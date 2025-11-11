Какой спецрежим выбрать в связи с налоговой реформой — 2026: гайд по преимуществам и новым ограничениям 

ПСН в 2026 году: ключевые изменения, преимущества и ограничения
Предварительно, со следующего года применять ПСН не смогут предприниматели, которые занимаются розничной торговлей через стационарные точки с торговыми залами и без них, автотранспортными услугами по перевозке грузов, а также предоставляют услуги уличных патрулей или охранников. Но все не так однозначно, возможно, что патент для розницы и грузоперевозок все-таки сохранят. Как минимум, рассматривают возможность сохранить патент для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах (законопроект № 1026190-8, новость с minfin.gov.ruот 06.11.2025). Отметим, что отмена патента не затрагивает розничную торговлю через объекты нестационарной сети, а также пассажирские автомобильные перевозки
Также планируется снизить порог доходов для применения ПСН в 2026 году до 20 млн ₽. То есть, если доходы ИП в 2025 году превысят 20 млн ₽, он не сможет применять патент в 2026 году. Если доходы за 2025 год окажутся ниже 20 млн ₽, то предприниматель сможет применять патент в следующем году, но в случае превышения лимита в 2026 году, должен будет применять другую систему налогообложения (см. схему ниже).
Если ИП совмещает ПСН и УСН, для сравнения с новым лимитом надо учитывать доходы суммарно: и по ПСН, и по УСН за календарный год. Если ПСН совмещаете с ОСНО, то для сравнения с лимитом берите только выручку на ПСН.
Лимиты по численности для применения ПСН в 2026 году остались прежними — средняя численность по всем видам деятельности на патенте не должна превышать 15 человек за налоговый период (ст. 346.43 НК). Кроме того, в регионах могут устанавливаться и иные ограничения.
При этом на практике предприниматели нередко «хитрят» — снимаются с учета в качестве ИП и регистрируются заново, чтобы снова применять ПСН. Но так действовать опасно. Налоговые инспекторы в курсе такого способа минимизации налогов, тщательно отслеживают таких предпринимателей и доначисляют им налоги.
В чем преимущества ПСН. Патентная система налогообложения дает предпринимателям ряд налоговых преимуществ. Так, предприниматели на ПСН освобождены от НДФЛ по доходам от деятельности на патенте и НДС, за исключением некоторых случаев, например, при ввозе товаров в РФ (п. 10 ст. 346.43 НК). Кроме того, предпринимателю не нужно уплачивать налог на имущество физлиц за исключением недвижимости, которую он использует в деятельности на патенте, если налог по ней рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, и по иной недвижимости, которую использует в деятельности, не указанной в патенте.
Предпринимателю на патенте нужно платить страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент. Декларацию по ПСН подавать не нужно, но необходимо вести книгу учета доходов (ст. 346.52 и ст. 346.53 НК).
При этом, налоги по доходам, которые не подпадают под патент, ИП остается плательщиком налогов на УСН, ОСНО или ЕСХН.
Как получить патент в 2026 году. Для этого предпринимателю надо направить в ИФНС заявление на получение патента (форма утв. приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@). Причем сделать это нужно не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН (п. 2 ст. 346.45 НК). Налоговые органы выдадут патент или уведомят об отказе в течение 5 дней (п.3 ст. 346.45 НК).
В случае уменьшения показателей, ИП смогут подать заявление на снижение стоимости патента. Планируется, что такая возможность появится у предпринимателей уже в следующем году. Главное сделать это в течение 10 дней после изменения показателей по форме, которую ФНС предложит позднее. Напомним, что сейчас при уменьшении показателей, ИП может подать заявление, чтобы закрыть старый патент досрочно и открыть более дешевый новый патент.
Если вы понимаете, что в следующем году не сможете применять ПСН, присмотритесь к двум следующим спецрежимам.
УСН в 2026 году: ключевые изменения, преимущества и ограничения
Правила применения УСН также планируют скорректировать. Так, на 2026 года планируют установить коэффициент-дефлятор в размере 1,090. Это значит, что лимит по доходам для применения УСН возрастет с 450 млн ₽ до 490,5 млн ₽ (450 млн ₽ х 1,090). Также этот коэффициент повлияет на лимиты доходов для применения пониженных ставок по НДС. Учтите, что с 2026 года лимит доходов для применения автоматического освобождения от НДС планируют снизить с 60 млн ₽ до 20 млн ₽ (законопроект № 1026190-8, новость с minfin.gov.ruот 06.11.2025). Изменения по лимитам доходов показали в таблице ниже.
Таблица 1. Как изменятся лимиты доходов для применения пониженных стандартных ставок по НДС:
Ставка НДС
Лимиты в 2025 году
Лимиты в 2026 году
Автоматическое освобождение от НДС
До 60 млн ₽
До 20 млн ₽
5%
Свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
Свыше 20 млн ₽ до 272,5 млн ₽ (250 млн ₽ х 1,090)
7%
Свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽
Свыше 272,5 млн ₽ до 490,5 млн ₽ (450 млн ₽ х 1,090)
22% (10%)
Свыше 60 млн ₽ до 450 млн ₽
Свыше 20 млн ₽ до 490,5 млн ₽
Право на применение УСН зависит не только от суммы дохода компании или ИП, но и остаточной стоимости основных средств, а также численности сотрудников. Так, в 2026 году применять УСН сможет бизнес, средняя численность работников которого не более 130 человек, а балансовая стоимость ОС с учетом коэффициента-дефлятора не превышает 218 млн ₽ (200 млн ₽ х 1,090).
