН подавать не нужно, но необходимо вести книгу учета доходов (ст. 346.52 и ст. 346.53 НК).

При этом, налоги по доходам, которые не подпадают под патент, ИП остается плательщиком налогов на УСН, ОСНО или ЕСХН.

Как получить патент в 2026 году. Для этого предпринимателю надо направить в ИФНС заявление на получение патента (форма утв. приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@). Причем сделать это нужно не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН (п. 2 ст. 346.45 НК). Налоговые органы выдадут патент или уведомят об отказе в течение 5 дней (п.3 ст. 346.45 НК).

В случае уменьшения показателей, ИП смогут подать заявление на снижение стоимости патента. Планируется, что такая возможность появится у предпринимателей уже в следующем году. Главное сделать это в течение 10 дней после изменения показателей по форме, которую ФНС предложит позднее. Напомним, что сейчас при уменьшении показателей, ИП может подать заявление, чтобы закрыть старый патент досрочно и открыть более дешевый новый патент.

Если вы понимаете, что в следующем году не сможете применять ПСН, присмотритесь к двум следующим спецрежимам.