При этом, если вы планируете с 2026 года перейти на УСН, то нужно отследить сумму доходов за 9 месяцев 2025 года. Перейти на упрощенку с начала года смогут те компании, чьи доходы за этот период не превысили 337,5 млн ₽ с учетом коэффициента-дефлятора равного 1, который установили на 2025 год.
Кроме того, с 2026 года планируют расширить перечень расходов, которые можно учесть при применении объекта обложения «Доходы минус расходы».
В чем преимущество. Компании, которые применяют УСН, освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, за исключением налога с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств, также налога на имущество организаций по недвижимости без кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК). Предприниматели же освобождаются от НДФЛ за исключением доходов в виде дивидендов, а также доходов, облагаемым по ставкам 35% и 9%, указанным в пунктах 2 и 5 статьи 224 НК (п. 3 ст. 346.11 НК). Кроме того, им не нужно платить налог на имущество физлиц, за исключением «кадастровой» недвижимости, которую они используют в деятельности.
Также бизнесу, чьи доходы не превысили 20 млн ₽ планируют предоставляют автоматическое освобождение от НДС. От этого освобождения отказаться нельзя. Но даже если доходы превысили лимит, у компаний и ИП есть и другие возможности получить освобождение от обязанностей плательщика по НДС в соответствии со статьей 145 НК или же использовать освобождение от НДС по отдельным видам операций в соответствии со статьей 149 НК.
Более того, у бизнеса есть возможность выбрать наиболее выгодную систему налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы». При выборе объекта «Доходы» налог надо рассчитывать по ставке 6% и по ставке 15%, если выбор пал на объект «Доходы минус расходы». Причем для бизнеса также предусмотрены и льготные ставки налога на УСН. Их власти регионов могут снизить вплоть до 1% для объекта «Доходы». Однако, со следующего года планируют внести дополнительные ограничения по применению такой преференции.
Как перейти на УСН в 2026 году. Направьте уведомление о переходе на УСН не позднее 31.12.2025 года. Поскольку 31 декабря выпал на выходной день, крайний срок переносится на первый рабочий день — 12.01.2026. В уведомлении укажите объект обложения, наиболее выгодный для вашего бизнеса — изменить его среди года не получится. Поэтому необходимо заранее просчитать налоговую нагрузку на бизнес и выбрать наиболее выгодный вариант.
АУСН в 2026 году: ключевые изменения, преимущества и ограничения
Изменения, которые вносят в правила применения АУСН, пока минимальны. Так, с 2026 года ИП, которые совмещают деятельность на АУСН с частной практикой на ОСНО (адвокат, нотариус, оценщик, арбитражный управляющий и т.д.), будут платить страховые взносы на ОПС по тарифу 1% с годового дохода от частной практики, превышающего 300 тыс. ₽. В остальном каких-либо кардинальных изменений нет.
АУСН в 2026 году бизнес может применять при соблюдении ряда ограничений:
доходы за год не должны превышать 60 млн ₽;
средняя численность за месяц — 5 человек;
остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учета компании не должна превышать 150 млн ₽.
При этом не во всех регионах действует данный спецрежим. Кроме того, нужно соблюсти и ряд других ограничений (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Например, этот спецрежим не могут применять организации, у которых есть филиалы и обособленные подразделения, компании и ИП, которые производят подакцизные товары (за некоторым исключением) и другие. Более того, расчетные счета организации и ИП должны быть открыты в банках из специального перечня. Их вы можете посмотреть на странице ФНС.
В чем преимущества. В общем случае компании освобождены от уплаты налога на прибыль, за исключением налога с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств, а также налога на имущество организаций без кадастровой стоимости.
ИП освобождены от налога на имущество физлиц без кадастровой стоимости, которое используют в деятельности, НДФЛ за исключением доходов в виде дивидендов, а также доходов, облагаемым по ставкам 35% и 9%, указанным в пунктах 2 и 5 статьи 224 НК.
Организации и ИП не признаются плательщиками НДС (исключение — «ввозной» и «агентский» НДС), не перечисляют за физлиц страховые взносы, за исключением взносов на травматизм. Более того, предприниматели не платят за себя взносы в фиксированном размере.
Также, как и на обычной упрощенке, организации и предприниматели могут выбрать наиболее выгодный объект обложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы». Но ставки налога для этой системы налогообложения выше, чем на УСН. Так, при выборе объекта «Доходы» налог надо рассчитывать по ставке 8% и по ставке 20%, если выбор пал на объект «Доходы минус расходы».
Как перейти на АУСН в 2026 году. Если компания или ИП решили перейти на АУСН с 2026 года, то об этом необходимо уведомить инспекторов до 12 января 2026 года, поскольку крайний срок — 31 декабря 2025 года выпадает на выходной день. Направить уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк из реестра ФНС (ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Также у бизнеса на УСН, тех, кто применяет НПД или совмещает ПСН и УСН есть возможность перейти на налоговый режим и в середине года.
